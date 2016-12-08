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بالفيديو: ملاكم بريطاني يلقي بطاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي

8 ديسمبر, 2016 , 19:51 م
بالفيديو: ملاكم بريطاني يلقي بطاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي
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صحيفة المرصد:تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام ملاكم بريطاني بإلقاء طاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي مشترك لهما، وفقاً لموقع هافينغ بوست .

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي جميع بين ملاكمين بريطانيين من الوزن الثقيل مؤتمراً عادياً، فبعد جدال دار بينهما لعدة دقائق استشاط الملاكم ديريك كيوسرا غضباً وقام برفع الطاولة التي كان يجلس إليها وقذفها باتجاه خصمه ديليان وايت.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة مانشستر البريطانية، فوضى عارمة بعد الحادث قبل أن يتمكن حراس الأمن من الفصل بين الملاكمين الغاضبين.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 21:04 م

    الافارقه يعانون من امراض تفسيه
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  2. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    ههههخخخخخ

    شكل القاعة كلها ريحة تفحيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 20:59 م

    رحبوا بالملاكم طيب انا احب هذا الملاكمه ما توصل لدرجة انك تورينا انه شايل الحزام
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  4. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:14614

    عمر السميري

    مافيه زي السباحه وكرة القدم
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  5. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 20:58 م

    ت 1

    اقرأ سورة الناس ثلاث مرات صباح ومساء لمدة اسبوع وتطيب بإذن الله
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  6. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:14614

    عمر السميري

    الملاكمه رياضه عنيفه جدا
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  7. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 20:39 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  8. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    أفريقي

    كفو كفو هذه لغة الأفارقة المفضلة قلب الطاولات
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  9. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:16202

    قلم الحقيقه

    الشرهة على من جمعكم في مجلس مؤتمر صحفي واحد . كل منكم تقول برميل متفجر تم تركيب عليه مؤقت ينتظر انفجاره في وجه خصمه في أي لحظة. يذكرني بحوار المصارعة في الجزيرة الأخوانية الاتجاه الملاكم وليس المعاكس.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

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