بالفيديو:شاهد..وصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة نصرة الحربي، أثناء ارتدائها ملابس جنوبية، خلال لقاءها مع الإعلامية ريم عبدالله.
وبين الفيديو مزاحهما بسبب ملابس نصرة، وقولها:” أحب اشكر أهل الجنوب؛ ثم تمازحها ريم عبدالله باللهجة الجنوبية وترد عليها ريم، بنفس اللهجة وفي طرافة من الجانبين ثم يتناوبون الضحك .
وتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي، وجمالها المثير.
تعليقات ( 77 )
غييييووووررررتعليق مخالف
أجامل أياميبعدين يااخوان رأيي المتواضع البائس أنا ومن هم على شاكلتي بأنهن لم يوفقن في ظهورهن هل يؤخذفي الاعتبار ويقال وذهبت مجموعة من المتابعين إلى عدم اعجابهم وعدم رضاهم ولا مالنا لازمة؟
اللهم اهد ضال المسلمينوتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
عدد التعليقات:585
ابونواف...تعليق مخالف
أجامل أياميكم نسبة اللي أثنوا على روحهن وحضورهن وجمالهن على قولتكم لاتتهمونا بماليس فينا يعنى حنا نشجع على مخالفة شرع الله غيرصحيح
الفضيحة 2ياحرب نبغى اعادة نظر في الوضع ولا بتصرف
عبدالرحمن الدوسيالحقيقه موجعه للي****
الفضيحة 2تعليق مخالف
ريهانهوريا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
عبدالرحمن الدوسيتعليق مخالف
💎💛عــــهــــــود💛💎نصرة بهاللبس صراحة ذكرتني ب زوينة اللي في جواهر . ريم احلى بس كبيرة شوي ريم . عموماً كلاهما لاننتقص جمالهما لكن يبقى الحياء اجمل زينة للفتاة أجمل من المكياج والعمليات وهذا ماتفتقران له .
عبيدخير أن شالله اذا انت قبيلي او سيد او اي كان اصلك هل ماشالله ماخذ عبور للجنة لاجل انك قبيلي ابدا رحمة على الملك فهد اللي ارسى سياسة العلم والمعرفة قبل هياط القبايل والنسب بشهادتك وكفاتك تصل مبتغاك
عبيدتعليق مخالف
عبدالرحمن الدوسيياكثر المهايط والعنصريه ببعض البشر .. ولو شاف اصله استحى على وجهه .. يكفي أن اغلب القبائل اصولها جنوبيه .. معجم العرب .
شقآإإآويمالت عليييييك سحابه ممطره ..!!
محب لوطني52 غلا نجد مافيه مثل اللبس النجدي والثقافة النجدية والباقي ماله اهمية... كلنا🇸🇦 وكلنا بلد واحد من شمالها لجنوبها لغربها لشرقها لوسطها كلنا بلد واحد قاتل الله العنصرية بكافة اشكالها .
عدد التعليقات:6306
بسمهغلا نجد مافيه مثل اللبس النجدي والثقافة النجدية والباقي ماله اهمية//ايش اللبس النجدي ؟!؟!اقووول بلا عنصرية كريهه كلنا بلد واحد !؟!
اللهم اهد ضال المسلمينوتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
الرمش الطويلتعليق مخالف
غلا نجدتعليق مخالف
الحربيتعليق مخالف
عدد التعليقات:11946
إنسان منصفما حبيتهن أبد ،،،،مزيفات،،،،مصطنعات،،،،،أحب الحلوه الطبيعية ،،،،بلا رتوش،،،،علما ان الفستان احلى منهن😜✌️
منسمناقصكم بنشري ويكمل التراث هههههههههههههههه
شرقتعليق مخالف
زائر المرصدالغيره عند الفتيات مصيبه.
سعودي🇸🇦وافتخرجنوووووووبي، ونعم بحرف ش في نهايه الكلام طيب وش فيه حرف س ههههه اقول انتس جميله مااختلف في الكلام اثنين ،، اقول انتس عظيمه والشعر فز وتغنى بتس،اقول انتس طلوع الصبح والا للقمر وجهين ، اقرابتس وين هههه
زائر المرصديا حليلهن والله.جوهرتين ثمينتين. الله يحفظهن.
عدد التعليقات:6306
بسمهنصرة حربيه وريم يمنية فين الجنوب في الحكايه ؟!؟اهاااا صح اللبس ☺️
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق في الموصل وحلب على المجوس ايران واذنابها وعلى امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثة والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والمتخاخاذلين والجهله
جنوووووووووووووووووبيأفـرح أنــآ وأعتز لآ قـآلوآ ... جنوبية !!** ويكفيني فخر دآم إني .. من أهل الجنوب** يقولون فيك الكرم والوفآء زآيد عن كل بنيٌة** قلت هذي صفآت وأطبآع .. بنت الجنوب !!
جنوووووووووووووووووبيقآلوآ جنوبية قلت الفخر لي دآمي جنوبية* وعزتي وفخري إني من أهل الجنوب *ونعم فـي كـل مـن ينتمي ... لـ السعودية ,* لكن اللي لهآ صيت ... هي بنت الجنوب !!*
جنوووووووووووووووووبييقال انش جميله ماختلف في هالكلام اثنيــن* اقول انش عظيمه والشعر فز وتغنى بـــش* اقول انش طلوع الصبح ولا للقمر شكـلين* سؤالي بس في اي كوكب تسكن اقرابـش؟
جنوووووووووووووووووبيدخيل امش وابوش انش تضميني مع احبابش* اثر بعض الحكي يحلا وفي لسان الجنوبي زين* انا حبيت حرف الشين واغليته على حسابش* تراني من عرفت انش تحبين القصيد الزيــن* وانا ودي اصير الشاعر اللي ياصل اعجابش
قَالَ الله تَعَالَىمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
جنوووووووووووووووووبيأنا من الجنوب وأعشق مواطنها* وأبها والسوده في القلب مسكنها* وفيفا وتنومه أحلى مصايفها♥.*
قَالَ الله تَعَالَىإنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
وتلك الايام....تعليق مخالف
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
يالطيفلاحد يقول وين اهلهم اهلهم دارين وعارفين ومشجعينهم وهم الدافع لهم
قَالَ الله تَعَالَىمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
💎🎀سُندُسقال أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله ﷻ : { كل يوم هو في شأن }" يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً ويرفع قوماً ويضع آخرين.
قَالَ الله تَعَالَىإنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
ستالينغراد*** كلمة جنوبية تعني = كيوت
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
يالطيفيعني علقو على خفة دخم ولا تنتقدونهم
يالطيفلايكون المصور لبناني لاكن معلينا هم حرين فقط ينقصهم الفنانه العالميه مادونا وفرقه يله يشباب
زائر ابوفوازالحمدالله زين أن العرض بي ملابس جنوبيه اسمها فخر لنا ياهل السعوديه أهم شي مايعرضون ملابس الي من غير ملابس الي تجيب الحساسية والحكه لي ولي بعض كبار السن
مجرد تساؤل ؟؟وين جماعتههم عنهم سواء كانن بنات قبايل او غيره ؟؟
💎💛عــــهــــــود💛💎منتصر فديت نخرتك 👺 😬🤗
زائر صريحزمن العجائب
عدد التعليقات:2143
عاشق الجورريقمااري كل وحده أحلى من الأخرى وَيْل حالك ي الجنوبي
عدد التعليقات:6164
الرحااالالله يحفظكم من العيون..ماشاءالله على الجمال..الجمال يفتح النفس في كل شى..لولا الجمال لما تفتحت الزهور
سعودي🇸🇦وافتخرههههههه تطور علم تقنيه ماشاء الله هكذا هو العلم المفيد للبشريه ههههههه فعلا فايده كبيره خاصه للمخترعين المبتديئن راح يستفديو بس مايكلوش بيض وسمك هههههه على قول عادل إمام لبرعي ههههه
الشاعرالجمال والله خابره في اغادير الجمال الطبيعي ما يعرفن مكياج ولا سناب شات
عابر سبيلتعليق مخالف
اللهم اهد ضال المسلمينوتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
💎💛عــــهــــــود💛💎لسان حالها يقول انا افدى جيبك يالسعودي . وإذا أخذت مابجيبه رمته وبحثت عن آخر تفتدي جيبه وليس نخرته - كما تقول - فاتعظوا ياأولي الألباب
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهنسره الصمغي الجمال ***
جنوبية..🌻🌻نضحك يعني؟
اللهم اهد ضال المسلمينوتوالت التعليقات من المغردين الذين أكدوا أن لديها حضور كبير كما أثنوا على ملابس نصرة الحربي// اين انتم من قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهتعليق مخالف
أفريقيأصيلات
عدد التعليقات:436
♨ليالي نجد ♨الله يهديكن الى طريق الحق والصواب
ضابط ايقاعوبعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟
الهمدانيوصلة مزح بين ريم عبد الله ونصرة الحربي بسبب ملابسها الجنوبية((ريم زهرة الجنوب))
طفرانماحولكم وظايف بس ؟
الامانةكل وحدة تلاعب الهوى