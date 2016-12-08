صحيفة تابعة لحزب الله تكشف تفاصيل الوجود العسكري المصري في سوريا

صحيفة المرصد -متايعات:أكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لميليشيا حزب الله وجود مستشارين عسكريين وأمنيين ومدربين مصريين في سوريا، وذلك برعاية روسية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس الأربعاء أن “مجموعة من الضباط الأمنيين والعسكريين المصريين انتقلت إلى سوريا في بداية شهر تشرين الثاني، وذلك “في سياق برنامج تعاون عسكري أمني بين البلدين هدفه مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات”، برعاية روسية مباشرة.
وقالت الصحفية “مع استمرار الحرب في سوريا وتوسع قاعدة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء المصرية وفي الشرق الليبي وتوسع جماعة بوكو حرام الإرهابية في الوسط الأفريقي وصولاً لسواحل أفريقيا الغربية، لا تجد مصر بداً من التعاون العسكري والأمني مع (الجيش السوري والأجهزة الأمنية السورية)، في سياق حماية الأمن القومي المصري من خاصرته الاستراتيجية سوريا”، و”الاستفادة من التجارب والخبرات السورية في الحرب على الإرهاب على مدى خمس سنوات من الحرب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعطيات التي استندت إليها تؤكد حضوراً فعلياً لمستشارين عسكريين وأمنيين ومدربين مصريين في سوريا إلى جانب وحدات قوات النظام، وفي أروقة رئاسة الأركان السورية في وسط دمشق.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الخبراء الأمنيين والعسكريين موزّعون على أكثر من مركز تنسيق، “بدأت في رئاسة الأركان السورية في دمشق وفي قاعدة حماة الجوية، وتوسعت مؤخراً لتشمل قاعدة حميميم الجويّة، ومطار “التي. فور” في ريف حمص الشرقي، فضلاً عن انتشار مجموعة من المستشارين الأمنيين والعسكريين في عدد من غرف العمليات العسكرية لقوات النظام السوري، من درعا إلى حماة إلى جورين في منطقة سهل الغاب”.
ورجحت الصحيفة التابعة لحزب الله أن تصل إلى ميناء طرطوس العسكري خلال الفترة المقبلة كتيبة هندسية مصرية على متن قطعة عسكرية مصرية، مهمتها نزع الألغام والعبوات الناسفة لتبدأ أولى مهماتها في الأحياء التي يسيطر عليها النظام في مدينة حلب، بالتعاون الكامل مع القوات السورية والروسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الضباط السوريون والمصريون يعملون على تبادل الخبرات فيما بينهم، وخاصة نقل خبرات الجيش السوري فيما يسمى مكافحة الإرهاب بشكل مباشر إلى غرف عمليات الجيش المصري الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء”.
لكن في المقابل، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد مؤخراً وجود عسكري مصري على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، معتبراً “أن هدف الترويج لتلك الشائعات معروف ولا يخفى على أحد، مؤكدا التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
والجدير بالذكر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في مقابلة تلفزيونية مؤخراً أن “بلاده تدعم قوات الأسد عسكرياً في مواجهة من أسماهم “العناصر المتطرفة”، معتبراً أن “إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها”.
تعليقات ( 27 )
❤️ محب صدام حسين ❤️المفترض على السيسي ان يدافع عن ارض سينا وليس عن نظام بشار
❤️ محب صدام حسين ❤️اجل على كذا راح ينهار جيش مصر وتضعف قوته ويصير تفكك في صفوف جيشه باسم تبادل الخبرات وهي بالأساس حرب عشواء على الشعب السوري المطالب بالحرية ، السيسي وقع في فخ ملالي ايران علشان يكسب كم مليار
يلدرممن يقبض على شعبه لمجرد شكواهم من ارتفاع السكر يرسل جنوده لذبح شعب آخر
الحرفيهذا خليفة جمال عبد الناصر والبعض من حكام مصر ميالين هيك وهيك والواجب التعامل معهم بحذر واخذ العبره من اسلافهم الواحد يتمسكن حتى يتمكن 00
الى اخي مشعلانا اكره الاخوان مثلك لكن لاتدافع عن مصر لانهم يوم احتجناهم في اليمن تخلو عنا وصوتت ضد سوريا في مجلس الامن فخل ولائك ودفاعك عن وطنك السعودية
فهد العرمانيشبة جزيرة سينا هي ملاذ المجموعات الارهابية ، و مصر لم تستطيع السيطرة عليها، مصر ام الدنيا ***
ابوفهداذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا ****
جابر عثرات الكراماعلموا انه ﻻيوجد ناصري إﻻ وهو عدو للاسلام والمسلمين وان الناصريين اعدتء لدول الخليج وللخليجيين مهما حاولوا ان يظهروا غير ذلك
سداحأما مستشارين عسكريين وأمنيين ومدربين مصريين !! هذي كثروا منها ( فلم الجزيرة ) فضح المكشوف لو قلتوا جنود مرتزقة كان نصدق أما مستشارين فأبشروا يالجيش الحر بالنصر
📒📙 ريما__Rima📙📒هو ***من محبين حسن نصر الآت شفته بفيديو له قديم عرض بإحدى القنوات ..صار رئيس وعبر عن حبه ل حسن نصر الآت وصار يساندهم
ريما__Rimaاتوقع ** مصيره أما اغتيال أو سجن هذا مصير الطغاة
مشــعلحزب الشيطان يروج الاخبار الكاذبة بأمر أسياده الفرس واذنابهم الاخونج تكمل نشر الخبر لخدمتهم - ولايزال الاخونجي ينكر انه مع ايران كما ينكر كونه اخونجي ههههههه
ريما__Rimaالله ينتقم منك يا ***_ اذا صدق وين الشعب المصري ليه مايرفضون مساندة مصر لبشار السفاح وشبيحته خطر مايختلف عن مرسي يوم قربت تنتهي فترة رئاسته بان على حقيقته
سعد بن فهدلو تدخلت مصر ودعمت بشار وروسيا في جرائمهم تذكرو ان الدور سيأتي على مصر وشعبها وسيذوقون العذاب من الله في دنياهم جوعا وفقرا وارهابا
مشــعلالاخونج يبحثون بشتى السبل عن أي خبر يسيء لمصر رغم معرفتهم بعدم مصداقيته لانه سبق وان تم نفيه من الجكومة المصرية رسميا .
مشــعلوأشارت الصحيفة إلى أن المعطيات التي استندت إليها تؤكد حضوراً فعلياً لمستشارين عسكريين وأمنيين ومدربين مصريين في سوريا ههههههههههه معطيات حزب اللات في اخبارها والترويج على الاخونج اصحاب نصر اللات
شفقخير اجناد الأرض خير اجناد الأرض خير اجناد الارض
صفخــهالجيش المصري هوللشعب المصري ولايستطيع الرئيس ان يسيطر عليه بل هومن يسيطر على الرئيس ولنا في حسني مبارك تجربه مومثل بعض الجيوش العربيه منقسمه تقاتل بعضها البعض
شجاعلانتوقع تدخل القوات المصرية عسكريا في سوريا لنصرة النظام النصيري وامم الكفر والظلال التي دمرت سوريا واذاصدق الخبر فإن الدور على ارض الكنانة وستؤكل كما اكل الثور الابيض وحينها لابواكي على امتنا العربية
.... محمد عبداللهلن يرضى الجيش المصري بقتل المسلمين وستقوم ثوره ثانيه
الحمد لله على انهيار اقتصاد كيان العسكر في بلاد النيلالحمد لله على انهيار الجنية فالدولار يسجل رقما قياسيا 22.5جنية سعر صرف ببنوك العسكر وسد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعل الكيان يموت عطشان وحتى الثلاجة لن يكون فيها ماء وجهاز الكفتة العسكري لن ينفع هههههه
زينكيف ترضون على بلدكم يسقط مبارك ولا ترضونها السوري...وكيف العراقي يدافع عن البعث السوري و يلعن البعث الصدامي العراقي..شعوب **..
sar-al-saبعد تدخل روسيا العسكري ومعها الصين وتوابعهالن يكون لاي تدخل اخرمردوديشكراو ينكر معتبر معهم والتمظظر بالايجاب خير من الافصاح بالعداء وان علم مع اعداد العده له كما يفعل العقلاء وليس الظرف موات للمناكفات
الحقيقة مرة11اللهم ازح الغمة عن المسلمين
العربيخيانة عيني عينك الله ينصر الشعب السوري على اعدائه بشار و ***و بوتين و حزب اللآت و إيران المجوسية