بالفيديو:شاهد الفنانة مريم حسين تتعرض لموقف محرج خلال حفل مهرجان دبي بسبب بطنها المنتفخ!

صحيفة المرصد:تعرضت الممثلة العراقية مريم حسين، إلى موقف محرج، خلال افتتاح مهرجان دبي السينمائي، عقب ظهورها بفستان ضيق وطويل، باللون الأصفر، تبين منه انتفاخ بطنها الممتلئة بطريقة مثيرة.

وأحدثت حسين، ضجة كبيرة بين صفوف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ضيق فستانها، إذ أنّها كادت تسقط أرضاً، لكنّها نادت إحداهنّ، التي ساعدتها على استعدادة توازنها.

وتعمّدت زوجة فيصل الفيصل، على المشي والجلوس ومداعبة بطنها كالسيّدات الحوامل، أمام عدسات الباباراتزي، لكنّها لم تكشف عن جنس الطفل.