• عبدالله بن مساعد بين (التأليب) و(التجييش)!
• إشاعات (صفراء رخيصة)!
• لنا الحق كل الحق بالاختلاف معه.
• ونقد عمل المؤسسة الرياضية.
• ونقد كل مفاصل هيئة الرياضة.
• وتحدي اللجنة الأولمبية في كل أعمالها.
• وتقييم العمل و(تقويم) الخلل.
• بل حتى المطالبة بـ (استقالته).
• لكن (التأليب) و(الحشد)!
• والعمل وفق (أجندات) مريبة!
• فذاك عيب!
• بل (قبح)!
• اختلفوا معه كل يوم!
• انقدوه كل (ساعة)!
• لكن لا للـ (تشويه) المنظم!
• صحف (رسمية) وقعت في (الفخ)!
• فخ (الإشاعة) المغرضة!
• (أمانيهم) ظهرت!
• ونواياهم (انكشفت)!
• برداء البحث عن (الأسبقية)!
• سألوا الفشار أي النوايا.
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال النوايا (السوداء)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 8 )
ماجدي و س ف باين من ردوده انه بعده صغير السن طيشاني....اجل لجنة التوثيق مافيها ولا هلالي..... وتبغى تفكك والله عقلك يبغاله فكفكه واعادة برمجه وتوظيب هههههههه يابوحمود لاتشره عليهم السنافر مرفوع عنهم القلم
ااببووححممووددتقول ما في لجنة التوثيق هلالي⁉ .. وتقول من غرس⁉ .. وتقول صحفي مبتدأ ⁉ .****** . الله يهديك
ي و س فأعضاء لجنة التوثيق مافيهم ولا واحد هلالي والغرس من غرس بالضبط وقوله للصحفي لما يجيك صحفي مبتدء او حتى متمرس ويسأل عن اشياء ليست للنشر وليست من صميم عمله طبيعي بيقولة موب شغلك وهات بواقي سلاسلك نفككها
ااببووححممووددتشكيله للجنة التوثيق خطأ بحجم جبل طويق .. غرس موضف في شركته ليرءس اتحاد القدم خطأ بحجم جبل الهملايا .. قوله لصحفي يسأل : ماهو شغلك خطأ بحجم جبل أجا وسلمى .. وسلسلة الجبال تطول لا يكفي المكان لسردها
ي و س فابو حمود تقدر تتكرم علينا وتذكرلما بعض الأخطاء الي وصفتها بحجم الجبال في تعليقك رقم2؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ي و س فهههههههههـ تعليق واحد وش تهذي تقول انت كلمنا سعودي ياخوك ـــههههههه
ااببووححممووددمتى يفهم الإعلام الازيرق أن عبدالله بن مساعد الآن ، ليس عبدالله بن مساعد رئيس الهلال ⁉متى يخرج هذا الإعلام من عباءة الجهل ⁉لماذا الدفاع المستميت عن أخطاء بحجم الجبال لو ارتكبها آخر لكان مصيرة الإعفاء.
عادل امامسألو الكاتب الداهيه عادل امام الطماطه ايش الفرق بين النوايا السودا والزرقا والحمرا مثل الطماطه ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . لا للنوايا السودا ايه للحمرا والزرقا