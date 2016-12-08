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بالفيديو:شاهد الفنانة مريم حسين تتعرض لموقف محرج خلال حفل مهرجان دبي بسبب بطنها المنتفخ!

8 ديسمبر, 2016 , 14:37 م
بالفيديو:شاهد الفنانة مريم حسين تتعرض لموقف محرج خلال حفل مهرجان دبي بسبب بطنها المنتفخ!
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صحيفة المرصد:تعرضت الممثلة العراقية مريم حسين، إلى موقف محرج، خلال افتتاح مهرجان دبي السينمائي، عقب ظهورها بفستان ضيق وطويل، باللون الأصفر، تبين منه انتفاخ بطنها الممتلئة بطريقة مثيرة.

وأحدثت حسين، ضجة كبيرة بين صفوف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ضيق فستانها، إذ أنّها كادت تسقط أرضاً، لكنّها نادت إحداهنّ، التي ساعدتها على استعدادة توازنها.

وتعمّدت زوجة فيصل الفيصل، على المشي والجلوس ومداعبة بطنها كالسيّدات الحوامل، أمام عدسات الباباراتزي، لكنّها لم تكشف عن جنس الطفل.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 17:49 م

    بيكاسو

    بسمه هههههههههههه انتي جد اختصرتي علي التعليق..... المهم اخبارك وانشالله هلاليه اليوم
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  2. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 17:40 م

    مياده

    ترك الحجاب ليس كبيره ولا يوجب جهنم بطلوا الاستخفاف بالناس لاجل الحجاب زي مالحجاب واجب غض البصر واجب
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  3. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    ..

    غصب شوفوني وانا حامل.. الله يشفيها
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  4. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 16:42 م

    سعود

    تعليق مخالف
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  5. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    مون لايت

    اقولك يا متناقض احنا محجبات طاعة لربنا هو الي أمرنا وبعدين مين قال إنه الرجال يرضى بهذي الأشكال يسقط عنه اسم رجال الي يرضى أن زوجته ولا اخته تعرض نفسها بهذا الشكل الحقير
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  6. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    يالله المسلمين السنة في سورية والعراق وبورما وفي كل مكان مالهم غيرك يا الله المهم النصر المسلمين السنة في سوريه والعراق في الموصل وحلب على المجوس الرافضه والامريكان الصهاينة والروس الخبثاء والنصريه
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  7. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 15:29 م

    اللهم عافينا
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  8. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    فييييين الاحراج اذا هيه تستعرض بنفسها 😳
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  9. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:16201

    قلم الحقيقه

    سبحان الله هي من قبل حملها غير مقبولة صارت حامل أصبحت أشبه بأنثى**** هههههه
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  10. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    الهمداني

    صراحة الفستان** مو راكب ابد
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  11. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    من يتكلم بأعراض المسلمين امسك الله لسانه عن طق الشهادة عند الموت
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  12. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    أعوذ بالله ياناس تزوجت وحامل من زوجها السعودي احذر بإن تتكلم بأعراض المسلمين مجرد شك عندك ❗
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  13. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    ali

    يارا جل قول كلام ثاني هذي دوبها تزوجت كيف انتفخت بطنها بالشكل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  14. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    شئ جميل والاجمل الحجاب والحشمة
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  15. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    انتقدوها مالهم حق عادي بما انها للعلن والمشاهده والفرجه عادي إذا كان راي زوجها راضي الناس ماهي راضيه ههههههه ياترى تقبل براي زوجها او راي الاخرين بعدين ماانتقدتو الا البطن بسيطه تنزله ههههههههههههه
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  16. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    من متى صار بطن الحامل يحرج اللي يحرج التعري والاختلاط
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  17. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    المفروض لبستي فستان اسود مايبين بطنك
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  18. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 14:45 م

    خافي ربك الجنين بيختنق من الشدشده للفستان الله يقهرك
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  19. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    هذي معاقه ،،،،،،، وتستهبل
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  20. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 14:42 م

    زمن التناقض

    يفرضون الحجاب على بنات بلدهم ويتزوجون من هالعينات
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