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بالفيديو..مستشار أردوغان يكشف أسرار حبه لنادي النصر

8 ديسمبر, 2016 , 13:27 م
بالفيديو..مستشار أردوغان يكشف أسرار حبه لنادي النصر
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صحيفة المرصد:عبر مستشار الرئيس التركي طه كينش، عن مدى حبه واعتزازه بنادى النصر، مؤكدًا أن السر وراء ذلك يرجع لـ”ماجد عبدالله” الذي أعجب به كلاعب فضلا عن حكم تربيته ومعايشته للشعب السعودي.وأضاف كينش، في لقاء تليفزيوني على فضائية “العربية” أنه يحب جدا فريق النصر ويميل في تشجيعه للكرة السعودية، معتبرًا “ماجد عبد الله” رمزًا لآي لاعب نموذجي أي شخص يجعله يعشق الكرة.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    فرمتة ايش يابسمة 😂😂 مالومك الغيرة صعبة هههه فريق الهلال محد يعشقه غير المطبلين المستنفعين مثل كتاب الصفحات الرياضية اللي ماعاد احد يقراها الا هم هههه وههه حنّا وصلنا تركيا وأنتو الهويريني والمطبلين
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  2. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:6293

    بسمه

    شكله يحتاج فرمته من زمن ماجد عبدالله حتى يعرف ايش حاصل بالدنيا 🙃
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  3. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    س

    كنها قويه شوي
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  4. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    سامر

    يللي غويت الفقر سيبك من الفقاري ....للفقر ينفع وللي يشجعوه يفيدونك..........ههههههههههههههههههههاااي...يووووووزع....
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  5. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 14:19 م

    عثمان باشا

    ترا هذا الشخص صاحب مكتب سياحي في اسطنبول وعملائه اغلبهم سعوديين و مترجم وكان سابقا يعمل بالرئاسة وليس مهما لهذه الدرجة ويمكنكم التأكد
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  6. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    الامانة

    الخطب بالجمعة بالمنابر المساجد يتركون الثناء على الله ورسوله والحديث والتفسير والفقة والوعض والارشاد والفرائض ويخطبون بالسياسة والمصالح التجارية والمناصب ومحبة الكفر والمعاصي واهله وهلم جر
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  7. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ههه هاي قويه حيل .
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  8. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    ماجد

    مو غريب على اي شخص عاصر ماجد ان يعشقه او يعشق النصر فماجد عشقه حتى بعض الهلاليين كرئيس هيئة الرياضه حاليا الغريب هو ان تجد شخص يكره ماجد فقط لانه لاعب نصراوي كبعض اعلامين الهلال.. ماجد هو صانع الالقاب
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  9. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    ي و س ف

    ياالله الحين النثراويين بيطالبون بأن تكون محبة مستشار اردوغان بطولة تحسب ضمن بطولاتهم اللهم لاشماته ههههههههههههههههههههههههههه
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  10. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    سامي محبينه في تعز يا رد12
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  11. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    بشير البلوي

    صاحب التعليق رقم .6 طه .التركي .عاش بالمدينه المنورة ودرس بها وأهل المدينه يعرفونه ومن الطبيعي يعرف الأندية السعوديه بحكم أصحابه بالحارة
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  12. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    وسامي الاسطورة يعني ماله معجبين في تركيا ليه ..!!
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  13. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 14:03 م

    2 و 2

    شي بديهي انه يشجع نادي عالمي كالنصر ،، اجل بالعقل تبونه يشجع فريق محلي كالوحده او الهلال او الطائي؟؟ الناس مقامات ياحبيبي
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  14. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 14:02 م

    نصراوي شرقاوي

    أجل يشجع ساميولا اللي ما يحبه إلا صالح الحمادي والهويريني
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  15. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    ساكن البجري

    كفوك الفقر
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  16. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    محب

    من ما يعشق ماجد ومن عشق ماجد يعشق النصر اقولها وانا دمي اهلاوي
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  17. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    ااببووححمموودد

    مين ما يحب العالمي .. *** ⁉
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  18. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    الله يعينه علي الصدق

    الشيخ الفاضل ماجد معتزل من 20 سنه كيف شافه و كيف تمتع بلعبه؟ قال وش دراك أنها كذيه قال من كبرها رفع المعنويات بعد طرد المشاغب من الباب الصغير
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  19. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    الغامدي

    اللهم انصر اخواننا في سوريا على المجرم اللعين بشار
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  20. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐

    💙العالمية صعبة قوية💛
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  21. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    شيهآن♥♥ ⭐⭐⭐

    طبعآ عالمي 💙💛
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  22. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    😍😍😍😍😍 الله الله الله مستشار اردوغان هلا بريحة هلي ❤️❤️ نصر وأردوغان وماجد عبدالله الله هذا الذوق تعلموا ياهلالية مايحبكم غير بيريز وطقته 😂😂
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  23. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 13:31 م

    قادمون يا اسيا

    عالمي يعشق عالمي اجل تبيه يعشق الزعيق المحلي
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