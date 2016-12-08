بالفيديو.. خادم الحرمين يشارك أمير الكويت في “العرضة “.. وتفاعل كبير معهما

صحيفة المرصد : شارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أداء العرضة الشعبية مع أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك أثناء زيارة الملك لدولة الكويت ضمن الجولة الخليجية التي قام بها خادم الحرمين بداية من يوم السبت الماضي وشملت كل من “الإمارات وقطر والبحرين”.

وكشف مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قيام الملك بأداء العرضة وسط تفاعل كبير معهما من جانب الفرقة الشعبية التي تحتفي بوجود الملك سلمان في دولة الكويت، حيث تعد تلك الزيارة الأولى للملك منذ توليه مقاليد الحكم.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، وصل اليوم إلى دولة الكويت، في ختام جولته الخليجية، وكان في استقباله الأمير “صباح” يتقدم كبار رجال الدولة في الكويت الشقيقة.