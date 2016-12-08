بالفيديو : طرد طالبات ومنعهن من دخول مدرسة لإرتدائهن “عباءة كتف” بجازان

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر منع عدد من الطالبات من الدخول إلى مدرستهن بمنطقة جازان؛ بسبب ارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس كما هو مطلوب، وتم طردهن من المدرسة بعد مصادرة عباءتهن اللاتي كن يرتدينها.

وجاء في الفيديو أن سأل الطالبات أجبرن على الخروج من مدرسة متوسطة وثانوية محلة غوان بجازان دون ارتداء عباءتهن، تبيّن أن قائدة المدرسة منعتهن من الدخول لارتدائهن عباءة الكتف وليس عباءة الرأس، بل وصادرت عباءتهن .

وسأل مصور الفيديو إحدى الطالبات هل سبب منعها من الدخول ارتداؤها لعباءة الكتف فأجابت بنعم، كما سأل أخرى عن سبب خروجها من المدرسة دون عباءة وأوضحت أنها تمت مصادرتها، وأظهر الفيديو رجلاً كان يقف على مدخل المدرسة ويبدو أنه ولي أمر طالبة، أبدى استياءه من تصرف القائدة، وبأي حق صادرت من الطالبات عباءتهن.