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بالفيديو : الشيخ دعيج الصباح يلقي قصيدة ترحيباً بزيارة الملك سلمان للكويت

8 ديسمبر, 2016 , 18:56 م
بالفيديو : الشيخ دعيج الصباح يلقي قصيدة ترحيباً بزيارة الملك سلمان للكويت
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صحيفة المرصد: أعد الشيخ دعيج الخليفة الصباح أبيات شعر بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الكويت و قام بنشر مقطع فيديو و هو يلقي الأبيات الشعرية و أوضح أنها تتألف من مجموعة من القصائد.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    الشيخ دعيج شاعر متمكن
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  2. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    فهدالجويان

    الفخر كل الفخر لحكام الخليج سلمان قادهم لبطش المجوس وعزهم من عزنا
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  3. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 18:58 م

    مع زاتك

    الله يخارجك من المثبطين.أعداء النجاح.ومن تجار الشيلات ومريديها
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