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عدول المعلمين عن “التقاعد المبكر” مشروط .. تعرف على التفاصيل

8 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص
عدول المعلمين عن “التقاعد المبكر” مشروط .. تعرف على التفاصيل
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صحيفة المرصد : تحرك معلمون ومعلمات لتعديل طلبات تقدموا بها أخيرا يرغبون بها في التقاعد المبكر عبر نظام فارس، بعد أن أتاحت وزارة التعليم أمس صلاحية العدول عن التقاعد المبكر عبر نظام فارس لمن لم تصدر قرارات تقاعدهم.

وحسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة اشترطت على المعلمين والمعلمات الراغبين في العدول عن التقاعد المبكر ذكر سبب العدول في أيقونة خاصة أدرجتها في نظام فارس لدراسة هذه الأسباب واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وفما تأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت وزارة التعليم أخيراً من نظيرتها وزارة الخدمة المدنية عدم قبول طلبات عدول المعلمين والمعلمات عن التقاعد المبكر لربطها بموافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عليها.

إلى ذلك نفى المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم مبارك العصيمي، ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر «ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات غير صحيح، ولم يتخذ القرار بعد، ولا تزال مناقشته مستمرة للأعوام الخمسة المقبلة».

خطوات العدول عن التقاعد المبكر
• فتح حساب في نظام فارس
• اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف
• اختيار قائمة الطلبات
• اختيار طلب عدول عن تقاعد مبكر.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    السدغاني

    مع زاتك ياليت تكون مع زاتك وتفكنا من هدرتك ...المعلمون المخلصون اصبحو قله ..أنا اتكلم من واقع مشاهده مع المعلمين فالاكثريه غير مخلص والدليل انظر لثقافة وتصرفات وضعف الذكاء والادراك عند طلاب المدارس
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  2. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 11:58 ص

    مع زاتك

    وبعض الأمهات.أسواق واستراحات مع زميلاتهن.وموضة.والأبناء والبنات في وجه المعلمين والمعلمات7 ساعات.لاننكر أن بعض الآباء والأمهات مجتهدون وهمهم أبناؤهم.إذا نريد أمه وشعب قوي.نهتم بالأم في البيت ..والمعلم
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  3. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص

    مع زاتك

    المعلم شمعه تحترق لتضئ المجتمع..كل من ينتقد في المعلمين والمعلمات.تجده.أما حاسد وحاقد.أو انسان فاشل في مجتمعه.20 الف قليله في حقهم وإجازة 3 شهور قليله.البعض يتسدح في الاستراحات من الآباء ..يتبع
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  4. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص

    لولو

    التعليم مهلكه المعلم عليه كل شي في المقابل يعفي المدير والوكيل والاداريين من المهام الثانوية لله درك يامعلم أنفذ بجلدك
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  5. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    لو كنت معلم وخدمتي 25 وعندي عمارة من اربع شقق دورين للاستثمار على طول ارتاح وانشغل في عبادة الله اكثر واكثر ..
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  6. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص

    أيها المعلم أنفذ بجلدك اذا مامعاك الماجستير سمعت في الراديو في شهر صفر مقابلة مع اكثر من مسئول ومعلمين واحد يقول فيه لجنة جات لوزارة التعليم قسم الرواتب واش يقصدون ماادري . وشكرا لك أيها المعلم .
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  7. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 10:06 ص

    نوره الخالدي

    لابد من الغاء نظام التعاقد بعد التقاعد المعمول به با الجامعات وإعطاء الشباب فرصة العمل والله حرام خلاص الشباب ينادي محتاج وظيفه
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  8. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 10:05 ص

    متابع عن بعد

    ت 6 هذه هي الحقيقة وكلنا كنا طلاب ونعرف خفايا المدارس ..
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  9. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 9:18 ص

    الصريح

    تعليق رقم ( 5 ) متابع عن بعد .. أحسنت وكثر الله من أمثالك ... وكلامك عين الصواب كفيت ووفيت
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  10. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    متابع عن بعد

    الذين يقللون من شأن المعلم وأهميته في العملية التعليمية هم طلاب الصفوف الخلفية في الفصول الدراسية وخاصة أصحاب الزوايا . أما طلاب الصفوف الأمامية فهم من يحفظون حق معلميهم .. وكل واحد أعرف بنفسه...
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  11. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    ابوعمر

    عدول !!! هل المقصود بها ( التراجع عن التقاعد المبكر بعد تقديم الطلب ) نرجو التوضيح اكثر
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  12. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 8:36 ص

    السعودي

    ياليت للمعلمين والمعلمات مستشفى يخصهم والله اهلكتنا المستشفيات الخاصه
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  13. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص

    محمدالجعيد

    ليش عدول عن قرارة خلوهم يروحون من زين تدريسهم المعلمين والمعلمات
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  14. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص

    ناقد

    المعلم يبي يتقاعد مبكر يبي يهرب عن هالقرارات التي انهالت عليه ،،، خصوصا انه قدم خدمة مايقارب 25 سنه .
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