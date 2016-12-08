بالفيديو: ناصر بن حمد آل خليفة يلقي قصيدة ترحيب بخادم الحرمين الشريفين

صحيفة المرصد: احتفى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للعاصمة البحرينية المنامة، بقصيدة ترحيب مطلعها:”مرحبا يا راس عاصفة الحزم.. يا الملك سلمان ابن عبدالعزيز… عند قايدنا حمد راع الجزم.. المليك اللي له العالم يجيز.. عند من قال احتزم بي واحتزم.. لا غدا في ساحة الميدان ازيز”.
وتداول مغردون عبر تويتر القصيدة مساء أمس الأربعاء على نطاق واسع، وأشادوا بكلماتها التي تعبر عن مدى العلاقات الطيبة بين الشعبين السعودي والبحريني.
تعليقات ( 4 )
خربزليواااضح من الكلمات ان اللي كتبها اماراتي لكن القاءكككك فاشل وصرت مثل اللي بغى يقلد الحمامة وجاب العيد ياخي منت شاعر والشطر اللي قلت فيه جزم تراه خايس ذاك سكنانا وانت جزم
حقانيالله يخلي لك الشاعر اللي يكتب لك قصايدك
بقايا مشاعر.....♡الايام ذي ايام القصايد كل ينافس الثاني والله يرحم الحال اوضاعنا م.يبغى لها قصايد وشعراء بس اشوف انها صارت حلى وكل قصيده تنقلب شيله والجمهور يزيد عليها وينقص
سعودية اصيلةخليجنا واحد وشعبنا واحد