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بالفيديو : طرد طالبات ومنعهن من دخول مدرسة لإرتدائهن “عباءة كتف” بجازان

8 ديسمبر, 2016 , 6:26 ص
بالفيديو : طرد طالبات ومنعهن من دخول مدرسة لإرتدائهن “عباءة كتف” بجازان
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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر منع عدد من الطالبات من الدخول إلى مدرستهن بمنطقة جازان؛ بسبب ارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس كما هو مطلوب، وتم طردهن من المدرسة بعد مصادرة عباءتهن اللاتي كن يرتدينها.

وجاء في الفيديو أن سأل الطالبات أجبرن على الخروج من مدرسة متوسطة وثانوية محلة غوان بجازان دون ارتداء عباءتهن، تبيّن أن قائدة المدرسة منعتهن من الدخول لارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس، بل وصادرت عباءتهن .

وسأل مصور الفيديو إحدى الطالبات هل سبب منعها من الدخول ارتداؤها لعباءة الكتف فأجابت بنعم، كما سأل أخرى عن سبب خروجها من المدرسة دون عباءة وأوضحت أنها تمت مصادرتها، وأظهر الفيديو رجلاً كان يقف على مدخل المدرسة ويبدو أنه ولي أمر طالبة، أبدى استياءه من تصرف القائدة، وبأي حق صادرت من الطالبات عباءتهن.

 



تعليقات ( 116 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 116
    8 ديسمبر, 2016 , 9:22 ص
    عدد التعليقات:11940

    إنسان منصف

    انت،،،،يا مفعوصه،،،تعرفين ان نظام المدرسه،،،لازم من عبايه،،،،طيب ليش ماتاتزمين به،،،شوفي البنات الاجنبيات احترام للنظام يلبسن عبايات ،،،،عند دخولهن للمساجد في تركيا ومصر ،،،،لكن عدم دق الخشم السبب😜✌️
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  2. 115
    8 ديسمبر, 2016 , 9:19 ص

    سعوديوافتخر

    انا مصدوم من الخونه الجواسيس اللي بالوطن ورواتب وبيوت وامن وامان وقروض عقاري وارض وياكلون من خيره وابنائهم مدارس وبعثات ويخونون ويتجسسون للمجوس اعداء الاسلام ***فعلا حقراء ***
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  3. 114
    8 ديسمبر, 2016 , 9:19 ص
    عدد التعليقات:6144

    الرحااال

    الللون الأسود لباس اليهود والفراعنه..و واضح من اخترع هذا اللون هو خوارج الاولين
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  4. 113
    8 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص

    الأسود

    ممنوع الطرد من المحاضن التربوية مهما كانت المخالفة السلوكية بداية يبين للطلاب أنها مخالفة ثم تعهد واذا تكررت يستدعى ولي الأمر وتعهد ثم حسم من السلوك بإصدار قرار الحرمان من صلاحيات مدير التعليم
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  5. 112
    8 ديسمبر, 2016 , 9:15 ص

    خاالد

    شي يندى له الجبين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 111
    8 ديسمبر, 2016 , 9:14 ص
    عدد التعليقات:6144

    الرحااال

    الي اخترع العباءه السوداء وخاصه من اعلى الرأس سوف يتحمل ذنوب كل من ظنت انها عباءه اسلاميه..هذه ليست اسلاميه..السواد لون طريه ولم يلبسه لا الرجال ولا النساء المسلمين والمسلمات..كفايه جهل وتعصب
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  7. 110
    8 ديسمبر, 2016 , 9:11 ص
    عدد التعليقات:2595

    سهم

    رد على تعليق 47 : لاياشيخ ، هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهن ، ونساء المؤمنين في عصر النبي صل الله عليه وسلم ، هل هن نساء غير النساء ، كلهن نساء ، بل زادت الفتنة والافتتان في عصرنا.
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  8. 109
    8 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    واللي يقول مسأله تربويه اعتقد مو صح والتربيه مو بالتزمت وكشف بنات الناس في الشارع لمجرد فرض ****..لو المساله تربوية كان هذا نظام ساري من ادارة التعليم بكل مدارس المملكه ؟!؟هو من راسها لا اكثر !؟!
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  9. 108
    8 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص

    سعوديوافتخر

    اللي يخالف يتحمل النتيجه اتوقع ان المديره صادرت العبايه حسب تحليلي واتصلت على اولياء امورهن لجلب عبايه راس ولكن الطالبات لقنها فرصه واتفقن على الخروج نكايه بمديرة المدرسه فلا تستعجلون هههههههه ***
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  10. 107
    8 ديسمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    وكمان ياسعودي ماتوا اللي لسى يلبسوا عباية راس والامر اختياري بكل الاحوال ..وهم بنات معاهم شنط وثقيلة فكيف يمسكوا العباية والشنط بنفس الوقت !؟!؟
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  11. 106
    8 ديسمبر, 2016 , 9:04 ص
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    103//ما ادري ايش دخل ***!!لكن راح ارد عليك باللي فهمته من كلامك ..مخالفة الانظمه له اجراءت تتم داخل المدرسه ومع اولياء الامور مو تطلعهم للشارع مكشوفات لانها معارضه عباية الكتف ،خسارة تكون مسؤوله !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 105
    8 ديسمبر, 2016 , 8:56 ص

    المحقق كونان

    قمة التخلف تطالب بعباية الكتف لأنها استر و يكون العقاب انها تطرد بوضع اسوأ فعباية الكتف استر لها من ان تمشي بدون عباية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 104
    8 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    قرنق

    ياهووووه ، أنتم مدرعمين ، ماتدرون إيش الهرجه ، مسألة تربوية بحته خلوكم في تحليل مباراة وتخب عليكم ، شيء ماتعرفونه ،سيبوووووووووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 103
    8 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تع 97 بسمه وماذا عن الطالبات الاتي خالفن التعليمات ورفضن تغيير مخالفه لبس شروط المدرسه ؟؟ هل تشجعينهن يتمردن على المديره والنظام ،، هل سكبت ماء نار كالمجوس ام قالت نظام اللبس للمدرسه وارجعتهن لاهلهن
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  15. 102
    8 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مين

    قلم الحقيقه انت شفت صور الخونه اذناب ايران تدري انهم كانو بالعلن يمدحون السعودية ويسبون ايران بعترافاتهم ان فعلهم كان تقيه نعرف سلوبهم الحقير الله يزيدهم حقران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 101
    8 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    تأبط شراً

    هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ..... يجب الأخذ على يد كل متنطع ومتنطعة لكي لا يهلك المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 100
    8 ديسمبر, 2016 , 8:44 ص
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    سواق وايت مويه // الله يهديك فين قائدة غيورة وملتزمه وهيه مخرجه بنات الناس بدون عبايات !؟!؟لا تأخذكم العزه بالاثم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 99
    8 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    خنبق ماينبق

    لو ترك الأمر لخنيبيقه للبست جنز وخرجت على حبه ونص ماتفرق فرقعة العلك من صوت الحذاء
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  19. 98
    8 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    مشــعل

    كيف تطالبهن بعباية رأس وهي اخرجتهن بالشارع بلا عبايات ؟ هل هذا حرص على سترهن أو حرص على الدين ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 97
    8 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    قائدة فاشله ولاكيف تطلع البنات بدون عبايات لو هي فعلاً تهتم لسترهم ..الموضوع شكلي عندها مو ديني ولاهوه حرص على البنات اللي طلعتهم مكشوفات !!!لو بدال أولياء الامور اصعدها لاعلى المستويات .👌🏻
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  21. 96
    8 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص

    قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مين

    لاتقلق من الاخونج ولا اذناب ايران السيف يقطع روسهم انت اشرب عصير ليمون وراتاح وخذ نفس عميق حتى لايتعب قلبك ابشرك لن ترفع ارايه للمجوس الحقير بيموت بحقرانه والفار حده مواسير المجاري لايجرو بالخروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 95
    8 ديسمبر, 2016 , 8:35 ص

    قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مين

    ارفق على نفسك ماحد دري عنك لايطق فيك عرق عارفين الخائن وعارفين خليه ايران لاتقلق القضاء السعودي ماقصر طير روسهم وانا مقدر شعورك مالومك الصدمه عنيفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 94
    8 ديسمبر, 2016 , 8:33 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تع 92 اللبس ولونه لادخل له بالدين هل نسيت طريق الحرير وانتاج الاقمشه السوداء من دودة القز حرير هي افخم لبس صناعه الطبيعه اهم شي يدنين عليهن من جلاليبهن لم يحدد لون فاطمئن ،، وكلن يلبس العبائه السوداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 93
    8 ديسمبر, 2016 , 8:29 ص
    عدد التعليقات:1287

    نبرااس

    هذي المديره من بقايا ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 92
    8 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص

    اصل العباة السوداء من عند الراهبات ... وليست في الإسلام من شيء الامر الاخر....لدينا ارث عربي قديم ضد المرأة ومازال ساري المفعول ...باسم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 91
    8 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    السجون السعودية يالأخونجي الارهابي لاتنسى أنها مثل ماهي مليئة بالايرانيين المجوس الخونة الارهابيين العددوأكثر منه من خنازير الدواعش وكلاب الأخوان وجرذان القاعدة.يقطع رأس قطو صفوي يلحقه رأس جرذي أخونجي
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  27. 90
    8 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص

    قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مين

    لاتخاف على الوطن بشاير الخير بقطع روس اذناب ايران ودحر الشر وكسر شوكت الحقير خامئني اصابت اتباعه بالجنون ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 89
    8 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لاتوقع ان المديره طردتهن من اول المخالفه اتوقع نبهت عليهن وقالت اذا جيتن للمدرسه اصادر عبايه الكتف ووقعتهن على تعهد واستهترن بالمدرسه والنظام ولازم الحزم في من بخالف ليردتع غيره ولاجل لايتشجع غيرهن
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  29. 88
    8 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص

    محمد الغامدي

    من المفترض والبديهي احلال قائدة شابة بدل اي قائدة مدرسة تتعدى الخمسين من عمرها لان المراءة في الخمسين تدخل سن اليأس وتبداء تتصرف بلا عقل فما بالك بمسؤولية 1000 طالبة . هذه بالذات تحال للتقاعد فورا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 87
    8 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    بسبب فكر هذه المديرة المتشدد وبعد أن أعمى الحقد قلبها على بعض الطالبات طردتهم من مدرستهم دون ان لبس عباياتهم التي طردن بسببها. سلامات أجل لو أتو بدونها بتقطعين رؤوسهم.لايجب السكوت عنها فصلها وسجنها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  31. 86
    8 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص

    النورس

    للاسف هذا من التخلف .. كيف تمنع شي و تأتي شي اكبر .. العباءة الكتف صحيح غير محببه في المدرسة لكنها لا تصادر و تخرج بدونها يجب التحقيق بالحادثة و النظر في حيثياتها قبل الحكم من بعيد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  32. 85
    8 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    بنت الوطن

    ياذا العباه اللي صارة اهم من قضية الشرق الاوسط 25 عام واحنا ندرس وضع العباه اللي يقول تصير فوق الراس واللي يقول تصير على الكتف وانشاالله بنحلها بعد 50 عام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 84
    8 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص

    مها

    الغرب وصل لاعلى المستويات بالعلم واحنا تنطرد طالبه عشان عبايتها. بالاول فكروا بالتعليم ... تعلمينا فاشل بكل المقاييس...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 83
    8 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    الصبغة الدينية المتشددة يجب قطعها من جذورها وأصولها. لايجب زرع الفكر المتشدد داخل مدارسنا سواء للشباب أو البنات.حكومتنا الرشيدة منهجها منهج الاعتدال لكن بعض الأخونج المتشددين يريدون زرع فكره المسرطن.
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  35. 82
    8 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:345

    السليل

    من الخطأ منعها من دخول المدرسة .. الواجب دخولها ومن ثم تنبه على هذا وإبلاغ اسرتها أن هذه العباءة ممنوعة . ويجب محاسبة المتسبب في طردها وعدم ادخالها للمدرسة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 81
    8 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    اخبار الاحكام اصابتك بمقتل لعنه الله على اتباعك القذر خامئني والله العظيم ان الحقد يجري بدمك جعله الحقد يجلط قلب الحاقدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 80
    8 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    سوال لقلم الحقيقة

    انت انسان حاقد مريض وانت تعرف نفسك وتعرف قصدي وابشرك الكويت الشهر القادم اعدام خليه حزب الله المعروفه بالعبدلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 79
    8 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    ملخص المسألة أن لا نخلط بين الشرع كدين وبين الانظمة والتعليمات والاعراف والتقاليد (( فالشرع في الاصول والثوابت ثابت وغيره متغير بتغير الزمان والاحوال ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 78
    8 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص

    سوال لقلم الحقيقة

    لماذا لم تعلق على خبر عدام خليه التجسس التابعه لايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 77
    8 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    سواق وايت موية

    ( الأقلام ) ( ***) تهاجم تلك القائدة ولاتجرأ ان تتحدث عن مايسمى ( ببركة السيد ) !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 76
    8 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    سواق وايت موية

    قطعان بني ليبروجامية يحاربون أمثال هذه القائدة الغيورة على أخلاق البنات ويدافعون عن أمثال ( الإعلامي الخلوق ) الذي أستغل أجساد بنات المسلمين للتمتع بهن في شقته الخاصة !! عجباً يا امة محمد !!
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  42. 75
    8 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    أما الطرد فقضية ليست تربوية والأمر في هذا الاجراء تنظر فيه الجهة المعنية في الوزارة والإدارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 74
    8 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مجوسيات غير لبسهن قامت مجوعه الملالي بسكب اسبد حامض قلوي او مايسمى ماء نار على وجوههن ،، هنا التشدد ياقلم لماذا لم تتحدث عن هذا الامر ،، هنا طالبات خالفن النظام قالت المديره روحو لبيتكم والبسو وتعالو
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 73
    8 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    تأبط شراً

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم ...كفانا تنطع في كل شيئ كفانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 72
    8 ديسمبر, 2016 , 7:51 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    مصادرة العباءة فيه نظر ونحكم على صحة الإجراء من عدمة وفق التعليمات المنظمة لذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 71
    8 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    توفيق

    واحدة من إثنتين ، ياالأمر فوضى تسيره الأهواء والنزوات والشهوات والجهلة ، بل ربما يتدخل فيه من لاناقة له ولاجمل في الأمر ، أو نظام صارم يوصف صاحبه بالتشدد ، نكون أولا نكون مجتمع له خصوصيته أو مجتمع يعا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  47. 70
    8 ديسمبر, 2016 , 7:45 ص

    لولو

    من واقع خبرتي التعليم يهتم بالقشور من حيث لون العباءة او لون الحذاء او الحقيبة ولا يهتم بالسلوك بعض الطلبه ما ان يأتي المدرسه الا وهو شغال ازعاج للمدرسين ولا اي عقاب او رادع وكل شي يحطوه عالمعلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  48. 69
    8 ديسمبر, 2016 , 7:43 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    يحق لولي الأمر أن يسن الأنظمة والقوانين ويكون العمل بها واجب كتنظيمات وليس كشرع ودين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 68
    8 ديسمبر, 2016 , 7:43 ص

    سواق وايت موية

    الله يستر على بنات المسلمين فالعباة التي كانت للستر أصبحت للزينة حيث المخصرة والشفافة والملونة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 67
    8 ديسمبر, 2016 , 7:42 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    الله نصر هذا الوطن من خلال كشف أمر هذه المديرة المتشددة. يجب اعتقالها فورآ وسجنها.
    لا يعجبني(10) اعجبني(46)
  51. 66
    8 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    ابو رانيه

    استهتار طالبه وفشل اداره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  52. 65
    8 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    حقوق

    على وزارة التعليم طرد قائدة المدرسة و التحقيق معها و رد حقوق الطالبات. لسنا بحاجة إلى هذا التصرف المتهور و الذي سيخلق لنا أجيال من المتطرفين. لا ضير في أن تكون العباءة فوق الكتف أو على الرأس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  53. 64
    8 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    ابو ناصر

    نضام واضح وصريح ولكن اغلب الطالبات يضربن بالنظام عرض الحائط تلبة لغربة صديقاتهن..ايضأ سؤ فهم الاداره من اغلب المعلمات .. النتيجه فشل مسمتر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 63
    8 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    النظام تشريع شرعه البشر نظام يحترم ويعمل به ،،،، والشرع شرع شرعه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    سواق وايت موية

    كان الله في عون تلك القائدة فسوف تتهرض لهجوم وسخرية من أقلام وقنوات العلمانرافضية في زمن كثر فيه الخوف من البشر أكثر من الخوف من الله
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  56. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 52 نعم مساله فقهيه وخلاف بين الفقهاء وهذا شي صحي بالفقه لانه كون ثروه فقهيه ضخمه للصالح العام اما ناس يعتبرونها عقيده وركن هنا الخلاف ،، المهم يدنين عليهن من جلاليبهن تفصايل وجه او عيون هذا حسب؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    هؤلاء من غرس الجهل والطايفيه والتخلف والتشدد في نفوس الاجيال وتلقاها اما عانس ومتعقده او م.تدري عن عيالها وتحط حرتها في عيال الناس بحجة الدين والدين برىء منهم اقسم لواني ولي امر لارفع عليها قضية
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  58. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    ويجب تفتيش منزلها الذي تسكنه حفاظآ على الأمن العام فالخوف أن تكون لديها صور لمتشددات داخل السجون السعودية مؤيدة لهم هذه المديرة.لايجب أن تترك مسألة لاصغيرة ولا كبيرة الا والتحقق منها مع هذه المتشددة.
    لا يعجبني(13) اعجبني(5)
  60. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    سواق وايت موية

    شكراً للقائدة الملتزمية بدينها وأخلاقها وكثر الله من أمثالها على هذا التصرف الذي أقتضته المصلحة العامة فلا وجود للفكر العلماني المنحرف في مدارس بلاد الحرمين
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  61. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    تخلف م.بعده تخلف ودعشنه باسم الدين والله م.رجعنا الى الوراء الا امثال هؤلاء المسؤلات الشرع لم يحدد نوع العبايه ولالونها وعلى فرضا الطالبات خالفو هل نعالج الخطا بخطا اكبر تخرج الى الشارع بدون عبايه
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  62. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    سواق وايت موية

    في محاضرته الأخيرة أكد الشيخ بن فوزان ان الشباب السعودي مستهدف وكذلك البنت السعودية مستهدفة من اعداء الإسلام وخاصة قطيع الليبروجامية
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  63. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص هي أنظمة محترمة يعمل بها // وهي ليست شرعا بل تنظيم يخضع لإعتبارات تنظيمية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  64. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    لكن لايجب جلد هذه المديرة المتشددة رحمة بها لأنها امرأة لكن لابد من سجنها بعد التحقيق معها.فالفكر المتشدد هو الذي دفعها لطرد الطالبات دون عبايات وهو أمر خطير لايبشر بخير مالم تنفذ عقوبة الفصل والسجن.
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  65. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    أغلب النساء في الماضي بادية وحاضرة لا يرتدين العباءة بل جلباب يغطي الصدر والراس وشيلة للحضر وبرقع للبادية لتغطية الوجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  66. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    سواق وايت موية

    شكراً للقائدة التي تهتم بأخلاق الطالبات مثل إهتمامها بأخلاق بناتها طالما أن هناك أباء ضايعين ومضيعين أبنائهم وبناتهم ولايعرف ماذا تلبس أبنته ومن ...... تكلم !!
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  67. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    أقل عقوبة وجزاء لهذه المديرة التي طردت الطالبات دون عبايات فصلها من حقل التعليم فورآ لأنها تشكل خطرآ شديدآ على طالباتها بسبب فكرها المتشدد ومن ثم التحقيق معها من قبل الجهات الأمنية وسجنها مدة طويلة.
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  68. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    سواق وايت موية

    هذه المرة عباءة كتف ونخشى أن تتطور الأمور لما هو أسوأ ويحضرن بملابس ( سترتش ) فهذا الزمن زمن ضعف وازع ديني وإنهيار أخلاقي
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  69. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 7:29 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    النظام نظام التعليمات تعليمات الشروط شروط مافيه منطقه وسطى ،، اللي يخالف النظام يتشجع ويبحث عن مخالفه ثانيه لنظام اخر اليوم خالفن اللبس بكرا يخالفن غيره اللي يبي يخالف يجلس في بيت ابوه يتعلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  70. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 7:29 ص

    الى سهم

    لن ادخل في صلب الموضوع وهو لبس عبائه الكتف بل في الايه واللتى استشهدت بها، الايه نزلت بارك الله فيك هي لتمييز نساء النبي والمؤمنيين عن غيرهم وعدم التعرض لهن في عصره عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  71. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    سواق وايت موية

    إن كان الوضع في المنزل مهمل والطاسه ضايعه فالمدرسة يجب أن تعالج ذلك قبل أن تقع البنت المسلمة ضحية إهمال الوالدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  72. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    البشت للرجل والعباءة للمرآة (( زي )) يخضع لأعراف المجتمعات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  73. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    شايم

    كان يجب على قائدة المدرسة اخذ التعهد عليهن وطلب حضور امهاتهن في اليوم التالي وابلاغهن بانه لن يسمح الهن دخول المدرسة لاحقا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 7:27 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    مدارس البنات لايجب أن يبث فيها الفكر الارهابي المتشدد وينتشر . لعل هذه الحادثة في خروج الطالبات دون عبايات تكشف الكثير من الخبايا التي لايعلم عنها أحد وأراد الله اظهارها وكشفها وكشف من يقف خلفها.
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  75. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 7:27 ص

    سواق وايت موية

    شكراً للقائدة وكثر الله من أمثالها ونعلم تماماً أن قنوات الفساد الفضائحي سوف تستضيف إحد الطالبات التي ربما واجهت مشكلة ( تربوية ) والإساءة لتلك القائدة الفاضلة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  76. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    يمكن للمرآة أن تكون متحجبة وليس لها عباءة أو لم ترتديء
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  77. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص

    سواق وايت موية

    هذه مدارس للتعليم وليست مول او شاليه خاص أصلحكن الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 7:24 ص

    مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعي

    الحجاب والجلباب شيء والعباءة شئ آخر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  79. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 7:23 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    التحقيق لايجب أن يشمل المديرة فقط بل عليه أن يطال المدرسات فربما هناك متشددات أخريات متأثرين بالفكر الارهابي ومن ثم يقبض عليهم مع مديرتهم ويتم تحويلهم للتحقيق وربما السجن على تصرفهم الذي لايقبله أحد.
    لا يعجبني(15) اعجبني(3)
  80. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    مواطن شريف

    الناس ارتقت ونحن نهتم بالتصوير ومحاربة صرامة الحق . مصادرة الباءة افضل من فتنة لبسها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  81. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    والله ثم والله لو اللبس على مزاج الطالبه غير نص البنات مايدرس يتعقدن نفسيا تجي وحده بنت نعمه لابسه ماركات والماس ولبس فخم فتكسر نفوس اللي مايقدرن ويتركن المدرسه الدوله اعزها راعت هذا الشعور بلبس موحد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  82. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 7:19 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    المديرة على باطل.ويجب أن تتحول الى التحقيق معها فورآ والتأكد في أن لاتكون متأثرة بالفكر الارهابي الذي تحاربه الحكومة. لأن اذا أصبحت على هذا الوضع فيه خطر شديد على الطالبات فيصبحن متشددات يعادون وطنهم.
    لا يعجبني(14) اعجبني(3)
  83. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 7:18 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اللي تبي تلبس وتخالف نظام التعليم تجلس بالبيت وتلبس ع كيفها اما كم طالبة مخالفات للبس والتعليمات وميئات الطالبات ملتزمات هذا لايجوز ليه على روسهن ريشه او بنات نعمه والباقي لا؟؟ مالكم كيف تحكمون؟ نظام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  84. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    الجراح

    وربي انكم في وادي والفضيله في وادي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  85. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 7:14 ص
    عدد التعليقات:2595

    سهم

    قائدة المدرسة على حق ، وهذه هي الأنظمة ، الفلتان اللي عايشينه البنات ماهو زين ولاينبىء بخير في المستقبل ، يجب أن يعودوا على الستر الكامل ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآية ، ذلك قول الله تعالى في كتابه
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  86. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص

    أفريقي

    اللباس الشرعي للمرأة المسلمة جلباب وخمار فقط جلباب واسع لا يفصل الجسد و خمار يغطي الرأس وليس الوجه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  87. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص
    عدد التعليقات:218

    فاااااهم

    يحب ان فصل هذي المديره والتحقيق معاها
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  88. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 7:09 ص

    السعودي.

    مقاطع استهزاء با المراء والاستهزاه با العبايه واحتقار المراهء والتشدد والغلو الذي بدا ينتشر. في المنطقه لازوم ينتبه له فهي شراره التشدد زادات
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  89. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 7:09 ص

    علي. العمري

    التشداد والموسسه. الدينيه. صارته. فوق. القانون. في. كل. شي.
    لا يعجبني(10) اعجبني(4)
  90. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    المديرةتطبق النظام لديها كراسه شروط بلغت للطالبات لون معين عباية راس تستر الجسد فيه انظمه ياحبكم لمخالفته الانظمه واللي تخالف شروط التعليم بكرا تخالف نظام المرور تقود والدوله لم تسمح حبو النطام لنتطور
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  91. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص
    عدد التعليقات:218

    فاااااهم

    الى الان فيه هذي العينات في المدارس ياوزاره التعليم نظفي المدارس من ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  92. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    بولل

    زي ماخلت البنت تطلع من دون عبايه تطلع المديره زيها عشان تجرب الإحساس وربي لو في وحده من الامهات صاحيه كان ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  93. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 7:03 ص

    انور

    الزي المدرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 7:02 ص

    يالطيف

    وبأي حق تصورهن المدرسه عندها تعليمات وتخيل لو الطالبات كلهن بعباية كتف كان ثارو الاباء الغيورين واصبحنا في مشكلة انا مع وضد واصبحت المديرة تهدد مدرستها بمقاطع وكل المدارس اول من يحاسب مصور المقطع
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  95. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 7:01 ص

    انور

    هذا كيف لو داومن بدون عباءه مثل الزي المرسي للدول الخليجيه المتطوره
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  96. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 6:59 ص

    سمسم

    مع يقيني بان هناك امر خفي يحاك للمديره الا اني احييها على قرارها فهي لم تتخذ هذا الاجراء الا بعد عدة خطوات .. بعض اولياء الامر يفضح نفسه ياخوك بنتك امانه سيحاسبك الله عليها
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  97. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 6:56 ص
    عدد التعليقات:16179

    قلم الحقيقه

    المديرة .يجب محاسبتها بفصلها من عملها دون حقوق مادية لها مع التحقيق معها وسجنها وتأديبها ومنعها من التدريس.
    لا يعجبني(19) اعجبني(9)
  98. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 6:56 ص

    الساحل.

    على المسىولبن محاسبه هذا الديره وعلبهم محاسله نشر المقاطع التي بدات تنتشر. من منطقه نفسها تحتقر المراه ولبس المره. وتزرع الغلو والتشدد بين اوساط الشباب واشغالهم با الصحوه وديننا دين رحمه ووسط
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  99. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 6:55 ص

    عبادي مثل مديرة المدرسة هذي.. هم الي يسببون عقدة للطالبات - في داهيه خلها تتعقد ولا تفسد جيل كامل
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  100. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 6:53 ص

    سعد بن فهد

    هاذي بدايات شرارة التشدد وشررة التحرر في المجتمع الجانب المتحرر بنت سكرانة فوق السيارة سهرة ماجنة وخمور شاب يتشبه بالنساء الجانب المتشدد مديرة تطرد طالبات بسبب العباة ومتدينه تقطع اسلاك سماعات
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  101. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 6:52 ص

    لاتتهمو المديره دون علم***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  102. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 6:50 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    المعلقين العقد شرعيه المتعاقدين اليس كذلك انت وقعت على شروط لتدرس واعطوك شروط اللبس لبس بلون معين وعبايه راس وو هل ستخالف الانظمه بالوزاره الان ممنوع قيادة المراءه نظام دوله لماذا تقود المراءه هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  103. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    علي. العمري

    التشداد. في دين. سوف. يدمر. المجمتع. كامل. وين. عايشه. هذا. المديره. لا. يكون. في. ****. وحنا. ما. نعرف.
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  104. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    اولا لاتطيرو في العجه واضح ان الامر معد مسبقا والبنت قبل تكلم البنت ابوها يقول المديره منعتكم!؟ من العبا كيف عرف انها المديره ولم يقول من الذي منعكم وانما قال المديره وان صح الخبر فبيض الله وجهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  105. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 6:46 ص
    عدد التعليقات:4546

    العنيد

    السؤال: على أي مناهجٍ تربوبة تعلمت مديرة هذه المدرسة ؟؟.... حسبنا الله ونِعمَ الوكيل .
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  106. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 6:44 ص
    عدد التعليقات:4546

    العنيد

    لو كانت حريصه على اللبس الاسلامي حسب رايها فكيف تخرجهن دون عباءات هل ترصى هي ان تسحب عبائتها في الشارع و تركها تمسي بدون عباءه قلة عقل و قلة دين القائده ليس من حقها القيام باي فعل لايوجد نظام واضح
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  107. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 6:44 ص

    ابو محمد

    الله المستعان بعض التشدد بدا يزداد في المنطقه وهي ظاهره لا تبشربا الخير هل هذا مديره ومربيه اجيال انها افكار مدمره ديننا دين وسطيه ورحمه وهي لم تنزل العبايه ستر ولا فرق بين راس وكتف
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  108. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 6:44 ص

    توفيق

    *** !!!! قائدة مدرسة تم إختيارها بعناية وهذه مسؤوليتها أمام النظام وولي الأمر ، حضرتك من تكون ؟!
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  109. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 6:43 ص

    عبادي

    مثل مديرة المدرسة هذي.. هم الي يسببون عقدة للطالبات.. و التشديد اللامنطقي لدرجة إخراجهم بدون عباءة.. مما يكره الطالبات في الدين و في الالتزام به.. مع انه دين يسر وسماحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  110. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 6:43 ص

    ماهذا

    نعم أنا جالس في حديقه وكل صلاه محاضرات بصوت ومكفرفونات ياخي انا جاي امشي خاصه في الجنوب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  111. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 6:41 ص

    ماهذا

    هذا الغلو بعينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  112. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 6:41 ص

    ابو ناصر

    نضام واضح وصريح ولكن اغلب الطالبات يضربن بالنظام عرض الحائط تلبة لغربة صديقاتهن..ايضأ سؤ فهم الاداره من اغلب المعلمات .. النتيجه فشل مسمتر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  113. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    شباب الوطن

    يجيب على المسئىولين ان يمنعون التشدد الذي بدا ينتشر في الجنوب وبشكل ملفت
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  114. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 6:38 ص

    عبدالرحمن الشهري

    قرار تعسفي من مديرة المدرسة تطلع الطالبة للشارع بدون عباية لاجل ان عبايتها على الكتف هذا من تغيير المنكر بمنكر اشد منه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  115. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تطور علم اذا لبست العبايه كتف معناته انهن مجوعه تكف على بحث اختراع ينفع المسلمين .. هههه اذا كانت العبايه كتف او راس ماهي الفايده للعلم؟؟ هذا التصرف تمهيدا لنزع النقاب كما حدث بمصر من ٧٠ سنه هكذا بدأ
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  116. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 6:35 ص

    الله المستعان ايش هذي العقليات التي تدار بها بعض المدارس بسبب عبائة على الكتف يتم طرد الطالبات من المدرسة و خروجها الى الشارع بلا حجاب و يعالج الخطأ بخطأ اعظم منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)

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