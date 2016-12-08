شاهد: مداهمة “ شرطة جدة “ لمنازل مخالفي الإقامة.. وكيف تعاملوا مع أشخاص كانوا نائمين

صحيفة المرصد : قامت شرطة محافظة جدة في حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في حي الجامعة جنوبي المحافظة، بمشاركة البحث الجنائي وأمن المهمات والمجاهدين والدفاع المدني وأمانة جدة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء.

و بحسب موقع ” عين اليوم” قال العميد عبدالوهاب العسيري مدير شرطة محافظة جدة استمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة مخالفي الإقامة والعمل وحتى خروج آخر مخالف من أرض المملكة، مشدداً على أهمية تعامل رجال الأمن بإنسانية ومهنية عالية.