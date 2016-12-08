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إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 100 % في السجون .. وسط تذمر النزلاء

8 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص
إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 100 % في السجون .. وسط تذمر النزلاء
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صحيفة المرصد : تذمر عدد من السجناء في بعض السجون بالمملكة، من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، واستغلال بعض الباعة من العمالة والمساجين ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية 10 أضعاف سعرها خارج السجن.

أبدى السجناء امتعاضهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 100 % من قبل سجناء يعملون في نشاط البيع، واستغلال ضعف الرقابة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وإغلاق مركز التسوق الرئيسي في السجن.
ورغم منع المديرية العامة للسجون كافة أجهزة الاتصال المحمولة إلا أن عددا من المساجين كشفوا أن أسعار الهواتف الذكية تتراوح ما بين 1500 – 5500 ريال، ويبلغ سعر هاتف نوكيا “الكشاف” ما بين 800-1000 ريال، مشيرين إلى أن استخدام الهواتف يبدأ بعد الساعة الرابعة عصرا بعد انتهاء مناوبة الإدارة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب أنه يكون بيع المواد الاستهلاكية والغذائية على أساس السعر السائد في المنطقة، وتجري إدارة التغذية تقييما للأسعار بين الحين والآخر، وتطابقها بالأسعار السائدة في الأسواق ومدى التزام المتعهد بنسبة التخفيض.
وأضاف أنه في حال ثبوت تجاوز المتعهد ببيع السلع أو أي صنف من الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم فرض غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، وتتم مضاعفة الغرامة حال تكرارها أو عدم تعديل السعر حسب أسعار السوق.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 10:45 ص

    ابوبنيان

    جوال كشاف ياصل سعره في السجن لعشرة الاف
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  2. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 10:26 ص

    ***السجون

    *** الجوالات تصل الى ثلاثون الف ا***
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  3. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 9:57 ص

    ابوسجى

    تعليق مخالف
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  4. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 9:56 ص

    ابوسجى

    السجون غارقة في ****اد حتى الرأس ولتذهب نزاهة وتطلع على الأمور عن كثب
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  5. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 9:53 ص

    ابوسجى

    على عينك العذر الذي قدمه المتحدث الرسمي أقبح من الذنب التجارة والمتاجرة تدر ارباحا هائلة للضباط ، ويتم ادخال حتى ***،
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  6. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    ابومالك

    هذا ما شاهدتة والكلام هذا كان عام 1432هـ
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  7. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 9:31 ص

    ابومالك

    تابع يبيع المشروبات الغازية والكوكاو وماشابة اما الشاي والقهوة ندفع لها حوالي 10 ريال اسبوعيا والغسيل يوجد عسالة مع نشافة والسجون تدفع لك شهريا 150 ريال لا ادري ليش الدخان كان سعره 20 ريال
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  8. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 9:27 ص

    الحرفي

    هناك مناوبين على مدار الساعه فلماذا بعد انتهى الدوام ترتفع الاسعار ؟ يجب اخذ هذا الموضوع بكل جديه واعطاه جانب الاهميه وان كان المسؤولين في السجون حريصين كل الحرص لراحت المساجين بكل جديه ولكن ماحد معصوم من الخطاء والله المستعان والسلام000
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  9. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 9:27 ص

    ابومالك

    تابع يكتب مايريد من اغراض اي شىء يريده ويسلمها لـ رئيس العنبر (سجين) ويسلم فلوسها ولا يوجد زيادة تذكر ريالين او ثلاثة علي 100 ريال ويوم الاربعا من كل اسبوع تستلم اغراضك يوجد بائع بكل عنبر يبيع يتبع
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  10. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 9:22 ص

    ابومالك

    بحكم التجربة لمدة ثلاثة اشهر الله لا يعيدها ولا يجربها اي مسلم سجن بريده الجوال سمعت كلام لكن لم اشاهد الاسعار وغالبا لا يحتاجة السجين يوجد هواتف بالبطاقة المقاضي كل سجين يتبع
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  11. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 9:13 ص

    علي

    الأخ أبو بشت سعر الجوال أبو كشاف قد يصل الألفين وممكن الف خمسمية بتجربة قريب لي الرياض أما 30 ألف أحسك مبالغ كثير .
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  12. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 9:10 ص

    ابو نورة

    السئوال من هذا الشخص الذى يستغل حاجة الناس
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  13. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    ابو بشت

    اسعار السلع في السجن تصل لاضعاف هذا التقرير الجوال يصل سعره ل٣٠ الف ريال الشاحن فقط يصل ل١٥٠٠ ريال السماعه ١٥٠٠ ريال بكت الدخان ٢٥ ريال البسكوت اللي ينباع في المحلات ب ريال في السجن ب٥
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