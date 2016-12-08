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بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل سعوديين في نجران

8 ديسمبر, 2016 , 12:12 م
بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل سعوديين في نجران
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة نجران، فيما يلي نصه :

أقدم / الفديع بن شافي بن مسلم الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن غرم الله بن علي الغامدي ،ومهنا بن فيصل بن ناصر العتيبي – سعوديي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما إثر خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القُصار من ورثة القتيلين سن الرشد مكلفين ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القُصار من ورثة المجني عليهما ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / الفديع بن شافي بن مسلم الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 9 /3 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    ابوطلال العنزي

    الله يرحمهم جميعاً ، ونسأل الله يهدي شبابنا .
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  2. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 12:32 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    رحمهم الله وغفر الله لهم ولموتى المسلمين المؤمنين...((أنصح الشباب بضبط النفس))
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  3. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 12:28 م

    هههههه مواطن قتل سعودي ..يعني بالله اش الفرق بين اسم مواطن وسعودي
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