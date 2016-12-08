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بالفيديو : شاهد موكب خادم الحرمين الشريفين بالكويت

8 ديسمبر, 2016 , 18:29 م
بالفيديو : شاهد موكب خادم الحرمين الشريفين بالكويت
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صحيفة المرصد:احتفلت اليوم (الخميس) دولة الكويت بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار جولته الخليجية التي يقوم بها.
وأظهرت لقطات موكب خادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد وهما في طريقهما للقصر و تزينت الطرق بأعلام الدولتين و حضر الاحتفال أطفال المدارس والكشافة وعدد من المواطنين الكويتيين على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين .



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 21:17 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    ادام الله لكم الحكم يا ال سعود ✌🏻✌🏻️
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  2. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    روحاني الحين قاعد يلطم
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  3. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    عبدالعزيز//

    الاذناب بيموتوا قهر انها دول الخليج حينما تجتمع تفشل كل مخطاطات خونة الدين والاوطان حفظ الله سلمان وحكام الخليج وحفظ الله اوطاننا
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  4. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 19:34 م

    تعليق 7 اخوي جزانا الله وياك والمسلمين كل خير شكرا على التذكير
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  5. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 19:16 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  6. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 19:11 م

    ابوبنيان

    يستاهل ملكنا الله يطول في عمره
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  7. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    اسمرعبر

    استقبال اسطوري فخم يليق بمكانة بلدنا بين قادة دول مجلس التعاون 🇸🇦🇸🇦
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  8. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:11974

    إنسان منصف

    اللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان ،،،،،في حله وترحاله،،،،،آمين❤️
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  9. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    بوطلال

    الله يحفظك يبوفهد في كل مكان
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  10. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 18:50 م

    بوطلال

    الله يحفظك يبوفهد في كل مكان
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  11. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 18:48 م

    مع زاتك

    الله يطول بعمره ويجعله ذخر ويمتعه بالصحة والعافيه.هو وسمو ولي عهده.وسمو ولي ولي العهد..آمين.قولوا آمين
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