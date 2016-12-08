بالفيديو: شاهد كيف ضبط مواطن “خادمته” أثناء سرقة محفظته!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين من خلال كاميرات وضعها داخل منزله، يبين سرقة خادمته لأمواله من داخل محفظة نقود وضعها في إحدى غرف المنزل.

وأوضح الفيديو تسلل الخادمة لمكان محفظة النقود الملقاة على الأرض وقامت بالاستيلاء على النقود التي بداخلها وألقتها مكانها وعادت إلى عملها مرة أخرى.

يشار إلى أن الجهات الأمنية قد حذرت من خطورة التساهل في هذه الأمور، وطالبت بتسليمهم لاتخاذ اللازم حيالهم.