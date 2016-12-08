شاهد: مداهمة “ شرطة جدة “ لمنازل مخالفي الإقامة.. وكيف تعاملوا مع أشخاص كانوا نائمين

صحيفة المرصد : قامت شرطة محافظة جدة في حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في حي الجامعة جنوبي المحافظة، بمشاركة البحث الجنائي وأمن المهمات والمجاهدين والدفاع المدني وأمانة جدة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء.
و بحسب موقع ” عين اليوم” قال العميد عبدالوهاب العسيري مدير شرطة محافظة جدة استمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة مخالفي الإقامة والعمل وحتى خروج آخر مخالف من أرض المملكة، مشدداً على أهمية تعامل رجال الأمن بإنسانية ومهنية عالية.
تعليقات ( 41 )
لاراالى الأمام اخبار جميله خلصونا من الاجانب اللى جابوا المشاكل للبلد
ارز 👊 نجدمافهمت شي
احمد عسيرياصحاب المنازل هم أوائل من يسال عن الساكنين وكيف تم سكنهم ويجب ان تكون عقود ايجار واضحة بالأسماء وأرقام الهويات كما يجب تفعيل دور عمد الأحياء ومعرفة مايتعلق بسكان الحي ويجب معاقبة المتستر والتشهير به
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
مجرة التبانةقواكم الله يارجال أمننا وأول من تتلونه أصحاب العقارات اللي أجروا بيوتهم للمخالفين والبلاوي اللي راح تلاقونها مع هؤلاء المخالفين مرعبة الأهم ان تكون حملة بلا هوادة حتى يخرج آخر مخالف من البلد.
عدد التعليقات:219
فاااااهميجب استمرار هدي الحملات لتنظيف البلد
بذكرالله تطمئن القلوبلااله الاالله
صادقهههههههه جده في 2مليون مجهول
والله اثلجتم صدورناهذا ما نرجوه استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعه وفي جميع المناطق . البلد تعج بالمخالفين وحان الوقت لإبعاد كل مخالف حفاظا على الأمن الداخلي.
الحجازييانواخذ اخذوني معاهم ولافي شروط للمخالفة
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦ياكثر المخالفين الاجانب يجب وضع حد اصبح بقائهم في الوطن خطر كبير لكن لا اعتقد ان المشكله ستنتهي لان هناك مواطنيين خونه يبلغون الاجانب بالمداهمات قبل وقوعها
سداحأرفع عقالي إحتراماً وشكراً لكل مدير شرطة ومنسوبيها يفعلون الحملات الأمنية لأن جميع المواطنين يريدون ويناشدون وزارة الداخلية بعودة الحملات الأمنية ، العمالة المخالفة تسئ للبلد و تشكل خطورة كبيرة
العربالله يحفظ علينا امننا ووله امورنا الله يكفينا شرهم ذولي الافاراقه عاثو في الارضي فساد لماذا ليعمرون بلدانهم ويعيشو فيها
الامانةطه آية 76 جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ( قرآن ).
اسمرعبرتعليق مخالف
ساريكفو بيض الله وجيهكم يادروع الوطن قسم بالله التهاون معهم واللين يجعلهم يعودون باي طريقة الى هنا فلابد من اتخاذ الشدة والا عادة حليمة لعادتها القديمة حفظ الله الوطن من شرهم
ملكيالله يقويكم ويجب ان الحملات لا تتوقف وفي كل المدن والمحافظات. حتى يعلم المتخلف والهارب انه لا يمكنهم العيش هنا إذا لم يكن نظامي .
من جازان قلب الجنوبنريد حملات مداهمه مكثفه في كل المناطق
حسنجده يبغى لها اكثر من الف حمله ليليلا حتى يتم تنظيفها اتمنى اشراك الجيش والحرس الوطني في جده ومكه لانها اكبر بؤرتين للمتخلفين والمجهولين بعضهم متمرس في الاجرام
عبدالعزيز//يجب التخلص من كل المخالفين فهم قنابل موقوته شكرا رجال امننا الله يحفظكم
استغفر الله العظيميحليل الكونترول شكله ساكن ***
عدد التعليقات:6317
بسمهيوووووه بتخلص جده ،🤓
مسماريجب ايجاد طريقه مناسبه لتنظيم زيارات العمره للاجانب كايجاد كفيل لهم في بلدهم او رهن منزله في بلده حتى لو عن طريق سفارتهم بالتنسيق مع بلدانهم فاغلب المخالفين اساسا قادمين للعمره ويتخلفون عن رجوعهم
تعليق 7هذا اللي ناقص الدولة والمواطنين يبيون يفتكون من المخالفين وانت تقول يحطون لهم حارات خاصة .ويش رايك نعطيهم بيوتنا بعد ،،، والله المفروض يعملون حملات مكثفة في الرياض .اقسم ***
يالطيفنريد ابطال الامن يداهمون البيوت الي بالنسيم ولاستراحات الي على امتداد طريق الملك سلمان كلها مستودعات مخالفه واهم شي البيون ااوافدة الي حول سوق حجاب
loovivoolالمواطن عندما يؤي مخالف لنظام العمل والإقامة يعاقب بينما المقيم عندما يؤي ينو جلدته من المخالفين لا يعقاب ولا يسأل أبداً لماذا ؟ فلو كان كل من في المنزل يتم ترحيهم لأنهم لم يبلغوا لكانت النتائج افضل
من جازان قلب الجنوب**وقٌراها وأحياءها ومراكزها يبي لها رعاية واهتمام وتطوير وتنظيف من مخالفي الإقامة والعمل ومجهولي الهوية والمتسولين.
عدد التعليقات:2552
توووووونسيةياريت نفس هالحملة على عملاء إيران الي بالقطيف ويحطوهم في بصات وعلى قم على طول
زينليش مايتم تنظيم سكن الأجانب و وضع حارات لهم خاصة..
أبو أريامأتمنى استمرار المداهمات بجميع مناطق المملكة حتى يتم ترحيل آخر مخالف لأن كثرت بلاويهم وجرائمهم
ابو شداالوقت الماضي تهاون الجميع حتى أصبح هذا الوافد من مواليد السعوديه ولا يعرف بلده. كيف التعامل معه ومن يستقبله. لماذا لا يعطون اقامات ويستفيد البلد منهم مادياً وهذا أفضل الحلول وبهذا نكون قضينا ع الجريمة
عدد التعليقات:11983
إنسان منصفالله يوفقكم،،،،يا رجال الأمن ،،،،لكن مازال ،،،،الوضع يحتاج،،،،،الى مزيد ،،،،،من الجهد للتقليل من المتخلفين😜✌️
ابو شداتعليق مخالف
نوافجده يبغالها شغل يبغالها تنظيف وهدم الأحياء العشوائية أصبحت ** وانتشار الأمراض اتوقع لو استمروو بالحمله ذي خمس سنوات ماتكفيهم
فهدنسال الله ان يديم على بلادنا نعمة الامن و الامان.