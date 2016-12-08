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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

8 ديسمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-مفرح الزيادي

9

الجزيرة-عبد الله المرزوق

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 12:20 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏كل الأشياء لها تاريخ انتهاء، أولها الفرص وأوسطها الصبر وآخرها المشاعر.
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  2. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 12:16 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    تقول احدي الفتيات. ‏أنا بكل مثاليتي وجمالي وذكائي وتفرّدي أستحي أقارن نفسي بالصحابيات من باب إثبات فكرة يجي واحد مختم الفساد ويقارن نفسه بالرسول لأنه معدد، وات!
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  3. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏الرجال يبهروني بثقتهم دائما، يعني عادي واحد ****يناقش أخلاق بنت لابسة عباية كتف أو كاشفة وجهها بالشارع. وجهه ابن فهره
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  4. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 12:09 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال‏:‏ ‏ "‏يقول الله تعالى‏:‏ أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خير في ملإٍ خير منهم /متابع
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  5. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 12:08 م

    المزن

    🌺🍁لاإله إلا الله ، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🍁🌺
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  6. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    علي طاري حسن الظن بالله والاصرار بالدعاء. سبحان الله مامريت بكربه ودعوت الا وتفرج سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه ومداد كلماته وزنه عرشه احسنو الظن والاستغفار والاصرار بالدعاء
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  7. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 12:02 م

    المزن

    🌺🍁لماذا دائماً يتحقق الكلام الذي نقوله ؟ " لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظنِ عبدي بي ،إن ظن خيراًفله، وإن ظن شراً فله"لذلك انتبهو لظنونكم وأقوالكم فكونوا دائماً متفائلين ، محسني الظن بربكم الكريم، 🍁🌺
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  8. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    يامستجيب للدَّاعـي//جب دعوتي بإسـراعِ//أغفر لعبـدٍ مذنـب//من الخطايا يسكـب #الظاهر #الباطن
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  9. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    👺
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  10. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص

    في رعاية الله اختي العزيزه سارونه
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  11. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    { الْلَّهُم صَلِّ وَسَلِم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد }۩
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  12. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 11:46 ص

    الشريف

    100 ت12 الحرمان يمكن عاملة نظافة تنظف الصيدلية من الزبالة لكن كويس أنها لم ترميك في البرميل ( في نصف الجبهة)
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  13. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    استاذن مش متابعه....
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  14. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺....
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  15. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    نصيحتـي للـي يحــب النصيحــه.... ان مانفعت الناس لاتوذي النــاس.... و ايــاك لاتفــرح بنقــل الفضيحــه ....ارفع مقامك من دنافيس الانجاس 👌....
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  16. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    احفـظ لسانك لا تخليه ثرثار ...يغتاب له ناس و ناس بهتهـا ...ماكب خلق الله على الوجه فالنار ...الا علـى الدنيا حصــاد السنتها ✋....
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  17. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    المزن

    🌺🍁ابتسامة :،في واحد ملقوف يبي يشوف حادث والناس مغطين على الحادث... فقال لهم: وسع وسع أنا ابن المدعوس!! طلع المدعوس حمار😳..🍁🌺
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  18. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    قد قالو الدنيا تـوافيق وحظـوظ ...والكلمه آلقشرى على من لفظها 🔻.... ترى إحترام الناس واجب ومفروض ....ومن يحتـرم نفسه عليهم فرضها 🔺....
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  19. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    ت25 في نصف جبة الحرمان ههههه خخخخ هههه
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  20. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    احدهم يريد الجلوس والتحدث مع رفيق دربه وكل ماعزمه يقول مشغول مرة مسكه واقسم له مشوار خمس دقايق فاخذه للمقبره قال له ترى هولاء الصامتون كلهم دفنو وهم لم ينتهو من اشغالهم؟فصار يجلس معه ويضرب بالخمس هههه
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  21. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص

    المزن

    🌺🍁عزيزتي المرأة اتركي مقارنة نفسك مع الآخرين وأبناؤك وزوجك،فهذه هي الهاوية وبداية التعاسة، التعدي الأيام وتقولي فاتني بل قولي عشت وما فاتني،شاكرة حامدة ساجدة ، فتأتيك أمنياتك تباعاً من رب كريم 🍁🌺
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  22. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    "بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ، لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم كله"
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  23. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    " أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ". 🌷🍃...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    " ويعطي الله بالظنّ الجميل، جمالاً لم تراه العيون ". ⛅️🌸...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    مرَّ رجل بقصور وأموال فقال لصاحبه : أين نحن حين قُسمت هذه الأموال ؟ فأخذه للمستشفى وقال : وأين نحن حين قُسمت هذه الأمراض ؟ القناعة حياة...
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  26. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:606

    الجوفي

    واحد جالس مع زوجته يطالعون التلفزيون قال لها قلبي قالت له انت قلبي ونور عيني قال قلبي قنوات التلفزيون لاهفّك بالريموت على راسك ههههههههههه
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  27. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص

    المزن

    🍁🌺هلا وسهلا سارونه يسعد صباحك بالخير🌺🍁
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  28. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    صباح النور...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص

    المزن

    🌺🍁النية الطيبة مفتاح الرزق ، والكلمة الطيبة مفتاح القلوب 🍁🌺
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  30. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    جهز الابتسامة قبل أن تمد يدك للمصافحة " مصافحة دون ابتسامة لا تقرب قلبًا ولا تمنح سعادة. " 🍃☀....
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  31. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:606

    الجوفي

    نكتب مانكتب . وننسى ماكتبناه .. وهو محفوظ في كتابنا رباه يامن اقسمت بالقلم لاتحاسبنا على زلات ايادينا ماعلمناه وما لم نعلم .. اللهم آآآآمين
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  32. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    صباح الخير ،، مره في عربة السوبر ؛ ومره بالصيدليه ؛ مبين عسل هه لا تكون سوى "الحرمان ساره "
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  33. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    تعليق مخالف
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  34. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    ربما والداك لم يقدما لك كُل ماتريد ، ولكن تأكد تماماً أنهما قدما لكَ كُلَ مايملكان .....
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  35. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص

    المزن

    🌺🍁مادام لك رب عن الخلق يكفيك::لاتشتكي للخلق قاصي وداني أسجد وقل يارب ماخاب راجيك::وأبشر بتحقيق الرجا والأماني 🍁🌺
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  36. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    100

    ت12 الحرمان يمكن عاملة نظافة تنظف الصيدلية من الزبالة لكن كويس أنها لم ترميك في البرميل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح الورد والجوري يالمزن....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ياخامنئي يامجوس ،، من تستخدمهم تيوس،، وشرذمه جاسوس ،، تمتطيهم بقلة فلوس،،فيه مخلص وفيه سوس ،، جيناته طبعي تيتانوس ،، وضحك عليهم بهجرة لاأرانوس ،،،بتعشيق قير التروس،،لان روسهم مخ بسوس هههههههههههههههه
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  39. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    ( أضحكَ الله ُ سنكَ ) يا تعليق رقم 12 ههههههههه
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  40. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    المزن

    🌺🍁رب أكرمنا بعظيم غفرانك، واشرح صدورنا بذكرك،وسخر لنا الطيبين من خلقك آمين. 🍁🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    ↓ ✵ ء جعل من صآبہ من ﺎلدنيَآ همۆم يرزقہ ربي ، ۆ يسعد خآطرهہ"🎼...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الحرمان وخيي الجوفي صباح النور...
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  43. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:606

    الجوفي

    من طرائف العرب .. جلس شيخ بين شابين فاتفقا ان يسخرا منه فقال احدهما ياشيخ انت أحمق أم جاهل فقال الشيخ انا بينهما .....
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  44. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 11:02 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    قلي متى وقت اللُقى لإني وصلت المنتهى #وصلت_المنتهى
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  45. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    جميل أن تحب الخير لنفسك، والأجمل أن تتمناه لغيرك. 🌿☀....
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  46. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    المزن

    🌺🍁السلام عليكم ورحمة الله ، صباح الخير والأمل والتفاؤل بكل ماهو جميل 🍁🌺
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  47. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏محشش أبوه بالعنايه المركزه ‏زاروه اصحابه سألوه وش اخبار أبوك ..!! ‏ ‏قال لهم عايش على هالأسلاك تقول لابتوب خربانة بطاريته ! ‏ياحيوان ابوك 😂😭😁
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  48. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:606

    الجوفي

    لاتليق الرجولة إلا بالذي يغار ويخاف على بنات المسلمين ك خوفه وغيرته على اهل بيته ...............
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  49. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏قبل شوي كنت بالصيدلية جت وحده تبي تحطني في الكيس قلت سلامات ؟ قالت انت علاجي . ‏ ‏ - هالكلام من دقيقة تقريباً🌚🍺..؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    ربّي لا تبعد ابتسامات الرضا ، عن ملامح أمي....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:606

    الجوفي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... وصباح الخير للجميع إخوة واخوات
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  52. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    ' في برّها ماني بـ مسبوق ...لو تطلب العين أقل سمّي ....والله ما في البشر مخلوق ....يستاهل الحب كثر : أمي '....
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  54. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    قدميها جنہ ، يديها رحمہ ، صدرها وطن ، صوتها تلاوة ، وجهها نور ، عطاؤها بحر ، إني أرى فيها ما لا ترون ، #امي ♡......
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ....
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  56. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص

    واقعي

    هذا بالضبط الي صاير في معارض التوظيف ولا في احد يلاحقهم او يراقبهم
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  57. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:7821

    سـارونھَہّ

    قال تعالى: ﴿ ورحمتي وسِعت كل شيء ﴾، وسِعت كل ألم وكل خاطرة حزن وكل لمحة وجع.! لا تيأس … فقط علّق آمالك بالله وكن مطمئن ....صباح الخير 🌷...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 10:41 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    اللهم انت عضدي وانت نصيري بك اصول وبك اجول وبك اقاتل وصل اللهم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم
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  59. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه كاريكاتير المجوسي الخامنئي بالعمامه والعبايه السوداء كسواد قلبه يستخدم الصالعيك الاذناب مطيه وجزمه وللاسف عرب والمجوس يكرهون جنس العربي ويعتبرونهم خدم لهم باعتقادهم المجوسي ونارهم المقدسه ههههه
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  60. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    ااببووححمموودد

    🎭🃏 المهرج رشيد 🃏🎭 تخيلتك هكذا في جريدة الجزيرة 😆 .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
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