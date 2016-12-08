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شاهد: مداهمة “ شرطة جدة “ لمنازل مخالفي الإقامة.. وكيف تعاملوا مع أشخاص كانوا نائمين

8 ديسمبر, 2016 , 22:02 م
شاهد: مداهمة “ شرطة جدة “ لمنازل مخالفي الإقامة.. وكيف تعاملوا مع أشخاص كانوا نائمين
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صحيفة المرصد : قامت شرطة محافظة جدة في حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في حي الجامعة جنوبي المحافظة، بمشاركة البحث الجنائي وأمن المهمات والمجاهدين والدفاع المدني وأمانة جدة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء.

و بحسب موقع ” عين اليوم” قال العميد عبدالوهاب العسيري مدير شرطة محافظة جدة استمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة مخالفي الإقامة والعمل وحتى خروج آخر مخالف من أرض المملكة، مشدداً على أهمية تعامل رجال الأمن بإنسانية ومهنية عالية.



تعليقات ( 41 )

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  1. 41
    9 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص

    لارا

    الى الأمام اخبار جميله خلصونا من الاجانب اللى جابوا المشاكل للبلد
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  2. 40
    9 ديسمبر, 2016 , 0:14 ص

    ارز 👊 نجد

    مافهمت شي
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  3. 39
    9 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    احمد عسيري

    اصحاب المنازل هم أوائل من يسال عن الساكنين وكيف تم سكنهم ويجب ان تكون عقود ايجار واضحة بالأسماء وأرقام الهويات كما يجب تفعيل دور عمد الأحياء ومعرفة مايتعلق بسكان الحي ويجب معاقبة المتستر والتشهير به
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  4. 38
    9 ديسمبر, 2016 , 0:10 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  5. 37
    9 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    مجرة التبانة

    قواكم الله يارجال أمننا وأول من تتلونه أصحاب العقارات اللي أجروا بيوتهم للمخالفين والبلاوي اللي راح تلاقونها مع هؤلاء المخالفين مرعبة الأهم ان تكون حملة بلا هوادة حتى يخرج آخر مخالف من البلد.
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  6. 36
    9 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    كم باقي من مليون
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  7. 35
    9 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:219

    فاااااهم

    يجب استمرار هدي الحملات لتنظيف البلد
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  8. 34
    9 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لااله الاالله
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  9. 33
    9 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    صادق

    هههههههه جده في 2مليون مجهول
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  10. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    والله اثلجتم صدورنا

    هذا ما نرجوه استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعه وفي جميع المناطق . البلد تعج بالمخالفين وحان الوقت لإبعاد كل مخالف حفاظا على الأمن الداخلي.
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  11. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 23:50 م

    الحجازي

    يانواخذ اخذوني معاهم ولافي شروط للمخالفة
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  12. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 23:41 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    ياكثر المخالفين الاجانب يجب وضع حد اصبح بقائهم في الوطن خطر كبير لكن لا اعتقد ان المشكله ستنتهي لان هناك مواطنيين خونه يبلغون الاجانب بالمداهمات قبل وقوعها
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  13. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    سداح

    أرفع عقالي إحتراماً وشكراً لكل مدير شرطة ومنسوبيها يفعلون الحملات الأمنية لأن جميع المواطنين يريدون ويناشدون وزارة الداخلية بعودة الحملات الأمنية ، العمالة المخالفة تسئ للبلد و تشكل خطورة كبيرة
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  14. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    العرب

    الله يحفظ علينا امننا ووله امورنا الله يكفينا شرهم ذولي الافاراقه عاثو في الارضي فساد لماذا ليعمرون بلدانهم ويعيشو فيها
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  15. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى ...
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  16. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 23:27 م

    الامانة

    طه آية 76 جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ( قرآن ).
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  17. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 23:22 م

    اسمرعبر

    تعليق مخالف
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  18. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 23:13 م

    ساري

    كفو بيض الله وجيهكم يادروع الوطن قسم بالله التهاون معهم واللين يجعلهم يعودون باي طريقة الى هنا فلابد من اتخاذ الشدة والا عادة حليمة لعادتها القديمة حفظ الله الوطن من شرهم
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  19. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    ملكي

    الله يقويكم ويجب ان الحملات لا تتوقف وفي كل المدن والمحافظات. حتى يعلم المتخلف والهارب انه لا يمكنهم العيش هنا إذا لم يكن نظامي .
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  20. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    من جازان قلب الجنوب

    نريد حملات مداهمه مكثفه في كل المناطق
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  21. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    حسن

    جده يبغى لها اكثر من الف حمله ليليلا حتى يتم تنظيفها اتمنى اشراك الجيش والحرس الوطني في جده ومكه لانها اكبر بؤرتين للمتخلفين والمجهولين بعضهم متمرس في الاجرام
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  22. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 22:46 م

    عبدالعزيز//

    يجب التخلص من كل المخالفين فهم قنابل موقوته شكرا رجال امننا الله يحفظكم
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  23. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    استغفر الله العظيم

    يحليل الكونترول شكله ساكن ***
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  24. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 22:37 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  25. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    سبحان الله وبحمده
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  26. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 22:36 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    يوووووه بتخلص جده ،🤓
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  27. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    استغفر الله العظيم
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  28. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    اتوقع يمني مكروه شالوه مع الحمله ما شفت تعليقه مسكين الزيدي كان مكافح وما يطلع جالس على النت شكلهم شالوه مع الكمبيوتر
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  29. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 22:34 م

    مسمار

    يجب ايجاد طريقه مناسبه لتنظيم زيارات العمره للاجانب كايجاد كفيل لهم في بلدهم او رهن منزله في بلده حتى لو عن طريق سفارتهم بالتنسيق مع بلدانهم فاغلب المخالفين اساسا قادمين للعمره ويتخلفون عن رجوعهم
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  30. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 22:33 م

    تعليق 7

    هذا اللي ناقص الدولة والمواطنين يبيون يفتكون من المخالفين وانت تقول يحطون لهم حارات خاصة .ويش رايك نعطيهم بيوتنا بعد ،،، والله المفروض يعملون حملات مكثفة في الرياض .اقسم ***
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  31. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 22:30 م

    يالطيف

    نريد ابطال الامن يداهمون البيوت الي بالنسيم ولاستراحات الي على امتداد طريق الملك سلمان كلها مستودعات مخالفه واهم شي البيون ااوافدة الي حول سوق حجاب
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  32. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    loovivool

    المواطن عندما يؤي مخالف لنظام العمل والإقامة يعاقب بينما المقيم عندما يؤي ينو جلدته من المخالفين لا يعقاب ولا يسأل أبداً لماذا ؟ فلو كان كل من في المنزل يتم ترحيهم لأنهم لم يبلغوا لكانت النتائج افضل
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  33. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 22:24 م

    من جازان قلب الجنوب

    **وقٌراها وأحياءها ومراكزها يبي لها رعاية واهتمام وتطوير وتنظيف من مخالفي الإقامة والعمل ومجهولي الهوية والمتسولين.
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  34. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:2552

    توووووونسية

    ياريت نفس هالحملة على عملاء إيران الي بالقطيف ويحطوهم في بصات وعلى قم على طول
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  35. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    زين

    ليش مايتم تنظيم سكن الأجانب و وضع حارات لهم خاصة..
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  36. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    أبو أريام

    أتمنى استمرار المداهمات بجميع مناطق المملكة حتى يتم ترحيل آخر مخالف لأن كثرت بلاويهم وجرائمهم
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  37. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 22:15 م

    ابو شدا

    الوقت الماضي تهاون الجميع حتى أصبح هذا الوافد من مواليد السعوديه ولا يعرف بلده. كيف التعامل معه ومن يستقبله. لماذا لا يعطون اقامات ويستفيد البلد منهم مادياً وهذا أفضل الحلول وبهذا نكون قضينا ع الجريمة
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  38. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:11983

    إنسان منصف

    الله يوفقكم،،،،يا رجال الأمن ،،،،لكن مازال ،،،،الوضع يحتاج،،،،،الى مزيد ،،،،،من الجهد للتقليل من المتخلفين😜✌️
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  39. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 22:11 م

    ابو شدا

    تعليق مخالف
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  40. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    نواف

    جده يبغالها شغل يبغالها تنظيف وهدم الأحياء العشوائية أصبحت ** وانتشار الأمراض اتوقع لو استمروو بالحمله ذي خمس سنوات ماتكفيهم
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  41. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    فهد

    نسال الله ان يديم على بلادنا نعمة الامن و الامان.
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