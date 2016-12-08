“أمظلوم” يكشف سر كسره حاجز المليونَيْ متابع.. وينصح مشاهير السوشيل ميديا بهذا الأمر!

صحيفة المرصد: “أمظلوم”.. حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أثار إعجاب المغردين، وكسر حاجز مليونَيْ متابع، رغم بساطة لغته الغريبة المليئة بالأخطاء الإملائية المقصودة بحس فكاهي اجتماعي وطريف في كتابة التغريدات فما السر وراء ذلك؟.

وفقًا لموقع “سبق” كشف صاحب شخصية “أمظلوم” عن أن فكرة الحساب وُلدت في 2004 في المنتديات آنذاك، وكانت مزيجًا بين التجديد وعكس التيار، بين الجديد والمثير، ووُئدت بسبب شهرة الشخصية سريعًا، وكان مصيرها (باند) من طبقة رفيعة المستوى ذات نفوذ عالٍ. ووُلدت يافعة من جديد عندما بزغ الطائر الأزرق (تويتر) في 2011 تقريبًا”- حسب قوله.

وأوضح “أمظلوم” أن الحساب كسر حاجز مليونَيْ متبع، وأن هدفه طَرْق كل القلوب، وزرع ابتسامة صغيرة على محيا مثقل الكاهل، قائلا: “من يقف على الحساب بشر، وتعلمت من التواصل الاجتماعي أن الحياة ليست كبرًا، وليست مالاً وجاهًا بل هي ابتسامة تحاول أن تصنعها في أي وجه.. والحياة خير، وتحاول الاجتهاد فيها”.

وأكد أن سر نجاح الحساب هو الخروج بشخصيته الحقيقية في السناب كما يفعل البقية، واعتماده على الغموض، رغم أنه شخصيته مكشوفة للجميع. ونصح”أمظلوم” مشاهير السوشيل ميديا بأنه “ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” قائلا: “الشهرة لا تنسيكم كمية الخير التي بداخلكم.. في داخلكم أشياء جميلة، لا تجعلوا الشهرة مقبرتها؛ لأن القلب يعرف أكثر مما يتصور العقل”.