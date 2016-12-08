عدول المعلمين عن “التقاعد المبكر” مشروط .. تعرف على التفاصيل

صحيفة المرصد : تحرك معلمون ومعلمات لتعديل طلبات تقدموا بها أخيرا يرغبون بها في التقاعد المبكر عبر نظام فارس، بعد أن أتاحت وزارة التعليم أمس صلاحية العدول عن التقاعد المبكر عبر نظام فارس لمن لم تصدر قرارات تقاعدهم.
وحسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة اشترطت على المعلمين والمعلمات الراغبين في العدول عن التقاعد المبكر ذكر سبب العدول في أيقونة خاصة أدرجتها في نظام فارس لدراسة هذه الأسباب واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وفما تأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت وزارة التعليم أخيراً من نظيرتها وزارة الخدمة المدنية عدم قبول طلبات عدول المعلمين والمعلمات عن التقاعد المبكر لربطها بموافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عليها.
إلى ذلك نفى المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم مبارك العصيمي، ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر «ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات غير صحيح، ولم يتخذ القرار بعد، ولا تزال مناقشته مستمرة للأعوام الخمسة المقبلة».
خطوات العدول عن التقاعد المبكر
• فتح حساب في نظام فارس
• اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف
• اختيار قائمة الطلبات
• اختيار طلب عدول عن تقاعد مبكر.
تعليقات ( 14 )
السدغانيمع زاتك ياليت تكون مع زاتك وتفكنا من هدرتك ...المعلمون المخلصون اصبحو قله ..أنا اتكلم من واقع مشاهده مع المعلمين فالاكثريه غير مخلص والدليل انظر لثقافة وتصرفات وضعف الذكاء والادراك عند طلاب المدارس
مع زاتكوبعض الأمهات.أسواق واستراحات مع زميلاتهن.وموضة.والأبناء والبنات في وجه المعلمين والمعلمات7 ساعات.لاننكر أن بعض الآباء والأمهات مجتهدون وهمهم أبناؤهم.إذا نريد أمه وشعب قوي.نهتم بالأم في البيت ..والمعلم
مع زاتكالمعلم شمعه تحترق لتضئ المجتمع..كل من ينتقد في المعلمين والمعلمات.تجده.أما حاسد وحاقد.أو انسان فاشل في مجتمعه.20 الف قليله في حقهم وإجازة 3 شهور قليله.البعض يتسدح في الاستراحات من الآباء ..يتبع
لولوالتعليم مهلكه المعلم عليه كل شي في المقابل يعفي المدير والوكيل والاداريين من المهام الثانوية لله درك يامعلم أنفذ بجلدك
نوره الخالديلابد من الغاء نظام التعاقد بعد التقاعد المعمول به با الجامعات وإعطاء الشباب فرصة العمل والله حرام خلاص الشباب ينادي محتاج وظيفه
متابع عن بعدت 6 هذه هي الحقيقة وكلنا كنا طلاب ونعرف خفايا المدارس ..
الصريحتعليق رقم ( 5 ) متابع عن بعد .. أحسنت وكثر الله من أمثالك ... وكلامك عين الصواب كفيت ووفيت
متابع عن بعدالذين يقللون من شأن المعلم وأهميته في العملية التعليمية هم طلاب الصفوف الخلفية في الفصول الدراسية وخاصة أصحاب الزوايا . أما طلاب الصفوف الأمامية فهم من يحفظون حق معلميهم .. وكل واحد أعرف بنفسه...
ابوعمرعدول !!! هل المقصود بها ( التراجع عن التقاعد المبكر بعد تقديم الطلب ) نرجو التوضيح اكثر
السعوديياليت للمعلمين والمعلمات مستشفى يخصهم والله اهلكتنا المستشفيات الخاصه
محمدالجعيدليش عدول عن قرارة خلوهم يروحون من زين تدريسهم المعلمين والمعلمات
ناقدالمعلم يبي يتقاعد مبكر يبي يهرب عن هالقرارات التي انهالت عليه ،،، خصوصا انه قدم خدمة مايقارب 25 سنه .