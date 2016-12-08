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“أمظلوم” يكشف سر كسره حاجز المليونَيْ متابع.. وينصح مشاهير السوشيل ميديا بهذا الأمر!

8 ديسمبر, 2016 , 13:48 م
“أمظلوم” يكشف سر كسره حاجز المليونَيْ متابع.. وينصح مشاهير السوشيل ميديا بهذا الأمر!
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صحيفة المرصد: “أمظلوم”.. حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أثار إعجاب المغردين، وكسر حاجز مليونَيْ متابع، رغم بساطة لغته الغريبة المليئة بالأخطاء الإملائية المقصودة بحس فكاهي اجتماعي وطريف في كتابة التغريدات فما السر وراء ذلك؟.

وفقًا لموقع “سبق” كشف صاحب شخصية “أمظلوم” عن أن فكرة الحساب وُلدت في 2004 في المنتديات آنذاك، وكانت مزيجًا بين التجديد وعكس التيار، بين الجديد والمثير، ووُئدت بسبب شهرة الشخصية سريعًا، وكان مصيرها (باند) من طبقة رفيعة المستوى ذات نفوذ عالٍ. ووُلدت يافعة من جديد عندما بزغ الطائر الأزرق (تويتر) في 2011 تقريبًا”- حسب قوله.

وأوضح “أمظلوم” أن الحساب كسر حاجز مليونَيْ متبع، وأن هدفه طَرْق كل القلوب، وزرع ابتسامة صغيرة على محيا مثقل الكاهل، قائلا: “من يقف على الحساب بشر، وتعلمت من التواصل الاجتماعي أن الحياة ليست كبرًا، وليست مالاً وجاهًا بل هي ابتسامة تحاول أن تصنعها في أي وجه.. والحياة خير، وتحاول الاجتهاد فيها”.

وأكد أن سر نجاح الحساب هو الخروج بشخصيته الحقيقية في السناب كما يفعل البقية، واعتماده على الغموض، رغم أنه شخصيته مكشوفة للجميع. ونصح”أمظلوم” مشاهير السوشيل ميديا بأنه “ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” قائلا: “الشهرة لا تنسيكم كمية الخير التي بداخلكم.. في داخلكم أشياء جميلة، لا تجعلوا الشهرة مقبرتها؛ لأن القلب يعرف أكثر مما يتصور العقل”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    شيخ مزيون

    انا متابعيني 16 مليون قه قه قه
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  2. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    كم ضيع المتابعون لهذا الحساب من وقت بلا فائدة أنصح صاحب الحساب ومن يتابعه بإشغال أوقاتهم بتلاوة القرآن والذكر بدلاً من هذا الكلام الفارغ الذين سيجدونه في صحائف أعمالهم .
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  3. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    ناصر بن محمد

    وتعلمت من التواصل الاجتماعي أن الحياة ليست كبرًا، وليست مالاً وجاهًا بل هي ابتسامة تحاول أن تصنعها في أي وجه.. والحياة خير، وتحاول الاجتهاد فيها”.
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  4. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    رحيم

    التميز على حساب تشويه اللغة لا يعني شيئاً بل وبالاً على صاحبه .
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  5. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    رحيم

    ان كان بالفعل لا يجيد الكتابة الصحيحة فلا نلومه , لايلام المرء بعد اجتهاده وان كان كما أتوقع انه على علم بها فلماذا التشويه ؟ قد يعجب به الكثير ويظنون انه على علم ويصبح املاءهم كاملائه. انها لغتنا.
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  6. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    واحد نفر

    سبب شهرته تعاطف الناس مع اسمه (مظلوم) واذا لم يكن مظلوم من احد فهذا نوع من الكذب والتحايل حسب ما اعتقد والله اعلم
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  7. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:2600

    سهم

    ذبحتهم هالشهرة ذا الشباب ، يبي الواحد حتى يكشف عورته حتى يصير معروف ومشهور ، أقول هونوا بأعماركم لاتلحقون ابو سن ، تراه تأدب مضبوط ، الوضع ماهو زي أول فلته لكل من هب ودب .
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  8. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 14:12 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اوكيه وإذا كان متابعينك اكثر من مليوني تبينا نرقص لك مثلا والله أنا نفسي لو تتعدى 5 ملايين ماراح أتابعك .
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  9. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    عشق

    ** لايجيد الكتابه فاضي عشان كذا ماعنده غير تويتر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  10. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    مفتووون

    لا أهتم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    مرسي

    انتم وهو تااااافهين فعلا
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  12. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 13:49 م

    شبابنا مسكين الزواج والنكاح له كالحلم حتى يصل عمره إلى 35 او 40 سنة
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