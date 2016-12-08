بالفيديو : لحظة ركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج بمحطة قطار في برلين !

صحيفة المرصد:رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، لحظة قيام مجهول بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج، دون ذكر هوية الفتاة الضحية.
وقد ظهر في الفيديو بضعة شبان لم يحركوا ساكنًا وكأنهم شركاء للجاني، حيث قام أحدهم بالتقاط مابدا أنه الهاتف الجوال للفتاة ولاذ بالفرار ، وفقاً لموقع صحيفة “بيلد” الألمانية .
ومن المعروف أن ضاحية نيو كولن تعتبر ملتقى العرب في برلين، وتخضع الفتاة للعلاج فيما تتحقق الشرطة منها إذا ماكانت تعرف الشخص الذي ركلها.
تعليقات ( 26 )
الحقيقةكل مايحصل للمسلمين في الغرب من تضييق بسبب 11 سبتمبر يدفعون ثمن اخطاء غيرهم
الله فوووقحسبنا الله ونعم الوكيل ليش احنا نروح لهم نترك بلاد الاسلام والامن والامان ونروح لهم
❤️ محب صدام حسين ❤️حسبي الله عليه الله ينتقم منه عاجلاً غير آجل ، هذه الحرية اللي يطالب فيها الغرب
يعربهذا زمان ذُل العرب في كل مكان في الوطن ظلم وقتل وفِي غيره احتقار . لا نامت اعين الجبناء
رناعرب هذول في الماميا يشتكون من العرب مثل المغربه والسوريين لانهم يتحرشون ويغتصبون الالمانيات ومثلهم بالسويد ويطالبون بطردهم مالومهم اذا حقدوا على العرب بسبب هالاشكال شافها عربيه ومسلمه يفكر بتسكت
من حائلطبعآ هذا ماينادي له الغرب يريدون ان المرأه تخرج وحدها ليتمكن من هب ودب بأهانتها !!
أفريقيالأفريقيات مجمرمات بطبعهن. أطردوا الأفارقة من قارات العالم ليعودوا إلى قارتهم.
محمد الحربياعداء الاسلام في كل مكان عساهم للشلل الرباعي
الlambardشريفعسى رجله الشلل ملعون الجد .. يسترجل ع بنت ويستقوي ليش ماراح لواحد زيه سلتووح
عدد التعليقات:11925
إنسان منصفالغرب هكذا يتعاملون ،،،،مع النساء،،،،عموما،،،،لذا هم متقدمون،،،،،فالتقدم يبدأ بركل **** النساء،،،،،اعني البعض مو الكل😜✌️
مغيم التندهحسبنا الله ونعم الوكيل كسر الله رجلك وشل لسانك .. يارب انت الناصر القاهر فوق عباده اللهم يا ناصر المستضعفين انتقم من كل من اراد بالاسلام والمسلمين سوء واشغله في نفسه واجعل كيده في نحره
عدد التعليقات:11925
إنسان منصفزوجتك. ،،،،،اختك،،،،،بنتك،،،،،اركلهافي ظهرها،،،،،وإلا ستركلك في وجهك،،،،لانها ناقصة عقل،،،،لابد من عسف😜✌️
عدد التعليقات:11925
إنسان منصفالمرأه،،،،،،لازم يتعامل معها،،،،،بهذا الشكل،،،،،وإلا ستنقلب الأمور 😜✌️
عزوزكوالتحليل الفني / الله وأعلم إن الموضوع فيه معاكسه وغزل وما أعطتة وجه قام ملعون الوالدين والصلايب بفعلته الشنيعة والله هذي اخس طيحة جعلة يطيح بجهنم ربي يعافيها ويصبرها
محمدوالله مالومهم ، قضايا قتل واغتصاب من قبل المهاجرين المسلمين في المانيا ، يعني حفشاء وسوء كيل ، استقبلتهم المانيا بكل ود واحترام وكان جزاءه مقتل المانيه بعد اغتصابه على يد مهاجر سوري ، ماذا نتوقع منهم
احمد باشاللوم يقع على الخميني و اسامة بن لادن وابو خراااا البغدادي هم من شوه الاسلام..
سعد بن فهداشكالهم عرب بس يمكن روافض او مسيحيين او ملحدين لانهم نسخة من اليهود والصهاينة
.... محمد عبداللهلعنت الله عليهم وحسبي الله ونعم الوكيل قهروني
من شبوة اليمنيهحالة أخرى من "الإثراء الثقافي". بالطبع، هناك أيضا "فقط" المؤسفة "حالة معزولة" آخر! ولكن، مع مرور هذا الوجود الصابورة الأفغاني وقعت في الروح مع كل اللاجئين Welcome- Plärrer. لأنها تتجاهل عمدا العواقب
(منصف)نجح الإعلام والسياسة الغربية في تشويه الاسلام وحقن الكراهية في نفوس شعوبهم
sar-al-saهذا ماجنته القاعده وبراعمها وتفرعاتها كداعش على الاسلام والمسلمين والعرب اجمعين من مقت ونبذ وغل وتربص ونتوقع المزيد
عوف مد الشوفولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
معرف واحدملامحهم ملامح عرب اكيد مسيحين جدد