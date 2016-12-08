بالفيديو: ملاكم بريطاني يلقي بطاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي

صحيفة المرصد:تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام ملاكم بريطاني بإلقاء طاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي مشترك لهما، وفقاً لموقع هافينغ بوست .
لم يكن المؤتمر الصحفي الذي جميع بين ملاكمين بريطانيين من الوزن الثقيل مؤتمراً عادياً، فبعد جدال دار بينهما لعدة دقائق استشاط الملاكم ديريك كيوسرا غضباً وقام برفع الطاولة التي كان يجلس إليها وقذفها باتجاه خصمه ديليان وايت.
وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة مانشستر البريطانية، فوضى عارمة بعد الحادث قبل أن يتمكن حراس الأمن من الفصل بين الملاكمين الغاضبين.
تعليقات ( 9 )
ههههخخخخخشكل القاعة كلها ريحة تفحيط
عدد التعليقات:14614
عمر السميريمافيه زي السباحه وكرة القدم
ت 1اقرأ سورة الناس ثلاث مرات صباح ومساء لمدة اسبوع وتطيب بإذن الله
عدد التعليقات:14614
عمر السميريالملاكمه رياضه عنيفه جدا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
أفريقيكفو كفو هذه لغة الأفارقة المفضلة قلب الطاولات
عدد التعليقات:16202
قلم الحقيقهالشرهة على من جمعكم في مجلس مؤتمر صحفي واحد . كل منكم تقول برميل متفجر تم تركيب عليه مؤقت ينتظر انفجاره في وجه خصمه في أي لحظة. يذكرني بحوار المصارعة في الجزيرة الأخوانية الاتجاه الملاكم وليس المعاكس.