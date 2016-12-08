بالصور : خادم الحرمين يقبل العلمين ” السعودي و البحريني ” و يتوشح بهما

صحيفة المرصد : بثت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يقبل العلم البحريني والعلم السعودي، داخل حفل الاستقبال الذي أقامه ملك البحرين، حمد بن عيسى، لجلالة الملك.

وأظهرت اللقطات المصورة الملك سلمان وهو يتوشح بالعلم البحريني، أثناء تفاعله مع العرضة التي أقيمت احتفالا بالملك، بمشاركة إحدى الفرق الشعبية على صوت الفنان راشد الماجد.

وطلب خادم الحرمين الشريفين من مرافقيه أن يعطوه العلم السعودي، ليتوشح به أيضا، ثم قام بتقبيله هو الآخر.