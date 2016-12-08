صحيفة المرصد:احتفلت اليوم (الخميس) دولة الكويت بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار جولته الخليجية التي يقوم بها.
وأظهرت لقطات موكب خادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد وهما في طريقهما للقصر و تزينت الطرق بأعلام الدولتين و حضر الاحتفال أطفال المدارس والكشافة وعدد من المواطنين الكويتيين على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين .
بالفيديو : شاهد موكب خادم الحرمين الشريفين بالكويت
صحيفة المرصد:احتفلت اليوم (الخميس) دولة الكويت بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار جولته الخليجية التي يقوم بها.
تعليقات ( 11 )
معاهد ومبايع ال سعودادام الله لكم الحكم يا ال سعود ✌🏻✌🏻️
عبدالعزيز//الاذناب بيموتوا قهر انها دول الخليج حينما تجتمع تفشل كل مخطاطات خونة الدين والاوطان حفظ الله سلمان وحكام الخليج وحفظ الله اوطاننا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
ابوبنيانيستاهل ملكنا الله يطول في عمره
اسمرعبراستقبال اسطوري فخم يليق بمكانة بلدنا بين قادة دول مجلس التعاون 🇸🇦🇸🇦
عدد التعليقات:11974
إنسان منصفاللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان ،،،،،في حله وترحاله،،،،،آمين❤️
بوطلالالله يحفظك يبوفهد في كل مكان
بوطلالالله يحفظك يبوفهد في كل مكان
مع زاتكالله يطول بعمره ويجعله ذخر ويمتعه بالصحة والعافيه.هو وسمو ولي عهده.وسمو ولي ولي العهد..آمين.قولوا آمين