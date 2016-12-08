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بالفيديو: شاهد كيف ضبط مواطن “خادمته” أثناء سرقة محفظته!

8 ديسمبر, 2016 , 15:25 م
بالفيديو: شاهد كيف ضبط مواطن “خادمته” أثناء سرقة محفظته!
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين من خلال كاميرات وضعها داخل منزله، يبين سرقة خادمته لأمواله من داخل محفظة نقود وضعها في إحدى غرف المنزل.

وأوضح الفيديو تسلل الخادمة لمكان محفظة النقود الملقاة على الأرض وقامت بالاستيلاء على النقود التي بداخلها وألقتها مكانها وعادت إلى عملها مرة أخرى.
يشار إلى أن الجهات الأمنية قد حذرت من خطورة التساهل في هذه الأمور، وطالبت بتسليمهم لاتخاذ اللازم حيالهم.



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 79
    8 ديسمبر, 2016 , 18:15 م

    زايهون

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 78
    8 ديسمبر, 2016 , 18:12 م

    75 رد تعليق

    اللهم صل وسلم عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 77
    8 ديسمبر, 2016 , 18:12 م

    انت كذا

    تعليق ليالي نجد أنا ما اقول إلا فديته يا ناس كلامك سليم جعلي فدوة ***يا أميرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 76
    8 ديسمبر, 2016 , 18:10 م

    باسم الاسلام

    الشجاده افضل شئ في مكة ولكن الذنب مضاعف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 75
    8 ديسمبر, 2016 , 18:07 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    ت16 ربما انت ي فاهمه السنة خطأ!؟نحن نحب اهل البيت وعلي حبه في قلب كا مؤمن وهو اولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنهم جميعاً. ولكن هم بشر يصيبون ويخطئون. ونؤمن بمشيئة الله فلو شاء الله لهيء لهم الأسباب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 74
    8 ديسمبر, 2016 , 18:07 م

    باسم الاسلام

    اموالنا واعلامنا ونسائنا سلمت الى الليبراليون وشرار الناس وهم يحاربوننا بها من قبل والان وغدا واذا قلنا شئ قالوا لنا مجرمين ارهابيين متطرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 73
    8 ديسمبر, 2016 , 18:04 م

    غازي بن شبيب

    ذكرتوني بتعليقات ساميه اللي تقول نحن وجدنا من تراكم ذرات غبار النجوم وتعليقها الآخر اللي تقول فيه ان اجدادنا مخلوقات فضائية قدموا للأرض قبل مئات السنين وعملوا لنا تعديلات جينيه واعطت نفسها 300 لايك
    لا يعجبني(16) اعجبني(4)
  8. 72
    8 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    الماااااضي2030

    ثم ان كل تعليق ينتقدك او مخالف لرأيك تعطينه ستميه واثنين واربعين ديسلايك وهذا يدل على نرفزتك وسرعة اثارتك وهذا مرض نفسي آخر مستقل بحد ذاته عن باقي الأمراض الأخرى نتمنى لك سرعة الشفاء مما انتي فيه
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  9. 71
    8 ديسمبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:436

    ♨ليالي نجد ♨

    مهما كان تبقى هذه المسكينه المتغربه ضعيفه جدا امام المال السائب الذي يسرقه الغني قبل الفقير اذا كان ضعيف ايمان لذا انا ارى ان الؤم يقع على الكفيل لأنه اراد بفعلته هذي اختبار امانتها بغير وجه حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  10. 70
    8 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    الماااااضي2030

    ساميه اسمحي لي اقول لك ان من يعمل لايكات لنفسه مصاب بعدم الثقة في تعليقاته ويعلم انها خطأ ولا إرادياً كل تعليق يطقه 50 لايك وفي الأحيان 100 لايك هذا مرض نفسي وبمراجعة الطبيب كل شيء يصبح تمام يا افندم
    لا يعجبني(11) اعجبني(4)
  11. 69
    8 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    رحمه

    ايه يا حجه ساميه حاطه 40 لايك خلال دقيقه على تعليقك اللي مش ولا بد يا خرااابي ايه الوسوسه دي هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(14) اعجبني(5)
  12. 68
    8 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    سويميه 61 لو سمحت ترى 3-4 لايكات تكفي ماهو تحط مليون لايك على تعليقاتك السامجه وكأن لك متابعين ومعجبين بليز
    لا يعجبني(23) اعجبني(8)
  13. 67
    8 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    العصيمي

    منتصر انا اعرفه اندنوسي لابس ثوب وشماغ يا دافع البلاء والبلاوي
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  14. 66
    8 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    مهب لوطنه اكيد اسمك مرفت او شوكت خخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 65
    8 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 64
    8 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 63
    8 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    💎🎀سُندُس

    كُن ما أستطعت عن الأنام بمعزل...* إن الكثير من الورى لا يصحبُ / وأجعل جليسك سيداً تحظى به...* حبــر " لبيب " عاقل متأدبُ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  18. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    محب لوطني

    55 اول مرة يمر علي بدوي اسمه المنتصر ....حضر وبدو كلنا🇸🇦 كلنا ابناء بلد واحد قاتل الله العنصرية بكافة اشكالها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:1368

    سامية

    في مثل هذه الحالة لاتسمى سرقة لأن المال ليس مؤمنا في حرز وكسرته هذه العاملة فالمال الملقى لاحد على سارقه وقد يكون المصور قد نصب لها فخا بوضع المحفظة على الأرض ليتهمها والله أعلم 😇
    لا يعجبني(7) اعجبني(43)
  20. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    منتصر يدافع عنها لانها من ربعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    ٢٩ من كثر الذهب عندك وش بيسرقون ياحسرة كله مضروب اصلا هو عندك خدامة 😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    أقولها وانا لكم من الصادقين

    الابتعاد ثم الابتعاد عن تصيد الخدم ومعاملتهن بقسـوة فليس هذا من شيم الكرام ،ثم لم يذكر فى عقدها بانها ستبقى حتى المراقبة الأمنية ثم ماذا سيقول اعلامهم وحكوماتهم عن بلدنا الكريم لقد اعذر من أنذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    المزن

    🌺بوجود العمالة المنزلية يتوجب علينا معاملتهم بأنسانية، عدم الثقة التامه بهم ، أَعْط الأجير حقه قبل ان يجف عرقه، حفظ أغراضنا الثمينة، وعدم التباهي أمامهم . إعطائهم مساحة من الحرية والخصوصية.والله أعلم🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  24. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    احفظ_لسانك_فأنت_مسلم - تكلم - حاور - ناقش - انصح - اختلف بأدب - ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) لا تسيئ - لا تشتم - لا تهمز - لا تلمز - لا تستخف بأحد ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  25. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    اول مرة يمر علي بدوي اسمه المنتصر اسم مصري ياثقل الدم والطينة والرخامة الله من خفة العقل يكرر مشاركاتة وبلش بشيهانة علق مثل صاحبتة قلم العجايز على الاخوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    ان ماوقفت معاي اسلط علاها بدريه ودلول ويراقبونها ويعطوني معلومات عنها ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    تتازم مشكلة استقدام الخدم بسبب الكمرات داخل المنازل ومدى ضرورتها

    من حق الكفيل استخدام الكمرات الأمنية فى حدود ضيقـة لا تكشف عورات الخدم التى نهى الشرع عن التجسس عليهن فمابالك بمن لا يحلل ولا يحرم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    يااااا حنونييييين 💔 والله لو اللي سرقت** ولا شاب سعودي محتاج او طفل لتجلدونهم بكلامكم وشفنا هذا الشي في قصص سرقه الصيدليات وووو لكن عقدة الاجنبي مسيطرة عليكم حتى مع الباطل ضد الحق ..عجبي!!!!!
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  29. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:5015

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 16:54 م

    المزن

    🌺السرقة مرض وآفة ليس كل فقير سارق، اشتهرأغنياءمنهم ممثلة أمريكية مشهورة بالسرقة من محلات المجوهرات وحقائب اليد الثمينة وهي ليست بحاجة.وانت قدترمي بألف ريال متعمدويلحقك فقير ليقول لقد أسقطت نقودك!! 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 16:54 م

    استخدام سئ الكمرات الامنيـة

    لدى رخصة استقدام عمالة منزلية ان استمر الوضع السئ للاستخدام الكمرات الامنيـة ضد الخادمات وتصيدهن للاسباب الله أعلم بها فلن ورأى خادمة بالمملكة ونحن ندفع الثمن غاليا سواء من تكاليف استقدام او رواتب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    المنتصر انت تحديداً اخر واحد شيهانه بتوقف معاه ههههههههه لا تحلم .😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 16:49 م

    الشمري

    و الله العظيم مفروض يحاسب ها**** طيب لو وصلت الصوره لاهلها اتق الله لو عالجت المشكله وعلمته انه حرام وجبت لها داعيه و مقاطع سيدي كان. كسبة الاجر. حسبنا الله في بنات المسلمين ومن يستغل ظعفهن
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  34. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    يحطها في الخزنه ويقفل علاها حتى لا يتهم أحد يابسمه علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 16:48 م

    REALITY

    المال السايب يعلم السرقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    أنا أقول شيهانه مع رأيي لأنه هو الصحيح يا قاسيه يا متوحشه من كثر أكل السمك ماعندكم رحمه أما نحن ياأهل نجد *** وعندنا رحمه وعاطفه ** تحب الخير لغيرها وأنتم جده غير يادافع البلاء هههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    اصلا سفر المرأة الشابة لوحدها والعمل بدون محرم في بيت رجل غريب لسنين للمسلمه هل يجوز لها ذلك ولمن استقدم هل يجوز له ايواء انثى مهما كانت ملتها تحت ذريعة الخدمة وهل تقبل ذلك ع نساءك حتى لو كنت فقير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  38. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    ٢٩ اقولك فين ولا تزعلين
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  39. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 16:37 م

    احمد عسيري

    اختبار لنفس ضعيفة امارة بالسوء ولو وجد هو شيء سيضعف اتركوا تخوين الناس وأخلصوا النية اعطوهم حقوقهم وأحسنوا تعاملهم تكسبوهم عيب عيب عيب مافعلت ياصاحب المقطع ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  40. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    اسمرعبر

    عز الله طارت الخمسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    طيب يا بسمه نأخذ رأي شيهانه ونحتكم عندها وش تقرر نمشي علاه لأنها حكيمه وبنت شيوخ وفاهمه ومثقفه ماشاء الله علاها اتفقنا يا بسمه طيب نشوف وش تقول شيهانه علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    زائر

    باين وضع المحفظة عمد ليستغل الشغالة ويمكن صارله سنة ما دفع رواتبها ويبي يفسرها بتهمة السرقة بدون ما يعطيها شي لو ستر عليها كان احسن له في الدنيا والاخرة لكن شقول على أصحاب القسوة بقلوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    المنتصر بالله من تعاطف مع الشغاله من النبلاء ومن وقف ضدها ومع أبو محفظه من القعيطيه وأهل اللؤم والشر وووووووووووو//لا ابداً اللي تعاطف معاها يكيل بمكيالين لانها غلطت 👌🏻واللي معاه واقعيين ببساطه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 16:22 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    تسرق وش بعد السرقة يمكن ذبح
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  45. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    يالطيف

    ليه تتعحبون عادي كل الجرائم فعلوها وهل هي تصلت عليكم وقالت استقدموني لا انتم حفيت اقدامكم لين وصلتكم وبعضكم يسوي حفله لقدومها ورحيلها والبعض سافر يسلم عليها والبعض تروشه وعمرة 10سنوات اكان بنت اولد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    من تعاطف مع الشغاله من النبلاء ومن وقف ضدها ومع أبو محفظه من القعيطيه وأهل اللؤم والشر وووووووووووو
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  47. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    سويد

    ما سرقت الاهي محتاجه شكله ما يعطيها راتب ومشغلها بالمجان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    الواقع الاليم

    المال السايب يعلم السرقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    الشغالة قالت في نفسها ولا من شاف ولا من دري 😂😅لكن📷😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    ماراح يسوي لها شيء بس شكله مهايطي ويحب أفلام الأكشن و الهياط........?
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    فيه خادمات لو الذهب مرمي قدامها ماشالته والبعض حتى لو موفر لها كل شي الا تسسسرق !واتوقع تكررت فعلتهاواذا الانسان في بيته ماحس بالامان على اغراضه بالله فين يحطها ؟!؟***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  52. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    ياعهود لاتدافعين عنهن مادمرنا إلا الطيبة الزايدة___تكونين طيبة أو شرانيه النتيجة وحده ذبح سحر سرقة تسميم. .إلخ ■لكن الناس يعاملونهن بطيبة زائدة لكي يسلمون من شرهن لعلها تنصلح ولا فيه فائدة 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    حسب تحليل مخي أنا وعهود وشيهانه أن هذا الشخص تعمد نصب فخ لهذه الضعيفه لكي يستغلها ويبتزها في أمور معروفه ولا يفعل هذا الشيء غير نفر مخه ضارب على شاهي جمر أبو فروه................?
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    معليييش يعني حتى لو اخطأ بعدم سترها معقول اغلبكم يأيد فعلتها؟!؟!لو احد منكم بمكانه وفقد اشياء مره ومرتين راح يعمل مثله او يواجها او ممكن يفتشها اويضربها ..لكن هيه قاعدة تسرقه وتأكد من الكام ماظلمها!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    واضح حط الفلوس بالأرض ليختبرها تسرق او_لا□ سفرها مدام به سرقة كل شيء احتمال تسوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    شغالة وفلوس وبالأرض ماتبيها تسرقها 😂 احيانا يسرقونك من القرابة طبعا البعض منهم اللي مايفكر بذيك اللحظة إلا بالفلوس ةة💸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:6176

    المنتصر بالله

    هو وضع المحفظة عمداً لأنه يعلم أن الكيمره تسجل فيديو لكي يستغلها ويبتزها في أمور أكبر من طاقتها وووووووووووو
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    كلنا نعلم أن أي مبلغ معنا أو ذهب لابد أن نبعده عن الخادمات لايوجد فائدة من فضحها هِيَ خادمة مسكينة يكفي أن تنهرها أين المال ؟وتحضره لك ثم إذا أردت تسفيرها فسفرها ليس من شيَم المروءة الاستقواء على ضعيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    شيعي برونزي

    زاده براة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    عــــهــــــود

    - لاسمح الله - مكانها ماذا لو كُلِّفت فوق طاقتي وعملاً إضافياً فوق الراتب المفترض ماذا سأفعل لو كنت مكانها وضعفت وتصيدتني الكاميرا وشُهّر بي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    عــــهــــــود

    ثم لانعلم هل أنت تعطيها رواتبها أوّلاً بأوّل وكيف تطالبها بإعداد القهوة والشاي وترتيب الفوضى وغسل الفناجيل والصحون وإعداد الأكل ثم تضع لها طعم تصيده بها ..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    العنزي

    لعنن الله الحاجه اللي خلتها تشتغل عند نوعياتك مسوي محقق كونان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:6306

    بسمه

    يمكن تكررت فعلتها واضطر يحط كاميرات واعتقد من حقه لكن**
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    ناسي

    شاآآآايب من جبل عسير قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه(لو كان الفقر رجلاً لقتلته).......... ليش بس بتزعل منك مدعين السنة الان بحديث علي. يجنون لسماع اسم علي او حسين او فاطمة او زهراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لتتصيّد به خادمة مغتربة فقيرة مسكينة تفكر كيف تعول صغارها وتجعلوها تعدّ الشاي والقهوة ثم ترتّب هذه الفوضى التي لم تكلفوا أنفسكم جمع بيالات الشاي بجانب بعضها على الأقل بدلاً من تركها بحالة فوضى مخزية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وأين أنت من حديث ( من ستر الله على مسلم ..) لو أنها عذبت أطفال أو رضّع لقلنا نعم شهّر بها لكي يعلم الناس عدم استئمان فلذات أكبادهم عند خادمة مهنتها التنظيف والترتيب أمّا أن تضع طُعم لتتصيّد به تاابع
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  67. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    شيعي برونزي

    طيب طيب طب طيب خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه(لو كان الفقر رجلاً لقتلته). سلوكها خطأ لكن لعن الله الحاجة. يجب إن لا نهيء الاسباب للخيانة فمن ارسل بناته وزوجاته لتخدم عندنا ارسلهم تحت ضغط الحاجة. ونسأل الله الستر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:1

    ya1513

    المال السايب يعلم السرقه والخطأ خطأك لأنك تركت الفلوس قدامها مرميه على الأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو سألها بدون مايقول لها عن تصوير الكاميرا .. هيه وين الفلوس اللي بالمحفظه ،،، تجاوب بابا مبيه معلوم مبيه سوف انا سغل مطبخ سوي ساي كهوه بابا مبيه هرامي انا اهـ اهـ اهه ،، وتقعد تهل من الدموع ههههههههه
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  71. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 15:38 م

    عبدالرحمن

    هذا المتذاكي يحط محفظته امام الشغاله الفقيرة ويختبر امانتها لماذا؟انت لم تستقدم عالمه وداعيه وانما شغاله فقيرة يغريها المال ومن اجله تركت اولادها واظنك لو تسنت لك فرصه لسقرت بملء فمك
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  72. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    الهمداني

    ناس ماتخاف الله عطوهم رواتبهم يجلسوهم بالــ 6 اشهر بلا راتب ويجي يشهر في الفقيرة استح على وجهك طيب بلغ عنها مو تشهر من عطاك الحق في التشهير امسكوه ادبوه هذا محتاج تربية ربوه
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  73. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    تركي

    طيب لو سترت عليها اليس خير .
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  74. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:16201

    قلم الحقيقه

    يعني وشـــــــ تتوقع قطوة ووضعت أمامها قطعة لحمه بتتركها أم ستلتهما بنهم شديد.تمامآ الوضع شبيه عند هذه الخادمة عندما تجد حافظة نقود وهي في أمس الحاجة للمال ونفس دنيئة لصاحبها.لاتظن غير فعل ذلك منهم.
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  75. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:6164

    الرحااال

    الدنيا دواره..الستر زين..اليوم تفضح..وغدا تنفضح..واذا سترت احدا..الله يستر عليك..لهذا توقع في اي لحظه ان يحصل لك مثل ما انت عملته لها من فضيحه..الشغاله من تدخل بيتك تعتبر في ذمتك..كيف تفضحها..عجبي
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  76. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    💎🎀سُندُس

    من نعمة الله وعدله أنه يحاسبنا "بأعمالنا" وليس بما يقوله الناس عنَّا.
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  77. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:2143

    عاشق الجورري

    أن كفشت البواقه
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  78. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    حقيقة مؤلمة

    هذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبيه تراها ما تزوجتك لسواد عيونك . بل علشان قروشك الي بجيبك
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  79. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    الامانة

    الله يهدي ضال المسلمين الصبر زين ولو إنه مر
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