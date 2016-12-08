نقل موظفين إلى ملاك مستشفى مغلق منذ عامين !

صحيفة المرصد : فيما أغلقت وزارة الصحة مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف منذ عامين و5 أشهر، وقامت بتوزيع المرضى على مستشفيات المملكة وكذلك العاملين بالمستشفى، ذكرت مصادر صحفية أن المستشفى الذي بات مبنى مهجورا منذ عامين لا يزال قائما في الاعتمادات الإدارية والوظيفية، إذ أصدرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي قرارا بترقية موظفين من المرتبة الثامنة إلى التاسعة، وتسكين عدد من موظفي الوزارة على وظائف بمستشفى الأمراض الصدرية في الطائف.

وبينما تحمل قوائم وزارة الصحة الخاصة بترقية الموظفين عددا من أسماء المنقولين للمستشفى المغلق، لا تزال مشكلة نحو 500 موظف من موظفي المستشفى السابق عالقة بعد أن اتخذت قرارات بنقل ملاكهم بعد إغلاق المستشفى في رمضان 1435 إذ تسعى الشؤون الصحية في الطائف لسلخ وظائف العاملين في المستشفى سابقا، ونقل ملاكهم إلى إدارات ومستشفيات ومراكز صحية خارج مدينة الطائف يبعد بعضها 400 كيلو متر عن الطائف، فيما طالب الموظفون بنقل وظائفهم على ملاك الإدارات والأقسام التي نقلوا إليها بعد إغلاق المستشفى الذي أخذت موافقتهم عليها في حينها، لافتين إلى أن بعضهم وصلت خدمته في مستشفى الأمراض الصدرية إلى 25 عاما حسب ما ورد بصحيفة “الوطن” .

وقال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الطائف عبدالهادي الربيعي أن إغلاق مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف جاء بناء على توصية لجان من إمارة المنطقة والدفاع المدني ووزارة الصحة.