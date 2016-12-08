بالفيديو : شاهد موكب خادم الحرمين الشريفين بالكويت

صحيفة المرصد:احتفلت اليوم (الخميس) دولة الكويت بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار جولته الخليجية التي يقوم بها.

وأظهرت لقطات موكب خادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد وهما في طريقهما للقصر و تزينت الطرق بأعلام الدولتين و حضر الاحتفال أطفال المدارس والكشافة وعدد من المواطنين الكويتيين على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين .