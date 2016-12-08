بالفيديو:شاهد الفنانة مريم حسين تتعرض لموقف محرج خلال حفل مهرجان دبي بسبب بطنها المنتفخ!

صحيفة المرصد:تعرضت الممثلة العراقية مريم حسين، إلى موقف محرج، خلال افتتاح مهرجان دبي السينمائي، عقب ظهورها بفستان ضيق وطويل، باللون الأصفر، تبين منه انتفاخ بطنها الممتلئة بطريقة مثيرة.
وأحدثت حسين، ضجة كبيرة بين صفوف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ضيق فستانها، إذ أنّها كادت تسقط أرضاً، لكنّها نادت إحداهنّ، التي ساعدتها على استعدادة توازنها.
وتعمّدت زوجة فيصل الفيصل، على المشي والجلوس ومداعبة بطنها كالسيّدات الحوامل، أمام عدسات الباباراتزي، لكنّها لم تكشف عن جنس الطفل.
تعليقات ( 20 )
بيكاسوبسمه هههههههههههه انتي جد اختصرتي علي التعليق..... المهم اخبارك وانشالله هلاليه اليوم
ميادهترك الحجاب ليس كبيره ولا يوجب جهنم بطلوا الاستخفاف بالناس لاجل الحجاب زي مالحجاب واجب غض البصر واجب
..غصب شوفوني وانا حامل.. الله يشفيها
سعودتعليق مخالف
مون لايتاقولك يا متناقض احنا محجبات طاعة لربنا هو الي أمرنا وبعدين مين قال إنه الرجال يرضى بهذي الأشكال يسقط عنه اسم رجال الي يرضى أن زوجته ولا اخته تعرض نفسها بهذا الشكل الحقير
الله يحفظ لنا ملكنايالله المسلمين السنة في سورية والعراق وبورما وفي كل مكان مالهم غيرك يا الله المهم النصر المسلمين السنة في سوريه والعراق في الموصل وحلب على المجوس الرافضه والامريكان الصهاينة والروس الخبثاء والنصريه
عدد التعليقات:6306
بسمهفييييين الاحراج اذا هيه تستعرض بنفسها 😳
عدد التعليقات:16201
قلم الحقيقهسبحان الله هي من قبل حملها غير مقبولة صارت حامل أصبحت أشبه بأنثى**** هههههه
الهمدانيصراحة الفستان** مو راكب ابد
📒📙 ريما__Rima📙📒من يتكلم بأعراض المسلمين امسك الله لسانه عن طق الشهادة عند الموت
📒📙 ريما__Rima📙📒أعوذ بالله ياناس تزوجت وحامل من زوجها السعودي احذر بإن تتكلم بأعراض المسلمين مجرد شك عندك ❗
aliيارا جل قول كلام ثاني هذي دوبها تزوجت كيف انتفخت بطنها بالشكل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سعودي🇸🇦وافتخرانتقدوها مالهم حق عادي بما انها للعلن والمشاهده والفرجه عادي إذا كان راي زوجها راضي الناس ماهي راضيه ههههههه ياترى تقبل براي زوجها او راي الاخرين بعدين ماانتقدتو الا البطن بسيطه تنزله ههههههههههههه
📒📙 ريما__Rima📙📒من متى صار بطن الحامل يحرج اللي يحرج التعري والاختلاط
📒📙 ريما__Rima📙📒المفروض لبستي فستان اسود مايبين بطنك
زمن التناقضيفرضون الحجاب على بنات بلدهم ويتزوجون من هالعينات