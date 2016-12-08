إنخفاض أسعار مواد البناء بقيمة 40 % خلال 4 أشهر

صحيفة المرصد : تراجعت أسعار مواد البناء، بشكل ملموس منذ مطلع أغسطس الماضي، وأكد متخصصون وتجار أن حديد التسليح والإسمنت والعوازل المائية والطوب الإسمنتي وألواح خشب التشييد ومستلزمات الأعمال الإنشائية، انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وعزا تجّار بيع حديد التسليح في العاصمة المقدسة أسباب نزول الأسعار إلى كثرة المصانع المنتجة، وقلة الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تكدس المنتج في المستودعات المركزية بشكل كبير، إضافة إلى توقف أعمال التصدير للخارج، فيما أرجع البعض ذلك إلى نزول الأسعار في البورصات العالمية وفقا لصحيفة “عكاظ”.

في هذا السياق يقول المستثمر بكر باحاذق: هناك انخفاض ملموس في أسعار حديد التسليح، إذ تراجعت الأسعار إلى أسعار 2007، مبينا أن الفرصة مواتية لراغبي تشييد المنازل، أو المشاريع الاستثمارية، خصوصا أن أسعار الحديد في المملكة مرتبطة بالبورصة العالمية، وقد تطرأ عليها تغييرات خلال الأشهر القادمة، حسب نظرية العرض والطلب.

وأشار إلى أن أسعار الحديد فئة 8 ملم بلغت 1800 ريال للطن الواحد، بدلا من 2500 ريال في السابق، فيما وصل سعر فئة (16 – 14 – 16 ملم) 1750 بدلا من 2250 ريالا، فيما وصل سعر حديد شركة أخرى فئة (12-14- 16 ملم) إلى 1650 بدلا من 2100 ريال للطن.

وفي أحد منافذ البيع قال مشرف مبيعات مواد البناء صالح أبوإسحاق: وصل سعر أخشاب تشييد قوالب الأعمدة الإسمنتية سعة 133 لوح خشبي (الربطة) من الخشب السويدي إلى 1200 ريال بدلا من 1450 ريالا، فيما بلغت أسعار العزل المائي صناعة سعودية فئة (10م) 85 ريالا للفة الواحدة، بدلا من 115 ريالا في السابق، كما سجل العزل الحراري (لوح خشبي سمك 5 سم) سعرا تراوح بين 14-15 ريالا بدلا من 20 للوح الواحد.

وعرج على الإسمنت الوطني، مشيرا إلى وصول سعره إلى أدنى مستوى خلال الأشهر الماضية، إذ سجل سعر شركتي رابغ وينبع إلى 11.5 ريال للكيس الواحد سعة 50 كيلو، كما تراجع سعر إسمنت شركة المتحدة إلى 12 ريالا بدلا من 14، بينما حافظ الجبس السعودي على سعره عند 10 ريالات للكيس الواحد سعة 40 كيلوغراما.