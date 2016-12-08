صحيفة المرصد: نشرت فرقة “الصفوة”، التابعة للجيش السوري الحر، فيديو يوثق تفجير غرفة عمليات تابعة للنظام بصاروخ تاو في حلب. وقالت فرقة “الصفوة”، المنضوية تحت غرفة عمليات “فتح حلب”، إن الصاروخ الموجه قتل عددا من جنود النظام داخل غرفة العمليات في منيان غربي حلب. وأظهر الفيديو لحظة اصطدام الصاروخ الموجه، بالمبنى، الذي تفجر بالكامل، وسط تكبيرات عناصر فرقة “الصفوة”. شار إلى أن فصائل المعارضة تخوض معارك عنيفة ضد قوات النظام التي تتقدم بشكل مستمر في مناطق مختلفة من حلب.
بالفيديو: الثوار يفجرون غرفة عمليات للنظام بحلب بصاروخ تاو
صحيفة المرصد: نشرت فرقة “الصفوة”، التابعة للجيش السوري الحر، فيديو يوثق تفجير غرفة عمليات تابعة للنظام بصاروخ تاو في حلب. وقالت فرقة “الصفوة”، المنضوية تحت غرفة عمليات “فتح حلب”، إن الصاروخ الموجه قتل عددا من جنود النظام داخل غرفة العمليات في منيان غربي حلب. وأظهر الفيديو لحظة اصطدام الصاروخ الموجه، بالمبنى، الذي تفجر بالكامل، وسط تكبيرات عناصر فرقة “الصفوة”. شار إلى أن فصائل المعارضة تخوض معارك عنيفة ضد قوات النظام التي تتقدم بشكل مستمر في مناطق مختلفة من حلب.
تعليقات ( 6 )
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة في سوريه والعراق في الموصل وحلب على المجوس ايران واذنابها على الامريكان الصهاينة و روسيا الخبيثه والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والمتخاذلين والجهله
محمداللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمتهم واحقن دمائهم وادم علينا وعليهم الامن والسلام يارب
سهيرالصاروخ ضرب الحيط والظاهر ان المبني خالي وما رميت اذ رميت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... الله اكبر دمرنا الحيط .
سهيرترددت انباء الليلة البارحة بأستيلاء جيش الاسد وبقية المشاركين معه في الحرب علي كل حماه الشرقية وفتح المطار وبذلك انتهت حرب الاسد بتدمير كل حلب وقتل جميع سكانها بمباركة كل العالم فهل هذا صحيح .
@هذه نهاية الخروج على الحكام هذا يقتل هذا ولا فيه احد منتصر و الضحايا هم كبار السن و النساء و الاطفال و بقية الابرياء