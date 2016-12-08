شاهد.. رقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية بمسن أمريكي

صحيفة المرصد: آثار مقطع فيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لزواج كويتية في مقتبل عمرها من أمريكي مسن، وذلك بأحد القاعات بحضور عائلة العريس والعروس.

وأوضح المقطع دخول العروسين القاعة وخلفهم أقاربهم وكان في استقبالهم الأغاني الكويتية ،ومعها فقرة الحصون الذي من المفترض يرقص على المزمار .

وأظهر الفيديو أقارب العروسين وهم يرقصون على انغام اهازيج اجنبية في بهو قاعة الاحتفال قبل دخولهم القاعة، كما رصد الفيديو أقارب العروس من الرجال مع السيدات من أقارب العريس الأجنبيات.