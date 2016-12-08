بالفيديو..مستشار أردوغان يكشف أسرار حبه لنادي النصر

صحيفة المرصد:عبر مستشار الرئيس التركي طه كينش، عن مدى حبه واعتزازه بنادى النصر، مؤكدًا أن السر وراء ذلك يرجع لـ”ماجد عبدالله” الذي أعجب به كلاعب فضلا عن حكم تربيته ومعايشته للشعب السعودي.وأضاف كينش، في لقاء تليفزيوني على فضائية “العربية” أنه يحب جدا فريق النصر ويميل في تشجيعه للكرة السعودية، معتبرًا “ماجد عبد الله” رمزًا لآي لاعب نموذجي أي شخص يجعله يعشق الكرة.
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تعليقات ( 23 )
💎💛عــــهــــــود💛💎فرمتة ايش يابسمة 😂😂 مالومك الغيرة صعبة هههه فريق الهلال محد يعشقه غير المطبلين المستنفعين مثل كتاب الصفحات الرياضية اللي ماعاد احد يقراها الا هم هههه وههه حنّا وصلنا تركيا وأنتو الهويريني والمطبلين
عدد التعليقات:6293
بسمهشكله يحتاج فرمته من زمن ماجد عبدالله حتى يعرف ايش حاصل بالدنيا 🙃
سكنها قويه شوي
سامريللي غويت الفقر سيبك من الفقاري ....للفقر ينفع وللي يشجعوه يفيدونك..........ههههههههههههههههههههاااي...يووووووزع....
عثمان باشاترا هذا الشخص صاحب مكتب سياحي في اسطنبول وعملائه اغلبهم سعوديين و مترجم وكان سابقا يعمل بالرئاسة وليس مهما لهذه الدرجة ويمكنكم التأكد
الامانةالخطب بالجمعة بالمنابر المساجد يتركون الثناء على الله ورسوله والحديث والتفسير والفقة والوعض والارشاد والفرائض ويخطبون بالسياسة والمصالح التجارية والمناصب ومحبة الكفر والمعاصي واهله وهلم جر
خلك بعيد حبك يزيد 😊ههه هاي قويه حيل .
ماجدمو غريب على اي شخص عاصر ماجد ان يعشقه او يعشق النصر فماجد عشقه حتى بعض الهلاليين كرئيس هيئة الرياضه حاليا الغريب هو ان تجد شخص يكره ماجد فقط لانه لاعب نصراوي كبعض اعلامين الهلال.. ماجد هو صانع الالقاب
ي و س فياالله الحين النثراويين بيطالبون بأن تكون محبة مستشار اردوغان بطولة تحسب ضمن بطولاتهم اللهم لاشماته ههههههههههههههههههههههههههه
بشير البلويصاحب التعليق رقم .6 طه .التركي .عاش بالمدينه المنورة ودرس بها وأهل المدينه يعرفونه ومن الطبيعي يعرف الأندية السعوديه بحكم أصحابه بالحارة
2 و 2شي بديهي انه يشجع نادي عالمي كالنصر ،، اجل بالعقل تبونه يشجع فريق محلي كالوحده او الهلال او الطائي؟؟ الناس مقامات ياحبيبي
نصراوي شرقاويأجل يشجع ساميولا اللي ما يحبه إلا صالح الحمادي والهويريني
ساكن البجريكفوك الفقر
محبمن ما يعشق ماجد ومن عشق ماجد يعشق النصر اقولها وانا دمي اهلاوي
ااببووححممووددمين ما يحب العالمي .. *** ⁉
الله يعينه علي الصدقالشيخ الفاضل ماجد معتزل من 20 سنه كيف شافه و كيف تمتع بلعبه؟ قال وش دراك أنها كذيه قال من كبرها رفع المعنويات بعد طرد المشاغب من الباب الصغير
الغامدياللهم انصر اخواننا في سوريا على المجرم اللعين بشار
شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐💙العالمية صعبة قوية💛
شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐طبعآ عالمي 💙💛
💎💛عــــهــــــود💛💎😍😍😍😍😍 الله الله الله مستشار اردوغان هلا بريحة هلي ❤️❤️ نصر وأردوغان وماجد عبدالله الله هذا الذوق تعلموا ياهلالية مايحبكم غير بيريز وطقته 😂😂
قادمون يا اسياعالمي يعشق عالمي اجل تبيه يعشق الزعيق المحلي