عدول المعلمين عن “التقاعد المبكر” مشروط .. تعرف على التفاصيل

صحيفة المرصد : تحرك معلمون ومعلمات لتعديل طلبات تقدموا بها أخيرا يرغبون بها في التقاعد المبكر عبر نظام فارس، بعد أن أتاحت وزارة التعليم أمس صلاحية العدول عن التقاعد المبكر عبر نظام فارس لمن لم تصدر قرارات تقاعدهم.

وحسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة اشترطت على المعلمين والمعلمات الراغبين في العدول عن التقاعد المبكر ذكر سبب العدول في أيقونة خاصة أدرجتها في نظام فارس لدراسة هذه الأسباب واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وفما تأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت وزارة التعليم أخيراً من نظيرتها وزارة الخدمة المدنية عدم قبول طلبات عدول المعلمين والمعلمات عن التقاعد المبكر لربطها بموافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عليها.

إلى ذلك نفى المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم مبارك العصيمي، ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر «ما يتم تداوله حول اعتماد الوزارة للتقويم الدراسي والاختبارات غير صحيح، ولم يتخذ القرار بعد، ولا تزال مناقشته مستمرة للأعوام الخمسة المقبلة».

خطوات العدول عن التقاعد المبكر

• فتح حساب في نظام فارس

• اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف

• اختيار قائمة الطلبات

• اختيار طلب عدول عن تقاعد مبكر.