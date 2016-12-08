صحيفة المرصد: انفجرت قنبلة في وجه طالب يمني يدرس بإحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء، وأصابت 13 طالباً بينهم 4 في حالة خطيرة ، حينما أحضرها معه وأخرجها من حقيبته ليلهو بها لتسقط على الأرض وتنفجر داخل الفصل بالخطأ.
وأكدت “بوابة اليمن الإخبارية” صحة الواقعة بنشر فيديو الواقعة، ونقلت عن مصادر إن “الطالب يدرس بمدرسة الطهيف بمديرية السبعين، القريبة من دار الرئاسة جنوب صنعاء”، وأن الانفجار وقع أثناء خروج الطلاب من أحد الفصول.
بالفيديو:طالب يمني يفجر قنبلة بالخطأ داخل مدرسته في صنعاء!
صحيفة المرصد: انفجرت قنبلة في وجه طالب يمني يدرس بإحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء، وأصابت 13 طالباً بينهم 4 في حالة خطيرة ، حينما أحضرها معه وأخرجها من حقيبته ليلهو بها لتسقط على الأرض وتنفجر داخل الفصل بالخطأ.
تعليقات ( 13 )
زينب...هذا التعليم الإيراني..في كل البلاد العربية التي افسدتها بعقيدتها المكفرة للبشريه وما فيها من طائفيه. فرق بينها وبين دين الإسلام المتبع للسنه النبويه. سلام وأمان.
سعودي🇸🇦وافتخرهل بنو المجوس مستتشفى او جامعه او دعمو الشعب اليمني كاالسعوديه والخليج ،، الجواب لا ابدا هل بنو مستشفى او جامعه بالعراق لا ابدا انما سرقوه ،، المجوس لايحبون العرب وانما يدعمون مليشيات اذناب ثم يقتلوهم
يمني عاشق الدمامبعدين سبعة مليون يمني وفقط هااانا بالسعودية كيف معهم جهل ؟؟؟؟!!!
عدد التعليقات:6164
المنتصر باللهالقنبله لا يمكن تنفجر إلا بعد سحب الحابس حق الطارق الذي بدوره بشغل الصاعق لذلك هذا متعمد في تفجير هذه القنبله لأنه ساحب الحابس منها حسب قول أحد خبراء المفرقعات عندنا في المجلس علم الأخ العزيز الحقباني
يمني عاشق الدماممادخل إيران والمجوس بقنابل يدوية الصنع باليمن تصنع من مئات السنين ؟؟؟!!!!😂😂
هدى نجدومن الجهل ماقتل
سعودي🇸🇦وافتخرلاحظو اي شي دخلوه المجوس كيف يصير التعليم وخراب البلد في لبنان طلاب مجوس يصيطرون على جامعه حكوميه يردحون ويلطمون ويمنعون النشيد وفيروز وهذا الطالب اليمني معه قنبله؟؟؟؟؟ مجوس يعني قتل ومتفجرات ومخدرات
سواق وايت مويةمغرر به من قبل التنظيم الحوثي العميل لإيران
سعودي🇸🇦وافتخرههههه الله لايبلانا بالتخلف المركب ههههه ضيع يبي يطلع القات وغلط ،، ياساتر الحوثي والمخلوع تخلف في تخلف وامراض الجدام انتهى من العالم الا عند الحوثي والمخلوع الوحيدين بالعالم الجذام ساري بهم
علي. العمريالله. لا. يرده. هو. الي. حابه. بيده
منصورهذاماأرادالحوثيين أذناب والملالي واذنابهم الفرس
ااببووححممووددلا حول ولا قوة الا بالله .. زراعة القنابل أصبحت تنافس زراعة القات في اليمن ⁉
ساكن البجريهذا مافعله القات بالجهله