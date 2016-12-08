بالفيديو : الشيخ دعيج الصباح يلقي قصيدة ترحيباً بزيارة الملك سلمان للكويت

صحيفة المرصد: أعد الشيخ دعيج الخليفة الصباح أبيات شعر بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الكويت و قام بنشر مقطع فيديو و هو يلقي الأبيات الشعرية و أوضح أنها تتألف من مجموعة من القصائد.
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تعليقات ( 3 )
فهدالجويانالفخر كل الفخر لحكام الخليج سلمان قادهم لبطش المجوس وعزهم من عزنا
مع زاتكالله يخارجك من المثبطين.أعداء النجاح.ومن تجار الشيلات ومريديها