بالفيديو..مستشار أردوغان يكشف أسرار حبه لنادي النصر

صحيفة المرصد:عبر مستشار الرئيس التركي طه كينش، عن مدى حبه واعتزازه بنادى النصر، مؤكدًا أن السر وراء ذلك يرجع لـ”ماجد عبدالله” الذي أعجب به كلاعب فضلا عن حكم تربيته ومعايشته للشعب السعودي.وأضاف كينش، في لقاء تليفزيوني على فضائية “العربية” أنه يحب جدا فريق النصر ويميل في تشجيعه للكرة السعودية، معتبرًا “ماجد عبد الله” رمزًا لآي لاعب نموذجي أي شخص يجعله يعشق الكرة.