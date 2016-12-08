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بالفيديو:شاهد..وصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية

8 ديسمبر, 2016 , 14:52 م
بالفيديو:شاهد..وصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة نصرة الحربي، أثناء ارتدائها ملابس جنوبية، خلال لقاءها مع الإعلامية ريم عبدالله.

وبين الفيديو مزاحهما بسبب ملابس نصرة، وقولها:” أحب اشكر أهل الجنوب؛ ثم تمازحها ريم عبدالله باللهجة الجنوبية وترد عليها ريم، بنفس اللهجة وفي طرافة من الجانبين ثم يتناوبون الضحك .

وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي، وجمالها المثير.



تعليقات ( 77 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 77
    8 ديسمبر, 2016 , 18:14 م

    غييييوووورررر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 76
    8 ديسمبر, 2016 , 18:09 م

    أجامل أيامي

    بعدين يااخوان رأيي المتواضع البائس أنا ومن هم على شاكلتي بأنهن لم يوفقن في ظهورهن هل يؤخذفي الاعتبار ويقال وذهبت مجموعة من المتابعين إلى عدم اعجابهم وعدم رضاهم ولا مالنا لازمة؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 75
    8 ديسمبر, 2016 , 17:55 م

    اللهم اهد ضال المسلمين

    وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 74
    8 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    52 غلاء نجدطور معلوماتك المؤدلجه تطور شوي بس انت لاتمثل إلا نفسك فقط لاتمثل المثقفين وشلون الباقين مالهم اهميه (حنا بعصرالإسلام والحمدلله )وبالعصر الجأهلي (يستخدمون العنصرية للتفاخر والتكويش والغنايم)
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  5. 73
    8 ديسمبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:585

    ابونواف...

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 72
    8 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    أجامل أيامي

    كم نسبة اللي أثنوا على روحهن وحضورهن وجمالهن على قولتكم لاتتهمونا بماليس فينا يعنى حنا نشجع على مخالفة شرع الله غيرصحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  7. 71
    8 ديسمبر, 2016 , 17:46 م

    الفضيحة 2

    ياحرب نبغى اعادة نظر في الوضع ولا بتصرف
    لا يعجبني(11) اعجبني(5)
  8. 70
    8 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    عبدالرحمن الدوسي

    الحقيقه موجعه للي****
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  9. 69
    8 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    الفضيحة 2

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  10. 68
    8 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    ريهانهور

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  11. 67
    8 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    النسب بين عدنان وقحطان بقديم الأزمنة كلهم أصل العرب يزوجون بعضهم بعضا من عهد سيدنا إسماعيل عليه السلام تزوج من قبيلة جرهم القحطانيه والي يومنا هذا الزواج مستمر أصل مع أصل ) (ان اكرمكم عن الله أتقاكم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  12. 66
    8 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    عبدالرحمن الدوسي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  13. 65
    8 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    52 غلاء نجد انت رجل فيك عنصرية مقيته (الفاصل بين البشر أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) عدنان وقحطان أنساب من قديم الأزل الي اليوم ) مفيش حداحسن من حد ولتطويرمعلوماتك عدنان وقحطان ليست بالسعوديه فقط بل بكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(45)
  14. 64
    8 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    نصرة بهاللبس صراحة ذكرتني ب زوينة اللي في جواهر . ريم احلى بس كبيرة شوي ريم . عموماً كلاهما لاننتقص جمالهما لكن يبقى الحياء اجمل زينة للفتاة أجمل من المكياج والعمليات وهذا ماتفتقران له .
    لا يعجبني(15) اعجبني(2)
  15. 63
    8 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    عبيد

    خير أن شالله اذا انت قبيلي او سيد او اي كان اصلك هل ماشالله ماخذ عبور للجنة لاجل انك قبيلي ابدا رحمة على الملك فهد اللي ارسى سياسة العلم والمعرفة قبل هياط القبايل والنسب بشهادتك وكفاتك تصل مبتغاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  16. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    عبيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    عبدالرحمن الدوسي

    ياكثر المهايط والعنصريه ببعض البشر .. ولو شاف اصله استحى على وجهه .. يكفي أن اغلب القبائل اصولها جنوبيه .. معجم العرب .
    لا يعجبني(20) اعجبني(3)
  18. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    تراث الأجداديظهربكل عام بالجنادربه تراء القبائل هناك ونعم بكل القبائل أصل العرب العاربه قحطان واصل العرب المستعربه عدنان كما قسمها مؤرخو معاجم التاريخ القدماء والجددوبين قحطان وعدنان نسب سيدنا إسماع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    شقآإإآوي

    مالت عليييييك سحابه ممطره ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    محب لوطني

    52 غلا نجد مافيه مثل اللبس النجدي والثقافة النجدية والباقي ماله اهمية... كلنا🇸🇦 وكلنا بلد واحد من شمالها لجنوبها لغربها لشرقها لوسطها كلنا بلد واحد قاتل الله العنصرية بكافة اشكالها .
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  23. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    غلا نجد مافيه مثل اللبس النجدي والثقافة النجدية والباقي ماله اهمية//ايش اللبس النجدي ؟!؟!اقووول بلا عنصرية كريهه كلنا بلد واحد !؟!
    لا يعجبني(31) اعجبني(8)
  24. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    اللهم اهد ضال المسلمين

    وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  25. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    الرمش الطويل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    غلا نجد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(14) اعجبني(51)
  27. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    الحربي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:11946

    إنسان منصف

    ما حبيتهن أبد ،،،،مزيفات،،،،مصطنعات،،،،،أحب الحلوه الطبيعية ،،،،بلا رتوش،،،،علما ان الفستان احلى منهن😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    والله من زين التراث عاد ريحان وقات
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  30. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    منسم

    ناقصكم بنشري ويكمل التراث هههههههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  31. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    شرق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    زائر المرصد

    الغيره عند الفتيات مصيبه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    جنوووووووبي، ونعم بحرف ش في نهايه الكلام طيب وش فيه حرف س ههههه اقول انتس جميله مااختلف في الكلام اثنين ،، اقول انتس عظيمه والشعر فز وتغنى بتس،اقول انتس طلوع الصبح والا للقمر وجهين ، اقرابتس وين هههه
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  35. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    زائر المرصد

    يا حليلهن والله.جوهرتين ثمينتين. الله يحفظهن.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  36. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    نصرة حربيه وريم يمنية فين الجنوب في الحكايه ؟!؟اهاااا صح اللبس ☺️
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  37. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق في الموصل وحلب على المجوس ايران واذنابها وعلى امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثة والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والمتخاخاذلين والجهله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    جنوووووووووووووووووبي

    أفـرح أنــآ وأعتز لآ قـآلوآ ... جنوبية !!** ويكفيني فخر دآم إني .. من أهل الجنوب** يقولون فيك الكرم والوفآء زآيد عن كل بنيٌة** قلت هذي صفآت وأطبآع .. بنت الجنوب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 15:48 م

    جنوووووووووووووووووبي

    قآلوآ جنوبية قلت الفخر لي دآمي جنوبية* وعزتي وفخري إني من أهل الجنوب *ونعم فـي كـل مـن ينتمي ... لـ السعودية ,* لكن اللي لهآ صيت ... هي بنت الجنوب !!*
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  40. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    جنوووووووووووووووووبي

    يقال انش جميله ماختلف في هالكلام اثنيــن* اقول انش عظيمه والشعر فز وتغنى بـــش* اقول انش طلوع الصبح ولا للقمر شكـلين* سؤالي بس في اي كوكب تسكن اقرابـش؟
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  41. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    رجف قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    جنوووووووووووووووووبي

    دخيل امش وابوش انش تضميني مع احبابش* اثر بعض الحكي يحلا وفي لسان الجنوبي زين* انا حبيت حرف الشين واغليته على حسابش* تراني من عرفت انش تحبين القصيد الزيــن* وانا ودي اصير الشاعر اللي ياصل اعجابش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    جنوووووووووووووووووبي

    أنا من الجنوب وأعشق مواطنها* وأبها والسوده في القلب مسكنها* وفيفا وتنومه أحلى مصايفها♥.*
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    وتلك الايام....

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 15:38 م

    يالطيف

    لاحد يقول وين اهلهم اهلهم دارين وعارفين ومشجعينهم وهم الدافع لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    💎🎀سُندُس

    قال أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله ﷻ : { كل يوم هو في شأن }" يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً ويرفع قوماً ويضع آخرين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    ستالينغراد

    *** كلمة جنوبية تعني = كيوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    يالطيف

    يعني علقو على خفة دخم ولا تنتقدونهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    يالطيف

    لايكون المصور لبناني لاكن معلينا هم حرين فقط ينقصهم الفنانه العالميه مادونا وفرقه يله يشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    زائر ابوفواز

    الحمدالله زين أن العرض بي ملابس جنوبيه اسمها فخر لنا ياهل السعوديه أهم شي مايعرضون ملابس الي من غير ملابس الي تجيب الحساسية والحكه لي ولي بعض كبار السن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 15:23 م

    مجرد تساؤل ؟؟

    وين جماعتههم عنهم سواء كانن بنات قبايل او غيره ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 15:22 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    منتصر فديت نخرتك 👺 😬🤗
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  59. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 15:22 م

    زائر صريح

    زمن العجائب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:2143

    عاشق الجورري

    قمااري كل وحده أحلى من الأخرى وَيْل حالك ي الجنوبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:6164

    الرحااال

    الله يحفظكم من العيون..ماشاءالله على الجمال..الجمال يفتح النفس في كل شى..لولا الجمال لما تفتحت الزهور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههههه تطور علم تقنيه ماشاء الله هكذا هو العلم المفيد للبشريه ههههههه فعلا فايده كبيره خاصه للمخترعين المبتديئن راح يستفديو بس مايكلوش بيض وسمك هههههه على قول عادل إمام لبرعي ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 15:15 م

    الشاعر

    الجمال والله خابره في اغادير الجمال الطبيعي ما يعرفن مكياج ولا سناب شات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  64. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    عابر سبيل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 15:09 م

    اللهم اهد ضال المسلمين

    وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 15:07 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لسان حالها يقول انا افدى جيبك يالسعودي . وإذا أخذت مابجيبه رمته وبحثت عن آخر تفتدي جيبه وليس نخرته - كما تقول - فاتعظوا ياأولي الألباب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  67. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    نسره الصمغي الجمال ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    كناري ،،،يالله بمانك من النكبات تامنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    نضحك يعني؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  70. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    اللهم اهد ضال المسلمين

    وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  71. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    أفريقي

    أصيلات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  73. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:436

    ♨ليالي نجد ♨

    الله يهديكن الى طريق الحق والصواب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  74. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    ضابط ايقاع

    وبعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    الهمداني

    وصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية((ريم زهرة الجنوب))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  76. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    طفران

    ماحولكم وظايف بس ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  77. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    الامانة

    كل وحدة تلاعب الهوى
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