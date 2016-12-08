بالفيديو: أسير حوثي يكشف معلومات خطيرة عن دور إيران في اليمن والمنطقة

صحيفة المرصد: كشف أسير حوثي وقع في قبضة الجيش اليمني، الأربعاء، عن معلومات خطيرة مرتبطة بالدور الذي تلعبه إيران في دعم وتدريب مقاتلين حوثيين في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وكتائب علي صالح.
الأسير الحوثي المكنى بـ”أبا الزهراء العابد” أماط اللثام عن مركز أنشأته إيران لتدريب مقاتلين حوثيين في صنعاء، قبل أن يتم منحهم “بطائق الكترونية باللغة الفارسية” خاصة بتحديد ورصد المواقع العسكرية.
وفي تسجيل مصور، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث “أبو الزهراء” أو محمد حسن العابد، من أبناء محافظة حجة شمال غربي اليمن، أحد المقاتلين الحوثيين الذين تلقوا التدريب في المركز الإيراني بصنعاء، أنه تم أسره أول أمس الثلاثاء في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، من قبل الجيش الوطني في جبهة حرض الحدودية مع السعودية.
واعترف “العابد” إنه يحمل بطاقة إيرانية “إلكترونية” تم تزويده بها من قبل المدربين في المركز الإيراني بصنعاء، وهي “مسجلة باللغة الفارسية” تستخدم لتحديد ورصد المواقع والخرائط العسكرية.
تعليقات ( 11 )
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالتساهل مع هؤلاء الكلاب الفارسية ليس في صالح دول الخليج .. يجب التنكيل بهم وسحلهم وقتلهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من خنازير ايران المجوس باليمن
عبدالعزيز//خونة الاوطان والاذناب مجرد كبري للمجوس لتحقيق حلم هو في الحقيقة سراب مثل شعار الموت لامريكا الموت لاسرائيل لذلك لابد من مواصلة القتال معهم فلا مفاوضات
فهد العرمانيالحوثيين عبارة عن اشخاص مخهم مصدي بدائي جعلوا انفسهم عبيد عند العجم الغير مسلمين و وافقوا على تحريف الدين الاسلامي بامر من الفرس العجم ، الجاهل عدو نفسة
قاهر الجرذي الي في السردابمن أراد العزة من غير الله وقتل أخوانه وتأمر عليهم، أذله الله في كل شيء...
حضرمي ولست دحباشيطيب وين الجديد بالموضوع معروفين انهم باعوا وطنهم وأصبحوا أحذية في أرجل المجوس هم والنجس عبد الشيطان الحوثي وأبو رقعة عفاش الكلب
بدورانا بفهم ليش عرب ويوالون الفرس ليش الحقد على بعضنا البعض ليش يبحثون عن الحروب والخراب والله لويتسلط عليكم الفرس الروافض اول مايبيدوا انتم
سعد بن فهدلو انه اسير سني كان عذبوة وقتلوة بأشنع الطرق مثل مايفعلون الروافض في العراق وسوريا وهم ليس مختلفين عن داعش في جرائمهم
احمد باشاليمن والعراق..رجعوا لما قبل الاسلام تحت رايه الفرس..وكأنما التاريخ يعيد نفسه..
السلام عليكمهم كلاب المجوس ومطايا الشيطان