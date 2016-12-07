صحيفة المرصد:بثت مواقع التواصل الإجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لطالب إيراني احتج، الثلاثاء، في تجمع بجامعة “أمير كبير” بمناسبة يوم الطلاب، على موقف بلاده من المأساة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري على ضوء دعم طهران لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال الطالب “دون أدنى شك نحن مدانون أمام دموع أطفال سوريا” مضيفا أن “التاريخ هو أعدل محكمة ومن شأنه أن يديننا .. وأنا على ثقة بأن التاريخ سيديننا لأننا اخترنا الصمت تجاه الإبادة الجماعية المأساوية في سوريا”.
ووفقا لموقع العربية.نت وجه هذا الطالب كلمته إلى علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني الذي كان حاضرا في صالة الجامعة بمناسبة يوم الطلاب قائلا: “يا سيد مطهري، هذا هو واجبكم أنتم، فنحن لا نتوقع كثيرا من الآخرين، ولكن أنت صوت الشعب لذا نتوقع منك”.
يذكر أن مطهري ينتقد بين الحين والآخر الوضع في إيران إلا أن السلطات الإيرانية تتعامل معه بحذر شديد فهو ابن منظر نظام الجمهورية الإسلامية آية الله مرتضى مطهري الذي تم اغتياله في بداية انتصار الثورة في إيران.
ثم تساءل هذا الطالب في وسط تصفيق سائر الطلاب قائلا “هل نحن في سوريا نقف في جبهة الحق؟ فقد قتل 500 ألف وأبيدت أجيال ودمرت سوريا! أين نقف نحن من هذه اللعبة؟ دون أدنى شك فإن دموع أطفال سوريا ستحكم علينا بالإدانة.
وتابع، وسط تصفيق زملائه الطلاب، “للأسف لم نسمع أي صوت يذكر ولا أحد يعارض الرواية المحتكرة (رواية الحكومة عن الوضع في سوريا) حتى مطهري لم نسمع له صوت يذكر”.
وأنهى هذا الطالب الذي كسر حاجز الخوف قائلا “هذا هو مطلبنا، فأظن إن كنا لا نريد أن نصبح مدانين من قبل التاريخ علينا أن نحدد موقفنا (من سوريا)”.
بالفيديو .. طالب إيراني: التاريخ لن يرحمنا بسبب أطفال سوريا
صحيفة المرصد:بثت مواقع التواصل الإجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لطالب إيراني احتج، الثلاثاء، في تجمع بجامعة “أمير كبير” بمناسبة يوم الطلاب، على موقف بلاده من المأساة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري على ضوء دعم طهران لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال الطالب “دون أدنى شك نحن مدانون أمام دموع أطفال سوريا” مضيفا أن “التاريخ هو أعدل محكمة ومن شأنه أن يديننا .. وأنا على ثقة بأن التاريخ سيديننا لأننا اخترنا الصمت تجاه الإبادة الجماعية المأساوية في سوريا”.
تعليقات ( 6 )
دحوم1سوف يغتالونك لانك قلت كلمت الحق التي تزعج ملالي طهران النتنه فهم من قتل اطفال سوريا لكن تشكر ايه الطالب على كلمة الحق انشاءالله تسير بداية ثوره
النووووور✨شيعي شريف اشرف من كلاب الشيعة الضالة اللي انفضحوا في خلية التجسس اخزاهم الله هم ومن كان على شاكلتهم وكشف الله كل خائن للوطن والعروبة والإنسانية من كلاب الشيعة والخوارج اخزاهم الله في الدنيا والآخرة
بكيفهكل مولود يولد على الفطره.. المجوس انجاس جميعهم مثل بعض ..يقولون مالا يفعلون ويبطنون خلاف مايظهرون جميعهم سواسيه.وانتمائهم لايران وولآئهم لها ينسيهم الرحمه والعطف
محمد الحميد 2030بئس العروبة من قال كان أبي و فعل جدي أين من يقول ها انا ذَا
محمد الحميد 2030الكفؤ موجود في كل ملة و مذهب لاكن صوت بلا صدى. لان القوة تغلب الشجاعة.
جبال سديربعض الايرانيين ارحم من كلابهم المحسوبين على العرب وليسو بعرب فاالعربي الاصيل لدية نخوة وشهامة ومخافة اللة قبل كل شيئ ورحمة وعطف