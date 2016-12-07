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هكذا دافع ترمب عن تصريحاته حول بوينغ

7 ديسمبر, 2016 , 22:53 م
هكذا دافع ترمب عن تصريحاته حول بوينغ
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صحيفة المرصد-رويترز:قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتلفزيون “إن بي سي”، اليوم الأربعاء، إن الشركات يجب أن ترحب بقرارته لأنها سوف تزدهر في ظل إدارته.
جاء ذلك بعد يوم واحد من انخفاض أسهم شركة بوينغ بفعل تغريدة لترمب انتقد فيها واحدا من أبرز مشروعات الشركة.
وقال ترمب إنه تحدث مع رئيس بوينغ، أمس الثلاثاء، بشأن تكلفة العمل المتعلق بالطائرات الرئاسية الجديدة، وإنه “سيحل هذا الأمر”.
وأضاف قائلا “هذا ما أنا هنا من أجله. سأقوم بالتفاوض على الأسعار.”
وأضاف ترمب أن الأسواق يجب أن ترحب بأفعاله. وأضاف “لا أدري. كيف يتوتر الناس. الأمر على العكس من ذلك. بصراحة أعتقد أننا متجهون للارتفاع”.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 23:17 م

    لقاص الحر

    يالعرب جاكم(تراب) وش موقفكم يالعرب قدام هيئة الأمم المتحده
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  2. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 23:14 م

    اجدت فابدعت فاحسنت فافدت فاردت ان اشكر مجهودك بالفعل كثير منا بل كلنا يجتهد من اجل رقي ورفع مستوي بلدنا فلما لا نقدم كلمه شكر لمن يتعب حقا ...
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  3. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    سبهلل

    إنسان صريح كيف طائرة بأربعة مليار دولار
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