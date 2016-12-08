صحيفة المرصد: آثار مقطع فيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لزواج كويتية في مقتبل عمرها من أمريكي مسن، وذلك بأحد القاعات بحضور عائلة العريس والعروس.
وأوضح المقطع دخول العروسين القاعة وخلفهم أقاربهم وكان في استقبالهم الأغاني الكويتية ،ومعها فقرة الحصون الذي من المفترض يرقص على المزمار .
وأظهر الفيديو أقارب العروسين وهم يرقصون على انغام اهازيج اجنبية في بهو قاعة الاحتفال قبل دخولهم القاعة، كما رصد الفيديو أقارب العروس من الرجال مع السيدات من أقارب العريس الأجنبيات.
شاهد.. رقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية بمسن أمريكي
صحيفة المرصد: آثار مقطع فيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لزواج كويتية في مقتبل عمرها من أمريكي مسن، وذلك بأحد القاعات بحضور عائلة العريس والعروس.
تعليقات ( 128 )
📒📙 ريما__Rima📙📒المسلمة تتزوج مسلم حرام تتزوج من كافر
زائر ابوفوازلاتستعجلون وتشمتون دول الخليج كلها مقبل عليها تغيرت في كل شي أن الله كتب لنا عمر بتشوفون عادات وتقاليد جديده عجيبه غريبه منها المفيد ومنها ماهو عن الفايده بعيد اوصيكم ووصي نفسي بي الليمون
جنوبية..🌻🌻للهمداني لاتتنقص الرجل السعودي فهوا حامي اعراضكم باليمن ومدافع عن اراضيكم وانا سعودية مارضى بغير السعودي زوج وللعلم الزواج بغير السعودي يعتبر عندنا أمر معيب للبنت وتحس بالنقص بين الناس
ريما__Rimaواضح طمع 😡والمصيبة إذا كان ** بعد
📒📙 ريما__Rima📙📒😂😂_استغفرالله
شر البلية مايضحكأبسألك ياهمدانيهـ هو عاد بيتكم واهله باقي فاتحين ا*** 🤔😱😂
😂 شر البلية مايضحك 😂ياهملاني همداني متى أخر مرهـ مشيت زين شكل الحوثه مخلينك جبل ابو مخروق 😂
😂 شر البلية مايضحك 😂همدانيهـ ١٠٢ وش اخبار زواركم اسيادكم الحوثيين وجنود عفاش عادهم مستمرين فيكم😂
ضابط ايقاعبعد الاكتفاء الذاتي *** يلقى رواجا في اوربا وامريكا
جنوبية..🌻🌻الهمداني أبو سروال وفنيلة حلم اليمنيات تتمنى تتزوج سعودي بس بالنسبة للسعوديات كبيرة بحقها تتزوج غير السعودي ويتفشلون أهلها حتى لو كان وزير من جنسية غير السعودي تعتبر سوداة وجه لو بأخذ غير سعودي
الناقدفتاة كويتيه بمقتبل العمر وتتزوج مسن أمريكي ويمشي على عصا . . صدق المثل القائل . . وللناس فيما يعشقون مذاهب !!
ريانالعروس كبيرة في السن من شكلها واضح انها ثلاثينية ماهي قاصر مثل عندنا ويزوجونها اهلها من خمسيني
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهوينها عنهم الأخونجية المتشددة اللي قطعت أسلاك السماعة في الحديقة على غناء رابح صقر وانحاشت الله لايذكرها بالخير ههههههههههه
الهمدانيبعض الناس غيرانين ان الامريكي الشعب الاول عالميا اخذ كويتية هم يبونه حق بناتهم خخخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:6293
بسمهالعروسه مو صغيرة بالعمر وباين كذا وكمان اللي مستغرب يزوجوا***منتشره في الكويت وفيه مواطنين كويتيين يعتنقونها فممكن هم منهم ..
فهدالجويانليش ياشباب الشياطين تحب دورات المياه وتسكن فيها لانها منبع** ....؟
سعد القرني / ال يزيدهذا عمل الروافض من قوم قلم الحقيقة فلا مانع الزواج عندهم حتى ل** الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
ابو العزياحوم الكبد .. ابو شماغ كنه قاعد يلاكم
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقههذا هو التطبيق الفعلي لتبادل الثقافات بين الشعوب ونزيد عليها الزواجات التي تؤسس للحب والفرح وتبني مزيدآ من العلاقات بين المجتمعات الغربية والعربية التي تنعكس بدورها على علاقات الدول بعضها ببعض.
جنوبية..🌻🌻يالهمداني ابيك تعرف انا كسعودية ما أقبل زوج إلا أبو سروال وفنيلة وما أرضى بغيره من أي جنسية لو كان رئيس دولة احنا السعوديات مو مثل بناتكم في اليمن تحلم بزوج سعودي وترى استحي اتزوج غير السعودي فشلة
عدد التعليقات:6293
بسمهصراحه الله يقوي ايمانها اللي ترقص بالطرحه والثانيه بالعبايه ..الله يحميكم أيش يحوج لها 😂
المزن🌺يمكن أمريكي اصله عربي أو إيراني ! ليه الإستغراب 🌺
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهشكل الكويتي صاحب الغترة ماخذه الحماس كثير في هذا الزواج .ربما أنه شقيق العروس وفرحته دافعها والله أعلم أن سيحيي زواجه بعد زواج شقيقته في أمريكا من بنت هذا الأمريكي.عمومآ الله يسعدهم ويجنبهم بني أخونج.
احمداي مقتبل العمر واي خرابيط هذي عجوز اكبر من زوجها العجوز الامريكي
الهمدانياصلا من السنة الماركة والمحببة زواج المسن من الصغيرة
اللهمداني عساك تهمد مادام عقلك هامد يالهامد
الهمداني100-شر البلية مايضحك ليتك ياهمدانيه ياهملاني٩٢تتزوجين واحد مثله عشان تتعذبين معه((في الأديان السمواوية ان صح التعبير مو زين الرجال يتزوج الرجال بس يمكن في بيتكم حلال ياشر البلية مدري خخخخخخخ))
فهدالجويانخنبوقه مبسوطه ويتقطع من الفرح لانه اجتمع واتحد مع الشياطين ليفسد اخلاق المسلمين لانه ناذر في مذهبهم على ان يعم الفساد الليلي
شر البلية مايضحكليتك ياهمدانيه ياهملاني٩٢تتزوجين واحد مثله عشان تتعذبين معه **😂
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهلو كنت أهابكم أو أخشاكم وأخافكم ماجعلت لتعريفي لون أحمردلالة على شجاعة مني وقت ماجبنتم أنتم أمامي في التعريف بكم من خلال هذه الصحيفة.ولكنت توقفت منذ زمن طويل وأرحت ركابي وكسرت قلمي.شاهدو عدد تعليقاتي.
عواطفالانفتاح الزايد يجيب مصايب.. الله يحفظنا ويحفظ عيالنا
ههههههه*** هنا يشجعون زواج المسن من الصغيرة .لانه امريكي والله لو هو مسلم كان تباكو على حقوق المرأة وكيف يرضون اهلها ومدري وش هاه عرفتو ان الشغله عداء وليست حب حقوق
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهشخص واحد يقال له قلم الحقيقة هز عروشكم يالأخونجية جميعكم تتقاطرون الواحد منكم خلف الآخر. شتم في شخصي دعاء عليه ليل ونهار تهديد ووعيد اتهامي في ديني وعقيدتي وجنسيتي ورغم ذلك لم أتراجع قيد أنملة ياخونة.
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقههنا لغة حرف وكلمة لاوعيد ولاتهديد.مفهوم يالأخونجي أنت وياه.قلت لكم سابقآولاحقآ لن تحركون شعرة واحدة في رأس قلم الحقيقه طالما الأمر يتعلق بعشق وطن والاخلاص له.محاربة المتشددين واجب شرعي ووطني.للخلف در.
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهت 90 //// طبيعي يالأخونجي لكن لاتنسى تجي معاه وتعرف باسمك وعنوانك من خلال تعريف لك بالخط الأحمر حينها لكل حادث حديث. وخذ لك من قلم الحقيقه صفعة على الطاير أعلى مافي جمسك اركبه ههههههههه.
عدد التعليقات:2600
سهمقلم الخنبقة ،،تعرفين تأكلين**..وإلا نجي ناكلكِ إياه ** تفهمين في الدين والا ماتفهمين ، كتاباتك فضحتك، أنتي أنثى متوتره ،أساء لكي رجلك فسبب لكي عقدة الإخوان،جربي غيره احسن يمكن تلقين
الهمدانيبيجي يوم بينفضون البنات والناس من حول ابو سروال وفانلة وبيقعد فيها هو بروحه خلاص البنات دلوا الطريق شف من تقبل فيك انت وفانلتك ام نص كم ههههههههههههه
سهيل الشمريهذا من بركات حسين اوباما** هههههههه
رجل دولةأعوذ بالله من العلمانيين ومن يشجع على ذلك يا قلم الحقيقة الجمس عند بيتك عن قريب يا فتنة السعودية هناك من يراقب كتاباتك وسوف ترى الجسم الأسود عما قريب ومعرفاتك موجوده لدى هيئة الادعاء والتحقيق
محب آل البيتلماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهلكن الأمريكي شكله دارس الأوضاع وأين تقع مضارب بني أخونج ومايدور فيها. لذلك فضل الكويت لاختيار عروسه واقامة مراسم احتفاله دون منغصات عليه تذكر. يشرب بيبسي يشعل شموع يرقص يفرفش يعمل مابداله مع عروسه.
محب آل البيتت 76 الهمداني سرواله أفصل بكثير منك لكن عليك بسروال الخميني ففيه البركة التي تنشدونها يارافضة
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهلو أن هذا الحفل في ديار بني أخونج والله ماتم الزواج ولاحصل من أساسه. كان بدال مايقابل الأمريكي عروسه بيجد راعي الجمس ينتظره عند باب المطار بلغ عنه الشرطة والطائرة اللي جابته رجع مع دربه لدياره فيها.
الحصان مالعريس دنمركي وليس امريكي . عائلة العروس على مايقولون الاخوان في الكويت من العجم اي ليسوا عربا
الهمدانيجلست طول عمري اصلي وقول في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن الحين بس عرفت من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين الان فقط عرفت من هم
صرخة صمتلبس العروس عاري والحفل فيه اختلاط ورقص حرام ومنكر ، لاكن مافيه مشكلة اذا تزوجت الكويتية امريكي مسلم ولو كبير في السن ماهو حرام واذا كانت سعيدة ومرتاحه معه الله يهديهم ويسعدهم ويهنيهم
هدى نجدرقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية !!!!!!!!!!!
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهوالله حتى الشعب الكويتي الحبيب حقيقة يستحق بطاقة شكر على تسامحه وايمانه التام والمطلق بتسامح الأديان وعلاقات الشعوب بعضها مع بعض.لذلك رحب بقدوم هذا العريس الأمريكي لدياره للاحتفال بزواجه واسعاده .
حقيقه41 سعودي🇸🇦وافتخر لماذا الخليجيين يتزوجون غربيات ويتركون بنت وطنهم.(مجتمع ذكوري يمنعون بنات وطنهم من الاجنبي ويتزوجون اجنبيات وغربيات بعدين يقولون ليه بناتنا عنسو! حتى احد المبتعثين تزوج بمسنه امريكيه!
الهمدانياول ما حصل بنت الحلال الغربية عندي شماغ وطاقية وعقال وثوب مدري وش لونه ابيض مدري اصفر يمكن عنابي ابي اعطيه اول واحد اقابله من اهل السروال والفانلة هدية مني بلا جزية
العرب**صدق
غييييووووررررلافرق بين عبدالمسيح وعبدالحسين لافرق بين عبدالعذراء وعبدالزهراء
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهوالله حتى الشعب الكويتي الحبيب حقيقة يستحق بطاقة شكر على تسامحه وايمانه التام والمطلق بتسامح الأديان وعلاقات الشعوب بعضها مع بعض.لذلك رحب بقدوم هذا العريس الأمريكي لدياره للاحتفال بزواجه واسعاده .
محب آل البيتت65 الهمداني حتى اليمنية المخزنه لا تقبل بك أن تكون زوجاً لها قبل أن تعالج من أمراضك العقلية
عــــهــــــودتعليق مخالف
محب آل البيتت65 الهمداني حتى اليمنية المخزنه لا تقبل بك أن تكون زوجاً لها قبل أن تعالج من أمراضك العقلية
شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐27 قلم الحقيقه ... أشهد هذا الأمريكي الطيب ...قالوا .. مين يشهد لك ؟
محب آل البيتلماذا الروافض اذا كان المسن** يطيرون في العجة ويقولون هذا ظلم وهضم لحقوق المرأة واذا كان أمريكي او غربي فهو حرية ولا مانع منه ومن حقه
يالطيفالزواج من الشياب وخاصه الي هاجرينه ابنائه او قليلي الزيار مكسب للفتاة من الشباب اولا تشوف فيه كل الصفات زوج اب ويتحمل المسؤليه ويكون جاهز من سكن وغيرة لاكن على الفتاة لاتحن عليه بكلمة اريدواريدولاتخون
من مواطن خليجي الى الهملاني انصح نفسك وشوف بلاويكم بالأول بعدين تعال أنصحلاتفكر ياهمداني ان بنات الناس الثريا **👎❌
الهمدانيوالله انا شكلي بعد بجتهد في مواقع التواصل يمكن احصل امريكية ولا كندية او استرالية او اي غربية تقبل فيني واكون من الذين احبهم الله فاستبدلهم بخير البشر صح او لع يا ايها البشر هههههههه قال بشر قال
ههههههههههابو غتره بيضاء هو اللي عايش الجو اكثر**
محب آل البيتلماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
شيعيت-2 العنزه ادا تعرفها ماتشوف ***
محب آل البيتلماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
عدد التعليقات:11945
إنسان منصفكل شي عادي،،،،،بالنسبة لي،،،،الا المنافقات اللي يرقصن بالعبايات،،،،وش وله،،،،،العبايه،،،،،البسي،،،،جينز***
دروجبامبروك لاخونا الرحال الزواج
محب آل البيتاذناب ايران عندهم حقوق المرأة اذا كان المسن ***
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 52 الهمداني هههههه لما تعرف كلمه البرزخ والفردوس انها من قول الله سبحانه حتى تفتي للمسلمات بنات الخليج هههه ليكون فيه فتوى مجوسيه ماندري عنها اللي يبي مثل ماتقول مع السلامه ويجي محله مسلمه غربيه
ابو عبد اللهلو الزوج كويتي او خليجكان طلعوا السرابيت يتكلمون عن فارق السن وعدم التكافوء الخ .................. بس طالما امريكي ما عليش
عدد التعليقات:4547
العنيدقال تعالى ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) لا يجوز زواج المشرك من مسلمه عامل نظافه مسلم ولا ملياردير مشرك بعض البشر يحسب انه ما يموت
شاآآآايب من جبل عسيرلسان حالهم يقوله **** ويمكن الهدف الجنسية الإمريكية. ايها المنكح الثريا سهيل .. عمرك الله كيف يلتقيان.هي شانية إذا ما استقلت .. وسهيل إذا استقل يماني.
الهمدانييلا يابنات الخليج شدوا حيلكم الزواج من الغربيين يجعلكم ادميات لكم الحرية والاستقلالية ويرفع عنكم الوصاية والتسلط والانكسار والانحسار والذل مواقع التواصل قربت البعيد والمستحيل شدوا حيلكم
كلمة حقلا حول ولا قوة الا بالله
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 42ابوماهر لااعتقد من اجل المال اذا فيه سبب فرضا فيكون الجنسيه الامريكيه لها ولاهلها مستقبلا اما اذا لايوجد سبب فيكون نصيب ووجدته الافضل لها والا لما تقدم على هذا وتتغرب عن وطنها واهلها
قلم يكتبقلم الخنبقة،، من هو المتصحر اللي دايم تردد كتابته،، أنا قصدك ***
شيهـــآن27 قلم الحقيقه ... أشهد هذا الأمريكي الطيب ...قالوا .. مين يشهد لك ؟
الشنفرهليش الزواج اثار السخريه بنت تزوجت شخص تحبه وين الغلط الرقص طبيعي موسيقى غربيه تبغى العريس يجيب رابح صقر
الله فوووقحسبنا الله ونعم الوكيل
ج؟؟مسن امريكي كبير بالسن يتزوج على وحده صغيرة !! هذي كارثه وينك ياسامية المحامية
زائر ..تعليق مخالف
ابو ماهرالمسن الأمريكي لديه ثره كبيرة فمن هنابدء التخطيط للحصول عليهامن زواج الفتاه بذاك العجوز توقعات فقط لأنه لايوجد اصلآ شي مشترك بينهمايستحق العناله غير ماذكر
سعودي🇸🇦وافتخرعندما يتزوجون الخليجيين امريكيات او اروبيات عادي ههههه اما اذا صار العكس الناس تنتقد وتتريق اسال سوال؟ لماذا الخليجيين يتزوجون غربيات ويتركون بنت وطنهم ثم يتفلسفون امام بنات الوطن يمدحون الغرب ههههههه
الغامدياللهم اهلك الطاغيه بشار وانصر اخواننا في سوريا يارب
سلطان البيشيلا أعتقد أنه من قبائل الكويت ولا هم من السنه ⁉️ والله أعلم
الله أعلماحتمال زواج مصلحه
🇸🇦🌴سعودي🌴🇸🇦هيا أخرجوا من جحوركم يامدعين الدفاع عن حقوق المرأة ياكاااذبيين يامكشوفين 😡
↩🌟ريما Rima 🌟↩👎
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهتروح مع هالأمريكي لايطلب بارتشن ويعلق شماغه عليه . ولا هنا اختلاط المكان مايصلح حتى لو مافيه غيرهم أحد. كل تفكيره هو اسعاد زوجته أو عروسه واذا مات تبشر بثروة تعيش باقي عمرها تاكل من خيرها ماحسدها.
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴ياقلم انت تلف وتدور وتغير الموضوع بمواضيع اخرى تحاول تصرفها؟عيب عليك يامتناقض
سعوديوافتخرشئ غريب مبروك لها وبالتوفيق لها يمكن كاد يفوتها القطار ولم يتقدم لها وهذا الامريكي المسن وجدته افضل لاحماه ولا مشاكل كلن بحاله
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقههذه الأمور الكريهة السابقة تجدونها في أولى مراتب قائمة المتصحر والأخونجي مع سجينته أو المسماة بزوجته.يفطر ويتغدى ويتعشى من خلالها فهي وجباته الرئيسية الثلاث كل يوم .لكن هذا الأمريكي عكسه تمامآ تعلمو.
🇸🇦خـنـبـقـة
ناصرالحب وما يسوي
محب آل البيتتعليق مخالف
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴شايب مسن يتزوج فتاة بنت صغيرة ؟؟ وين اللي يتكلمون عن حقوق المرأة عن هذا الخبر
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهأشهد هذا الأمريكي الطيب لن يأتي يومآ يمسك بعصاه التي يستند عليها ويضرب بها زوجته الكويتية أو يسيى معاملتها أو يشتمها أو يسرق راتبها أو يأخد أولادها منها أو يطردها من منزلها أو يبخل عليها بمصروف أبدآ .
خالد*** الذي يتراقص ويتهيبل الله ياخذه
سبهللالزواج قسمة ونصيب
عدد التعليقات:6168
المنتصر باللهيتقربون إلى الغرب حتى في بناتهم هؤلاء*** هههههههه
زائر صريحاذا كان الامريكي مسلم الله يوفقهم
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهجاء هذاالأمريكي الكبير في السن يبحث عن سعادته ولعله وجدها عند هذه الفتاة الكويتية لم يمنعه أولاده وربما زوجته وأقاربه من الزواج منها طالماالهدف هو فرحه ووناسته.لعله نسي ماله وجاهه وأتى بحثآ عن سعادته.
علي. العمريالله يبارك لهم
شايموش ينفع هاالعجوز الرمة ذاابنت المبرومه العنوسه ابرك لها اكيد تكون ممرضة له وخادمه الله اعلم بالخفايا
عدد التعليقات:2600
سهملايجوز أصلا في الشرع الإسلامي أن تتزوج مسلمة غير المسلم سواءاً بكتابي أو كافر مهما كانت عقيدته ، لاحول ولاقوة إلا بالله ، أهل الكويت الله يهديهم خلاص انفلت زمامهم ودحدروا على الآخر ، اللهم عافنا .
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهأمريكي عجوز منتهي الصلاحية ولا أخونجي أو متصحر لايعرف من صلاحياته غير الضرب والشتم وسرقت رواتب زوجته وخطف أطفالها وسجنها في منزلها أو طردها منه. أقلها الأمريكي بيدلعها وكل يوم قهوة ووردة ورومانسية.
فارستعليق 7 ابو نبيل :: اسأل الله ان يهديه للأسلام ...انت بس تعلق وهوه لو لم يكن مسلم تم عقد القران عليها لايجوز اصلآ زواجه منها في حال انه مسيحي ولكن اكيد مسلم ترى حتى في جبال الصين وادغال افريقيا مسلمين
الغامديزواج من كبير سن في هدف فرصة للكوتية إذا مات اخذت الورث
aliياالله ما يجمع الا يوفق
عدد التعليقات:16200
قلم الحقيقهالله يسعد العريس وعروسته ويوفقهم في حياتهم.زواج راقي ورائع كسر جميع الحواجز الطاغوتية التي تمنع التقارب والتعارف والمحبة بين كافة الشعوب وهنا تتجلى المحبة في أبهى صورها بين العروس وعريسها وأقاربهم.
عدد التعليقات:6168
المنتصر باللهزواج فاشل وبعدين وش دين هذا الشايب الأمريكي لا يكون يهودي أو مسيحي يسوونها أهل الكويت
زماني اشقانيوش الغريب الله يوفقهم
احمد باشامريكي و مشيناها..بس شايب و بعكاز😂😂😂.. الحريم يخافون العنوسة
زائر ١٢ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴الحمدلله الذي فضلنا عن كثير من خلقه_يمكن انهم على نفس ديانة الامريكي والله اعلم
القحطانيولو دخلو حجر ضب لدخلتموه !! شعوب منهزمة ثقافيا وماديا
ابونبيلههههه الرقصه رقصة *** والامريكي اسأل الله ان يهديه الى الاسلام كما اعجبته هذه الفتاه
قاطع إشارةالله يهنيهم والف مبروك
ابو محمدليش خلصوا الرجال في الكويت الله لايبلانا
بدر الزمانالعنوسه تعمل دواهي لاتستغرب شي ......... الزمن تغير كان هناك أشياء نستغربها الأن لانستغرب شي ........... الحمدلله اللذي عافانا ممي أبتلي به
Saadباين اهل البنت مبسوطين ومادام انه زواج الله يوفقهم ويهديهم