بالفيديو: الثوار يفجرون غرفة عمليات للنظام بحلب بصاروخ تاو

صحيفة المرصد: نشرت فرقة “الصفوة”، التابعة للجيش السوري الحر، فيديو يوثق تفجير غرفة عمليات تابعة للنظام بصاروخ تاو في حلب. وقالت فرقة “الصفوة”، المنضوية تحت غرفة عمليات “فتح حلب”، إن الصاروخ الموجه قتل عددا من جنود النظام داخل غرفة العمليات في منيان غربي حلب. وأظهر الفيديو لحظة اصطدام الصاروخ الموجه، بالمبنى، الذي تفجر بالكامل، وسط تكبيرات عناصر فرقة “الصفوة”. شار إلى أن فصائل المعارضة تخوض معارك عنيفة ضد قوات النظام التي تتقدم بشكل مستمر في مناطق مختلفة من حلب.

