بالفيديو والصور:خادم الحرمين يصل إلى دولة الكويت

صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الكويت.وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين بالصالة الأميرية في مطار الكويت الدولي أخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
تعليقات ( 12 )
عسكوووول الوااافياشوف قلم الخنبوقة ما يعلق على مثل هكذا اخبار !
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
عدد التعليقات:585
ابونواف...حظي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيزيز ال سعود بأستقبال رسمي وشعبي كويتي مهيب يستحقه ملك الحزم والعزم خادم قبلة المسلمين اللهم احفظه واللهم احفظ ابطالنا في الحدود اشفي مصابهم وارحم شهيدهم وثبتهم
محمد اتحاديصباح الخير
عدد التعليقات:14615
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=erNDNdeVo8M
عدد التعليقات:5015
بدورالحمد الله على سلامتك وربي يحفظك يابو فهد
عدد التعليقات:1368
ساميةحفظه الله وجميع قادة دول الخليج❤️🇸🇦
سنافياللهم احفظه في حله وترحاله واجعله سندا لكتابك وناصرا لأوليائك وعزا وقوة للإسلام والمسلمين ..
اليوسياللهم احفظ ولاة امرنا وفِي مقدمتهم خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية ويطول عمره لما يحبه الله ويرضاه اللهم ارزقه البطانة الصالحه وابعد عنه كل شر ومكروه يا رب العالمين آمين .
عدد التعليقات:14615
برق الحرم(((((الحمد لله على وصول خادم الحرمين الشريفين سلمه الله ...... كفو_ياكويت ))))))
شقآإإآويالحمدلله على سلامتك ياملك الخليج الله يطول بعمره ويديم عليه الصحه والعافيه..!!