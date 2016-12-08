زيارة الملك سلمان تتصدر مانشيتات الصحف الكويتية وتصفها بـ”التاريخية”

صحيفة المرصد:وصفت الصحف الكويتية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للكويت، المقررة اليوم الخميس، بـ”التاريخية”، وخصصت صفحاتها الأولى لترحيب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بضيف البلاد في زيارته الأزلى منذ توليه الحكم في يناير 2015.

وعكست الصحف، الاهتمام الرسمي والشعبي الكبير بزيارة الملك سلمان، فيما وصفت صحيفة الأنباء (خاصة) في افتتاحيتها التي حملت عنوان” ملك الحزم.. في قلب الكويت” الزيارة بأنها “تاريخية ومهمة بكل معايير السياسة والاقتصاد، ترسخ لأسس جديدة وتدعم قواعد صلبة تصب جميعها في صالح الشعبين وتعمق جذور التعاون والتواصل والتآزر في جميع المجالات، مضيفة أن ملف مجلس التعاون والخطوات المتسارعة نحو زيادة التكامل، وملفات الحرب في اليمن والأوضاع في العراق وسورية مرشحة لمزيد من النظر بين القائدين.

بدورها، حملت افتتاحية صحيفة القبس (خاصة) عنوان “أهلا بخادم الحرمين”، أشارت فيها إلى وحدة المصير بين البلدين وتصدي الملك سلمان للتحديات الإقليمية الخطيرة ” بكفاءة وشجاعة استثنائيتين”.

وقالت الصحيفة إن “الإرهاب خطر يتهدد أبناءنا ونمط عيشنا، ولا يفرق بين سعودي وكويتي، ولذلك فإن معركتنا مشتركة لاجتثاث هذا المرض، الذي يحاول تشويه تاريخنا وحاضرنا وديننا الحنيف”.

وفي الأثناء، كتب رئيس تحرير صحيفة السياسة (خاصة) أحمد الجارالله افتتاحية حملت عنوان “أهلا بسلمان عمود الخيمة الخليجية”، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان على الصعيد الداخلي لبلاده والخليجي والعربي.

وقال”حين احتاجت الأمة إلى الحزم كان خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ملكه يستند إلى عزيمة جبارة في التصميم على صنع نهضة فيما لا يتوانى عن إطلاق “عاصفة حزم” أبعدت عن المنطقة الويل والثبور اللذين كانا ينتظرانها”.

وأضاف “الملك سلمان مجدد حركة تنمية المملكة يسرع الخطى في ذلك عبر أوامر ملكية جريئة يترافق فيها الأمن والأمان مع المشاريع العملاقة، وقد حقق إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة من توليه زمام الحكم”.يشار إلى أن الملك سلمان يختتم في زيارته للكويت اليوم جولة خليجية بدأها بالإمارات ثم قطر فالبحرين.