بالفيديو : طرد طالبات ومنعهن من دخول مدرسة لإرتدائهن “عباءة كتف” بجازان

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر منع عدد من الطالبات من الدخول إلى مدرستهن بمنطقة جازان؛ بسبب ارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس كما هو مطلوب، وتم طردهن من المدرسة بعد مصادرة عباءتهن اللاتي كن يرتدينها.
وجاء في الفيديو أن سأل الطالبات أجبرن على الخروج من مدرسة متوسطة وثانوية محلة غوان بجازان دون ارتداء عباءتهن، تبيّن أن قائدة المدرسة منعتهن من الدخول لارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس، بل وصادرت عباءتهن .
وسأل مصور الفيديو إحدى الطالبات هل سبب منعها من الدخول ارتداؤها لعباءة الكتف فأجابت بنعم، كما سأل أخرى عن سبب خروجها من المدرسة دون عباءة وأوضحت أنها تمت مصادرتها، وأظهر الفيديو رجلاً كان يقف على مدخل المدرسة ويبدو أنه ولي أمر طالبة، أبدى استياءه من تصرف القائدة، وبأي حق صادرت من الطالبات عباءتهن.
تعليقات ( 116 )
عدد التعليقات:11940
إنسان منصفانت،،،،يا مفعوصه،،،تعرفين ان نظام المدرسه،،،لازم من عبايه،،،،طيب ليش ماتاتزمين به،،،شوفي البنات الاجنبيات احترام للنظام يلبسن عبايات ،،،،عند دخولهن للمساجد في تركيا ومصر ،،،،لكن عدم دق الخشم السبب😜✌️
سعوديوافتخرانا مصدوم من الخونه الجواسيس اللي بالوطن ورواتب وبيوت وامن وامان وقروض عقاري وارض وياكلون من خيره وابنائهم مدارس وبعثات ويخونون ويتجسسون للمجوس اعداء الاسلام ***فعلا حقراء ***
عدد التعليقات:6144
الرحااالالللون الأسود لباس اليهود والفراعنه..و واضح من اخترع هذا اللون هو خوارج الاولين
الأسودممنوع الطرد من المحاضن التربوية مهما كانت المخالفة السلوكية بداية يبين للطلاب أنها مخالفة ثم تعهد واذا تكررت يستدعى ولي الأمر وتعهد ثم حسم من السلوك بإصدار قرار الحرمان من صلاحيات مدير التعليم
خاالدشي يندى له الجبين
عدد التعليقات:6144
الرحااالالي اخترع العباءه السوداء وخاصه من اعلى الرأس سوف يتحمل ذنوب كل من ظنت انها عباءه اسلاميه..هذه ليست اسلاميه..السواد لون طريه ولم يلبسه لا الرجال ولا النساء المسلمين والمسلمات..كفايه جهل وتعصب
عدد التعليقات:2595
سهمرد على تعليق 47 : لاياشيخ ، هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهن ، ونساء المؤمنين في عصر النبي صل الله عليه وسلم ، هل هن نساء غير النساء ، كلهن نساء ، بل زادت الفتنة والافتتان في عصرنا.
عدد التعليقات:1
بسمهواللي يقول مسأله تربويه اعتقد مو صح والتربيه مو بالتزمت وكشف بنات الناس في الشارع لمجرد فرض ****..لو المساله تربوية كان هذا نظام ساري من ادارة التعليم بكل مدارس المملكه ؟!؟هو من راسها لا اكثر !؟!
سعوديوافتخراللي يخالف يتحمل النتيجه اتوقع ان المديره صادرت العبايه حسب تحليلي واتصلت على اولياء امورهن لجلب عبايه راس ولكن الطالبات لقنها فرصه واتفقن على الخروج نكايه بمديرة المدرسه فلا تستعجلون هههههههه ***
عدد التعليقات:1
بسمهوكمان ياسعودي ماتوا اللي لسى يلبسوا عباية راس والامر اختياري بكل الاحوال ..وهم بنات معاهم شنط وثقيلة فكيف يمسكوا العباية والشنط بنفس الوقت !؟!؟
عدد التعليقات:1
بسمه103//ما ادري ايش دخل ***!!لكن راح ارد عليك باللي فهمته من كلامك ..مخالفة الانظمه له اجراءت تتم داخل المدرسه ومع اولياء الامور مو تطلعهم للشارع مكشوفات لانها معارضه عباية الكتف ،خسارة تكون مسؤوله !
المحقق كونانقمة التخلف تطالب بعباية الكتف لأنها استر و يكون العقاب انها تطرد بوضع اسوأ فعباية الكتف استر لها من ان تمشي بدون عباية
قرنقياهووووه ، أنتم مدرعمين ، ماتدرون إيش الهرجه ، مسألة تربوية بحته خلوكم في تحليل مباراة وتخب عليكم ، شيء ماتعرفونه ،سيبوووووووووه
سعودي🇸🇦وافتخرتع 97 بسمه وماذا عن الطالبات الاتي خالفن التعليمات ورفضن تغيير مخالفه لبس شروط المدرسه ؟؟ هل تشجعينهن يتمردن على المديره والنظام ،، هل سكبت ماء نار كالمجوس ام قالت نظام اللبس للمدرسه وارجعتهن لاهلهن
قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مينقلم الحقيقه انت شفت صور الخونه اذناب ايران تدري انهم كانو بالعلن يمدحون السعودية ويسبون ايران بعترافاتهم ان فعلهم كان تقيه نعرف سلوبهم الحقير الله يزيدهم حقران
تأبط شراًهَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ..... يجب الأخذ على يد كل متنطع ومتنطعة لكي لا يهلك المجتمع
عدد التعليقات:1
بسمهسواق وايت مويه // الله يهديك فين قائدة غيورة وملتزمه وهيه مخرجه بنات الناس بدون عبايات !؟!؟لا تأخذكم العزه بالاثم .
خنبق ماينبقلو ترك الأمر لخنيبيقه للبست جنز وخرجت على حبه ونص ماتفرق فرقعة العلك من صوت الحذاء
مشــعلكيف تطالبهن بعباية رأس وهي اخرجتهن بالشارع بلا عبايات ؟ هل هذا حرص على سترهن أو حرص على الدين ؟
عدد التعليقات:1
بسمهقائدة فاشله ولاكيف تطلع البنات بدون عبايات لو هي فعلاً تهتم لسترهم ..الموضوع شكلي عندها مو ديني ولاهوه حرص على البنات اللي طلعتهم مكشوفات !!!لو بدال أولياء الامور اصعدها لاعلى المستويات .👌🏻
قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مينلاتقلق من الاخونج ولا اذناب ايران السيف يقطع روسهم انت اشرب عصير ليمون وراتاح وخذ نفس عميق حتى لايتعب قلبك ابشرك لن ترفع ارايه للمجوس الحقير بيموت بحقرانه والفار حده مواسير المجاري لايجرو بالخروج
قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مينارفق على نفسك ماحد دري عنك لايطق فيك عرق عارفين الخائن وعارفين خليه ايران لاتقلق القضاء السعودي ماقصر طير روسهم وانا مقدر شعورك مالومك الصدمه عنيفه
سعودي🇸🇦وافتخرتع 92 اللبس ولونه لادخل له بالدين هل نسيت طريق الحرير وانتاج الاقمشه السوداء من دودة القز حرير هي افخم لبس صناعه الطبيعه اهم شي يدنين عليهن من جلاليبهن لم يحدد لون فاطمئن ،، وكلن يلبس العبائه السوداء
عدد التعليقات:1287
نبرااسهذي المديره من بقايا ***.
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالسجون السعودية يالأخونجي الارهابي لاتنسى أنها مثل ماهي مليئة بالايرانيين المجوس الخونة الارهابيين العددوأكثر منه من خنازير الدواعش وكلاب الأخوان وجرذان القاعدة.يقطع رأس قطو صفوي يلحقه رأس جرذي أخونجي
قلم الحقيقة الله يعلم الحقد معمي قلب مينلاتخاف على الوطن بشاير الخير بقطع روس اذناب ايران ودحر الشر وكسر شوكت الحقير خامئني اصابت اتباعه بالجنون ههههه
سعودي🇸🇦وافتخرلاتوقع ان المديره طردتهن من اول المخالفه اتوقع نبهت عليهن وقالت اذا جيتن للمدرسه اصادر عبايه الكتف ووقعتهن على تعهد واستهترن بالمدرسه والنظام ولازم الحزم في من بخالف ليردتع غيره ولاجل لايتشجع غيرهن
محمد الغامديمن المفترض والبديهي احلال قائدة شابة بدل اي قائدة مدرسة تتعدى الخمسين من عمرها لان المراءة في الخمسين تدخل سن اليأس وتبداء تتصرف بلا عقل فما بالك بمسؤولية 1000 طالبة . هذه بالذات تحال للتقاعد فورا
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهبسبب فكر هذه المديرة المتشدد وبعد أن أعمى الحقد قلبها على بعض الطالبات طردتهم من مدرستهم دون ان لبس عباياتهم التي طردن بسببها. سلامات أجل لو أتو بدونها بتقطعين رؤوسهم.لايجب السكوت عنها فصلها وسجنها.
النورسللاسف هذا من التخلف .. كيف تمنع شي و تأتي شي اكبر .. العباءة الكتف صحيح غير محببه في المدرسة لكنها لا تصادر و تخرج بدونها يجب التحقيق بالحادثة و النظر في حيثياتها قبل الحكم من بعيد .
بنت الوطنياذا العباه اللي صارة اهم من قضية الشرق الاوسط 25 عام واحنا ندرس وضع العباه اللي يقول تصير فوق الراس واللي يقول تصير على الكتف وانشاالله بنحلها بعد 50 عام
مهاالغرب وصل لاعلى المستويات بالعلم واحنا تنطرد طالبه عشان عبايتها. بالاول فكروا بالتعليم ... تعلمينا فاشل بكل المقاييس...
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالصبغة الدينية المتشددة يجب قطعها من جذورها وأصولها. لايجب زرع الفكر المتشدد داخل مدارسنا سواء للشباب أو البنات.حكومتنا الرشيدة منهجها منهج الاعتدال لكن بعض الأخونج المتشددين يريدون زرع فكره المسرطن.
عدد التعليقات:345
السليلمن الخطأ منعها من دخول المدرسة .. الواجب دخولها ومن ثم تنبه على هذا وإبلاغ اسرتها أن هذه العباءة ممنوعة . ويجب محاسبة المتسبب في طردها وعدم ادخالها للمدرسة .
سوال لقلم الحقيقةانت انسان حاقد مريض وانت تعرف نفسك وتعرف قصدي وابشرك الكويت الشهر القادم اعدام خليه حزب الله المعروفه بالعبدلي
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيملخص المسألة أن لا نخلط بين الشرع كدين وبين الانظمة والتعليمات والاعراف والتقاليد (( فالشرع في الاصول والثوابت ثابت وغيره متغير بتغير الزمان والاحوال ))
سوال لقلم الحقيقةلماذا لم تعلق على خبر عدام خليه التجسس التابعه لايران
سواق وايت موية( الأقلام ) ( ***) تهاجم تلك القائدة ولاتجرأ ان تتحدث عن مايسمى ( ببركة السيد ) !!
سواق وايت مويةقطعان بني ليبروجامية يحاربون أمثال هذه القائدة الغيورة على أخلاق البنات ويدافعون عن أمثال ( الإعلامي الخلوق ) الذي أستغل أجساد بنات المسلمين للتمتع بهن في شقته الخاصة !! عجباً يا امة محمد !!
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيأما الطرد فقضية ليست تربوية والأمر في هذا الاجراء تنظر فيه الجهة المعنية في الوزارة والإدارة
سعودي🇸🇦وافتخرمجوسيات غير لبسهن قامت مجوعه الملالي بسكب اسبد حامض قلوي او مايسمى ماء نار على وجوههن ،، هنا التشدد ياقلم لماذا لم تتحدث عن هذا الامر ،، هنا طالبات خالفن النظام قالت المديره روحو لبيتكم والبسو وتعالو
تأبط شراًعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم ...كفانا تنطع في كل شيئ كفانا
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيمصادرة العباءة فيه نظر ونحكم على صحة الإجراء من عدمة وفق التعليمات المنظمة لذلك
توفيقواحدة من إثنتين ، ياالأمر فوضى تسيره الأهواء والنزوات والشهوات والجهلة ، بل ربما يتدخل فيه من لاناقة له ولاجمل في الأمر ، أو نظام صارم يوصف صاحبه بالتشدد ، نكون أولا نكون مجتمع له خصوصيته أو مجتمع يعا
لولومن واقع خبرتي التعليم يهتم بالقشور من حيث لون العباءة او لون الحذاء او الحقيبة ولا يهتم بالسلوك بعض الطلبه ما ان يأتي المدرسه الا وهو شغال ازعاج للمدرسين ولا اي عقاب او رادع وكل شي يحطوه عالمعلم
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعييحق لولي الأمر أن يسن الأنظمة والقوانين ويكون العمل بها واجب كتنظيمات وليس كشرع ودين
سواق وايت مويةالله يستر على بنات المسلمين فالعباة التي كانت للستر أصبحت للزينة حيث المخصرة والشفافة والملونة .
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالله نصر هذا الوطن من خلال كشف أمر هذه المديرة المتشددة. يجب اعتقالها فورآ وسجنها.
ابو رانيهاستهتار طالبه وفشل اداره
حقوقعلى وزارة التعليم طرد قائدة المدرسة و التحقيق معها و رد حقوق الطالبات. لسنا بحاجة إلى هذا التصرف المتهور و الذي سيخلق لنا أجيال من المتطرفين. لا ضير في أن تكون العباءة فوق الكتف أو على الرأس.
ابو ناصرنضام واضح وصريح ولكن اغلب الطالبات يضربن بالنظام عرض الحائط تلبة لغربة صديقاتهن..ايضأ سؤ فهم الاداره من اغلب المعلمات .. النتيجه فشل مسمتر
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيالنظام تشريع شرعه البشر نظام يحترم ويعمل به ،،،، والشرع شرع شرعه الله
سواق وايت مويةكان الله في عون تلك القائدة فسوف تتهرض لهجوم وسخرية من أقلام وقنوات العلمانرافضية في زمن كثر فيه الخوف من البشر أكثر من الخوف من الله
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 52 نعم مساله فقهيه وخلاف بين الفقهاء وهذا شي صحي بالفقه لانه كون ثروه فقهيه ضخمه للصالح العام اما ناس يعتبرونها عقيده وركن هنا الخلاف ،، المهم يدنين عليهن من جلاليبهن تفصايل وجه او عيون هذا حسب؟
بقايا مشاعر.....♡هؤلاء من غرس الجهل والطايفيه والتخلف والتشدد في نفوس الاجيال وتلقاها اما عانس ومتعقده او م.تدري عن عيالها وتحط حرتها في عيال الناس بحجة الدين والدين برىء منهم اقسم لواني ولي امر لارفع عليها قضية
سواق وايت مويةتعليق مخالف
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهويجب تفتيش منزلها الذي تسكنه حفاظآ على الأمن العام فالخوف أن تكون لديها صور لمتشددات داخل السجون السعودية مؤيدة لهم هذه المديرة.لايجب أن تترك مسألة لاصغيرة ولا كبيرة الا والتحقق منها مع هذه المتشددة.
سواق وايت مويةشكراً للقائدة الملتزمية بدينها وأخلاقها وكثر الله من أمثالها على هذا التصرف الذي أقتضته المصلحة العامة فلا وجود للفكر العلماني المنحرف في مدارس بلاد الحرمين
بقايا مشاعر.....♡تخلف م.بعده تخلف ودعشنه باسم الدين والله م.رجعنا الى الوراء الا امثال هؤلاء المسؤلات الشرع لم يحدد نوع العبايه ولالونها وعلى فرضا الطالبات خالفو هل نعالج الخطا بخطا اكبر تخرج الى الشارع بدون عبايه
سواق وايت مويةفي محاضرته الأخيرة أكد الشيخ بن فوزان ان الشباب السعودي مستهدف وكذلك البنت السعودية مستهدفة من اعداء الإسلام وخاصة قطيع الليبروجامية
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيالأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص هي أنظمة محترمة يعمل بها // وهي ليست شرعا بل تنظيم يخضع لإعتبارات تنظيمية
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهلكن لايجب جلد هذه المديرة المتشددة رحمة بها لأنها امرأة لكن لابد من سجنها بعد التحقيق معها.فالفكر المتشدد هو الذي دفعها لطرد الطالبات دون عبايات وهو أمر خطير لايبشر بخير مالم تنفذ عقوبة الفصل والسجن.
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيأغلب النساء في الماضي بادية وحاضرة لا يرتدين العباءة بل جلباب يغطي الصدر والراس وشيلة للحضر وبرقع للبادية لتغطية الوجه
سواق وايت مويةشكراً للقائدة التي تهتم بأخلاق الطالبات مثل إهتمامها بأخلاق بناتها طالما أن هناك أباء ضايعين ومضيعين أبنائهم وبناتهم ولايعرف ماذا تلبس أبنته ومن ...... تكلم !!
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهأقل عقوبة وجزاء لهذه المديرة التي طردت الطالبات دون عبايات فصلها من حقل التعليم فورآ لأنها تشكل خطرآ شديدآ على طالباتها بسبب فكرها المتشدد ومن ثم التحقيق معها من قبل الجهات الأمنية وسجنها مدة طويلة.
سواق وايت مويةهذه المرة عباءة كتف ونخشى أن تتطور الأمور لما هو أسوأ ويحضرن بملابس ( سترتش ) فهذا الزمن زمن ضعف وازع ديني وإنهيار أخلاقي
سعودي🇸🇦وافتخرالنظام نظام التعليمات تعليمات الشروط شروط مافيه منطقه وسطى ،، اللي يخالف النظام يتشجع ويبحث عن مخالفه ثانيه لنظام اخر اليوم خالفن اللبس بكرا يخالفن غيره اللي يبي يخالف يجلس في بيت ابوه يتعلم
الى سهملن ادخل في صلب الموضوع وهو لبس عبائه الكتف بل في الايه واللتى استشهدت بها، الايه نزلت بارك الله فيك هي لتمييز نساء النبي والمؤمنيين عن غيرهم وعدم التعرض لهن في عصره عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
سواق وايت مويةإن كان الوضع في المنزل مهمل والطاسه ضايعه فالمدرسة يجب أن تعالج ذلك قبل أن تقع البنت المسلمة ضحية إهمال الوالدين
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيالبشت للرجل والعباءة للمرآة (( زي )) يخضع لأعراف المجتمعات
شايمكان يجب على قائدة المدرسة اخذ التعهد عليهن وطلب حضور امهاتهن في اليوم التالي وابلاغهن بانه لن يسمح الهن دخول المدرسة لاحقا
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهمدارس البنات لايجب أن يبث فيها الفكر الارهابي المتشدد وينتشر . لعل هذه الحادثة في خروج الطالبات دون عبايات تكشف الكثير من الخبايا التي لايعلم عنها أحد وأراد الله اظهارها وكشفها وكشف من يقف خلفها.
سواق وايت مويةشكراً للقائدة وكثر الله من أمثالها ونعلم تماماً أن قنوات الفساد الفضائحي سوف تستضيف إحد الطالبات التي ربما واجهت مشكلة ( تربوية ) والإساءة لتلك القائدة الفاضلة
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعييمكن للمرآة أن تكون متحجبة وليس لها عباءة أو لم ترتديء
سواق وايت مويةهذه مدارس للتعليم وليست مول او شاليه خاص أصلحكن الله
مسألة فقهية .. العباءة لا علاقة لها بالحجاب الشرعيالحجاب والجلباب شيء والعباءة شئ آخر
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالتحقيق لايجب أن يشمل المديرة فقط بل عليه أن يطال المدرسات فربما هناك متشددات أخريات متأثرين بالفكر الارهابي ومن ثم يقبض عليهم مع مديرتهم ويتم تحويلهم للتحقيق وربما السجن على تصرفهم الذي لايقبله أحد.
مواطن شريفالناس ارتقت ونحن نهتم بالتصوير ومحاربة صرامة الحق . مصادرة الباءة افضل من فتنة لبسها
سعودي🇸🇦وافتخروالله ثم والله لو اللبس على مزاج الطالبه غير نص البنات مايدرس يتعقدن نفسيا تجي وحده بنت نعمه لابسه ماركات والماس ولبس فخم فتكسر نفوس اللي مايقدرن ويتركن المدرسه الدوله اعزها راعت هذا الشعور بلبس موحد
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالمديرة على باطل.ويجب أن تتحول الى التحقيق معها فورآ والتأكد في أن لاتكون متأثرة بالفكر الارهابي الذي تحاربه الحكومة. لأن اذا أصبحت على هذا الوضع فيه خطر شديد على الطالبات فيصبحن متشددات يعادون وطنهم.
سعودي🇸🇦وافتخراللي تبي تلبس وتخالف نظام التعليم تجلس بالبيت وتلبس ع كيفها اما كم طالبة مخالفات للبس والتعليمات وميئات الطالبات ملتزمات هذا لايجوز ليه على روسهن ريشه او بنات نعمه والباقي لا؟؟ مالكم كيف تحكمون؟ نظام
الجراحوربي انكم في وادي والفضيله في وادي
عدد التعليقات:2595
سهمقائدة المدرسة على حق ، وهذه هي الأنظمة ، الفلتان اللي عايشينه البنات ماهو زين ولاينبىء بخير في المستقبل ، يجب أن يعودوا على الستر الكامل ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآية ، ذلك قول الله تعالى في كتابه
أفريقياللباس الشرعي للمرأة المسلمة جلباب وخمار فقط جلباب واسع لا يفصل الجسد و خمار يغطي الرأس وليس الوجه.
عدد التعليقات:218
فاااااهميحب ان فصل هذي المديره والتحقيق معاها
السعودي.مقاطع استهزاء با المراء والاستهزاه با العبايه واحتقار المراهء والتشدد والغلو الذي بدا ينتشر. في المنطقه لازوم ينتبه له فهي شراره التشدد زادات
علي. العمريالتشداد والموسسه. الدينيه. صارته. فوق. القانون. في. كل. شي.
سعودي🇸🇦وافتخرالمديرةتطبق النظام لديها كراسه شروط بلغت للطالبات لون معين عباية راس تستر الجسد فيه انظمه ياحبكم لمخالفته الانظمه واللي تخالف شروط التعليم بكرا تخالف نظام المرور تقود والدوله لم تسمح حبو النطام لنتطور
عدد التعليقات:218
فاااااهمالى الان فيه هذي العينات في المدارس ياوزاره التعليم نظفي المدارس من ***
بوللزي ماخلت البنت تطلع من دون عبايه تطلع المديره زيها عشان تجرب الإحساس وربي لو في وحده من الامهات صاحيه كان ***
انورالزي المدرسي
يالطيفوبأي حق تصورهن المدرسه عندها تعليمات وتخيل لو الطالبات كلهن بعباية كتف كان ثارو الاباء الغيورين واصبحنا في مشكلة انا مع وضد واصبحت المديرة تهدد مدرستها بمقاطع وكل المدارس اول من يحاسب مصور المقطع
انورهذا كيف لو داومن بدون عباءه مثل الزي المرسي للدول الخليجيه المتطوره
سمسممع يقيني بان هناك امر خفي يحاك للمديره الا اني احييها على قرارها فهي لم تتخذ هذا الاجراء الا بعد عدة خطوات .. بعض اولياء الامر يفضح نفسه ياخوك بنتك امانه سيحاسبك الله عليها
عدد التعليقات:16179
قلم الحقيقهالمديرة .يجب محاسبتها بفصلها من عملها دون حقوق مادية لها مع التحقيق معها وسجنها وتأديبها ومنعها من التدريس.
الساحل.على المسىولبن محاسبه هذا الديره وعلبهم محاسله نشر المقاطع التي بدات تنتشر. من منطقه نفسها تحتقر المراه ولبس المره. وتزرع الغلو والتشدد بين اوساط الشباب واشغالهم با الصحوه وديننا دين رحمه ووسط
سعد بن فهدهاذي بدايات شرارة التشدد وشررة التحرر في المجتمع الجانب المتحرر بنت سكرانة فوق السيارة سهرة ماجنة وخمور شاب يتشبه بالنساء الجانب المتشدد مديرة تطرد طالبات بسبب العباة ومتدينه تقطع اسلاك سماعات
سعودي🇸🇦وافتخرالمعلقين العقد شرعيه المتعاقدين اليس كذلك انت وقعت على شروط لتدرس واعطوك شروط اللبس لبس بلون معين وعبايه راس وو هل ستخالف الانظمه بالوزاره الان ممنوع قيادة المراءه نظام دوله لماذا تقود المراءه هههههه
علي. العمريالتشداد. في دين. سوف. يدمر. المجمتع. كامل. وين. عايشه. هذا. المديره. لا. يكون. في. ****. وحنا. ما. نعرف.
عدد التعليقات:4546
العنيدالسؤال: على أي مناهجٍ تربوبة تعلمت مديرة هذه المدرسة ؟؟.... حسبنا الله ونِعمَ الوكيل .
عدد التعليقات:4546
العنيدلو كانت حريصه على اللبس الاسلامي حسب رايها فكيف تخرجهن دون عباءات هل ترصى هي ان تسحب عبائتها في الشارع و تركها تمسي بدون عباءه قلة عقل و قلة دين القائده ليس من حقها القيام باي فعل لايوجد نظام واضح
ابو محمدالله المستعان بعض التشدد بدا يزداد في المنطقه وهي ظاهره لا تبشربا الخير هل هذا مديره ومربيه اجيال انها افكار مدمره ديننا دين وسطيه ورحمه وهي لم تنزل العبايه ستر ولا فرق بين راس وكتف
توفيق*** !!!! قائدة مدرسة تم إختيارها بعناية وهذه مسؤوليتها أمام النظام وولي الأمر ، حضرتك من تكون ؟!
عباديمثل مديرة المدرسة هذي.. هم الي يسببون عقدة للطالبات.. و التشديد اللامنطقي لدرجة إخراجهم بدون عباءة.. مما يكره الطالبات في الدين و في الالتزام به.. مع انه دين يسر وسماحة
ماهذانعم أنا جالس في حديقه وكل صلاه محاضرات بصوت ومكفرفونات ياخي انا جاي امشي خاصه في الجنوب
ماهذاهذا الغلو بعينه
ابو ناصرنضام واضح وصريح ولكن اغلب الطالبات يضربن بالنظام عرض الحائط تلبة لغربة صديقاتهن..ايضأ سؤ فهم الاداره من اغلب المعلمات .. النتيجه فشل مسمتر
شباب الوطنيجيب على المسئىولين ان يمنعون التشدد الذي بدا ينتشر في الجنوب وبشكل ملفت
عبدالرحمن الشهريقرار تعسفي من مديرة المدرسة تطلع الطالبة للشارع بدون عباية لاجل ان عبايتها على الكتف هذا من تغيير المنكر بمنكر اشد منه.
سعودي🇸🇦وافتخرتطور علم اذا لبست العبايه كتف معناته انهن مجوعه تكف على بحث اختراع ينفع المسلمين .. هههه اذا كانت العبايه كتف او راس ماهي الفايده للعلم؟؟ هذا التصرف تمهيدا لنزع النقاب كما حدث بمصر من ٧٠ سنه هكذا بدأ