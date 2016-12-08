إنخفاض أسعار مواد البناء بقيمة 40 % خلال 4 أشهر

صحيفة المرصد : تراجعت أسعار مواد البناء، بشكل ملموس منذ مطلع أغسطس الماضي، وأكد متخصصون وتجار أن حديد التسليح والإسمنت والعوازل المائية والطوب الإسمنتي وألواح خشب التشييد ومستلزمات الأعمال الإنشائية، انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وعزا تجّار بيع حديد التسليح في العاصمة المقدسة أسباب نزول الأسعار إلى كثرة المصانع المنتجة، وقلة الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تكدس المنتج في المستودعات المركزية بشكل كبير، إضافة إلى توقف أعمال التصدير للخارج، فيما أرجع البعض ذلك إلى نزول الأسعار في البورصات العالمية وفقا لصحيفة “عكاظ”.
في هذا السياق يقول المستثمر بكر باحاذق: هناك انخفاض ملموس في أسعار حديد التسليح، إذ تراجعت الأسعار إلى أسعار 2007، مبينا أن الفرصة مواتية لراغبي تشييد المنازل، أو المشاريع الاستثمارية، خصوصا أن أسعار الحديد في المملكة مرتبطة بالبورصة العالمية، وقد تطرأ عليها تغييرات خلال الأشهر القادمة، حسب نظرية العرض والطلب.
وأشار إلى أن أسعار الحديد فئة 8 ملم بلغت 1800 ريال للطن الواحد، بدلا من 2500 ريال في السابق، فيما وصل سعر فئة (16 – 14 – 16 ملم) 1750 بدلا من 2250 ريالا، فيما وصل سعر حديد شركة أخرى فئة (12-14- 16 ملم) إلى 1650 بدلا من 2100 ريال للطن.
وفي أحد منافذ البيع قال مشرف مبيعات مواد البناء صالح أبوإسحاق: وصل سعر أخشاب تشييد قوالب الأعمدة الإسمنتية سعة 133 لوح خشبي (الربطة) من الخشب السويدي إلى 1200 ريال بدلا من 1450 ريالا، فيما بلغت أسعار العزل المائي صناعة سعودية فئة (10م) 85 ريالا للفة الواحدة، بدلا من 115 ريالا في السابق، كما سجل العزل الحراري (لوح خشبي سمك 5 سم) سعرا تراوح بين 14-15 ريالا بدلا من 20 للوح الواحد.
وعرج على الإسمنت الوطني، مشيرا إلى وصول سعره إلى أدنى مستوى خلال الأشهر الماضية، إذ سجل سعر شركتي رابغ وينبع إلى 11.5 ريال للكيس الواحد سعة 50 كيلو، كما تراجع سعر إسمنت شركة المتحدة إلى 12 ريالا بدلا من 14، بينما حافظ الجبس السعودي على سعره عند 10 ريالات للكيس الواحد سعة 40 كيلوغراما.
تعليقات ( 14 )
زائر70نخفاض عن اسعاره السابقة75%يعني العمارة الي تستهلك 34 طون تكلف في القوت الحالي 56الف بدل105 الف من غيرباقي المواد ويقارب انخفاض التكلفه الحاليه عن السابق حوالي 60% في الاجمالي الله يخلف
عزاللهمقاطعة مين ياحبيبي مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس عندنا الاشعاعه ترفع السعر والعطسه عند سوق المال ينهار وعي المقاطعه مهوب عندنا مادام حماية المستهلك نااااااايم
عزاللهعاشق الدمام والله لو الاسعار نزلت بشكل الصحيح والمراقبه ونزاهه شغاله بشكل الصحيح والحرامي والمختلس والنصاب يعلق برجله زي كوريا الشماليه والله يااخي لاتشوف العمار والقوه الشرائيه لكن كلاً ينتضر
عزاللهوالاهم من ذلك شركات ومؤسسات قوة اعلانات عن اعلانات انشاء مباني بتكلفه اقل في جده والشرقيه وليه الرياض نار الله ياخي افتحو فروع في الرياض وفكونا من الي ذابخينا ذبح
عزاللهكلام ينافي الواقع اسمنت اليمامه مانزل ريال واحد واسعار الواح الشينكو والتيوبات ارتقعت يابوي هاذا يتكلم من مكتب وقهوه تضليل الناس والضحك عليهم حرام يا
ابو سعدالكلام هذا غير صحيح بالنسبة للمنطقة الشرقية واخص بالذكر الدمام الحديد مرتفع وكل شي زي ماهو ماتغير وهذي الاسعار حديد سابك 8 ملم 2350 ريال و 10 ملم 2300 و 12 ملم 2200 و 14 2160 و 16 2150 و18 2150
لسه اسعارها عاليه جدامع انو مافيه قروض عقاريه جديده ولا فيه بناء مثل اول الا انو اسعار مواد البناء عاليه جدا واسعار العماله اعلى في ظل الجشع وقله البناء
على قائمة الانتظار مثل هالناسانتظروا اربعه شهور إنا معكم منتظرون ( أليس الصبح بقريب )
يمكنالحديد في جده زاد 150 ريال خلال اسبوع
يمني عاشق الدماممهندس قوقل انت ممكن ماتعرف وتقول بالشرقية مانزل شيء !!!!! وكل شيء الان ركود!!! مافيش زبائن من شهور😨😨😨😨 تعال معي باوديك لمحلات الديكور والبناء تبني معهم بأرخص الأسعار
يمني عاشق الدمامايش من خبر 😂😂😂 باليمن بعز الحرب وحتى وقت طلوع الأسعار عمارة كاملة500م دورين لثلاثة بمية ألف ريال سعودي فقط بكل شيء ومعها رباح
مهندس قوقلالكلام هذا غير صحيح بالنسبة للمنطقة الشرقية واخص بالذكر الدمام الحديد مرتفع وكل شي زي ماهو ماتغير
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اللامي10اللهم زد وبارك