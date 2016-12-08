نقل موظفين إلى ملاك مستشفى مغلق منذ عامين !

صحيفة المرصد : فيما أغلقت وزارة الصحة مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف منذ عامين و5 أشهر، وقامت بتوزيع المرضى على مستشفيات المملكة وكذلك العاملين بالمستشفى، ذكرت مصادر صحفية أن المستشفى الذي بات مبنى مهجورا منذ عامين لا يزال قائما في الاعتمادات الإدارية والوظيفية، إذ أصدرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي قرارا بترقية موظفين من المرتبة الثامنة إلى التاسعة، وتسكين عدد من موظفي الوزارة على وظائف بمستشفى الأمراض الصدرية في الطائف.
وبينما تحمل قوائم وزارة الصحة الخاصة بترقية الموظفين عددا من أسماء المنقولين للمستشفى المغلق، لا تزال مشكلة نحو 500 موظف من موظفي المستشفى السابق عالقة بعد أن اتخذت قرارات بنقل ملاكهم بعد إغلاق المستشفى في رمضان 1435 إذ تسعى الشؤون الصحية في الطائف لسلخ وظائف العاملين في المستشفى سابقا، ونقل ملاكهم إلى إدارات ومستشفيات ومراكز صحية خارج مدينة الطائف يبعد بعضها 400 كيلو متر عن الطائف، فيما طالب الموظفون بنقل وظائفهم على ملاك الإدارات والأقسام التي نقلوا إليها بعد إغلاق المستشفى الذي أخذت موافقتهم عليها في حينها، لافتين إلى أن بعضهم وصلت خدمته في مستشفى الأمراض الصدرية إلى 25 عاما حسب ما ورد بصحيفة “الوطن” .
وقال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الطائف عبدالهادي الربيعي أن إغلاق مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف جاء بناء على توصية لجان من إمارة المنطقة والدفاع المدني ووزارة الصحة.
تعليقات ( 7 )
يالطيفاكثرميقلقنيالمتحدث الرسمي لصحة الطائف وابداعاته في تقطيف الورود بدون شوك(معنى بدون شوك تعني تبرئة صحة الطائف وكأن لاملامه عليها الورد الصحه والشوك تقصيرها)
اطياف راحلةالتشغيل الذاتي بوزارة الصحة ونظام التعاقد بالمستشفيات العسكرية لعب واستغلال الوظائف من جهة المدراء والمسئولين .. ولا حسيب ولا رقيب ..
سعودي🇸🇦وافتخرلاتستبقون الاحداث ،، اتوقع انه موزعين على المستشفيات ويداومون فعلا ولكن مسمى وظيفته بالمستشفى المهجور والترقيه تجي على المسمى لانه من ملاكه واتوقع راح تسمعون هذا بتصريح المسؤل فلا تستعجلون ههههههههههه
حسنين ومحمدينالحل الوحيد للصحة هو : ام ان تعاد هيكلتها بالكامل او التخصيص مع تأمين شامل لكافة المواطنين . يكفي هدرا لاموال الاجيال القادمة .
محب المرصدلتوقع اللي اشتكوى شكلهم غثيث ياخي احمد الله وانت مداوم في مكان مهجور لا رجة مراجعين ولا غيره اعوذ بالله بعض الناس الموت ارحم له والله الان هذا بيخرب على اللي كانوا فالينها حسبي الله ونعم الوكيل
سعودي🇸🇦وافتخرهههههه يمكن الموظفين لديهم اعمال خاصه ومسؤل الصحه رحمهم اللي بر واللي يذهب لابنائه المتبعثين يتابعهم ويرعاهم واللي تجاره من الصين وكل مشروك مبروك هههههنن
يالطيفعادي الامور عاديه اهم شي لديهم وظيفه ومسير والمفروض يداومون في مكان تعيينهم ويداومون فيه ولاحد يقدر يكتب غياب تدلعو مبنى مهجور ولافيه صجه مراجعين كبرو الوسادة ورقدو شكر خاص لصحة الطائف ومنسوبيها