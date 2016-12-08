التحقيق مع مهندسيْن وافديْن بتهمة الاطلاع على «أوراق سرية» في جدة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن المباحث الإدارية استجوبت مهندسين مدنيين وافدين على كفالة شركة متعاقدة مع القطاع الحكومي، لاطلاعهم على معاملات سرية، ومشاركتهم في إعداد ميزانية قطاع حكومي.
وقدمت المباحث للمحكمة العامة 9 أدلة وقرائن تؤكد مخالفة المتهمين، من خلال ردهم على المعاملات السرية الحكومية، وبعضها يتعلق بالعقود والأمور المالية، دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، وكذلك شؤون الموظفين، وبعضها خطابات رسمية ذات طابع سري بين الإدارات الحكومية والأجهزة الرقابية والمشاركة في إعداد الميزانيةوفقا لصحيفة “عكاظ” .
تعليقات ( 19 )
.لن.ينبغى تشديد الرقابة على البنوك والقروض وجميع ما يتعلق بالامور الاقتصادية للمواطنين ولا يباشرها الا سعودي بعد تزكيته من المباحث الادارية والرقابة .
.لن.يتحمل المسؤلية المهمل ومن سهل لهم الاطلاع عليها .. وتنهى مسؤليته اما هم فرمتوهم صح حتى ينسون اساميهم ... كيذا كانهم في حراج ينبغي اعطاء دورات تثقيفية لكل موظف ومسؤل للحفاظ على سرية المهنة والعمل .
فهدالجويانهناك اجانب في الامانات يسربون المخططات للروس الكبار وياخذو عمولتهم حتى قضو على منح المواطن ولا يوجد من يردعهم بل يشجعونهم وهذا الفساد الصحيح شدلي واقطع لك
فهدالجويانما افسد مشاريع المملكه الاالاجانب السباكين بالتنكر بمهن مهندسين واطباء لان الرقابه معدومه وياتون لنا ويتعلمون علينا ونحن محل تجارب والضحيه المواطن المسكين والمسؤل همه جمع الاموال بالحرام ومصلحة البلد
عشان تصدقونالما نقول انه يتم اختراق امننا إلكتروني والمعلوماتي عن طريق الاجانب الذين يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية ،، لكن للاسف مسلمين أنفسنا وأمن بلدنا للاجانب.
الستينياحد البنوك المسوءولين عن القروض والتمويل مصريين يستطيعون الدخول لموقع سمه ومعرفه ادق التفاصيل المالية للعملاء
محمد الغامديالخطاء مشترك بين مسؤول فاسد ومهندسين سعوديين ليسوا جادين في تحمل المسؤولية والفرصة لمن اغتنمها فكثير من المهندسين السعوديين االلذين ابدعوا وتعبوا يتقلدون مناصب قيادية مثال م. مفرح الزهراني وكثير غيره
الى حسنين وحمدينالطبيب المصري اللي تكلمت عليه واصل وعنده علاقات فوق ما تتخيل ونصيحة بعد عنه عشان تسلم .
تان تانالمراكز الحساسة والمفصلية في بعض الوزارات تشغل من قبل وافدين خصوصا تلك المرتبطة بالمناقصات والمستخلصات المالية واا ادري ما هو السبب .
أبو الدحموما الغرابة في الموضوع؟ لطالما أن هناك فساد يعشعش ويتمدد لحساب المصالح الشخصية التي تطغي على الصالح العام وكأن لا أحد لديه الرغبة في تحسين الوضع.. كم وكم طالبنا بالضرب بيد من حديد ولا من إذن صاغية!!!
حسنين ومحمدينثاني اكبر مستشفى في المدينة المنورة المدير الفعلي له طبيب مقيم مصري والجميع يعلم والجميع راضي ومقتنع .
اواذا قلنا فالته تزعلوا
يالطيفالعقل يقول والمنطق من الي وصلهم وسلمهم المعاملات السريه والي سلمهم أواوكلهم يأنه عديم خبرة او توظف بالواسطه والمحسوبيه او نه لايفقه في عمله شي او ان النفس لامارة بالسوء
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيجب ان يحقق مع المدير العام لهذه المنشأة والتقصير الواضح او المتعمد من قبله واجازته لهؤلاء الاجانب باتخاذ القرارات الهامة على مثل هذه المشاريع السرية .. فهؤلاء المسئولين لا يجب ان يتركوا دون معاقبة
حسناقسم بالله اني لقيت عماله افريقيه في بلديه الشرفيه في قسم الملفات الظاهر تفهرس الملفات وترتبها والموظفين مقفلين عليهم عشان محد يشوفهم ... جده للأسف لازالت ترتع تحت الفساد في كافة المجالات
سعودي🇸🇦وافتخرههههه هل الى الان تتحدثون عن مهندسين اجانب والمهندسين السعوديين كثير جدا وحتى بعضهم مازال يبحث عن وظيفه لماذا لايصدر قرار يمنع المهندس الاجنبي الجامعات تخرج الاف المهندسين السعوديين لماذا لاتسعود ١٠٠٪
ابو شداوما خفي كان أعظم.