  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد.. رقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية بمسن أمريكي

8 ديسمبر, 2016 , 12:16 م
شاهد.. رقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية بمسن أمريكي
  • 9٬071
  • 128
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: آثار مقطع فيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لزواج كويتية في مقتبل عمرها من أمريكي مسن، وذلك بأحد القاعات بحضور عائلة العريس والعروس.
وأوضح المقطع دخول العروسين القاعة وخلفهم أقاربهم وكان في استقبالهم الأغاني الكويتية ،ومعها فقرة الحصون الذي من المفترض يرقص على المزمار .
وأظهر الفيديو أقارب العروسين وهم يرقصون على انغام اهازيج اجنبية في بهو قاعة الاحتفال قبل دخولهم القاعة، كما رصد الفيديو أقارب العروس من الرجال مع السيدات من أقارب العريس الأجنبيات.



تعليقات ( 128 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 128
    8 ديسمبر, 2016 , 15:18 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    المسلمة تتزوج مسلم حرام تتزوج من كافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 127
    8 ديسمبر, 2016 , 15:12 م

    زائر ابوفواز

    لاتستعجلون وتشمتون دول الخليج كلها مقبل عليها تغيرت في كل شي أن الله كتب لنا عمر بتشوفون عادات وتقاليد جديده عجيبه غريبه منها المفيد ومنها ماهو عن الفايده بعيد اوصيكم ووصي نفسي بي الليمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 126
    8 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    جنوبية..🌻🌻

    للهمداني لاتتنقص الرجل السعودي فهوا حامي اعراضكم باليمن ومدافع عن اراضيكم وانا سعودية مارضى بغير السعودي زوج وللعلم الزواج بغير السعودي يعتبر عندنا أمر معيب للبنت وتحس بالنقص بين الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 125
    8 ديسمبر, 2016 , 15:09 م

    ريما__Rima

    واضح طمع 😡والمصيبة إذا كان ** بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 124
    8 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    😂😂_استغفرالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 123
    8 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    شر البلية مايضحك

    أبسألك ياهمدانيهـ هو عاد بيتكم واهله باقي فاتحين ا*** 🤔😱😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 122
    8 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    😂 شر البلية مايضحك 😂

    ياهملاني همداني متى أخر مرهـ مشيت زين شكل الحوثه مخلينك جبل ابو مخروق 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 121
    8 ديسمبر, 2016 , 15:02 م

    😂 شر البلية مايضحك 😂

    همدانيهـ ١٠٢ وش اخبار زواركم اسيادكم الحوثيين وجنود عفاش عادهم مستمرين فيكم😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 120
    8 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    ضابط ايقاع

    بعد الاكتفاء الذاتي *** يلقى رواجا في اوربا وامريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 119
    8 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    جنوبية..🌻🌻

    الهمداني أبو سروال وفنيلة حلم اليمنيات تتمنى تتزوج سعودي بس بالنسبة للسعوديات كبيرة بحقها تتزوج غير السعودي ويتفشلون أهلها حتى لو كان وزير من جنسية غير السعودي تعتبر سوداة وجه لو بأخذ غير سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 118
    8 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    الناقد

    فتاة كويتيه بمقتبل العمر وتتزوج مسن أمريكي ويمشي على عصا . . صدق المثل القائل . . وللناس فيما يعشقون مذاهب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 117
    8 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    ريان

    العروس كبيرة في السن من شكلها واضح انها ثلاثينية ماهي قاصر مثل عندنا ويزوجونها اهلها من خمسيني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 116
    8 ديسمبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    وينها عنهم الأخونجية المتشددة اللي قطعت أسلاك السماعة في الحديقة على غناء رابح صقر وانحاشت الله لايذكرها بالخير ههههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 115
    8 ديسمبر, 2016 , 14:45 م

    الهمداني

    بعض الناس غيرانين ان الامريكي الشعب الاول عالميا اخذ كويتية هم يبونه حق بناتهم خخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 114
    8 ديسمبر, 2016 , 14:44 م
    عدد التعليقات:6293

    بسمه

    العروسه مو صغيرة بالعمر وباين كذا وكمان اللي مستغرب يزوجوا***منتشره في الكويت وفيه مواطنين كويتيين يعتنقونها فممكن هم منهم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 113
    8 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    فهدالجويان

    ليش ياشباب الشياطين تحب دورات المياه وتسكن فيها لانها منبع** ....؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 112
    8 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    سعد القرني / ال يزيد

    هذا عمل الروافض من قوم قلم الحقيقة فلا مانع الزواج عندهم حتى ل** الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 111
    8 ديسمبر, 2016 , 14:41 م

    ابو العز

    ياحوم الكبد .. ابو شماغ كنه قاعد يلاكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 110
    8 ديسمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    هذا هو التطبيق الفعلي لتبادل الثقافات بين الشعوب ونزيد عليها الزواجات التي تؤسس للحب والفرح وتبني مزيدآ من العلاقات بين المجتمعات الغربية والعربية التي تنعكس بدورها على علاقات الدول بعضها ببعض.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 109
    8 ديسمبر, 2016 , 14:41 م

    جنوبية..🌻🌻

    يالهمداني ابيك تعرف انا كسعودية ما أقبل زوج إلا أبو سروال وفنيلة وما أرضى بغيره من أي جنسية لو كان رئيس دولة احنا السعوديات مو مثل بناتكم في اليمن تحلم بزوج سعودي وترى استحي اتزوج غير السعودي فشلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 108
    8 ديسمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:6293

    بسمه

    صراحه الله يقوي ايمانها اللي ترقص بالطرحه والثانيه بالعبايه ..الله يحميكم أيش يحوج لها 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 107
    8 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    المزن

    🌺يمكن أمريكي اصله عربي أو إيراني ! ليه الإستغراب 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 106
    8 ديسمبر, 2016 , 14:38 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    شكل الكويتي صاحب الغترة ماخذه الحماس كثير في هذا الزواج .ربما أنه شقيق العروس وفرحته دافعها والله أعلم أن سيحيي زواجه بعد زواج شقيقته في أمريكا من بنت هذا الأمريكي.عمومآ الله يسعدهم ويجنبهم بني أخونج.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  24. 105
    8 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    احمد

    اي مقتبل العمر واي خرابيط هذي عجوز اكبر من زوجها العجوز الامريكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 104
    8 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    الهمداني

    اصلا من السنة الماركة والمحببة زواج المسن من الصغيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 103
    8 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    ا

    للهمداني عساك تهمد مادام عقلك هامد يالهامد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 102
    8 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    الهمداني

    100-شر البلية مايضحك ليتك ياهمدانيه ياهملاني٩٢تتزوجين واحد مثله عشان تتعذبين معه((في الأديان السمواوية ان صح التعبير مو زين الرجال يتزوج الرجال بس يمكن في بيتكم حلال ياشر البلية مدري خخخخخخخ))
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 101
    8 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    فهدالجويان

    خنبوقه مبسوطه ويتقطع من الفرح لانه اجتمع واتحد مع الشياطين ليفسد اخلاق المسلمين لانه ناذر في مذهبهم على ان يعم الفساد الليلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 100
    8 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    شر البلية مايضحك

    ليتك ياهمدانيه ياهملاني٩٢تتزوجين واحد مثله عشان تتعذبين معه **😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 99
    8 ديسمبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    لو كنت أهابكم أو أخشاكم وأخافكم ماجعلت لتعريفي لون أحمردلالة على شجاعة مني وقت ماجبنتم أنتم أمامي في التعريف بكم من خلال هذه الصحيفة.ولكنت توقفت منذ زمن طويل وأرحت ركابي وكسرت قلمي.شاهدو عدد تعليقاتي.
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  31. 98
    8 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    عواطف

    الانفتاح الزايد يجيب مصايب.. الله يحفظنا ويحفظ عيالنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 97
    8 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    ههههههه

    *** هنا يشجعون زواج المسن من الصغيرة .لانه امريكي والله لو هو مسلم كان تباكو على حقوق المرأة وكيف يرضون اهلها ومدري وش هاه عرفتو ان الشغله عداء وليست حب حقوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 96
    8 ديسمبر, 2016 , 14:22 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    شخص واحد يقال له قلم الحقيقة هز عروشكم يالأخونجية جميعكم تتقاطرون الواحد منكم خلف الآخر. شتم في شخصي دعاء عليه ليل ونهار تهديد ووعيد اتهامي في ديني وعقيدتي وجنسيتي ورغم ذلك لم أتراجع قيد أنملة ياخونة.
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  34. 95
    8 ديسمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    هنا لغة حرف وكلمة لاوعيد ولاتهديد.مفهوم يالأخونجي أنت وياه.قلت لكم سابقآولاحقآ لن تحركون شعرة واحدة في رأس قلم الحقيقه طالما الأمر يتعلق بعشق وطن والاخلاص له.محاربة المتشددين واجب شرعي ووطني.للخلف در.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 94
    8 ديسمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    ت 90 //// طبيعي يالأخونجي لكن لاتنسى تجي معاه وتعرف باسمك وعنوانك من خلال تعريف لك بالخط الأحمر حينها لكل حادث حديث. وخذ لك من قلم الحقيقه صفعة على الطاير أعلى مافي جمسك اركبه ههههههههه.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  36. 93
    8 ديسمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:2600

    سهم

    قلم الخنبقة ،،تعرفين تأكلين**..وإلا نجي ناكلكِ إياه ** تفهمين في الدين والا ماتفهمين ، كتاباتك فضحتك، أنتي أنثى متوتره ،أساء لكي رجلك فسبب لكي عقدة الإخوان،جربي غيره احسن يمكن تلقين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 92
    8 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    الهمداني

    بيجي يوم بينفضون البنات والناس من حول ابو سروال وفانلة وبيقعد فيها هو بروحه خلاص البنات دلوا الطريق شف من تقبل فيك انت وفانلتك ام نص كم ههههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  38. 91
    8 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    سهيل الشمري

    هذا من بركات حسين اوباما** هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 90
    8 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    رجل دولة

    أعوذ بالله من العلمانيين ومن يشجع على ذلك يا قلم الحقيقة الجمس عند بيتك عن قريب يا فتنة السعودية هناك من يراقب كتاباتك وسوف ترى الجسم الأسود عما قريب ومعرفاتك موجوده لدى هيئة الادعاء والتحقيق
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 89
    8 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    قلم التقيه ..أنكتم ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 88
    8 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    محب آل البيت

    لماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  42. 87
    8 ديسمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    لكن الأمريكي شكله دارس الأوضاع وأين تقع مضارب بني أخونج ومايدور فيها. لذلك فضل الكويت لاختيار عروسه واقامة مراسم احتفاله دون منغصات عليه تذكر. يشرب بيبسي يشعل شموع يرقص يفرفش يعمل مابداله مع عروسه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 86
    8 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    محب آل البيت

    ت 76 الهمداني سرواله أفصل بكثير منك لكن عليك بسروال الخميني ففيه البركة التي تنشدونها يارافضة
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  44. 85
    8 ديسمبر, 2016 , 13:59 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    لو أن هذا الحفل في ديار بني أخونج والله ماتم الزواج ولاحصل من أساسه. كان بدال مايقابل الأمريكي عروسه بيجد راعي الجمس ينتظره عند باب المطار بلغ عنه الشرطة والطائرة اللي جابته رجع مع دربه لدياره فيها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  45. 84
    8 ديسمبر, 2016 , 13:56 م

    الحصان م

    العريس دنمركي وليس امريكي . عائلة العروس على مايقولون الاخوان في الكويت من العجم اي ليسوا عربا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 83
    8 ديسمبر, 2016 , 13:54 م

    الهمداني

    جلست طول عمري اصلي وقول في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن الحين بس عرفت من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين الان فقط عرفت من هم
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  47. 82
    8 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    صرخة صمت

    لبس العروس عاري والحفل فيه اختلاط ورقص حرام ومنكر ، لاكن مافيه مشكلة اذا تزوجت الكويتية امريكي مسلم ولو كبير في السن ماهو حرام واذا كانت سعيدة ومرتاحه معه الله يهديهم ويسعدهم ويهنيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 81
    8 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    هدى نجد

    رقص مثير أثناء زفة فتاة كويتية !!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 80
    8 ديسمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    والله حتى الشعب الكويتي الحبيب حقيقة يستحق بطاقة شكر على تسامحه وايمانه التام والمطلق بتسامح الأديان وعلاقات الشعوب بعضها مع بعض.لذلك رحب بقدوم هذا العريس الأمريكي لدياره للاحتفال بزواجه واسعاده .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  50. 79
    8 ديسمبر, 2016 , 13:51 م

    فيه قرابه سابقه بينهم حيث ان جده ام خالته تقريب لام جده خاله جد خال ام بنت عمته العروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 78
    8 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    حقيقه

    41 سعودي🇸🇦وافتخر لماذا الخليجيين يتزوجون غربيات ويتركون بنت وطنهم.(مجتمع ذكوري يمنعون بنات وطنهم من الاجنبي ويتزوجون اجنبيات وغربيات بعدين يقولون ليه بناتنا عنسو! حتى احد المبتعثين تزوج بمسنه امريكيه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 77
    8 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    الهمداني

    اول ما حصل بنت الحلال الغربية عندي شماغ وطاقية وعقال وثوب مدري وش لونه ابيض مدري اصفر يمكن عنابي ابي اعطيه اول واحد اقابله من اهل السروال والفانلة هدية مني بلا جزية
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  53. 76
    8 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    العرب**

    صدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 75
    8 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    المفروض يفتحون الزواج من الخارج عشان شبابنا يعف نفسة مبكرا لان بنات البلد ما يبون يتزوجون مبكر حتى تنتهي دراستهم الجامعية وغلاءالمهور والطلبات الكبيرة وحل كذلك ليبتعدشبابنا المغلوب على آمرةعنالمحرم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 74
    8 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    غييييوووورررر

    لافرق بين عبدالمسيح وعبدالحسين لافرق بين عبدالعذراء وعبدالزهراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 73
    8 ديسمبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    والله حتى الشعب الكويتي الحبيب حقيقة يستحق بطاقة شكر على تسامحه وايمانه التام والمطلق بتسامح الأديان وعلاقات الشعوب بعضها مع بعض.لذلك رحب بقدوم هذا العريس الأمريكي لدياره للاحتفال بزواجه واسعاده .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 72
    8 ديسمبر, 2016 , 13:46 م

    محب آل البيت

    ت65 الهمداني حتى اليمنية المخزنه لا تقبل بك أن تكون زوجاً لها قبل أن تعالج من أمراضك العقلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  58. 71
    8 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    عــــهــــــود

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 70
    8 ديسمبر, 2016 , 13:44 م

    محب آل البيت

    ت65 الهمداني حتى اليمنية المخزنه لا تقبل بك أن تكون زوجاً لها قبل أن تعالج من أمراضك العقلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 69
    8 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐

    27 قلم الحقيقه ... أشهد هذا الأمريكي الطيب ...قالوا .. مين يشهد لك ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 68
    8 ديسمبر, 2016 , 13:42 م

    محب آل البيت

    لماذا الروافض اذا كان المسن** يطيرون في العجة ويقولون هذا ظلم وهضم لحقوق المرأة واذا كان أمريكي او غربي فهو حرية ولا مانع منه ومن حقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 67
    8 ديسمبر, 2016 , 13:41 م

    يالطيف

    الزواج من الشياب وخاصه الي هاجرينه ابنائه او قليلي الزيار مكسب للفتاة من الشباب اولا تشوف فيه كل الصفات زوج اب ويتحمل المسؤليه ويكون جاهز من سكن وغيرة لاكن على الفتاة لاتحن عليه بكلمة اريدواريدولاتخون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 66
    8 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    من مواطن خليجي الى الهملاني انصح نفسك وشوف بلاويكم بالأول بعدين تعال أنصح

    لاتفكر ياهمداني ان بنات الناس الثريا **👎❌
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 65
    8 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    الهمداني

    والله انا شكلي بعد بجتهد في مواقع التواصل يمكن احصل امريكية ولا كندية او استرالية او اي غربية تقبل فيني واكون من الذين احبهم الله فاستبدلهم بخير البشر صح او لع يا ايها البشر هههههههه قال بشر قال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 64
    8 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    هههههههههه

    ابو غتره بيضاء هو اللي عايش الجو اكثر**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 63
    8 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    محب آل البيت

    لماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    شيعي

    ت-2 العنزه ادا تعرفها ماتشوف ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    محب آل البيت

    لماذا ياقلم ايران لا تتزوجين هذا المسن فأنت تطلبين الحرية التي تفتخرين بها عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:11945

    إنسان منصف

    كل شي عادي،،،،،بالنسبة لي،،،،الا المنافقات اللي يرقصن بالعبايات،،،،وش وله،،،،،العبايه،،،،،البسي،،،،جينز***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 13:36 م

    دروجبا

    مبروك لاخونا الرحال الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    محب آل البيت

    اذناب ايران عندهم حقوق المرأة اذا كان المسن ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 52 الهمداني هههههه لما تعرف كلمه البرزخ والفردوس انها من قول الله سبحانه حتى تفتي للمسلمات بنات الخليج هههه ليكون فيه فتوى مجوسيه ماندري عنها اللي يبي مثل ماتقول مع السلامه ويجي محله مسلمه غربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  73. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    ياكثر السفهاء من المعلقين امثال المتسمي بقلم وهو في جحرة الدائم الشتوي والصيفي والهمداني المرجوج اللعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    ابو عبد الله

    لو الزوج كويتي او خليجكان طلعوا السرابيت يتكلمون عن فارق السن وعدم التكافوء الخ .................. بس طالما امريكي ما عليش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:4547

    العنيد

    قال تعالى ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) لا يجوز زواج المشرك من مسلمه عامل نظافه مسلم ولا ملياردير مشرك بعض البشر يحسب انه ما يموت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  76. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    لسان حالهم يقوله **** ويمكن الهدف الجنسية الإمريكية. ايها المنكح الثريا سهيل .. عمرك الله كيف يلتقيان.هي شانية إذا ما استقلت .. وسهيل إذا استقل يماني.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    الهمداني

    يلا يابنات الخليج شدوا حيلكم الزواج من الغربيين يجعلكم ادميات لكم الحرية والاستقلالية ويرفع عنكم الوصاية والتسلط والانكسار والانحسار والذل مواقع التواصل قربت البعيد والمستحيل شدوا حيلكم
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  78. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    كلمة حق

    لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 42ابوماهر لااعتقد من اجل المال اذا فيه سبب فرضا فيكون الجنسيه الامريكيه لها ولاهلها مستقبلا اما اذا لايوجد سبب فيكون نصيب ووجدته الافضل لها والا لما تقدم على هذا وتتغرب عن وطنها واهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    قلم يكتب

    قلم الخنبقة،، من هو المتصحر اللي دايم تردد كتابته،، أنا قصدك ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  81. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    شيهـــآن

    27 قلم الحقيقه ... أشهد هذا الأمريكي الطيب ...قالوا .. مين يشهد لك ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  82. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    الشنفره

    ليش الزواج اثار السخريه بنت تزوجت شخص تحبه وين الغلط الرقص طبيعي موسيقى غربيه تبغى العريس يجيب رابح صقر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  83. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 13:22 م

    الله فوووق

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 13:21 م

    ظاقت بمارحبت حتي مافيه العجوز المتناهي وامريكي الانسا بالفطرة مهما حوال يدخل ديانة ثانية مو بهال البساطة صعب الله يصلح حال ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    ج؟؟

    مسن امريكي كبير بالسن يتزوج على وحده صغيرة !! هذي كارثه وينك ياسامية المحامية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  86. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    زائر ..

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    ابو ماهر

    المسن الأمريكي لديه ثره كبيرة فمن هنابدء التخطيط للحصول عليهامن زواج الفتاه بذاك العجوز توقعات فقط لأنه لايوجد اصلآ شي مشترك بينهمايستحق العناله غير ماذكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عندما يتزوجون الخليجيين امريكيات او اروبيات عادي ههههه اما اذا صار العكس الناس تنتقد وتتريق اسال سوال؟ لماذا الخليجيين يتزوجون غربيات ويتركون بنت وطنهم ثم يتفلسفون امام بنات الوطن يمدحون الغرب ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  89. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    الغامدي

    اللهم اهلك الطاغيه بشار وانصر اخواننا في سوريا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  90. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    سلطان البيشي

    لا أعتقد أنه من قبائل الكويت ولا هم من السنه ⁉️ والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  91. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    الله أعلم

    احتمال زواج مصلحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    🇸🇦🌴سعودي🌴🇸🇦

    هيا أخرجوا من جحوركم يامدعين الدفاع عن حقوق المرأة ياكاااذبيين يامكشوفين 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  93. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    👎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    تروح مع هالأمريكي لايطلب بارتشن ويعلق شماغه عليه . ولا هنا اختلاط المكان مايصلح حتى لو مافيه غيرهم أحد. كل تفكيره هو اسعاد زوجته أو عروسه واذا مات تبشر بثروة تعيش باقي عمرها تاكل من خيرها ماحسدها.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  95. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    ياقلم انت تلف وتدور وتغير الموضوع بمواضيع اخرى تحاول تصرفها؟عيب عليك يامتناقض
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  96. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 13:10 م

    سعوديوافتخر

    شئ غريب مبروك لها وبالتوفيق لها يمكن كاد يفوتها القطار ولم يتقدم لها وهذا الامريكي المسن وجدته افضل لاحماه ولا مشاكل كلن بحاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 13:10 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    هذه الأمور الكريهة السابقة تجدونها في أولى مراتب قائمة المتصحر والأخونجي مع سجينته أو المسماة بزوجته.يفطر ويتغدى ويتعشى من خلالها فهي وجباته الرئيسية الثلاث كل يوم .لكن هذا الأمريكي عكسه تمامآ تعلمو.
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  98. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 13:10 م

    🇸🇦

    خـنـبـقـة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  99. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    ناصر

    الحب وما يسوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 13:04 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    شايب مسن يتزوج فتاة بنت صغيرة ؟؟ وين اللي يتكلمون عن حقوق المرأة عن هذا الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  102. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    أشهد هذا الأمريكي الطيب لن يأتي يومآ يمسك بعصاه التي يستند عليها ويضرب بها زوجته الكويتية أو يسيى معاملتها أو يشتمها أو يسرق راتبها أو يأخد أولادها منها أو يطردها من منزلها أو يبخل عليها بمصروف أبدآ .
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  103. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    خالد

    *** الذي يتراقص ويتهيبل الله ياخذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  104. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 13:00 م

    سبهلل

    الزواج قسمة ونصيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  105. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:6168

    المنتصر بالله

    يتقربون إلى الغرب حتى في بناتهم هؤلاء*** هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  106. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    زائر صريح

    اذا كان الامريكي مسلم الله يوفقهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  107. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    جاء هذاالأمريكي الكبير في السن يبحث عن سعادته ولعله وجدها عند هذه الفتاة الكويتية لم يمنعه أولاده وربما زوجته وأقاربه من الزواج منها طالماالهدف هو فرحه ووناسته.لعله نسي ماله وجاهه وأتى بحثآ عن سعادته.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  108. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 12:54 م

    علي. العمري

    الله يبارك لهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  109. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 12:52 م

    شايم

    وش ينفع هاالعجوز الرمة ذاابنت المبرومه العنوسه ابرك لها اكيد تكون ممرضة له وخادمه الله اعلم بالخفايا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  110. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:2600

    سهم

    لايجوز أصلا في الشرع الإسلامي أن تتزوج مسلمة غير المسلم سواءاً بكتابي أو كافر مهما كانت عقيدته ، لاحول ولاقوة إلا بالله ، أهل الكويت الله يهديهم خلاص انفلت زمامهم ودحدروا على الآخر ، اللهم عافنا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  111. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    أمريكي عجوز منتهي الصلاحية ولا أخونجي أو متصحر لايعرف من صلاحياته غير الضرب والشتم وسرقت رواتب زوجته وخطف أطفالها وسجنها في منزلها أو طردها منه. أقلها الأمريكي بيدلعها وكل يوم قهوة ووردة ورومانسية.
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  112. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 12:50 م

    فارس

    تعليق 7 ابو نبيل :: اسأل الله ان يهديه للأسلام ...انت بس تعلق وهوه لو لم يكن مسلم تم عقد القران عليها لايجوز اصلآ زواجه منها في حال انه مسيحي ولكن اكيد مسلم ترى حتى في جبال الصين وادغال افريقيا مسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 12:49 م

    الغامدي

    زواج من كبير سن في هدف فرصة للكوتية إذا مات اخذت الورث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 12:46 م

    ali

    ياالله ما يجمع الا يوفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:16200

    قلم الحقيقه

    الله يسعد العريس وعروسته ويوفقهم في حياتهم.زواج راقي ورائع كسر جميع الحواجز الطاغوتية التي تمنع التقارب والتعارف والمحبة بين كافة الشعوب وهنا تتجلى المحبة في أبهى صورها بين العروس وعريسها وأقاربهم.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  116. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:6168

    المنتصر بالله

    زواج فاشل وبعدين وش دين هذا الشايب الأمريكي لا يكون يهودي أو مسيحي يسوونها أهل الكويت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  117. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 12:42 م

    زماني اشقاني

    وش الغريب الله يوفقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 12:40 م

    احمد باش

    امريكي و مشيناها..بس شايب و بعكاز😂😂😂.. الحريم يخافون العنوسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  119. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    زائر ١٢

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  120. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 12:38 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    الحمدلله الذي فضلنا عن كثير من خلقه_يمكن انهم على نفس ديانة الامريكي والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  121. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 12:36 م

    القحطاني

    ولو دخلو حجر ضب لدخلتموه !! شعوب منهزمة ثقافيا وماديا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  122. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 12:35 م

    ابونبيل

    ههههه الرقصه رقصة *** والامريكي اسأل الله ان يهديه الى الاسلام كما اعجبته هذه الفتاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    قاطع إشارة

    الله يهنيهم والف مبروك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    ابو محمد

    ليش خلصوا الرجال في الكويت الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  125. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 12:28 م

    بدر الزمان

    العنوسه تعمل دواهي لاتستغرب شي ......... الزمن تغير كان هناك أشياء نستغربها الأن لانستغرب شي ........... الحمدلله اللذي عافانا ممي أبتلي به
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    Saad

    باين اهل البنت مبسوطين ومادام انه زواج الله يوفقهم ويهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 12:21 م

    شي يثير الاشمئزاز قال ايش قال عرب وقال ايش قال مسلمين يبااااااه ذولي شيعه ولا السني الغيور مايسمح باختلاط ومجن وسفور
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  128. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    يا هوووووووو لي لابس اسود شاله الهوى ومحترف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم