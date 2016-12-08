إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 100 % في السجون .. وسط تذمر النزلاء

صحيفة المرصد : تذمر عدد من السجناء في بعض السجون بالمملكة، من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، واستغلال بعض الباعة من العمالة والمساجين ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية 10 أضعاف سعرها خارج السجن.
أبدى السجناء امتعاضهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 100 % من قبل سجناء يعملون في نشاط البيع، واستغلال ضعف الرقابة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وإغلاق مركز التسوق الرئيسي في السجن.
ورغم منع المديرية العامة للسجون كافة أجهزة الاتصال المحمولة إلا أن عددا من المساجين كشفوا أن أسعار الهواتف الذكية تتراوح ما بين 1500 – 5500 ريال، ويبلغ سعر هاتف نوكيا “الكشاف” ما بين 800-1000 ريال، مشيرين إلى أن استخدام الهواتف يبدأ بعد الساعة الرابعة عصرا بعد انتهاء مناوبة الإدارة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب أنه يكون بيع المواد الاستهلاكية والغذائية على أساس السعر السائد في المنطقة، وتجري إدارة التغذية تقييما للأسعار بين الحين والآخر، وتطابقها بالأسعار السائدة في الأسواق ومدى التزام المتعهد بنسبة التخفيض.
وأضاف أنه في حال ثبوت تجاوز المتعهد ببيع السلع أو أي صنف من الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم فرض غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، وتتم مضاعفة الغرامة حال تكرارها أو عدم تعديل السعر حسب أسعار السوق.
تعليقات ( 13 )
ابوبنيانجوال كشاف ياصل سعره في السجن لعشرة الاف
***السجون*** الجوالات تصل الى ثلاثون الف ا***
ابوسجىتعليق مخالف
ابوسجىالسجون غارقة في ****اد حتى الرأس ولتذهب نزاهة وتطلع على الأمور عن كثب
ابوسجىعلى عينك العذر الذي قدمه المتحدث الرسمي أقبح من الذنب التجارة والمتاجرة تدر ارباحا هائلة للضباط ، ويتم ادخال حتى ***،
ابومالكهذا ما شاهدتة والكلام هذا كان عام 1432هـ
ابومالكتابع يبيع المشروبات الغازية والكوكاو وماشابة اما الشاي والقهوة ندفع لها حوالي 10 ريال اسبوعيا والغسيل يوجد عسالة مع نشافة والسجون تدفع لك شهريا 150 ريال لا ادري ليش الدخان كان سعره 20 ريال
الحرفيهناك مناوبين على مدار الساعه فلماذا بعد انتهى الدوام ترتفع الاسعار ؟ يجب اخذ هذا الموضوع بكل جديه واعطاه جانب الاهميه وان كان المسؤولين في السجون حريصين كل الحرص لراحت المساجين بكل جديه ولكن ماحد معصوم من الخطاء والله المستعان والسلام000
ابومالكتابع يكتب مايريد من اغراض اي شىء يريده ويسلمها لـ رئيس العنبر (سجين) ويسلم فلوسها ولا يوجد زيادة تذكر ريالين او ثلاثة علي 100 ريال ويوم الاربعا من كل اسبوع تستلم اغراضك يوجد بائع بكل عنبر يبيع يتبع
ابومالكبحكم التجربة لمدة ثلاثة اشهر الله لا يعيدها ولا يجربها اي مسلم سجن بريده الجوال سمعت كلام لكن لم اشاهد الاسعار وغالبا لا يحتاجة السجين يوجد هواتف بالبطاقة المقاضي كل سجين يتبع
عليالأخ أبو بشت سعر الجوال أبو كشاف قد يصل الألفين وممكن الف خمسمية بتجربة قريب لي الرياض أما 30 ألف أحسك مبالغ كثير .
ابو نورةالسئوال من هذا الشخص الذى يستغل حاجة الناس
ابو بشتاسعار السلع في السجن تصل لاضعاف هذا التقرير الجوال يصل سعره ل٣٠ الف ريال الشاحن فقط يصل ل١٥٠٠ ريال السماعه ١٥٠٠ ريال بكت الدخان ٢٥ ريال البسكوت اللي ينباع في المحلات ب ريال في السجن ب٥