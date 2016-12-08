بالفيديو والصور:خادم الحرمين يصل إلى دولة الكويت

صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الكويت.وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين بالصالة الأميرية في مطار الكويت الدولي أخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.