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بالفيديو:طالب يمني يفجر قنبلة بالخطأ داخل مدرسته في صنعاء!

8 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص
بالفيديو:طالب يمني يفجر قنبلة بالخطأ داخل مدرسته في صنعاء!
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صحيفة المرصد: انفجرت قنبلة في وجه طالب يمني يدرس بإحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء، وأصابت 13 طالباً بينهم 4 في حالة خطيرة ، حينما أحضرها معه وأخرجها من حقيبته ليلهو بها لتسقط على الأرض وتنفجر داخل الفصل بالخطأ.
وأكدت “بوابة اليمن الإخبارية” صحة الواقعة بنشر فيديو الواقعة، ونقلت عن مصادر إن “الطالب يدرس بمدرسة الطهيف بمديرية السبعين، القريبة من دار الرئاسة جنوب صنعاء”، وأن الانفجار وقع أثناء خروج الطلاب من أحد الفصول.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    زينب...

    هذا التعليم الإيراني..في كل البلاد العربية التي افسدتها بعقيدتها المكفرة للبشريه وما فيها من طائفيه. فرق بينها وبين دين الإسلام المتبع للسنه النبويه. سلام وأمان.
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  2. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هل بنو المجوس مستتشفى او جامعه او دعمو الشعب اليمني كاالسعوديه والخليج ،، الجواب لا ابدا هل بنو مستشفى او جامعه بالعراق لا ابدا انما سرقوه ،، المجوس لايحبون العرب وانما يدعمون مليشيات اذناب ثم يقتلوهم
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  3. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    يمني عاشق الدمام

    بعدين سبعة مليون يمني وفقط هااانا بالسعودية كيف معهم جهل ؟؟؟؟!!!
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  4. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:6164

    المنتصر بالله

    القنبله لا يمكن تنفجر إلا بعد سحب الحابس حق الطارق الذي بدوره بشغل الصاعق لذلك هذا متعمد في تفجير هذه القنبله لأنه ساحب الحابس منها حسب قول أحد خبراء المفرقعات عندنا في المجلس علم الأخ العزيز الحقباني
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  5. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص

    يمني عاشق الدمام

    مادخل إيران والمجوس بقنابل يدوية الصنع باليمن تصنع من مئات السنين ؟؟؟!!!!😂😂
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  6. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص

    هدى نجد

    ومن الجهل ماقتل
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  7. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لاحظو اي شي دخلوه المجوس كيف يصير التعليم وخراب البلد في لبنان طلاب مجوس يصيطرون على جامعه حكوميه يردحون ويلطمون ويمنعون النشيد وفيروز وهذا الطالب اليمني معه قنبله؟؟؟؟؟ مجوس يعني قتل ومتفجرات ومخدرات
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  8. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص

    سواق وايت موية

    مغرر به من قبل التنظيم الحوثي العميل لإيران
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  9. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه الله لايبلانا بالتخلف المركب ههههه ضيع يبي يطلع القات وغلط ،، ياساتر الحوثي والمخلوع تخلف في تخلف وامراض الجدام انتهى من العالم الا عند الحوثي والمخلوع الوحيدين بالعالم الجذام ساري بهم
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  10. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص

    علي. العمري

    الله. لا. يرده. هو. الي. حابه. بيده
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  11. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    منصور

    هذاماأرادالحوثيين أذناب والملالي واذنابهم الفرس
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  12. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص

    ااببووححمموودد

    لا حول ولا قوة الا بالله .. زراعة القنابل أصبحت تنافس زراعة القات في اليمن ⁉
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  13. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    ساكن البجري

    هذا مافعله القات بالجهله
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