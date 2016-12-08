بالفيديو: شاهد كيف ضبط مواطن “خادمته” أثناء سرقة محفظته!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين من خلال كاميرات وضعها داخل منزله، يبين سرقة خادمته لأمواله من داخل محفظة نقود وضعها في إحدى غرف المنزل.
وأوضح الفيديو تسلل الخادمة لمكان محفظة النقود الملقاة على الأرض وقامت بالاستيلاء على النقود التي بداخلها وألقتها مكانها وعادت إلى عملها مرة أخرى.
يشار إلى أن الجهات الأمنية قد حذرت من خطورة التساهل في هذه الأمور، وطالبت بتسليمهم لاتخاذ اللازم حيالهم.
تعليقات ( 79 )
زايهونيا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
75 رد تعليقاللهم صل وسلم عليهم
انت كذاتعليق ليالي نجد أنا ما اقول إلا فديته يا ناس كلامك سليم جعلي فدوة ***يا أميرة
باسم الاسلامالشجاده افضل شئ في مكة ولكن الذنب مضاعف
شاآآآايب من جبل عسيرت16 ربما انت ي فاهمه السنة خطأ!؟نحن نحب اهل البيت وعلي حبه في قلب كا مؤمن وهو اولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنهم جميعاً. ولكن هم بشر يصيبون ويخطئون. ونؤمن بمشيئة الله فلو شاء الله لهيء لهم الأسباب.
باسم الاسلاماموالنا واعلامنا ونسائنا سلمت الى الليبراليون وشرار الناس وهم يحاربوننا بها من قبل والان وغدا واذا قلنا شئ قالوا لنا مجرمين ارهابيين متطرفين
غازي بن شبيبذكرتوني بتعليقات ساميه اللي تقول نحن وجدنا من تراكم ذرات غبار النجوم وتعليقها الآخر اللي تقول فيه ان اجدادنا مخلوقات فضائية قدموا للأرض قبل مئات السنين وعملوا لنا تعديلات جينيه واعطت نفسها 300 لايك
الماااااضي2030ثم ان كل تعليق ينتقدك او مخالف لرأيك تعطينه ستميه واثنين واربعين ديسلايك وهذا يدل على نرفزتك وسرعة اثارتك وهذا مرض نفسي آخر مستقل بحد ذاته عن باقي الأمراض الأخرى نتمنى لك سرعة الشفاء مما انتي فيه
عدد التعليقات:436
♨ليالي نجد ♨مهما كان تبقى هذه المسكينه المتغربه ضعيفه جدا امام المال السائب الذي يسرقه الغني قبل الفقير اذا كان ضعيف ايمان لذا انا ارى ان الؤم يقع على الكفيل لأنه اراد بفعلته هذي اختبار امانتها بغير وجه حق
الماااااضي2030ساميه اسمحي لي اقول لك ان من يعمل لايكات لنفسه مصاب بعدم الثقة في تعليقاته ويعلم انها خطأ ولا إرادياً كل تعليق يطقه 50 لايك وفي الأحيان 100 لايك هذا مرض نفسي وبمراجعة الطبيب كل شيء يصبح تمام يا افندم
رحمهايه يا حجه ساميه حاطه 40 لايك خلال دقيقه على تعليقك اللي مش ولا بد يا خرااابي ايه الوسوسه دي هيء هيء هيء هيء
العصيميمنتصر انا اعرفه اندنوسي لابس ثوب وشماغ يا دافع البلاء والبلاوي
💎🎀سُندُسكُن ما أستطعت عن الأنام بمعزل...* إن الكثير من الورى لا يصحبُ / وأجعل جليسك سيداً تحظى به...* حبــر " لبيب " عاقل متأدبُ..!!
محب لوطني55 اول مرة يمر علي بدوي اسمه المنتصر ....حضر وبدو كلنا🇸🇦 كلنا ابناء بلد واحد قاتل الله العنصرية بكافة اشكالها .
عدد التعليقات:1368
ساميةفي مثل هذه الحالة لاتسمى سرقة لأن المال ليس مؤمنا في حرز وكسرته هذه العاملة فالمال الملقى لاحد على سارقه وقد يكون المصور قد نصب لها فخا بوضع المحفظة على الأرض ليتهمها والله أعلم 😇
أقولها وانا لكم من الصادقينالابتعاد ثم الابتعاد عن تصيد الخدم ومعاملتهن بقسـوة فليس هذا من شيم الكرام ،ثم لم يذكر فى عقدها بانها ستبقى حتى المراقبة الأمنية ثم ماذا سيقول اعلامهم وحكوماتهم عن بلدنا الكريم لقد اعذر من أنذر
المزن🌺بوجود العمالة المنزلية يتوجب علينا معاملتهم بأنسانية، عدم الثقة التامه بهم ، أَعْط الأجير حقه قبل ان يجف عرقه، حفظ أغراضنا الثمينة، وعدم التباهي أمامهم . إعطائهم مساحة من الحرية والخصوصية.والله أعلم🌺
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًاحفظ_لسانك_فأنت_مسلم - تكلم - حاور - ناقش - انصح - اختلف بأدب - ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) لا تسيئ - لا تشتم - لا تهمز - لا تلمز - لا تستخف بأحد ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهان ماوقفت معاي اسلط علاها بدريه ودلول ويراقبونها ويعطوني معلومات عنها ***
تتازم مشكلة استقدام الخدم بسبب الكمرات داخل المنازل ومدى ضرورتهامن حق الكفيل استخدام الكمرات الأمنية فى حدود ضيقـة لا تكشف عورات الخدم التى نهى الشرع عن التجسس عليهن فمابالك بمن لا يحلل ولا يحرم ؟
عدد التعليقات:6306
بسمهيااااا حنونييييين 💔 والله لو اللي سرقت** ولا شاب سعودي محتاج او طفل لتجلدونهم بكلامكم وشفنا هذا الشي في قصص سرقه الصيدليات وووو لكن عقدة الاجنبي مسيطرة عليكم حتى مع الباطل ضد الحق ..عجبي!!!!!
عدد التعليقات:5015
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
المزن🌺السرقة مرض وآفة ليس كل فقير سارق، اشتهرأغنياءمنهم ممثلة أمريكية مشهورة بالسرقة من محلات المجوهرات وحقائب اليد الثمينة وهي ليست بحاجة.وانت قدترمي بألف ريال متعمدويلحقك فقير ليقول لقد أسقطت نقودك!! 🌺
استخدام سئ الكمرات الامنيـةلدى رخصة استقدام عمالة منزلية ان استمر الوضع السئ للاستخدام الكمرات الامنيـة ضد الخادمات وتصيدهن للاسباب الله أعلم بها فلن ورأى خادمة بالمملكة ونحن ندفع الثمن غاليا سواء من تكاليف استقدام او رواتب
عدد التعليقات:6306
بسمهالمنتصر انت تحديداً اخر واحد شيهانه بتوقف معاه ههههههههه لا تحلم .😜
الشمريو الله العظيم مفروض يحاسب ها**** طيب لو وصلت الصوره لاهلها اتق الله لو عالجت المشكله وعلمته انه حرام وجبت لها داعيه و مقاطع سيدي كان. كسبة الاجر. حسبنا الله في بنات المسلمين ومن يستغل ظعفهن
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهيحطها في الخزنه ويقفل علاها حتى لا يتهم أحد يابسمه علم
REALITYالمال السايب يعلم السرقة
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهأنا أقول شيهانه مع رأيي لأنه هو الصحيح يا قاسيه يا متوحشه من كثر أكل السمك ماعندكم رحمه أما نحن ياأهل نجد *** وعندنا رحمه وعاطفه ** تحب الخير لغيرها وأنتم جده غير يادافع البلاء هههههههههههههه
احمد عسيرياختبار لنفس ضعيفة امارة بالسوء ولو وجد هو شيء سيضعف اتركوا تخوين الناس وأخلصوا النية اعطوهم حقوقهم وأحسنوا تعاملهم تكسبوهم عيب عيب عيب مافعلت ياصاحب المقطع ..
اسمرعبرعز الله طارت الخمسة
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهطيب يا بسمه نأخذ رأي شيهانه ونحتكم عندها وش تقرر نمشي علاه لأنها حكيمه وبنت شيوخ وفاهمه ومثقفه ماشاء الله علاها اتفقنا يا بسمه طيب نشوف وش تقول شيهانه علم
زائرباين وضع المحفظة عمد ليستغل الشغالة ويمكن صارله سنة ما دفع رواتبها ويبي يفسرها بتهمة السرقة بدون ما يعطيها شي لو ستر عليها كان احسن له في الدنيا والاخرة لكن شقول على أصحاب القسوة بقلوبهم
عدد التعليقات:6306
بسمهالمنتصر بالله من تعاطف مع الشغاله من النبلاء ومن وقف ضدها ومع أبو محفظه من القعيطيه وأهل اللؤم والشر وووووووووووو//لا ابداً اللي تعاطف معاها يكيل بمكيالين لانها غلطت 👌🏻واللي معاه واقعيين ببساطه
📒📙 ريما__Rima📙📒تسرق وش بعد السرقة يمكن ذبح
يالطيفليه تتعحبون عادي كل الجرائم فعلوها وهل هي تصلت عليكم وقالت استقدموني لا انتم حفيت اقدامكم لين وصلتكم وبعضكم يسوي حفله لقدومها ورحيلها والبعض سافر يسلم عليها والبعض تروشه وعمرة 10سنوات اكان بنت اولد
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهمن تعاطف مع الشغاله من النبلاء ومن وقف ضدها ومع أبو محفظه من القعيطيه وأهل اللؤم والشر وووووووووووو
سويدما سرقت الاهي محتاجه شكله ما يعطيها راتب ومشغلها بالمجان
الواقع الاليمالمال السايب يعلم السرقة
📒📙 ريما__Rima📙📒الشغالة قالت في نفسها ولا من شاف ولا من دري 😂😅لكن📷😂
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهماراح يسوي لها شيء بس شكله مهايطي ويحب أفلام الأكشن و الهياط........?
عدد التعليقات:6306
بسمهفيه خادمات لو الذهب مرمي قدامها ماشالته والبعض حتى لو موفر لها كل شي الا تسسسرق !واتوقع تكررت فعلتهاواذا الانسان في بيته ماحس بالامان على اغراضه بالله فين يحطها ؟!؟***
📒📙 ريما__Rima📙📒ياعهود لاتدافعين عنهن مادمرنا إلا الطيبة الزايدة___تكونين طيبة أو شرانيه النتيجة وحده ذبح سحر سرقة تسميم. .إلخ ■لكن الناس يعاملونهن بطيبة زائدة لكي يسلمون من شرهن لعلها تنصلح ولا فيه فائدة 💔
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللهحسب تحليل مخي أنا وعهود وشيهانه أن هذا الشخص تعمد نصب فخ لهذه الضعيفه لكي يستغلها ويبتزها في أمور معروفه ولا يفعل هذا الشيء غير نفر مخه ضارب على شاهي جمر أبو فروه................?
عدد التعليقات:6306
بسمهمعليييش يعني حتى لو اخطأ بعدم سترها معقول اغلبكم يأيد فعلتها؟!؟!لو احد منكم بمكانه وفقد اشياء مره ومرتين راح يعمل مثله او يواجها او ممكن يفتشها اويضربها ..لكن هيه قاعدة تسرقه وتأكد من الكام ماظلمها!!
📒📙 ريما__Rima📙📒واضح حط الفلوس بالأرض ليختبرها تسرق او_لا□ سفرها مدام به سرقة كل شيء احتمال تسوية
📒📙 ريما__Rima📙📒شغالة وفلوس وبالأرض ماتبيها تسرقها 😂 احيانا يسرقونك من القرابة طبعا البعض منهم اللي مايفكر بذيك اللحظة إلا بالفلوس ةة💸
عدد التعليقات:6176
المنتصر باللههو وضع المحفظة عمداً لأنه يعلم أن الكيمره تسجل فيديو لكي يستغلها ويبتزها في أمور أكبر من طاقتها وووووووووووو
💎💛عــــهــــــود💛💎كلنا نعلم أن أي مبلغ معنا أو ذهب لابد أن نبعده عن الخادمات لايوجد فائدة من فضحها هِيَ خادمة مسكينة يكفي أن تنهرها أين المال ؟وتحضره لك ثم إذا أردت تسفيرها فسفرها ليس من شيَم المروءة الاستقواء على ضعيف
شيعي برونزيزاده براة
عــــهــــــود- لاسمح الله - مكانها ماذا لو كُلِّفت فوق طاقتي وعملاً إضافياً فوق الراتب المفترض ماذا سأفعل لو كنت مكانها وضعفت وتصيدتني الكاميرا وشُهّر بي ****
عــــهــــــودثم لانعلم هل أنت تعطيها رواتبها أوّلاً بأوّل وكيف تطالبها بإعداد القهوة والشاي وترتيب الفوضى وغسل الفناجيل والصحون وإعداد الأكل ثم تضع لها طعم تصيده بها ..***
العنزيلعنن الله الحاجه اللي خلتها تشتغل عند نوعياتك مسوي محقق كونان
عدد التعليقات:6306
بسمهيمكن تكررت فعلتها واضطر يحط كاميرات واعتقد من حقه لكن**
ناسيشاآآآايب من جبل عسير قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه(لو كان الفقر رجلاً لقتلته).......... ليش بس بتزعل منك مدعين السنة الان بحديث علي. يجنون لسماع اسم علي او حسين او فاطمة او زهراء
💎💛عــــهــــــود💛💎لتتصيّد به خادمة مغتربة فقيرة مسكينة تفكر كيف تعول صغارها وتجعلوها تعدّ الشاي والقهوة ثم ترتّب هذه الفوضى التي لم تكلفوا أنفسكم جمع بيالات الشاي بجانب بعضها على الأقل بدلاً من تركها بحالة فوضى مخزية
💎💛عــــهــــــود💛💎وأين أنت من حديث ( من ستر الله على مسلم ..) لو أنها عذبت أطفال أو رضّع لقلنا نعم شهّر بها لكي يعلم الناس عدم استئمان فلذات أكبادهم عند خادمة مهنتها التنظيف والترتيب أمّا أن تضع طُعم لتتصيّد به تاابع
شيعي برونزيطيب طيب طب طيب خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
شاآآآايب من جبل عسيرقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه(لو كان الفقر رجلاً لقتلته). سلوكها خطأ لكن لعن الله الحاجة. يجب إن لا نهيء الاسباب للخيانة فمن ارسل بناته وزوجاته لتخدم عندنا ارسلهم تحت ضغط الحاجة. ونسأل الله الستر.
عدد التعليقات:1
ya1513المال السايب يعلم السرقه والخطأ خطأك لأنك تركت الفلوس قدامها مرميه على الأرض
سعودي🇸🇦وافتخرلو سألها بدون مايقول لها عن تصوير الكاميرا .. هيه وين الفلوس اللي بالمحفظه ،،، تجاوب بابا مبيه معلوم مبيه سوف انا سغل مطبخ سوي ساي كهوه بابا مبيه هرامي انا اهـ اهـ اهه ،، وتقعد تهل من الدموع ههههههههه
عبدالرحمنهذا المتذاكي يحط محفظته امام الشغاله الفقيرة ويختبر امانتها لماذا؟انت لم تستقدم عالمه وداعيه وانما شغاله فقيرة يغريها المال ومن اجله تركت اولادها واظنك لو تسنت لك فرصه لسقرت بملء فمك
الهمدانيناس ماتخاف الله عطوهم رواتبهم يجلسوهم بالــ 6 اشهر بلا راتب ويجي يشهر في الفقيرة استح على وجهك طيب بلغ عنها مو تشهر من عطاك الحق في التشهير امسكوه ادبوه هذا محتاج تربية ربوه
تركيطيب لو سترت عليها اليس خير .
عدد التعليقات:16201
قلم الحقيقهيعني وشـــــــ تتوقع قطوة ووضعت أمامها قطعة لحمه بتتركها أم ستلتهما بنهم شديد.تمامآ الوضع شبيه عند هذه الخادمة عندما تجد حافظة نقود وهي في أمس الحاجة للمال ونفس دنيئة لصاحبها.لاتظن غير فعل ذلك منهم.
عدد التعليقات:6164
الرحااالالدنيا دواره..الستر زين..اليوم تفضح..وغدا تنفضح..واذا سترت احدا..الله يستر عليك..لهذا توقع في اي لحظه ان يحصل لك مثل ما انت عملته لها من فضيحه..الشغاله من تدخل بيتك تعتبر في ذمتك..كيف تفضحها..عجبي
💎🎀سُندُسمن نعمة الله وعدله أنه يحاسبنا "بأعمالنا" وليس بما يقوله الناس عنَّا.
عدد التعليقات:2143
عاشق الجورريأن كفشت البواقه
حقيقة مؤلمةهذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبيه تراها ما تزوجتك لسواد عيونك . بل علشان قروشك الي بجيبك
الامانةالله يهدي ضال المسلمين الصبر زين ولو إنه مر