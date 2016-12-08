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بالصور : خادم الحرمين يقبل العلمين ” السعودي و البحريني ” و يتوشح بهما

8 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص
بالصور : خادم الحرمين يقبل العلمين ” السعودي و البحريني ” و يتوشح بهما
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صحيفة المرصد : بثت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يقبل العلم البحريني والعلم السعودي، داخل حفل الاستقبال الذي أقامه ملك البحرين، حمد بن عيسى، لجلالة الملك.

وأظهرت اللقطات المصورة الملك سلمان وهو يتوشح بالعلم البحريني، أثناء تفاعله مع العرضة التي أقيمت احتفالا بالملك، بمشاركة إحدى الفرق الشعبية على صوت الفنان راشد الماجد.

وطلب خادم الحرمين الشريفين من مرافقيه أن يعطوه العلم السعودي، ليتوشح به أيضا، ثم قام بتقبيله هو الآخر.

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 3:13 ص

    شبه منحرف

    بعد قلبي البحرين وقطر والإمارات والكويت وعمان وحبي السعودية
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  2. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 2:51 ص

    هذا مارأيت

    الا أخونا الذي لانسمع له صوت الا في دورة الخليج هو داري عن خطورة مايحاك للخليج العربي بأجمعه أم لاتصله الأخبار لأَنِّي شفته الله يطول بعمره يتابع سباق بن سلومه
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  3. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    خليجنا واحد رغماً عن جميع الأنوف وكل الشعب الخليجي رجال و نساء وأطفال يهبون هبة شخص واحد للوقوف مع أي دولة خليجية ضد أي تهديد يواجهها ولن نسمح لكائن من كان أن يمس أرضنا وحكامنا وشعبنا بسوء أرواحنا فدا
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  4. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 0:59 ص

    سعوديه وافتخر

    ادام الله المحبه والالفه بين الخليج وابعد الله عنهم الفتن والحروب ماظهر منها ومابطن فدييييييت سلمان الحزم
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