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بالفيديو والصور:خادم الحرمين يصل إلى دولة الكويت

8 ديسمبر, 2016 , 15:57 م
بالفيديو والصور:خادم الحرمين يصل إلى دولة الكويت
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صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الكويت.وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين بالصالة الأميرية في مطار الكويت الدولي أخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 18:02 م

    عسكوووول الوااافي

    اشوف قلم الخنبوقة ما يعلق على مثل هكذا اخبار !
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  2. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 17:52 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  3. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:585

    ابونواف...

    حظي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيزيز ال سعود بأستقبال رسمي وشعبي كويتي مهيب يستحقه ملك الحزم والعزم خادم قبلة المسلمين اللهم احفظه واللهم احفظ ابطالنا في الحدود اشفي مصابهم وارحم شهيدهم وثبتهم
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  4. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    محمد اتحادي

    صباح الخير
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  5. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    يستاهل الملك سلمان عين فراش وعين غطاء
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  6. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:14615

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=erNDNdeVo8M
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  7. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:5015

    بدور

    الحمد الله على سلامتك وربي يحفظك يابو فهد
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  8. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:1368

    سامية

    حفظه الله وجميع قادة دول الخليج❤️🇸🇦
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  9. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 16:49 م

    سنافي

    اللهم احفظه في حله وترحاله واجعله سندا لكتابك وناصرا لأوليائك وعزا وقوة للإسلام والمسلمين ..
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  10. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    اليوسي

    اللهم احفظ ولاة امرنا وفِي مقدمتهم خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية ويطول عمره لما يحبه الله ويرضاه اللهم ارزقه البطانة الصالحه وابعد عنه كل شر ومكروه يا رب العالمين آمين .
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  11. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:14615

    برق الحرم

    (((((الحمد لله على وصول خادم الحرمين الشريفين سلمه الله ...... كفو_ياكويت ))))))
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  12. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    شقآإإآوي

    الحمدلله على سلامتك ياملك الخليج الله يطول بعمره ويديم عليه الصحه والعافيه..!!
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