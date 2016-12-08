بالفيديو : لحظة ركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج بمحطة قطار في برلين !

صحيفة المرصد:رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، لحظة قيام مجهول بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج، دون ذكر هوية الفتاة الضحية.

وقد ظهر في الفيديو بضعة شبان لم يحركوا ساكنًا وكأنهم شركاء للجاني، حيث قام أحدهم بالتقاط مابدا أنه الهاتف الجوال للفتاة ولاذ بالفرار ، وفقاً لموقع صحيفة “بيلد” الألمانية .

ومن المعروف أن ضاحية نيو كولن تعتبر ملتقى العرب في برلين، وتخضع الفتاة للعلاج فيما تتحقق الشرطة منها إذا ماكانت تعرف الشخص الذي ركلها.