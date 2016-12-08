  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : الهلال يسحق الوحدة بسداسية دون مقابل

8 ديسمبر, 2016 , 22:09 م
بالفيديو : الهلال يسحق الوحدة بسداسية دون مقابل
  • 1٬597
  • 44
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: حقق الهلال فوزاً على ضيفه الوحدة بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري جميل للمحترفين، بكّر البرازيلي ليو بوناتيني بإحراز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة الـ 9 من الشوط الأول وأضاف مهاجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 35 من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أضاف لاعب وسط الفريق “المتألق” نواف العابد الهدف الثالث للهلال من كرة جميلة عند الدقيقة 56، وتمكن قائد الفريق ياسر القحطاني من إضافة الهدف الرابع للهلال من ضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 70، وأضاف ناصر الشمراني الهدف الخامس للهلال عند الدقيقة 82، وأضاف الشمراني الهدف الثاني له والسادس للهلال عند الدقيقة 92.



تعليقات ( 44 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    9 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص

    عبدالمحسن

    وش عندهم الفقراوية مخترشين كل هذا مرتاعين من سامي بكرى ههههههههه ألف مبروك للزعيم وشكراً للكبير ياسر القحطاني على اللمسات الكروية الرائعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 43
    9 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص

    عبدالله اليامي

    الي يشكك في فوز الزعيم عز الله ما يدري وين الكورة ⚽️ العلم واضح للعيان وعينوا خير 💙 نسيت أحط الإسم لذلك جرى التنوية 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 42
    9 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص

    ي و س ف

    الحكم المحلي لما الراهب اجهز على لاعب الباطن حينما ضربة الراهب بكوعه وسقط لاعب الباطن سقط بعده الراهب على خط منطقة الجزاء فحتسب الحكم المحلي للراهب بلنتي ع طريقة ضربني بوشو على إيدي ياسعادة البيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 41
    9 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    كلمة حق

    الفقراويه الله يعينهم على الغص حتى الاسبوع القادم دائما يتشكون الهكام انتوا وين والهلال وين الهلال في السماء والنصر يأكل من الفطايس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 40
    9 ديسمبر, 2016 , 0:06 ص

    الي يشكك في فوز الزعيم عز الله ما يدري وين الكورة ⚽️ العلم واضح للعيان ! وعينوا خير 💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 39
    9 ديسمبر, 2016 , 0:05 ص

    شكرا

    شكرًا عبد اللطيف بخاري
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 38
    9 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    هدف

    الحكم المحلي يجهز على الفرق ثم يسلمها للهلال عيب ركلتا جزاء للوحدة وهو صحيح يلغى! وهدف غير شرعي للهلال من تسلل واضح! بس تذكرت نيشيمورا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 37
    9 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    برحي 2017

    الهلال أصبح منظومة ناقصهم احتياط شاب فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    ي و س ف

    صراحة أجمل مافي الأهداف تسجيل الزلزال ناصر هدفين وبإذن الله يكون هداف الدوري في نهايته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 23:36 م

    فهدالجويان

    الي مايعرفون عن الكره الادورانها شوفو الكبتن فوده على الرغم بانه ليس هلالي لكنه قال الحقيقه فهمتو يا فقرااااويه ننتظر بن بطو ان يبطكم والليث ان يفترسكم نصيحه لكم احفظو رقم الهلال الاحمر صار ازرق هههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  11. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    اافا

    اافا وين رجال الوحدة الوحدة تعرض الى تحكيم ضالم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    مهزله

    بصراحة مهزلة تحكمية بمتياز مما ادء للوحدة فتح الباب للهلال دوري كله شبهات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    ي و س ف

    ماش الصياح اليوم ليسَ كما جرت العادة شكل في ناس كثير توسدو ونامو بدري
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 23:22 م

    مفطح مثلوثة

    هذي مباراة استعراضية للنصر ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 23:22 م

    بخاري

    للاسف لازال الهلال يفوز بالحكم المحلي الهدف الثاني للهلال تسلل الحكم المحلي تغاضى عن طرد من لاعبين الهلال بخاري نحاش وكشف المستور وبن مساعد يرشح عزت السوري للانتخبات اتحاد كرة القدم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  16. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 23:20 م

    ي و س ف

    هل تعلمون ان الحكم الي ماحسب تسلل إدواردو حكم الراية صديق نيشيمورا؟!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 23:19 م

    بإختصار

    على أساس فازوا على سدني وإلا الخويا بإختصار شغل محلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    الامانة

    بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون و البَضْعةُ بالفتح القطعة من اللحم والجمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    ي و س ف

    الي مزعجينا بسالفة الحكم المحلي لوسألتهم كم مسموح لكل فريق استعانه بطاقم اجنبي لأجابو5طواقم طوال الدوري والهلال سبق وان طلب ان تُسندجميع مبارياته دورياً لأطقم أجنبيه ورفض اتحادعيد مبروك مجدداً للزعماء
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    اسمرعبر

    ي و س ف // الله يبارك فيك وانشاءالله الدوري يعود للزعيم اذا سارت الامور بدون تدخل دفع ولجان تحكيم ..يالهلاليين ترفعوا عن الرد على اي مشجع مجموع بطولات ناديه اقل من ٢٤ بطولة .. مستواكم اعلى
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  21. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    الحقيقه

    ماهو موقف بنوفقرون؟؟ غداً اليث يفترسهم وبعد اسبوع الزعيم الملكي يؤدبهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 23:01 م

    الحقيقه

    يجب ان نشيد بالوحده الذي رغم السته لم ينسحب ولم يتسدح ويتبطح بل استمر في الملعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 22:56 م

    الفيش

    لا تعليق فوز زعيق على اي فريق بحكم محلي حريف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    💎🎀سُندُس

    موجنا الأزرق لنا عشق وغرام /*/*/💙أهتفوا بـ الصوت من شان الزعيم /*/*/💙 هو سعدنا والفرح في كل عام /*/*/💙 هو خصيمٍ مايشابه له خصيم /*/*/💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    العنييييد الوعد قداااااام ووقتها اذكرك 😎
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  26. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 22:48 م

    ي و س ف

    بإذن الله يا أسمر عبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 22:47 م

    ي و س ف

    الخاسر الوحدة والصياح لـــ................. ياحلو صياحهم حلواه الف مبروك النقاط الثلاث والصدارة لجميع الشقردية كلن بإسمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:4552

    العنيد

    أفرحو يابنو زعيق الليله ومبارانكم القادمه مع العاالمي عمكم سوف تمسحون دموعكم ،،
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  29. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    اسمرعبر

    المفروض الهلال يلعب آخر مباراة في الاسبوع .. لازم نعطي باقي الفرق أمل بالصدارة مو زين يلعبون وهم يعرفون ان تعبهم بيروح هدر .. ننتظر سامي بكرة وكيف يمردغ الفقر ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    💎🎀سُندُس

    ي ليييييل أزعجتونا أنتم وهالزعيق🤕
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    قوطي نيفيا

    لسان حال الطواقي يقول: متى نوصل للعالمية .. الوحدة ما تكفي الحاجة ههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  32. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    تحليل منطقي شكرا للوحده بيع المباره للزعيق//تصفيق بالله لاتحرمونه دعمكم 👏🏻👏🏻
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  33. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 22:31 م

    💎🎀سُندُس

    وتمكن قائد الفريق " آآآسـر "من إضافة الهدف الرابع للزعييييم😎 من ضربة رأسية ...(( متقنة ))💙 ........ أويلاه قنااااص🏹ولسى ماخلص الرصاص😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  34. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    تحليل منطقي

    شكرا للوحده بيع المباره للزعيق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    نادر

    انا مع اقفال نادي الوحده وتحويل لاعبيه للاهلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    ٣ قوطي ههههههههههههههههههه فين الحظ امام سيدني اجل 😱😱 احنا عوضنا انفسنا وتعدينا الموضوع ب٣ بطولات ٢ منها على الاصفر الصغير وانت للحين تصيح 😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    ميمو

    الله يبارك فيك يابسمه وابارك لجميع الزعماء وزعيمات مباره الليله بنتييجه ومستوى وتعتبر مباره تدريب للهلال لااكثر ولاخ صاحب تعليق 3اقولك روح نام ياحفاظه وفكر في بن يطوى بكره راح يبطكم بط غير طبيعي هههها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    الحلو بالموضوع ان هدف ادواردو تسلل سمعونا صياحكم ياجماعة ، بإذن الله بيكون بطل الشتوية على حساب الجار الصغير.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    فهدالجويان

    الف مبرووووك للزعماء ليس مستغرب فوزهم نريد الي بعده لدينا تصفيات حسابات نريد ان نصفيها ولكن بالدرازن
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  40. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    الف الف الف مبروووك يازعماء وزعيمات المرصد💙💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  41. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 22:17 م

    ميمو

    الف الف مبروك فوز الزعماء بهذه النتيجه الساحقه والمباره الرائعه التي تعتبر تدريب للهلال واخص بالفوز والمستوى الهلاليه فقط لاني متاكد راح تدخل تعلق جماهير الي بالي بالكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 22:15 م

    قوطي نيفيا

    لسان حال الطواقي يقول: وين هذا الحظ امام سيدني .. لا احد يقول نيشيمورا سبب خسارة العالمية .. نيشيمورا م قال لشمراني والقحطاني تسابقوا على تضيع الفرص السهلة قدام الباب السدناوي هههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  43. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 22:12 م

    فصعان بن قرمان

    هذا مكانك يا هلال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    روح الزعيم

    مع دياز صرنا ما نفرق بين الوحدة والاهلي ... يا الله الدور على الفقر
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم