بالفيديو : الهلال يسحق الوحدة بسداسية دون مقابل

صحيفة المرصد: حقق الهلال فوزاً على ضيفه الوحدة بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري جميل للمحترفين، بكّر البرازيلي ليو بوناتيني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الـ 9 من الشوط الأول وأضاف مهاجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 35 من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أضاف لاعب وسط الفريق “المتألق” نواف العابد الهدف الثالث للهلال من كرة جميلة عند الدقيقة 56، وتمكن قائد الفريق ياسر القحطاني من إضافة الهدف الرابع للهلال من ضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 70، وأضاف ناصر الشمراني الهدف الخامس للهلال عند الدقيقة 82، وأضاف الشمراني الهدف الثاني له والسادس للهلال عند الدقيقة 92.
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تعليقات ( 44 )
عبدالمحسنوش عندهم الفقراوية مخترشين كل هذا مرتاعين من سامي بكرى ههههههههه ألف مبروك للزعيم وشكراً للكبير ياسر القحطاني على اللمسات الكروية الرائعة
عبدالله الياميالي يشكك في فوز الزعيم عز الله ما يدري وين الكورة ⚽️ العلم واضح للعيان وعينوا خير 💙 نسيت أحط الإسم لذلك جرى التنوية 😎
ي و س فالحكم المحلي لما الراهب اجهز على لاعب الباطن حينما ضربة الراهب بكوعه وسقط لاعب الباطن سقط بعده الراهب على خط منطقة الجزاء فحتسب الحكم المحلي للراهب بلنتي ع طريقة ضربني بوشو على إيدي ياسعادة البيه
كلمة حقالفقراويه الله يعينهم على الغص حتى الاسبوع القادم دائما يتشكون الهكام انتوا وين والهلال وين الهلال في السماء والنصر يأكل من الفطايس
شكراشكرًا عبد اللطيف بخاري
هدفالحكم المحلي يجهز على الفرق ثم يسلمها للهلال عيب ركلتا جزاء للوحدة وهو صحيح يلغى! وهدف غير شرعي للهلال من تسلل واضح! بس تذكرت نيشيمورا
برحي 2017الهلال أصبح منظومة ناقصهم احتياط شاب فقط
ي و س فصراحة أجمل مافي الأهداف تسجيل الزلزال ناصر هدفين وبإذن الله يكون هداف الدوري في نهايته
فهدالجويانالي مايعرفون عن الكره الادورانها شوفو الكبتن فوده على الرغم بانه ليس هلالي لكنه قال الحقيقه فهمتو يا فقرااااويه ننتظر بن بطو ان يبطكم والليث ان يفترسكم نصيحه لكم احفظو رقم الهلال الاحمر صار ازرق هههه
اافااافا وين رجال الوحدة الوحدة تعرض الى تحكيم ضالم
مهزلهبصراحة مهزلة تحكمية بمتياز مما ادء للوحدة فتح الباب للهلال دوري كله شبهات
ي و س فماش الصياح اليوم ليسَ كما جرت العادة شكل في ناس كثير توسدو ونامو بدري
مفطح مثلوثةهذي مباراة استعراضية للنصر ههههههه
بخاريللاسف لازال الهلال يفوز بالحكم المحلي الهدف الثاني للهلال تسلل الحكم المحلي تغاضى عن طرد من لاعبين الهلال بخاري نحاش وكشف المستور وبن مساعد يرشح عزت السوري للانتخبات اتحاد كرة القدم
ي و س فهل تعلمون ان الحكم الي ماحسب تسلل إدواردو حكم الراية صديق نيشيمورا؟!!!
بإختصارعلى أساس فازوا على سدني وإلا الخويا بإختصار شغل محلي
الامانةبضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون و البَضْعةُ بالفتح القطعة من اللحم والجمع
ي و س فالي مزعجينا بسالفة الحكم المحلي لوسألتهم كم مسموح لكل فريق استعانه بطاقم اجنبي لأجابو5طواقم طوال الدوري والهلال سبق وان طلب ان تُسندجميع مبارياته دورياً لأطقم أجنبيه ورفض اتحادعيد مبروك مجدداً للزعماء
اسمرعبري و س ف // الله يبارك فيك وانشاءالله الدوري يعود للزعيم اذا سارت الامور بدون تدخل دفع ولجان تحكيم ..يالهلاليين ترفعوا عن الرد على اي مشجع مجموع بطولات ناديه اقل من ٢٤ بطولة .. مستواكم اعلى
الحقيقهماهو موقف بنوفقرون؟؟ غداً اليث يفترسهم وبعد اسبوع الزعيم الملكي يؤدبهم
الحقيقهيجب ان نشيد بالوحده الذي رغم السته لم ينسحب ولم يتسدح ويتبطح بل استمر في الملعب
الفيشلا تعليق فوز زعيق على اي فريق بحكم محلي حريف
💎🎀سُندُسموجنا الأزرق لنا عشق وغرام /*/*/💙أهتفوا بـ الصوت من شان الزعيم /*/*/💙 هو سعدنا والفرح في كل عام /*/*/💙 هو خصيمٍ مايشابه له خصيم /*/*/💙
عدد التعليقات:6317
بسمهالعنييييد الوعد قداااااام ووقتها اذكرك 😎
ي و س فبإذن الله يا أسمر عبر
ي و س فالخاسر الوحدة والصياح لـــ................. ياحلو صياحهم حلواه الف مبروك النقاط الثلاث والصدارة لجميع الشقردية كلن بإسمة
عدد التعليقات:4552
العنيدأفرحو يابنو زعيق الليله ومبارانكم القادمه مع العاالمي عمكم سوف تمسحون دموعكم ،،
اسمرعبرالمفروض الهلال يلعب آخر مباراة في الاسبوع .. لازم نعطي باقي الفرق أمل بالصدارة مو زين يلعبون وهم يعرفون ان تعبهم بيروح هدر .. ننتظر سامي بكرة وكيف يمردغ الفقر ...
💎🎀سُندُسي ليييييل أزعجتونا أنتم وهالزعيق🤕
قوطي نيفيالسان حال الطواقي يقول: متى نوصل للعالمية .. الوحدة ما تكفي الحاجة ههههه
عدد التعليقات:6317
بسمهتحليل منطقي شكرا للوحده بيع المباره للزعيق//تصفيق بالله لاتحرمونه دعمكم 👏🏻👏🏻
💎🎀سُندُسوتمكن قائد الفريق " آآآسـر "من إضافة الهدف الرابع للزعييييم😎 من ضربة رأسية ...(( متقنة ))💙 ........ أويلاه قنااااص🏹ولسى ماخلص الرصاص😜✌️
تحليل منطقيشكرا للوحده بيع المباره للزعيق
نادرانا مع اقفال نادي الوحده وتحويل لاعبيه للاهلي
عدد التعليقات:6317
بسمه٣ قوطي ههههههههههههههههههه فين الحظ امام سيدني اجل 😱😱 احنا عوضنا انفسنا وتعدينا الموضوع ب٣ بطولات ٢ منها على الاصفر الصغير وانت للحين تصيح 😂
ميموالله يبارك فيك يابسمه وابارك لجميع الزعماء وزعيمات مباره الليله بنتييجه ومستوى وتعتبر مباره تدريب للهلال لااكثر ولاخ صاحب تعليق 3اقولك روح نام ياحفاظه وفكر في بن يطوى بكره راح يبطكم بط غير طبيعي هههها
عدد التعليقات:6317
بسمهالحلو بالموضوع ان هدف ادواردو تسلل سمعونا صياحكم ياجماعة ، بإذن الله بيكون بطل الشتوية على حساب الجار الصغير.
فهدالجويانالف مبرووووك للزعماء ليس مستغرب فوزهم نريد الي بعده لدينا تصفيات حسابات نريد ان نصفيها ولكن بالدرازن
عدد التعليقات:6317
بسمهالف الف الف مبروووك يازعماء وزعيمات المرصد💙💙
ميموالف الف مبروك فوز الزعماء بهذه النتيجه الساحقه والمباره الرائعه التي تعتبر تدريب للهلال واخص بالفوز والمستوى الهلاليه فقط لاني متاكد راح تدخل تعلق جماهير الي بالي بالكم
قوطي نيفيالسان حال الطواقي يقول: وين هذا الحظ امام سيدني .. لا احد يقول نيشيمورا سبب خسارة العالمية .. نيشيمورا م قال لشمراني والقحطاني تسابقوا على تضيع الفرص السهلة قدام الباب السدناوي هههههه
فصعان بن قرمانهذا مكانك يا هلال
روح الزعيممع دياز صرنا ما نفرق بين الوحدة والاهلي ... يا الله الدور على الفقر