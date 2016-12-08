“هيئة تطوير مكة المكرمة” تقرر إزالة 10 أحياء عشوائية .. تعرف عليها

صحيفة المرصد:وافق مجلس هيئة تطوير مكة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تنفيذ أساليب «حديثة» في تطوير المناطق العشوائية، من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه الواقعة في تلك المناطق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وفقا لصحيفة الحياة.

ويعزى وجود العشوائيات إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، جعل انتشارها كبيراً في الأودية والشعاب وحتى الأحياء الحديثة في العاصمة المقدسة، مثل منطقة قوز النكاسة، والكدوة، وجبل الشراشف، وحي الملاوي، ودرب المشاعر، وجبل خندمة، وغيرها من المناطق.

ويعد مشروع «درب المشاعر» الواقع على شارع المسجد الحرام الأول المشترك لشركة «البلد الأمين» لتطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم فكرته على تطوير المنطقة العشوائية الملاصقة لمشعر منى، بهدف تحسين النفاذية بين المشعر ومنطقة العزيزية وتقديم خدمات مساندة، تضم أسواق تجارية ومصليات، ودورات مياه عامة، ومواقف سيارات، وخدمات طبية وإدارية حكومية وأهلية. ويسعى المشروع إلى تنظيم الحركة المرورية لقاصدي بيت الله الحرام والقادمين منه، وذلك لتحقيق «نقلة حضارية وقيمة مضافة إلى المنطقة».