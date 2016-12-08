بالفيديو:طالب يمني يفجر قنبلة بالخطأ داخل مدرسته في صنعاء!

صحيفة المرصد: انفجرت قنبلة في وجه طالب يمني يدرس بإحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء، وأصابت 13 طالباً بينهم 4 في حالة خطيرة ، حينما أحضرها معه وأخرجها من حقيبته ليلهو بها لتسقط على الأرض وتنفجر داخل الفصل بالخطأ.

وأكدت “بوابة اليمن الإخبارية” صحة الواقعة بنشر فيديو الواقعة، ونقلت عن مصادر إن “الطالب يدرس بمدرسة الطهيف بمديرية السبعين، القريبة من دار الرئاسة جنوب صنعاء”، وأن الانفجار وقع أثناء خروج الطلاب من أحد الفصول.

