صحيفة المرصد-وكالات:نشر ناشطون على الإنترنت فيديو تسجيلي مركب يوضح كيف انزلقت المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف” بعد الهبوط على سطحها، ما أدى إلى سقوطها في البحر.
ويوضح الفيديو أن الحادث كان في عام 2005، ولكنه مشابه بعض الشيء لحادث المقاتلة الروسية التي سقطت من متن الحاملة بالقرب من سواحل سوريا مؤخرا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم الاثنين 5 دسمبر/كانون الأول، تحطم مقاتلة من طراز “سو-33” أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” المتواجدة قبالة سواحل سوريا.
كما جاء في بيان الوزارة أن الطيار قذف نفسه وتم نقله بمساعدة أجهزة البحث والإنقاذ على الفور على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، صحة الطيار ليست في خطر.
بالفيديو : شاهد لحظة سقوط المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف”
صحيفة المرصد-وكالات:نشر ناشطون على الإنترنت فيديو تسجيلي مركب يوضح كيف انزلقت المقاتلة الروسية “سو-33” من على متن الحاملة “كوزنيتسوف” بعد الهبوط على سطحها، ما أدى إلى سقوطها في البحر.
تعليقات ( 18 )
المعرف قلم الحقيقةيارب يارب يارب إن عبدك الذي يكتب بمعرف قلم الحقيقة تجبر وطغى واعتز بقوة جسمه وعافيته وشبابه اللهم اجعله يتمنى الموت ولايجده من كثرة الأمراض اللهم عجل بهلاكه اللهم اهلكه بالمرض الخبيث ياعزيز ياقوي
المعرف قلم الحقيقةحسبنا الله ونعم الوكيل عليك يامن يكتب بمعرف قلم الحقيقة أسأل الله أن يحشرك مع أسيادك بوتين وبشار والدواعش وأن يعجل بهلاكك لفرحك واحتفالك بموت أطفال سوريا يامعدوم الرحمة والشفقه قاتلك الله
تفووو عليك ياقلم القذارهـاللهم أسقط طائرات الروس وعملائهم وخدامهم من النصيرية العلوية والرافضة المجوس
بوزهراء القطيفيالحمدلله الذي هداني لطريق الحق والنور والصواب عن طريق الشيعة الإمامية الأثني عشريه مذهب الشركيات والخزعبلات والبدع الشركيه أستغفرالله وأتوب إليه من كل ذنب عظيم أرتكبته في الحسينيات الشركيه أسأل الله
المعرف قلم الحقيقةاللهم يارب نسألك بعلمك وقدرتك وعزتك إن كان عبدك المسمي نفسه قلم الحقيقة فيما يكتبه خير للناس فبارك فيه وإن كان مايكتبه شر على الإسلام والمسلمين فنسألك أن تهلكه وأن تبتليه بالسرطان عاجلا غير آجل يارب
العاصيالله يحرشك ياقلم الخنبقه مع من تحب
ابو عقابيا الله يارب العالمين يا قوي ياعظيم سلط على سفن أعداءك و أعداء المؤمنين ملك البحار و السماء كا قوم فرعون و قوم لوط
سعدالقحطانيعليك ***الله ياقلم الخبيثه ما احقرك وما اتفهك .
سعود المهيمزيالمفروض يجمد العضو قلم الزفت وانه ليش يدعي الروسي قاتل اطفالل سوريا.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!؟!!!!!!!!
حسنقلم الحقيقه ... حشرك الله مع بوتين ***
عدد التعليقات:14597
برق الحرم(((((( ليتها شبت في قاعدتها الحاملة )))))))
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهحمدآ لله على سلامة الطيارالروسي الذي يقاتل ويحارب نيابة عن العالم ضد مجاميع الدواعش وحلفائهم الارهابيين.اليوم لامكان للارهابيين من أذناب القاعدة وكلاب الأخوان وخنازير الدواعش في أي بقعة للكرة الأرضية.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
جحدرخردة لا تقارن بالأسلحة الغربية لاطاءراتهم ولا حاملتهم
ابو شدادوم نشوف فيكم مثل هذا واردا .يا رب نصرك انت القادر وانت ع نصرنا لقدير .
المزن🌸الحمد لله والشكر لله اللهم زد من مصايبهم وعجل بهلاكهم آمين 🌸
محب ارامكوااللهم كثر قتلاهم وانتقم منهم