بالفيديو : الهلال يسحق الوحدة بسداسية دون مقابل

صحيفة المرصد: حقق الهلال فوزاً على ضيفه الوحدة بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري جميل للمحترفين، بكّر البرازيلي ليو بوناتيني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الـ 9 من الشوط الأول وأضاف مهاجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 35 من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أضاف لاعب وسط الفريق “المتألق” نواف العابد الهدف الثالث للهلال من كرة جميلة عند الدقيقة 56، وتمكن قائد الفريق ياسر القحطاني من إضافة الهدف الرابع للهلال من ضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 70، وأضاف ناصر الشمراني الهدف الخامس للهلال عند الدقيقة 82، وأضاف الشمراني الهدف الثاني له والسادس للهلال عند الدقيقة 92.