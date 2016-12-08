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“هيئة تطوير مكة المكرمة” تقرر إزالة 10 أحياء عشوائية .. تعرف عليها

8 ديسمبر, 2016 , 0:58 ص
“هيئة تطوير مكة المكرمة” تقرر إزالة 10 أحياء عشوائية .. تعرف عليها
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صحيفة المرصد:وافق مجلس هيئة تطوير مكة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تنفيذ أساليب «حديثة» في تطوير المناطق العشوائية، من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه الواقعة في تلك المناطق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وفقا لصحيفة الحياة.

ويعزى وجود العشوائيات إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، جعل انتشارها كبيراً في الأودية والشعاب وحتى الأحياء الحديثة في العاصمة المقدسة، مثل منطقة قوز النكاسة، والكدوة، وجبل الشراشف، وحي الملاوي، ودرب المشاعر، وجبل خندمة، وغيرها من المناطق.

ويعد مشروع «درب المشاعر» الواقع على شارع المسجد الحرام الأول المشترك لشركة «البلد الأمين» لتطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم فكرته على تطوير المنطقة العشوائية الملاصقة لمشعر منى، بهدف تحسين النفاذية بين المشعر ومنطقة العزيزية وتقديم خدمات مساندة، تضم أسواق تجارية ومصليات، ودورات مياه عامة، ومواقف سيارات، وخدمات طبية وإدارية حكومية وأهلية. ويسعى المشروع إلى تنظيم الحركة المرورية لقاصدي بيت الله الحرام والقادمين منه، وذلك لتحقيق «نقلة حضارية وقيمة مضافة إلى المنطقة».



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 3:14 ص

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    قليلا من الصبر يا تعليق 9 وتشاهد القطار ينقل الركاب من المدينه مرورا بالمطار وصولا لمكة نقله قويه وتسهيل للحجاج .
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  2. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 3:12 ص

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    شوفوا الاحياء العشوائية المزاله ليمين الذاهب الى الحرم مثل الغراب والطنضباوي وما فيها من عشوائيات كيف بدأ العمل فيها لتنضيمها ﻻنشاء الطريق الموازي للتيسير للوصول للحرم في المنطقه المركزية مشروع جبار
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  3. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 3:05 ص

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    الدولة تنضم وتحرص على التنضيم وتسهيل امور الزائرين والمعتمرين وتبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك عاش الملك يحيا الوطن وسمر امير المنطقه حماه الله والله انه امين والشاهد عاى ذلك المشاريع المنجزة
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  4. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 3:02 ص

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    تعليق رقم 6 ويطلقون ( المتخلفين ) قبل ما يوصلون الايواء في سمسرة من الف الى عشرة من بعض من باعوا ضميرهم للشيطان حماك الله يا وطني من كل سوء .
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  5. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 3:00 ص

    زين

    بعد كم سنة ان شاء الله..ههههههههههه
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  6. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 2:57 ص

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    نروح الحرم ما نحصل وسيله مواصلات ترجعنا مواقف السيارات من جهة الحفائر لشارع ام القرى المرور يمنع دخول السيارات ونضطر نمشي نحن وعوائلنا الى مسجد بن لادن الى ان نجد وسيله مواصلات
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  7. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    هذا مارأيت

    والله دخلت حي لاأعلم اسمه عن طريق الخطأ ، يقشعر جلدك من الخوف حتى خرجت منه بقدرة قادر فلا تلام الأمانة على تنظيم تلك الأحياء .
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  8. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 2:50 ص

    الناقد

    تطوير الأحياء العشوائيه فرصه ذهبيه للجهات الأمنيه للقبض وترحيل الألآف من المتخلفين والعماله السائبه من كل بقاع الأرض الذين لافائده ترجى منهم ويمثلون تدمير للخدمات التي صرفت الدوله عليها المليارات !!
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  9. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 1:58 ص

    مشروع

    عوضو الناس اول عن عشرة الالف عقار ازيلت في مكة
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  10. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 1:56 ص

    فؤاد

    تم إزالة حي الشامية والقرارة والكدوة والجودرية والمدعى وسوق الليل وجبل عمر وجبل الكعبة وجبل الشراشف والحجون وجحيشة راحت الاحياء العتيقة والناس الطيبة وكمان بتزيلو مابقي من الجميل
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  11. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    ضابط ايقاع

    صراحه هذه العشوائيات ملاذ للمتخلفين والمجرمين تمثل نقطة سوداء في مكة المكرمه مباني متهالكه وشوارع ضيقه وغالبية سكانها من الافارقه والمخالفين لنظام العمل . خطوة جيده لمواكبة دول العالم المتقدمه
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  12. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 1:06 ص

    مشــعل

    10 أحياء ازالتها فيها عبء على الدولة
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  13. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    10 احياء؟؟؟؟ وين يروحون آلاف البشر اللي ساكنين بها اكيد بتعوضونهم بفلل مثل اسكان الامارات
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