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بالفيديو : شاهد لحظة سقوط المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف”

7 ديسمبر, 2016 , 22:47 م
بالفيديو : شاهد لحظة سقوط المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف”
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صحيفة المرصد-وكالات:نشر ناشطون على الإنترنت فيديو تسجيلي مركب يوضح كيف انزلقت المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف” بعد الهبوط على سطحها، ما أدى إلى سقوطها في البحر.
ويوضح الفيديو أن الحادث كان في عام 2005، ولكنه مشابه بعض الشيء لحادث المقاتلة الروسية التي سقطت من متن الحاملة بالقرب من سواحل سوريا مؤخرا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم الاثنين 5 دسمبر/كانون الأول، تحطم مقاتلة من طراز “سو-33” أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” المتواجدة قبالة سواحل سوريا.
كما جاء في بيان الوزارة أن الطيار قذف نفسه وتم نقله بمساعدة أجهزة البحث والإنقاذ على الفور على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، صحة الطيار ليست في خطر.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 0:17 ص

    المعرف قلم الحقيقة

    يارب يارب يارب إن عبدك الذي يكتب بمعرف قلم الحقيقة تجبر وطغى واعتز بقوة جسمه وعافيته وشبابه اللهم اجعله يتمنى الموت ولايجده من كثرة الأمراض اللهم عجل بهلاكه اللهم اهلكه بالمرض الخبيث ياعزيز ياقوي
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  2. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    المعرف قلم الحقيقة

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يامن يكتب بمعرف قلم الحقيقة أسأل الله أن يحشرك مع أسيادك بوتين وبشار والدواعش وأن يعجل بهلاكك لفرحك واحتفالك بموت أطفال سوريا يامعدوم الرحمة والشفقه قاتلك الله
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  3. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 0:05 ص

    تفووو عليك ياقلم القذارهـ

    اللهم أسقط طائرات الروس وعملائهم وخدامهم من النصيرية العلوية والرافضة المجوس
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  4. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    بوزهراء القطيفي

    الحمدلله الذي هداني لطريق الحق والنور والصواب عن طريق الشيعة الإمامية الأثني عشريه مذهب الشركيات والخزعبلات والبدع الشركيه أستغفرالله وأتوب إليه من كل ذنب عظيم أرتكبته في الحسينيات الشركيه أسأل الله
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  5. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    المعرف قلم الحقيقة

    اللهم يارب نسألك بعلمك وقدرتك وعزتك إن كان عبدك المسمي نفسه قلم الحقيقة فيما يكتبه خير للناس فبارك فيه وإن كان مايكتبه شر على الإسلام والمسلمين فنسألك أن تهلكه وأن تبتليه بالسرطان عاجلا غير آجل يارب
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  6. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    العاصي

    الله يحرشك ياقلم الخنبقه مع من تحب
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  7. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 23:36 م

    ابو عقاب

    يا الله يارب العالمين يا قوي ياعظيم سلط على سفن أعداءك و أعداء المؤمنين ملك البحار و السماء كا قوم فرعون و قوم لوط
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  8. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    سعدالقحطاني

    عليك ***الله ياقلم الخبيثه ما احقرك وما اتفهك .
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  9. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 23:23 م

    سعود المهيمزي

    المفروض يجمد العضو قلم الزفت وانه ليش يدعي الروسي قاتل اطفالل سوريا.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!؟!!!!!!!!
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  10. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 23:21 م

    حسن

    قلم الحقيقه ... حشرك الله مع بوتين ***
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  11. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:14597

    برق الحرم

    (((((( ليتها شبت في قاعدتها الحاملة )))))))
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  12. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    الله يهلكم ويهلك بشار ومن وقف معه على قتل المسلمين
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  13. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله على سلامة الطيارالروسي الذي يقاتل ويحارب نيابة عن العالم ضد مجاميع الدواعش وحلفائهم الارهابيين.اليوم لامكان للارهابيين من أذناب القاعدة وكلاب الأخوان وخنازير الدواعش في أي بقعة للكرة الأرضية.
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  14. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  15. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    جحدر

    خردة لا تقارن بالأسلحة الغربية لاطاءراتهم ولا حاملتهم
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  16. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 23:01 م

    ابو شدا

    دوم نشوف فيكم مثل هذا واردا .يا رب نصرك انت القادر وانت ع نصرنا لقدير .
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  17. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    المزن

    🌸الحمد لله والشكر لله اللهم زد من مصايبهم وعجل بهلاكهم آمين 🌸
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  18. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 22:52 م

    محب ارامكوا

    اللهم كثر قتلاهم وانتقم منهم
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