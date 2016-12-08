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التحقيق مع مهندسيْن وافديْن بتهمة الاطلاع على «أوراق سرية» في جدة

8 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص
التحقيق مع مهندسيْن وافديْن بتهمة الاطلاع على «أوراق سرية» في جدة
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صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن المباحث الإدارية استجوبت مهندسين مدنيين وافدين على كفالة شركة متعاقدة مع القطاع الحكومي، لاطلاعهم على معاملات سرية، ومشاركتهم في إعداد ميزانية قطاع حكومي.

وقدمت المباحث للمحكمة العامة 9 أدلة وقرائن تؤكد مخالفة المتهمين، من خلال ردهم على المعاملات السرية الحكومية، وبعضها يتعلق بالعقود والأمور المالية، دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، وكذلك شؤون الموظفين، وبعضها خطابات رسمية ذات طابع سري بين الإدارات الحكومية والأجهزة الرقابية والمشاركة في إعداد الميزانيةوفقا لصحيفة “عكاظ” .



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    .لن.

    ينبغى تشديد الرقابة على البنوك والقروض وجميع ما يتعلق بالامور الاقتصادية للمواطنين ولا يباشرها الا سعودي بعد تزكيته من المباحث الادارية والرقابة .
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  2. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص

    بعض ادرات المشتريات الاجانب يعرفون ادق التفاصيل عن المنافسات
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  3. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 9:13 ص

    .لن.

    يتحمل المسؤلية المهمل ومن سهل لهم الاطلاع عليها .. وتنهى مسؤليته اما هم فرمتوهم صح حتى ينسون اساميهم ... كيذا كانهم في حراج ينبغي اعطاء دورات تثقيفية لكل موظف ومسؤل للحفاظ على سرية المهنة والعمل .
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  4. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 8:52 ص

    الأجانب عموما وأخص منهم العرب هم الموت هم الموت الحذر منهم واجب وطني حماك الله ياوطني من كيد الكائدين
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  5. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص

    فهدالجويان

    هناك اجانب في الامانات يسربون المخططات للروس الكبار وياخذو عمولتهم حتى قضو على منح المواطن ولا يوجد من يردعهم بل يشجعونهم وهذا الفساد الصحيح شدلي واقطع لك
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  6. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص

    فهدالجويان

    ما افسد مشاريع المملكه الاالاجانب السباكين بالتنكر بمهن مهندسين واطباء لان الرقابه معدومه وياتون لنا ويتعلمون علينا ونحن محل تجارب والضحيه المواطن المسكين والمسؤل همه جمع الاموال بالحرام ومصلحة البلد
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  7. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 8:26 ص

    عشان تصدقونا

    لما نقول انه يتم اختراق امننا إلكتروني والمعلوماتي عن طريق الاجانب الذين يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية ،، لكن للاسف مسلمين أنفسنا وأمن بلدنا للاجانب.
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  8. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    الستيني

    احد البنوك المسوءولين عن القروض والتمويل مصريين يستطيعون الدخول لموقع سمه ومعرفه ادق التفاصيل المالية للعملاء
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  9. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص

    محمد الغامدي

    الخطاء مشترك بين مسؤول فاسد ومهندسين سعوديين ليسوا جادين في تحمل المسؤولية والفرصة لمن اغتنمها فكثير من المهندسين السعوديين االلذين ابدعوا وتعبوا يتقلدون مناصب قيادية مثال م. مفرح الزهراني وكثير غيره
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  10. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 7:46 ص

    الى حسنين وحمدين

    الطبيب المصري اللي تكلمت عليه واصل وعنده علاقات فوق ما تتخيل ونصيحة بعد عنه عشان تسلم .
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  11. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    تان تان

    المراكز الحساسة والمفصلية في بعض الوزارات تشغل من قبل وافدين خصوصا تلك المرتبطة بالمناقصات والمستخلصات المالية واا ادري ما هو السبب .
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  12. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 7:23 ص

    أبو الدحم

    وما الغرابة في الموضوع؟ لطالما أن هناك فساد يعشعش ويتمدد لحساب المصالح الشخصية التي تطغي على الصالح العام وكأن لا أحد لديه الرغبة في تحسين الوضع.. كم وكم طالبنا بالضرب بيد من حديد ولا من إذن صاغية!!!
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  13. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    حسنين ومحمدين

    ثاني اكبر مستشفى في المدينة المنورة المدير الفعلي له طبيب مقيم مصري والجميع يعلم والجميع راضي ومقتنع .
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  14. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 7:10 ص

    ا

    واذا قلنا فالته تزعلوا
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  15. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 6:55 ص

    يالطيف

    العقل يقول والمنطق من الي وصلهم وسلمهم المعاملات السريه والي سلمهم أواوكلهم يأنه عديم خبرة او توظف بالواسطه والمحسوبيه او نه لايفقه في عمله شي او ان النفس لامارة بالسوء
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  16. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يجب ان يحقق مع المدير العام لهذه المنشأة والتقصير الواضح او المتعمد من قبله واجازته لهؤلاء الاجانب باتخاذ القرارات الهامة على مثل هذه المشاريع السرية .. فهؤلاء المسئولين لا يجب ان يتركوا دون معاقبة
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  17. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 6:46 ص

    حسن

    اقسم بالله اني لقيت عماله افريقيه في بلديه الشرفيه في قسم الملفات الظاهر تفهرس الملفات وترتبها والموظفين مقفلين عليهم عشان محد يشوفهم ... جده للأسف لازالت ترتع تحت الفساد في كافة المجالات
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  18. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 6:41 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه هل الى الان تتحدثون عن مهندسين اجانب والمهندسين السعوديين كثير جدا وحتى بعضهم مازال يبحث عن وظيفه لماذا لايصدر قرار يمنع المهندس الاجنبي الجامعات تخرج الاف المهندسين السعوديين لماذا لاتسعود ١٠٠٪
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  19. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    ابو شدا

    وما خفي كان أعظم.
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