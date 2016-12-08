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تعرف على قصة مطرب باكستاني حزن على مقتله المتطرفون والمتحررون

8 ديسمبر, 2016 , 22:09 م
تعرف على قصة مطرب باكستاني حزن على مقتله المتطرفون والمتحررون
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صحيفة المرصد : خيم الحزن على الشعب الباكستاني جراء وفاة مطربهم المفضل، جمشيد، في حادث سقوط الطائرة الباكستانية، أمس الأربعاء، ولاقى خبر وفاته تغطية إعلامية واسعة من جانب القنوات التليفزيونية الباكستانية، حيث اعتبروا وفاة المغني خسارة فنية كبيرة.

 

وأذاعت القنوات الباكستانية أغاني جمشيد، خاصة الوطنية منها، مثل “دل دل باكستان” والتي تعني بالعربية “قلبي قلبي يا باكستان”، حيث كان المنشد قد اعتزل الفن واتجه إلى الوعظ والبرامج الدينية، ثم عاد مرة أخرى إلى الساحة الفنية لمزاولة الإنشاد الديني وإعداد البرامج التلفزيونية، بحسب العربية نت.

 

ولاقى “جشميد” حتفه على متن الطائرة المنكوبة أثناء عودته من رحلة دعوية في مقاطعة تشرال، ولم يتم التعرف على جثته من بين الضحايا حتى الآن، ونقلت السلطات الباكستانية جثث الركاب إلى مستشفى في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة، تمهيدًا لإجراء فحص الحامض النووي، ومن ثم تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.

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تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 23:45 م

    ahmad mahmood

    والله إن الإخوان على قول المثل العامي حارقين رزك وممكن تصيبك جلطة بسببهم ياقلم الخراط والهياط الرجل في رحمة الله وهو من إختار طريقه أو لأجل إنت إنسان ضال تبغي الناس كلهم ضالين مثلك أعوذ بالله
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  2. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    محمد

    الله يرحمه و يرحم اموات المسلمين جميعا
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  3. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الأخونج المتشددين لاحقوه هذا الفنان الباكستاني ولاتركوه في حاله الا بعد أن زرعو فيروسهم في عقله وأصبح مثلهم منهم وفيهم.ورغم ذلك وجهه أكثر نورآواشراقآ حين كان فنانآ رحمه الله لصدق رسالته.
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  4. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    خندمه

    **رحمه الله وامواتنا واموات المسلمين
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  5. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    الله يرحمه وموتانا وموتى المسلمين .
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  6. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 22:28 م

    تعلق قلبه بالايمان رحمة الله تعالى
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  7. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    مابوسعي الا ان اقول الحب في الله هي عاطفة جميلة .. وعطاء بلا حدود .. قد ينتظره المحب وقد لا ينتظره .. هو السند الوفي .. هو الحنان الهادىء .. تمنيته لأني أحتاج لأمثاله كصديق
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  8. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    مسمار

    رحم الله موتى المسلمين كثر الموت والكوارث نسال الله ان يرحمنا برحمته
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