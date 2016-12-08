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سحب 6.6 ملايين ريال من حساب مواطنة متزوجة بـ “مقيم” في جدة

8 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص
سحب 6.6 ملايين ريال من حساب مواطنة متزوجة بـ “مقيم” في جدة
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صحيفة المرصد : قضت المحكمة العامة بجدة بالسجن والجلد، على 6 مقيمين ومواطنين موظفين بأحد البنوك، وذلك لاشتراكهم في سحب مبلغ 6 ملايين و630 ألف ريال من حساب مواطنة متزوجة من مقيم.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته شرطة الشمالية بجدة، عن تعرض مقيم يمني متزوج من مواطنة للاختطاف والسرقة، على يد أشخاص انتحلوا صفة رجال مباحث، واتجهوا به لمكان غير معلوم، إذ أبلغوه أنه مطلوب في قضية سياسية، وطلبوا منه اسم زوجته ورقم حسابها في البنك، وسلبوا منه محفظته وجواله، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على ستة متهمين اعترفوا من خلال التحقيق بالاشتراك والتخطيط لخطف المجني عليه، وتقييده بأحد غرف الاستراحات، لغرض سلبه والاستيلاء على أموال من حساب زوجته بالبنك وفقا لصحيفة “الوطن”.

كما أدلى المتهمون بوقائع أخرى، معترفين بأنه سبق لهم ارتكاب جرائم أخرى، ومنها قيامهم باستنساخ هويات وإقامات مزورة، وتزوير شيكات بنكية، وإقدامهم على سرقة لوحات سيارات لغرض التخفي عن رجال الأمن وشرب المسكر، وإدمانهم لمخدر الحشيش، وقضى ناظر القضية إلى تنفيذ أحكام متفرقة على المتهمين الستة، بتعزير المتهمين الأول والثالث بالسجن مدة 12 عاما والجلد ألف جلدة لكل منهما، لثبوت خطفهم للمجني عليه، واحتجازه والاستيلاء على المبلغ المالي، والحكم بتعزير المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس بسجن كل واحد منهم مدة ثماني سنوات، والجلد ست مئة جلدة، والحكم بإبعاد الوافدين الثلاثة المتهمين بالقضية.



تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 88
    8 ديسمبر, 2016 , 12:20 م

    شيهانه❤❤❤

    لو تأملت حال الناس اجمعين...لوجدت ان اعظم رزق في حياتهم...اتاهم بطريقه غير متوقعه.🙈الحسد ثم الحسد ثم الحسد👎💸💸💸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 87
    8 ديسمبر, 2016 , 12:14 م

    أبوعجرم

    يايمني عاشق تجار الخليج الهنود ... أكبر تاجر هندي موجود في دبي
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  3. 86
    8 ديسمبر, 2016 , 12:12 م

    ام خالد

    مالت عليكم وراكم شبيتوا بالضعيفه لجل عندها دراهم وتزوجة برجال يحفظ قدرها ويحشمها والله ما همكم غير الدراهم والا الزوجه مانتم بحولها وين المغربيات خلهم يعطوكم وخلو السعوديه عنكم
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  4. 85
    8 ديسمبر, 2016 , 12:11 م

    رهين الحياة

    بغض النظرعن مانقراه في هذه القضيه وماتم ذكره السؤال هنا من اين لمواطنه هذاالمبلغ وكيف حصلت عليه وماهونشاطها العملي اوالتجاري سوامتجنسه اومواطنه هناك حلقه ضايعه في الموضوع يجب التدقيق فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 84
    8 ديسمبر, 2016 , 12:11 م

    أبوعجرم

    وأنا أقول ليش الفساد وارد في بلادنا ... من الاحكام المطبقة عليهم من قبل القضاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 83
    8 ديسمبر, 2016 , 12:09 م

    أبوعجرم

    كل تلك الجرائم التي ارتكبوها وآخرتها سجن وجلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 82
    8 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص

    ليبرالي

    1 الناس شغاله في اعمال ماتعرفونها دخلها في اليوم لايقل 50الف في اليوم وخاصة المشاغل انسائيه من 200ريال الى 1800ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 81
    8 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    محق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 80
    8 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    منصور

    طيب وزوجهاالمقيم اكيدله دوركبيربالموضوع يعني إختطفوني وعذبوني وأنابظطرإلى إخباركم بجميع المعلومات الخاصةبزوجتي وبهذاالفلم المفبرك تكون اسدلت الستايرولكن هناك عيون ساهرة
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  10. 79
    8 ديسمبر, 2016 , 11:28 ص

    ممكن خدعة من اليمني.

    ليش مايكون الزوج اليمني متفق مع الخاطفين عشان ياخذ فلوس زوجته وتكون بطريق سينمائية يعني ركل وضرب حتى يطلع الدم منه ويوهم الشرطة كله في سبيل الملايين.
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  11. 78
    8 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    وانتم تركتو لب الموضوع السرقه وصرتو تعلعون على كيف يمني متزوج من هالثريه ☺
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 77
    8 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    انور

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 76
    8 ديسمبر, 2016 , 11:12 ص

    يمني عاشق الدمام

    تعليق 74 😂😂😂😂 اليمنيين تجار الخليج ايش تعرف انت ***
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  14. 75
    8 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    يمني عاشق الدمام

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 74
    8 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    الشهاده(لله)أن ارض(اليمن السعيد) بها(خيرات)و(هبات)غنيه بفضل(الله) ولكن المشكله(حاكمهم)لص محتال و(شعبها)يحب الجهل و التخلف ولا يطور(ذاته)همه الوحيد أكل(القات) و(دق العود)مسوين راعين(طرب) (اقزع)
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  16. 73
    8 ديسمبر, 2016 , 11:06 ص

    يمني عاشق الدمام

    ايش من مقيم هذا !!؟؟ مش يمني أصلي !! لومعه زوجة سعودية وشيء معها زلط وملايين بيجيب حراس الأرض من كل جنس 😕😕
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  17. 72
    8 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    العاصي

    ماشاالله 6مليون 630 الف ريال ومتزوجه اجنبي وين السعوديين عنها الدنيا الرزاق الله يرزقنا بلحلال عن الحرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 71
    8 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص

    الله يصلح الجميع

    وانت وجماعتك تتسدحون وتتنقلون من وظيفه لاخري ومطلق بلدك عيب عليك جاحد البلد ودائما رددودكم مثل وجيهكم حاقدين واليمنيه يركضون وراء الفلوس تذكر اليماني الي تزوج الاندونيسيه الي ورثة من السعودي 60 مليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 70
    8 ديسمبر, 2016 , 10:58 ص

    الله يصلح الجميع

    احترم نفسك ياحميد تقول مايحرر بلدك ****طول عمركم جاحدين الخير والنعمه زيك واشكالك بدل ماتحمد ربك وفضل السعوديه عليك وعلى ربعك جالس اطقطق وتعلق على اخبارنا وحنا سنتين ندافع عن بلدك وخسرنا جنودنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 69
    8 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص

    حميد الدبعي

    الحوثي والحركوشي وجهان لعمله واحده👉
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 68
    8 ديسمبر, 2016 , 10:50 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    تستاهل اكثر .. هذه ضريبة من يتزوج من اجنبية او اجنبي .. فالدولة لاتحمي المغفلين ممن يسلم نفسه لهؤلاء اللصوص بأسم الزواج من اجنبي
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  22. 67
    8 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    المشكله التي نعاني منها نحن شعب (السعودي)الطيب القلب وسمو الاخلاق اننا(نضع)الثقه في(ناس)ماستحقها ولا تستاهلها ع(سبيل)المثال من مننا كان يعرف شي اسمه(حوثي)و(درزي)قبطي ):ياشعبي الطيب انتبهوا منهم):
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  23. 66
    8 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص

    حميد الدبعي

    اذا انت تعلق بدون اسم يا ****اشلون تعطي رقمك وتقابل الرجال؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  24. 65
    8 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص

    حميد الدبعي

    صاحب مثلث الدوم يقول موظف بالبحث الجنائي ما يبي يصدق انه **للحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 64
    8 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص

    منى ~

    والله إني أكره العنصرية وحتى الطائفية خصوصاً بين العرب والمسلمين بس تكلمت من غيرتي على بلادي اليمنيين أكثر مشاكل عن غيرهم من الجنسيات المقيمه واستغلاليين وما عمري شفت شعب يسب بشعب عايش في أرضهم مثلهم !
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  26. 63
    8 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص

    صادق

    ابويمن دايما خواف
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  27. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    واذا تبي رقمي عادي اعطيك وايضا تبي تقابلني وين ساكن. عشان اجيك او تجيني
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص

    حميد الدبعي

    تعليق 55في فرق بين اليمنيه والبنشريه (مثلث الدوم)تأكد هيا يمنيه والا **مع كل احترامي لاخواتنا****
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  29. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    انا.***** شغال بالبحث الجنائي نحقق بالقضايا الجنائيه واذا تبي تعرف كيف نشتغل. مثال جريمه قتل او اغتصاب اروح الموقع مع الادله الجنائيه و الطب الشرعي نفحص الجثه بعدين استلم الملف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  30. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    محق

    وكمان المغفلة هذه تعطي زوجها رقم حسابها لابد من التحقيق معه هو أيضا بنت عمه المتجنسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص

    خالد

    حكم لايتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها على الأقل واحد او اثنين تحذف رؤسهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    حميد الدبعي

    التعليقات بدون اسم لشخص واحد وهوا ******
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    محق

    يعني الوافدين فقط إبعاد والمواطنين سجن وجلد وعرفنا انهم مواطنين والوافدين خائفين تذكرو جنسياتهم وهم من نفس جنسية الزوج والزوج ماتزوج هذه المتنجسة التي هي أصلا من بلد الزوج ولكنها تحمل البطاقة إلا مال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص

    الى **. حميد الزيدي. تقول اليمنيات شريفات ههه وايضا الخبر انس في الشاليه سعوديين مع يمنيات و سوريات وتم القبض عليهم بعد توقيف صاحب الشاليه وتم تحويله الى هئيه التحقيق و الادعاء فهمت يا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    فاطمة

    طبعا زواج نصب السعودية اللي تتزوج اجنبي بيكون ولد عمها أو خالها وما عنده الجنسية ،عاداتنا ما تسمح للسعودية تتزوج اجنبي تصير مهزلة بين أقربائها وزميلاتها يقولو عليها بايره ما لقت سعودي يتزوجها
    لا يعجبني(30) اعجبني(18)
  36. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 10:25 ص

    حميد الدبعي

    يا اخوان اتمنا ما تطيروا مع العجه بسبب ناس تسبب الفتن وتستخدموا العنصريه انا تأكدت ان الي يسب اليمنين بمعرفات مختلفه هوا يمني للاسف **** واعتذر عن تعليقاتي السابقه كانت ردة فعل
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  37. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 10:23 ص

    حميد الدبعي

    يا تعليق 47 اذا كنت ***علق باسمك واسم بلدك لا تعلق باسماء السعودين ترى هم ما يعرفوا **** يعرفوا يمن فقط انت تسيء لنفسك قبل تسيء لغيرك انت لا زلت يمني تحت راية اليمن اذا انفصلت قولهم انا ***
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  38. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 10:20 ص

    حميد الدبعي

    والله ياخوي ما علي منهم وانا اعتزلت التعليق من زمان بسبب العنصريه مو انا بس حتى الاخت تونسيه والاخت بنت ابو ظبي هجروا التعليقات بسبب عنصريتهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  39. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 10:19 ص

    حميد الدبعي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    أرض ال****

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 10:16 ص

    الي ***حميد الدبغي تقول انا ما قذفت وش معنى البنات الذين هربوا الى كوريا و جورجيا 🤔 بعدين بعدين تقول ان المجوس ما يسبونكم. على الاقل *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 10:15 ص

    حميد الدبعي

    اليمنيات معروفات من هم شرف وعفه لله الحمد والا انت داخل بدون اسم والبنت ما تحب احد يعرف اسمها لذالك احشم نفسي وما ارد ع بنات الناس خرررروج 😋
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 10:13 ص

    ياحميد سيبهم كل واحد بيتحاسب عند رب العالمين عن قذف اعراض المسلمين وماعليك كل التعليقات العنصريه *****
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  44. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص

    هذي يمنية متجنسة سعودية ومتزوجة اليماني واخذين خير البلد ويسبون فيه كمان الله لايوفقهم صارت بلدهم مو بلدنا واحنا الغرباء في بلدنا حسبي الله عليهم ابو يمن
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  45. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 10:09 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 10:08 ص

    حميد الدبعي

    والي بالاستراحات يا تعليق 35انت خابر من هم انزل تحت بالاخبار حق البارح توه الخبر طازه حادث يكشف عن استراحه الخ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 10:06 ص

    حميد الدبعي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 10:05 ص

    حميد الدبعي

    تعليق 35 خجلت تنزل اسمك هاه زين عطني اسم يمنيه ****؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 10:04 ص

    السعودي يفضل يتزوج اجنبية تتمتع بفلوسه لكن لما يسمع سعودية تاجره متزوجة اجنبي يزعل مو عليها علي الفلوس اللي يبغي يلهفها بدون وجه حق ومخلي الاجنبية علي كيفها تسرح وتمرح بفلوسه وعلي قلبه زي العسل
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  50. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 10:04 ص

    الى الزيدي حميد الدبغي. ايضا غير اليمنيه لها سنتين هاربه الى الرياض. واهلها يدورونها و تم القبض عليها عند رجوعها الى جده يا مثر بناتكم مسوين انهم سعوديات في المواقع التواصل الاجتماعي _ لا تنسى ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 10:04 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 10:03 ص

    حميد الدبعي

    من دق الباب لقى الجواب علق باحترام احترمك******
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  53. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    smile

    يماني متزوج حضرميه متجنسه والا سعوديه مستحيل تتزوج ابو سلته وقات من الجمال اللي فيه هو وسنونه المتلويه من القات ههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  54. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    الى الزيدي حميد الدبعي. يا كثر اليمنيات. هربت الى السعوديه. شوفهم عن الاشارات و الكبائن و الاستراحات. غير دول الخليج البحرين دبي ___ واخرها المنيه هاربه من بيشه و كانت في الرياض غير اليمنه في جده له
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 9:59 ص

    حميد الدبعي

    ودي بلدي حر شامخ والحروب تعودوا عليها الرجال من عهد الاجداد ***
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  56. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 9:56 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    تعليق(30)انت اسمگ(ابوطره)الفسوه جعل(قوس)ظهرگ للكسر يالارعن (تعرف)ليش مافهمت(كلامي)لان بگ (نقص بعقلگ و دينگ)او انگ من جماعه (هاللصوص)هذا اذا ماكنت واحد منهم (:ياحليل الاثيوبيين عند عيال عفاش(:
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  57. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 9:53 ص

    ودي

    دبعي روح حرر بلدك و عارك من الحوثي*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  58. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 9:48 ص

    حميد الدبعي

    اتقوا الله يا مسلمين الخبر يقول عربيه مسلمه متزوجه من عربي مسلم ما قال الخبر انحاشت كوريا ولا قال انحاشت اوكرانيا ولا قال انحاشت السويد وتنصرت ولا قال انحاشت بريطانيا وبهذلوا ابوها وابعدوه من البلد
    لا يعجبني(17) اعجبني(1)
  59. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 9:44 ص

    الحقيقه المره

    25 اعوذ بالله من كلمت انا..ابو اقواس ههههه ويش هتعبير
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  60. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 9:41 ص

    ودي

    اتبرى من اسم قبيلتي و ابي أسير حضرمي ولا زلمه فلسطيني غير المصرياات تجي احدي و انا كاعد هانا
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  61. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 9:36 ص

    ت 6 / تكلمي عن نفسك ما أتزوج يماني والله لو مليونير ، غير السعودي مابي
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  62. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 9:36 ص

    نَفَر صديق معلوم

    زوجت اليماني يمنيه متجنسه باختصار
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  63. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 9:33 ص

    مالكاها غير اليمانيه و الزلمات زوجات وكوم مصريات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  64. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 9:33 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    شكراً(شيخنا وقاضينا)ع حكمگ عسل اجل(12سنه)و(8سنين)نحن نعرف أن (السارق)او(اللص)او(الحرامي)و(حنشل) تقص(يديه)مثل ماقال(نبينا)الكريم (محمد صل الله عليه وسلم)لإبنته (فاطمه) ):العجيب اجنبي يشتغل ببنگ):
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  65. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    محد قال لي

    ههههههه يا امة ضحكت من جهلها الامم .. حقا جهلاء .. ضحك عليها وسرق اموالها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  66. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 9:31 ص

    منى ~

    كلهم يمنه مقيمين ومجنسين عاثوا بالبلاد فساداً
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  67. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 9:31 ص

    طفران متزوج مليانه مصاري

    بالكوه بدك تطلعوه معوه مصاري يا زلمه اعكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  68. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 9:29 ص

    طفران و متزوج الطفرانه

    هذه فلوس زوجته من اين له ابو سلته زلط دراهم مصاري ي زلمه شو هاض
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  69. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 9:27 ص

    طفران و متزوج الطفرانه

    طفارى عايشين في صحارى
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  70. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 9:25 ص

    متزوج بنت عمي الطفرانه

    ولي على حالي شو هازا الزلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  71. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    اردني اصيل

    تعليق 3 محمد الجعيد هذة فلوس اليماني والدليل انوه حكي تفاصيل البنك
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  72. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 9:13 ص

    زواج مصالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  73. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:2595

    سهم

    الله ، الله ، هذي حرابة عيني عينك ، خطف وإجبار وسرقة ، المفترض أن عقوبتهم الإعدام ، لأنهم مفسدون في الأرض .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 9:11 ص

    ابو محمد

    12 سنه و 8 سنوات قليله بحقهم اقل شي 20 سنه لكل واحد منهم خل المسلمين يرتاحون من شرهم ويطلعون وفيهم امراض الدنيا والاخره من غير يطلعون مشيبين والله قليله الاحكام بحقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص

    الحرفي

    (11) اوافقك الراي (100) في كل الكلام وسوف تظهر الحقيقه بعد الاجراءات وهم ليس غافلين ذلك والله يحق ويتلف الباطل والسلام000
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  76. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 9:04 ص
    عدد التعليقات:6164

    المنتصر بالله

    الدراهم لليماني لا تطيرون ف العجه
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  77. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 9:04 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الاجنبي يتزوج اللي تحمل الجنسيه السعوديه لاجل يتاجر ويفتح محلات والدليل هذا الاجنبي عندما خطفوه اعطاهم الرقم للحساب والرقم السري المواطنه صوره ليس لها دخل بالاموال واذا جمع عشرات الملايين مشى ديرته هه
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  78. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص
    عدد التعليقات:6164

    المنتصر بالله

    هههههه صباح الخير عهود من وين جابت الدراهم الدراهم ليس لها بل لليمني ولكن هو استغل جنسيتها لفتح تجاره في اسمها ويمكن من جماعته لأن 50 %من سكان جده *****
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  79. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    حسن

    طيب والمبالغ ترجع ولا خلاص ماترجع
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  80. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 8:46 ص

    محب آل البيت

    قد يكون ابن عمها هي تجنست وهو لم يتجنس
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  81. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 8:44 ص

    المحقق كونان

    تعليق رقم 2+3+4+5 اتوقع انها لشخص واحد انتم ايش لكم شغل فيها تتزوج اللي تبغاه بالحلال برضاها و رضى اهلها و رضى الحكومة لماذا لا تحاسبوا السعوديين الذين يتوجون اجنبيات ولا للرجل حلال و المرأة حرام
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  82. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    هاني

    تتشرطون على البنت ، واذا اخذت اجنبي وطلعت غنية انهبلتوا
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  83. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 8:32 ص

    ..

    مارضت هي وأهلها باليمني الا لانه مليونير هذي فلوس اليمني مو فلوسها عرفتو ليش نرضى باليمنين
    لا يعجبني(13) اعجبني(5)
  84. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    ابو سليمان

    المقيم يعرف من وين توكل الكتف زواج استثمارى من مواطنه ثريه يدفن فقرك مع اخذ الجنسيه هذي الفرص الناجحه
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  85. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص

    سعوديوافتخر

    هههههه يابنت الوطن سواء يقرب لك المقيم او لايقرب لك اموالك لك لوحدكِ ولابنائك فلا تجعلي الزوج يتدخل فيها هو يدعي انه تزوجك لشخصك لان مافيه مثلك بالعالم فما دخله باموالك ،، النفقه ع الرجل
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  86. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    محمدالجعيد

    ماحصلها غير ابو يمن . مواطنه وغنيه ما لقيتي غيرهذا تزوجينه وين ابناء البلد يتزوجونك ويحمونك
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  87. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    ناقد

    مقيم متزوج من تاجره ماشاء الله وين السعوديين عنها انفع لها ولد البلد .
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  88. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    اهب من وين جابت ست ملايين 😂
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