بالفيديو : شاهد لحظة سقوط المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف”

صحيفة المرصد-وكالات:نشر ناشطون على الإنترنت فيديو تسجيلي مركب يوضح كيف انزلقت المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف” بعد الهبوط على سطحها، ما أدى إلى سقوطها في البحر.

ويوضح الفيديو أن الحادث كان في عام 2005، ولكنه مشابه بعض الشيء لحادث المقاتلة الروسية التي سقطت من متن الحاملة بالقرب من سواحل سوريا مؤخرا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم الاثنين 5 دسمبر/كانون الأول، تحطم مقاتلة من طراز “سو-33” أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” المتواجدة قبالة سواحل سوريا.

كما جاء في بيان الوزارة أن الطيار قذف نفسه وتم نقله بمساعدة أجهزة البحث والإنقاذ على الفور على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، صحة الطيار ليست في خطر.