• عبدالله بن مساعد بين (التأليب) و(التجييش)!

• إشاعات (صفراء رخيصة)!

• لنا الحق كل الحق بالاختلاف معه.

• ونقد عمل المؤسسة الرياضية.

• ونقد كل مفاصل هيئة الرياضة.

• وتحدي اللجنة الأولمبية في كل أعمالها.

• وتقييم العمل و(تقويم) الخلل.

• بل حتى المطالبة بـ (استقالته).

• لكن (التأليب) و(الحشد)!

• والعمل وفق (أجندات) مريبة!

• فذاك عيب!

• بل (قبح)!

• اختلفوا معه كل يوم!

• انقدوه كل (ساعة)!

• لكن لا للـ (تشويه) المنظم!

• صحف (رسمية) وقعت في (الفخ)!

• فخ (الإشاعة) المغرضة!

• (أمانيهم) ظهرت!

• ونواياهم (انكشفت)!

• برداء البحث عن (الأسبقية)!

• سألوا الفشار أي النوايا.

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال النوايا (السوداء)!

نقلا عن “مكة”