بالفيديو:شاهد..وصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة نصرة الحربي، أثناء ارتدائها ملابس جنوبية، خلال لقاءها مع الإعلامية ريم عبدالله.

وبين الفيديو مزاحهما بسبب ملابس نصرة، وقولها:” أحب اشكر أهل الجنوب؛ ثم تمازحها ريم عبدالله باللهجة الجنوبية وترد عليها ريم، بنفس اللهجة وفي طرافة من الجانبين ثم يتناوبون الضحك .

وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي، وجمالها المثير.