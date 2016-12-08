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بالفيديو.. خادم الحرمين يشارك أمير الكويت في “العرضة “.. وتفاعل كبير معهما

8 ديسمبر, 2016 , 20:36 م
بالفيديو.. خادم الحرمين يشارك أمير الكويت في “العرضة “.. وتفاعل كبير معهما
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صحيفة المرصد : شارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أداء العرضة الشعبية مع أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك أثناء زيارة الملك لدولة الكويت ضمن الجولة الخليجية التي قام بها خادم الحرمين بداية من يوم السبت الماضي وشملت كل من “الإمارات وقطر والبحرين”.

وكشف مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قيام الملك بأداء العرضة وسط تفاعل كبير معهما من جانب الفرقة الشعبية التي تحتفي بوجود الملك سلمان في دولة الكويت، حيث تعد تلك الزيارة الأولى للملك منذ توليه مقاليد الحكم.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، وصل اليوم إلى دولة الكويت، في ختام جولته الخليجية، وكان في استقباله الأمير “صباح” يتقدم كبار رجال الدولة في الكويت الشقيقة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    سمو

    يستاهل ملك العرب ومرعب الفرس هذاء استقبالات المهيبه لخادم البيتين الله يمد ملكنا البنصر والتمكين الرفعة الدين وخدمة الإسلام والمسلمين
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  2. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    ابو شدا

    اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صل الله عليه وسلم
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  3. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    ابو شدا

    شوفوا ما شاء الله الاستقبالات التي حظي بها خادم البيتين****
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  4. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    علي. العمري

    العرضه الشعبيه زينه. وحلوه.
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  5. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 20:48 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لااله الاالله محمد رسول الله لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 20:39 م
    عدد التعليقات:14614

    عمر السميري

    خليجنا واحد
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  7. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:14614

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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