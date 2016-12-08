التحقيقات تكشف ملابسات تحطم طائرة عائلة بن لادن في بريطانيا

صحيفة المرصد:كشف تقرير التحقيقات بأن الطائرة الخاصة التابعة لعائلة بن لادن وهي من طراز فينوم 300 ومسجلة في السعودية كانت في رحلة من ميلانو في إيطاليا وهبطت بسرعة شديدة وتحطمت في 31 يوليو/تموز 2015 على بعد 438 مترا من مدرج الهبوط.

واصطدمت الطائرة بالأرض قبل أن تتحطم في باحة مزادات لبيع السيارات في بريطانيا بعد أن فقدت أحد جناحيها واشتعلت فيها النيران بين السيارات التي كانت تقف في الموقع.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا “كرة من الأدخنة” و “عدة انفجارات”.

وأشار فرع مكتب التحقيقات في حوادث الطائرات إلى أن الركاب الثلاثة ربما فشلوا في فتح باب مقصورة الطائرة.

وخلص التقرير إلى أن الطيار الأردني البالغ من العمر 57 عاما ربما أصبح “راغبا في الهبوط” بسبب “تحميل عبء شديد عليه” أثناء عمله في الدقائق الأخيرة من الرحلة.

واضطر إلى عمل صعود اضطراري تجنبا للاصطدام بطائرة خفيفة ثم أصبح قريبا من طائرة خفيفة أخرى، وبدأت الطائرة “تهبط بسرعة شديدة” تصل إلى 3000 قدم في الدقيقة.

وتجاهل الطيار ستة تحذيرات “تجاوز الحدود القصوى” الصادرة من نظام الإنذار وتجنب التضاريس، وهبط بسرعة نحو 135 عقدة (155 ميلا في الساعة).

BBC