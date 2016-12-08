شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 60 )
عدد التعليقات:1
الحرمانكل الأشياء لها تاريخ انتهاء، أولها الفرص وأوسطها الصبر وآخرها المشاعر.
عدد التعليقات:1
الحرمانتقول احدي الفتيات. أنا بكل مثاليتي وجمالي وذكائي وتفرّدي أستحي أقارن نفسي بالصحابيات من باب إثبات فكرة يجي واحد مختم الفساد ويقارن نفسه بالرسول لأنه معدد، وات!
عدد التعليقات:1
الحرمانالرجال يبهروني بثقتهم دائما، يعني عادي واحد ****يناقش أخلاق بنت لابسة عباية كتف أو كاشفة وجهها بالشارع. وجهه ابن فهره
أبو غيث - مكة المكرمةعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خير في ملإٍ خير منهم /متابع
المزن🌺🍁لاإله إلا الله ، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🍁🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانعلي طاري حسن الظن بالله والاصرار بالدعاء. سبحان الله مامريت بكربه ودعوت الا وتفرج سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه ومداد كلماته وزنه عرشه احسنو الظن والاستغفار والاصرار بالدعاء
المزن🌺🍁لماذا دائماً يتحقق الكلام الذي نقوله ؟ " لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظنِ عبدي بي ،إن ظن خيراًفله، وإن ظن شراً فله"لذلك انتبهو لظنونكم وأقوالكم فكونوا دائماً متفائلين ، محسني الظن بربكم الكريم، 🍁🌺
أبو غيث - مكة المكرمةيامستجيب للدَّاعـي//جب دعوتي بإسـراعِ//أغفر لعبـدٍ مذنـب//من الخطايا يسكـب #الظاهر #الباطن
عدد التعليقات:1
الحرمان👺
أبو غيث - مكة المكرمة{ الْلَّهُم صَلِّ وَسَلِم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد }۩
الشريف100 ت12 الحرمان يمكن عاملة نظافة تنظف الصيدلية من الزبالة لكن كويس أنها لم ترميك في البرميل ( في نصف الجبهة)
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّاستاذن مش متابعه....
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّ🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺....
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّنصيحتـي للـي يحــب النصيحــه.... ان مانفعت الناس لاتوذي النــاس.... و ايــاك لاتفــرح بنقــل الفضيحــه ....ارفع مقامك من دنافيس الانجاس 👌....
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّاحفـظ لسانك لا تخليه ثرثار ...يغتاب له ناس و ناس بهتهـا ...ماكب خلق الله على الوجه فالنار ...الا علـى الدنيا حصــاد السنتها ✋....
المزن🌺🍁ابتسامة :،في واحد ملقوف يبي يشوف حادث والناس مغطين على الحادث... فقال لهم: وسع وسع أنا ابن المدعوس!! طلع المدعوس حمار😳..🍁🌺
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّقد قالو الدنيا تـوافيق وحظـوظ ...والكلمه آلقشرى على من لفظها 🔻.... ترى إحترام الناس واجب ومفروض ....ومن يحتـرم نفسه عليهم فرضها 🔺....
سعودي🇸🇦وافتخراحدهم يريد الجلوس والتحدث مع رفيق دربه وكل ماعزمه يقول مشغول مرة مسكه واقسم له مشوار خمس دقايق فاخذه للمقبره قال له ترى هولاء الصامتون كلهم دفنو وهم لم ينتهو من اشغالهم؟فصار يجلس معه ويضرب بالخمس هههه
المزن🌺🍁عزيزتي المرأة اتركي مقارنة نفسك مع الآخرين وأبناؤك وزوجك،فهذه هي الهاوية وبداية التعاسة، التعدي الأيام وتقولي فاتني بل قولي عشت وما فاتني،شاكرة حامدة ساجدة ، فتأتيك أمنياتك تباعاً من رب كريم 🍁🌺
أبو غيث - مكة المكرمة"بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ، لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم كله"
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّ" أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ". 🌷🍃...
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّ" ويعطي الله بالظنّ الجميل، جمالاً لم تراه العيون ". ⛅️🌸...
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّمرَّ رجل بقصور وأموال فقال لصاحبه : أين نحن حين قُسمت هذه الأموال ؟ فأخذه للمستشفى وقال : وأين نحن حين قُسمت هذه الأمراض ؟ القناعة حياة...
عدد التعليقات:606
الجوفيواحد جالس مع زوجته يطالعون التلفزيون قال لها قلبي قالت له انت قلبي ونور عيني قال قلبي قنوات التلفزيون لاهفّك بالريموت على راسك ههههههههههه
المزن🍁🌺هلا وسهلا سارونه يسعد صباحك بالخير🌺🍁
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّصباح النور...
المزن🌺🍁النية الطيبة مفتاح الرزق ، والكلمة الطيبة مفتاح القلوب 🍁🌺
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّجهز الابتسامة قبل أن تمد يدك للمصافحة " مصافحة دون ابتسامة لا تقرب قلبًا ولا تمنح سعادة. " 🍃☀....
عدد التعليقات:606
الجوفينكتب مانكتب . وننسى ماكتبناه .. وهو محفوظ في كتابنا رباه يامن اقسمت بالقلم لاتحاسبنا على زلات ايادينا ماعلمناه وما لم نعلم .. اللهم آآآآمين
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّربما والداك لم يقدما لك كُل ماتريد ، ولكن تأكد تماماً أنهما قدما لكَ كُلَ مايملكان .....
المزن🌺🍁مادام لك رب عن الخلق يكفيك::لاتشتكي للخلق قاصي وداني أسجد وقل يارب ماخاب راجيك::وأبشر بتحقيق الرجا والأماني 🍁🌺
100ت12 الحرمان يمكن عاملة نظافة تنظف الصيدلية من الزبالة لكن كويس أنها لم ترميك في البرميل
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح الورد والجوري يالمزن....
سعودي🇸🇦وافتخرياخامنئي يامجوس ،، من تستخدمهم تيوس،، وشرذمه جاسوس ،، تمتطيهم بقلة فلوس،،فيه مخلص وفيه سوس ،، جيناته طبعي تيتانوس ،، وضحك عليهم بهجرة لاأرانوس ،،،بتعشيق قير التروس،،لان روسهم مخ بسوس هههههههههههههههه
أبو غيث - مكة المكرمة( أضحكَ الله ُ سنكَ ) يا تعليق رقم 12 ههههههههه
المزن🌺🍁رب أكرمنا بعظيم غفرانك، واشرح صدورنا بذكرك،وسخر لنا الطيبين من خلقك آمين. 🍁🌺
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّ↓ ✵ ء جعل من صآبہ من ﺎلدنيَآ همۆم يرزقہ ربي ، ۆ يسعد خآطرهہ"🎼...
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الحرمان وخيي الجوفي صباح النور...
عدد التعليقات:606
الجوفيمن طرائف العرب .. جلس شيخ بين شابين فاتفقا ان يسخرا منه فقال احدهما ياشيخ انت أحمق أم جاهل فقال الشيخ انا بينهما .....
أبو غيث - مكة المكرمةقلي متى وقت اللُقى لإني وصلت المنتهى #وصلت_المنتهى
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّجميل أن تحب الخير لنفسك، والأجمل أن تتمناه لغيرك. 🌿☀....
المزن🌺🍁السلام عليكم ورحمة الله ، صباح الخير والأمل والتفاؤل بكل ماهو جميل 🍁🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانمحشش أبوه بالعنايه المركزه زاروه اصحابه سألوه وش اخبار أبوك ..!! قال لهم عايش على هالأسلاك تقول لابتوب خربانة بطاريته ! ياحيوان ابوك 😂😭😁
عدد التعليقات:606
الجوفيلاتليق الرجولة إلا بالذي يغار ويخاف على بنات المسلمين ك خوفه وغيرته على اهل بيته ...............
عدد التعليقات:1
الحرمانقبل شوي كنت بالصيدلية جت وحده تبي تحطني في الكيس قلت سلامات ؟ قالت انت علاجي . - هالكلام من دقيقة تقريباً🌚🍺..؟!
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّربّي لا تبعد ابتسامات الرضا ، عن ملامح أمي....
عدد التعليقات:606
الجوفيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... وصباح الخير للجميع إخوة واخوات
عدد التعليقات:1
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّ' في برّها ماني بـ مسبوق ...لو تطلب العين أقل سمّي ....والله ما في البشر مخلوق ....يستاهل الحب كثر : أمي '....
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّقدميها جنہ ، يديها رحمہ ، صدرها وطن ، صوتها تلاوة ، وجهها نور ، عطاؤها بحر ، إني أرى فيها ما لا ترون ، #امي ♡......
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ....
واقعيهذا بالضبط الي صاير في معارض التوظيف ولا في احد يلاحقهم او يراقبهم
عدد التعليقات:7821
سـارونھَہّقال تعالى: ﴿ ورحمتي وسِعت كل شيء ﴾، وسِعت كل ألم وكل خاطرة حزن وكل لمحة وجع.! لا تيأس … فقط علّق آمالك بالله وكن مطمئن ....صباح الخير 🌷...
أبو غيث - مكة المكرمةاللهم انت عضدي وانت نصيري بك اصول وبك اجول وبك اقاتل وصل اللهم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم
سعودي🇸🇦وافتخرههههه كاريكاتير المجوسي الخامنئي بالعمامه والعبايه السوداء كسواد قلبه يستخدم الصالعيك الاذناب مطيه وجزمه وللاسف عرب والمجوس يكرهون جنس العربي ويعتبرونهم خدم لهم باعتقادهم المجوسي ونارهم المقدسه ههههه
ااببووححمموودد🎭🃏 المهرج رشيد 🃏🎭 تخيلتك هكذا في جريدة الجزيرة 😆 .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊