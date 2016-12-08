بالفيديو: ناصر بن حمد آل خليفة يلقي قصيدة ترحيب بخادم الحرمين الشريفين

صحيفة المرصد: احتفى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للعاصمة البحرينية المنامة، بقصيدة ترحيب مطلعها:”مرحبا يا راس عاصفة الحزم.. يا الملك سلمان ابن عبدالعزيز… عند قايدنا حمد راع الجزم.. المليك اللي له العالم يجيز.. عند من قال احتزم بي واحتزم.. لا غدا في ساحة الميدان ازيز”.

وتداول مغردون عبر تويتر القصيدة مساء أمس الأربعاء على نطاق واسع، وأشادوا بكلماتها التي تعبر عن مدى العلاقات الطيبة بين الشعبين السعودي والبحريني.