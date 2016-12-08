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بالفيديو : لحظة ركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج بمحطة قطار في برلين !

8 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص
بالفيديو : لحظة ركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج بمحطة قطار في برلين !
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صحيفة المرصد:رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، لحظة قيام مجهول بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج، دون ذكر هوية الفتاة الضحية.

وقد ظهر في الفيديو بضعة شبان لم يحركوا ساكنًا وكأنهم شركاء للجاني، حيث قام أحدهم بالتقاط مابدا أنه الهاتف الجوال للفتاة ولاذ بالفرار ، وفقاً لموقع صحيفة “بيلد” الألمانية .

ومن المعروف أن ضاحية نيو كولن تعتبر ملتقى العرب في برلين، وتخضع الفتاة للعلاج فيما تتحقق الشرطة منها إذا ماكانت تعرف الشخص الذي ركلها.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 6:18 ص

    مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يبتليه في رجلو القذرة يارب ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
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  2. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 6:05 ص

    الحقيقة

    كل مايحصل للمسلمين في الغرب من تضييق بسبب 11 سبتمبر يدفعون ثمن اخطاء غيرهم
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  3. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 6:02 ص

    الله فوووق

    حسبنا الله ونعم الوكيل ليش احنا نروح لهم نترك بلاد الاسلام والامن والامان ونروح لهم
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  4. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 5:56 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    حسبي الله عليه الله ينتقم منه عاجلاً غير آجل ، هذه الحرية اللي يطالب فيها الغرب
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  5. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 5:35 ص

    يعرب

    هذا زمان ذُل العرب في كل مكان في الوطن ظلم وقتل وفِي غيره احتقار . لا نامت اعين الجبناء
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  6. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 5:18 ص

    رنا

    عرب هذول في الماميا يشتكون من العرب مثل المغربه والسوريين لانهم يتحرشون ويغتصبون الالمانيات ومثلهم بالسويد ويطالبون بطردهم مالومهم اذا حقدوا على العرب بسبب هالاشكال شافها عربيه ومسلمه يفكر بتسكت
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  7. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 5:17 ص

    من حائل

    طبعآ هذا ماينادي له الغرب يريدون ان المرأه تخرج وحدها ليتمكن من هب ودب بأهانتها !!
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  8. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 5:12 ص

    هؤلاء المجرمين هم قدوة الروافض والعلمانيين
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  9. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 5:07 ص

    أفريقي

    الأفريقيات مجمرمات بطبعهن. أطردوا الأفارقة من قارات العالم ليعودوا إلى قارتهم.
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  10. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 4:59 ص

    محمد الحربي

    اعداء الاسلام في كل مكان عساهم للشلل الرباعي
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  11. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 4:47 ص

    الlambardشريف

    عسى رجله الشلل ملعون الجد .. يسترجل ع بنت ويستقوي ليش ماراح لواحد زيه سلتووح
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  12. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 4:23 ص

    هؤلاء هم قدوة بنو ليبرال والروافض الذين ازعجونا بتقمهم وتقبلهم للاخر وحرية المعتقد
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  13. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 4:19 ص
    عدد التعليقات:11925

    إنسان منصف

    الغرب هكذا يتعاملون ،،،،مع النساء،،،،عموما،،،،لذا هم متقدمون،،،،،فالتقدم يبدأ بركل **** النساء،،،،،اعني البعض مو الكل😜✌️
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  14. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 4:18 ص

    مغيم التنده

    حسبنا الله ونعم الوكيل كسر الله رجلك وشل لسانك .. يارب انت الناصر القاهر فوق عباده اللهم يا ناصر المستضعفين انتقم من كل من اراد بالاسلام والمسلمين سوء واشغله في نفسه واجعل كيده في نحره
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  15. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 4:17 ص
    عدد التعليقات:11925

    إنسان منصف

    زوجتك. ،،،،،اختك،،،،،بنتك،،،،،اركلهافي ظهرها،،،،،وإلا ستركلك في وجهك،،،،لانها ناقصة عقل،،،،لابد من عسف😜✌️
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  16. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 4:14 ص
    عدد التعليقات:11925

    إنسان منصف

    المرأه،،،،،،لازم يتعامل معها،،،،،بهذا الشكل،،،،،وإلا ستنقلب الأمور 😜✌️
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  17. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 4:14 ص

    عزوزكو

    التحليل الفني / الله وأعلم إن الموضوع فيه معاكسه وغزل وما أعطتة وجه قام ملعون الوالدين والصلايب بفعلته الشنيعة والله هذي اخس طيحة جعلة يطيح بجهنم ربي يعافيها ويصبرها
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  18. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 4:05 ص

    محمد

    والله مالومهم ، قضايا قتل واغتصاب من قبل المهاجرين المسلمين في المانيا ، يعني حفشاء وسوء كيل ، استقبلتهم المانيا بكل ود واحترام وكان جزاءه مقتل المانيه بعد اغتصابه على يد مهاجر سوري ، ماذا نتوقع منهم
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  19. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 4:00 ص

    احمد باش

    اللوم يقع على الخميني و اسامة بن لادن وابو خراااا البغدادي هم من شوه‍ الاسلام..
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  20. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 3:56 ص

    سعد بن فهد

    اشكالهم عرب بس يمكن روافض او مسيحيين او ملحدين لانهم نسخة من اليهود والصهاينة
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  21. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 3:50 ص

    .... محمد عبدالله

    لعنت الله عليهم وحسبي الله ونعم الوكيل قهروني
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  22. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 3:26 ص

    من شبوة اليمنيه

    حالة أخرى من "الإثراء الثقافي". بالطبع، هناك أيضا "فقط" المؤسفة "حالة معزولة" آخر! ولكن، مع مرور هذا الوجود الصابورة الأفغاني وقعت في الروح مع كل اللاجئين Welcome- Plärrer. لأنها تتجاهل عمدا العواقب
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  23. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 3:24 ص

    (منصف)

    نجح الإعلام والسياسة الغربية في تشويه الاسلام وحقن الكراهية في نفوس شعوبهم
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  24. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 3:03 ص

    sar-al-sa

    هذا ماجنته القاعده وبراعمها وتفرعاتها كداعش على الاسلام والمسلمين والعرب اجمعين من مقت ونبذ وغل وتربص ونتوقع المزيد
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  25. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 3:02 ص

    عوف مد الشوف

    ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
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  26. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 3:01 ص

    معرف واحد

    ملامحهم ملامح عرب اكيد مسيحين جدد
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