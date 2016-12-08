سحب 6.6 ملايين ريال من حساب مواطنة متزوجة بـ “مقيم” في جدة

صحيفة المرصد : قضت المحكمة العامة بجدة بالسجن والجلد، على 6 مقيمين ومواطنين موظفين بأحد البنوك، وذلك لاشتراكهم في سحب مبلغ 6 ملايين و630 ألف ريال من حساب مواطنة متزوجة من مقيم.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته شرطة الشمالية بجدة، عن تعرض مقيم يمني متزوج من مواطنة للاختطاف والسرقة، على يد أشخاص انتحلوا صفة رجال مباحث، واتجهوا به لمكان غير معلوم، إذ أبلغوه أنه مطلوب في قضية سياسية، وطلبوا منه اسم زوجته ورقم حسابها في البنك، وسلبوا منه محفظته وجواله، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على ستة متهمين اعترفوا من خلال التحقيق بالاشتراك والتخطيط لخطف المجني عليه، وتقييده بأحد غرف الاستراحات، لغرض سلبه والاستيلاء على أموال من حساب زوجته بالبنك وفقا لصحيفة “الوطن”.
كما أدلى المتهمون بوقائع أخرى، معترفين بأنه سبق لهم ارتكاب جرائم أخرى، ومنها قيامهم باستنساخ هويات وإقامات مزورة، وتزوير شيكات بنكية، وإقدامهم على سرقة لوحات سيارات لغرض التخفي عن رجال الأمن وشرب المسكر، وإدمانهم لمخدر الحشيش، وقضى ناظر القضية إلى تنفيذ أحكام متفرقة على المتهمين الستة، بتعزير المتهمين الأول والثالث بالسجن مدة 12 عاما والجلد ألف جلدة لكل منهما، لثبوت خطفهم للمجني عليه، واحتجازه والاستيلاء على المبلغ المالي، والحكم بتعزير المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس بسجن كل واحد منهم مدة ثماني سنوات، والجلد ست مئة جلدة، والحكم بإبعاد الوافدين الثلاثة المتهمين بالقضية.
تعليقات ( 88 )
شيهانه❤❤❤لو تأملت حال الناس اجمعين...لوجدت ان اعظم رزق في حياتهم...اتاهم بطريقه غير متوقعه.🙈الحسد ثم الحسد ثم الحسد👎💸💸💸
أبوعجرميايمني عاشق تجار الخليج الهنود ... أكبر تاجر هندي موجود في دبي
ام خالدمالت عليكم وراكم شبيتوا بالضعيفه لجل عندها دراهم وتزوجة برجال يحفظ قدرها ويحشمها والله ما همكم غير الدراهم والا الزوجه مانتم بحولها وين المغربيات خلهم يعطوكم وخلو السعوديه عنكم
رهين الحياةبغض النظرعن مانقراه في هذه القضيه وماتم ذكره السؤال هنا من اين لمواطنه هذاالمبلغ وكيف حصلت عليه وماهونشاطها العملي اوالتجاري سوامتجنسه اومواطنه هناك حلقه ضايعه في الموضوع يجب التدقيق فيها
أبوعجرموأنا أقول ليش الفساد وارد في بلادنا ... من الاحكام المطبقة عليهم من قبل القضاة
أبوعجرمكل تلك الجرائم التي ارتكبوها وآخرتها سجن وجلد
ليبرالي1 الناس شغاله في اعمال ماتعرفونها دخلها في اليوم لايقل 50الف في اليوم وخاصة المشاغل انسائيه من 200ريال الى 1800ريال
محقتعليق مخالف
منصورطيب وزوجهاالمقيم اكيدله دوركبيربالموضوع يعني إختطفوني وعذبوني وأنابظطرإلى إخباركم بجميع المعلومات الخاصةبزوجتي وبهذاالفلم المفبرك تكون اسدلت الستايرولكن هناك عيون ساهرة
ممكن خدعة من اليمني.ليش مايكون الزوج اليمني متفق مع الخاطفين عشان ياخذ فلوس زوجته وتكون بطريق سينمائية يعني ركل وضرب حتى يطلع الدم منه ويوهم الشرطة كله في سبيل الملايين.
انورتعليق مخالف
يمني عاشق الدمامتعليق 74 😂😂😂😂 اليمنيين تجار الخليج ايش تعرف انت ***
يمني عاشق الدمامتعليق مخالف
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"الشهاده(لله)أن ارض(اليمن السعيد) بها(خيرات)و(هبات)غنيه بفضل(الله) ولكن المشكله(حاكمهم)لص محتال و(شعبها)يحب الجهل و التخلف ولا يطور(ذاته)همه الوحيد أكل(القات) و(دق العود)مسوين راعين(طرب) (اقزع)
يمني عاشق الدمامايش من مقيم هذا !!؟؟ مش يمني أصلي !! لومعه زوجة سعودية وشيء معها زلط وملايين بيجيب حراس الأرض من كل جنس 😕😕
العاصيماشاالله 6مليون 630 الف ريال ومتزوجه اجنبي وين السعوديين عنها الدنيا الرزاق الله يرزقنا بلحلال عن الحرام
الله يصلح الجميعوانت وجماعتك تتسدحون وتتنقلون من وظيفه لاخري ومطلق بلدك عيب عليك جاحد البلد ودائما رددودكم مثل وجيهكم حاقدين واليمنيه يركضون وراء الفلوس تذكر اليماني الي تزوج الاندونيسيه الي ورثة من السعودي 60 مليون
الله يصلح الجميعاحترم نفسك ياحميد تقول مايحرر بلدك ****طول عمركم جاحدين الخير والنعمه زيك واشكالك بدل ماتحمد ربك وفضل السعوديه عليك وعلى ربعك جالس اطقطق وتعلق على اخبارنا وحنا سنتين ندافع عن بلدك وخسرنا جنودنا
حميد الدبعيالحوثي والحركوشي وجهان لعمله واحده👉
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتتستاهل اكثر .. هذه ضريبة من يتزوج من اجنبية او اجنبي .. فالدولة لاتحمي المغفلين ممن يسلم نفسه لهؤلاء اللصوص بأسم الزواج من اجنبي
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"المشكله التي نعاني منها نحن شعب (السعودي)الطيب القلب وسمو الاخلاق اننا(نضع)الثقه في(ناس)ماستحقها ولا تستاهلها ع(سبيل)المثال من مننا كان يعرف شي اسمه(حوثي)و(درزي)قبطي ):ياشعبي الطيب انتبهوا منهم):
حميد الدبعياذا انت تعلق بدون اسم يا ****اشلون تعطي رقمك وتقابل الرجال؟
حميد الدبعيصاحب مثلث الدوم يقول موظف بالبحث الجنائي ما يبي يصدق انه **للحين
منى ~والله إني أكره العنصرية وحتى الطائفية خصوصاً بين العرب والمسلمين بس تكلمت من غيرتي على بلادي اليمنيين أكثر مشاكل عن غيرهم من الجنسيات المقيمه واستغلاليين وما عمري شفت شعب يسب بشعب عايش في أرضهم مثلهم !
صادقابويمن دايما خواف
حميد الدبعيتعليق 55في فرق بين اليمنيه والبنشريه (مثلث الدوم)تأكد هيا يمنيه والا **مع كل احترامي لاخواتنا****
محقوكمان المغفلة هذه تعطي زوجها رقم حسابها لابد من التحقيق معه هو أيضا بنت عمه المتجنسه
خالدحكم لايتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها على الأقل واحد او اثنين تحذف رؤسهم
حميد الدبعيالتعليقات بدون اسم لشخص واحد وهوا ******
محقيعني الوافدين فقط إبعاد والمواطنين سجن وجلد وعرفنا انهم مواطنين والوافدين خائفين تذكرو جنسياتهم وهم من نفس جنسية الزوج والزوج ماتزوج هذه المتنجسة التي هي أصلا من بلد الزوج ولكنها تحمل البطاقة إلا مال
فاطمةطبعا زواج نصب السعودية اللي تتزوج اجنبي بيكون ولد عمها أو خالها وما عنده الجنسية ،عاداتنا ما تسمح للسعودية تتزوج اجنبي تصير مهزلة بين أقربائها وزميلاتها يقولو عليها بايره ما لقت سعودي يتزوجها
حميد الدبعييا اخوان اتمنا ما تطيروا مع العجه بسبب ناس تسبب الفتن وتستخدموا العنصريه انا تأكدت ان الي يسب اليمنين بمعرفات مختلفه هوا يمني للاسف **** واعتذر عن تعليقاتي السابقه كانت ردة فعل
حميد الدبعييا تعليق 47 اذا كنت ***علق باسمك واسم بلدك لا تعلق باسماء السعودين ترى هم ما يعرفوا **** يعرفوا يمن فقط انت تسيء لنفسك قبل تسيء لغيرك انت لا زلت يمني تحت راية اليمن اذا انفصلت قولهم انا ***
حميد الدبعيوالله ياخوي ما علي منهم وانا اعتزلت التعليق من زمان بسبب العنصريه مو انا بس حتى الاخت تونسيه والاخت بنت ابو ظبي هجروا التعليقات بسبب عنصريتهم
حميد الدبعيتعليق مخالف
أرض ال****تعليق مخالف
حميد الدبعياليمنيات معروفات من هم شرف وعفه لله الحمد والا انت داخل بدون اسم والبنت ما تحب احد يعرف اسمها لذالك احشم نفسي وما ارد ع بنات الناس خرررروج 😋
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"تعليق مخالف
حميد الدبعيوالي بالاستراحات يا تعليق 35انت خابر من هم انزل تحت بالاخبار حق البارح توه الخبر طازه حادث يكشف عن استراحه الخ..
حميد الدبعيتعليق مخالف
حميد الدبعيتعليق 35 خجلت تنزل اسمك هاه زين عطني اسم يمنيه ****؟
حميد الدبعيمن دق الباب لقى الجواب علق باحترام احترمك******
smileيماني متزوج حضرميه متجنسه والا سعوديه مستحيل تتزوج ابو سلته وقات من الجمال اللي فيه هو وسنونه المتلويه من القات ههه
حميد الدبعيودي بلدي حر شامخ والحروب تعودوا عليها الرجال من عهد الاجداد ***
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"تعليق(30)انت اسمگ(ابوطره)الفسوه جعل(قوس)ظهرگ للكسر يالارعن (تعرف)ليش مافهمت(كلامي)لان بگ (نقص بعقلگ و دينگ)او انگ من جماعه (هاللصوص)هذا اذا ماكنت واحد منهم (:ياحليل الاثيوبيين عند عيال عفاش(:
وديدبعي روح حرر بلدك و عارك من الحوثي*****
حميد الدبعياتقوا الله يا مسلمين الخبر يقول عربيه مسلمه متزوجه من عربي مسلم ما قال الخبر انحاشت كوريا ولا قال انحاشت اوكرانيا ولا قال انحاشت السويد وتنصرت ولا قال انحاشت بريطانيا وبهذلوا ابوها وابعدوه من البلد
الحقيقه المره25 اعوذ بالله من كلمت انا..ابو اقواس ههههه ويش هتعبير
ودياتبرى من اسم قبيلتي و ابي أسير حضرمي ولا زلمه فلسطيني غير المصرياات تجي احدي و انا كاعد هانا
نَفَر صديق معلومزوجت اليماني يمنيه متجنسه باختصار
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"شكراً(شيخنا وقاضينا)ع حكمگ عسل اجل(12سنه)و(8سنين)نحن نعرف أن (السارق)او(اللص)او(الحرامي)و(حنشل) تقص(يديه)مثل ماقال(نبينا)الكريم (محمد صل الله عليه وسلم)لإبنته (فاطمه) ):العجيب اجنبي يشتغل ببنگ):
محد قال ليههههههه يا امة ضحكت من جهلها الامم .. حقا جهلاء .. ضحك عليها وسرق اموالها
منى ~كلهم يمنه مقيمين ومجنسين عاثوا بالبلاد فساداً
طفران متزوج مليانه مصاريبالكوه بدك تطلعوه معوه مصاري يا زلمه اعكل
طفران و متزوج الطفرانههذه فلوس زوجته من اين له ابو سلته زلط دراهم مصاري ي زلمه شو هاض
طفران و متزوج الطفرانهطفارى عايشين في صحارى
متزوج بنت عمي الطفرانهولي على حالي شو هازا الزلم
اردني اصيلتعليق 3 محمد الجعيد هذة فلوس اليماني والدليل انوه حكي تفاصيل البنك
عدد التعليقات:2595
سهمالله ، الله ، هذي حرابة عيني عينك ، خطف وإجبار وسرقة ، المفترض أن عقوبتهم الإعدام ، لأنهم مفسدون في الأرض .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو محمد12 سنه و 8 سنوات قليله بحقهم اقل شي 20 سنه لكل واحد منهم خل المسلمين يرتاحون من شرهم ويطلعون وفيهم امراض الدنيا والاخره من غير يطلعون مشيبين والله قليله الاحكام بحقهم
الحرفي(11) اوافقك الراي (100) في كل الكلام وسوف تظهر الحقيقه بعد الاجراءات وهم ليس غافلين ذلك والله يحق ويتلف الباطل والسلام000
عدد التعليقات:6164
المنتصر باللهالدراهم لليماني لا تطيرون ف العجه
سعودي🇸🇦وافتخرالاجنبي يتزوج اللي تحمل الجنسيه السعوديه لاجل يتاجر ويفتح محلات والدليل هذا الاجنبي عندما خطفوه اعطاهم الرقم للحساب والرقم السري المواطنه صوره ليس لها دخل بالاموال واذا جمع عشرات الملايين مشى ديرته هه
عدد التعليقات:6164
المنتصر باللههههههه صباح الخير عهود من وين جابت الدراهم الدراهم ليس لها بل لليمني ولكن هو استغل جنسيتها لفتح تجاره في اسمها ويمكن من جماعته لأن 50 %من سكان جده *****
حسنطيب والمبالغ ترجع ولا خلاص ماترجع
محب آل البيتقد يكون ابن عمها هي تجنست وهو لم يتجنس
المحقق كونانتعليق رقم 2+3+4+5 اتوقع انها لشخص واحد انتم ايش لكم شغل فيها تتزوج اللي تبغاه بالحلال برضاها و رضى اهلها و رضى الحكومة لماذا لا تحاسبوا السعوديين الذين يتوجون اجنبيات ولا للرجل حلال و المرأة حرام
هانيتتشرطون على البنت ، واذا اخذت اجنبي وطلعت غنية انهبلتوا
..مارضت هي وأهلها باليمني الا لانه مليونير هذي فلوس اليمني مو فلوسها عرفتو ليش نرضى باليمنين
ابو سليمانالمقيم يعرف من وين توكل الكتف زواج استثمارى من مواطنه ثريه يدفن فقرك مع اخذ الجنسيه هذي الفرص الناجحه
سعوديوافتخرهههههه يابنت الوطن سواء يقرب لك المقيم او لايقرب لك اموالك لك لوحدكِ ولابنائك فلا تجعلي الزوج يتدخل فيها هو يدعي انه تزوجك لشخصك لان مافيه مثلك بالعالم فما دخله باموالك ،، النفقه ع الرجل
محمدالجعيدماحصلها غير ابو يمن . مواطنه وغنيه ما لقيتي غيرهذا تزوجينه وين ابناء البلد يتزوجونك ويحمونك
ناقدمقيم متزوج من تاجره ماشاء الله وين السعوديين عنها انفع لها ولد البلد .
💎💛عــــهــــــود💛💎اهب من وين جابت ست ملايين 😂