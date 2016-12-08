تعرف على قصة مطرب باكستاني حزن على مقتله المتطرفون والمتحررون

صحيفة المرصد : خيم الحزن على الشعب الباكستاني جراء وفاة مطربهم المفضل، جمشيد، في حادث سقوط الطائرة الباكستانية، أمس الأربعاء، ولاقى خبر وفاته تغطية إعلامية واسعة من جانب القنوات التليفزيونية الباكستانية، حيث اعتبروا وفاة المغني خسارة فنية كبيرة.
وأذاعت القنوات الباكستانية أغاني جمشيد، خاصة الوطنية منها، مثل “دل دل باكستان” والتي تعني بالعربية “قلبي قلبي يا باكستان”، حيث كان المنشد قد اعتزل الفن واتجه إلى الوعظ والبرامج الدينية، ثم عاد مرة أخرى إلى الساحة الفنية لمزاولة الإنشاد الديني وإعداد البرامج التلفزيونية، بحسب العربية نت.
ولاقى “جشميد” حتفه على متن الطائرة المنكوبة أثناء عودته من رحلة دعوية في مقاطعة تشرال، ولم يتم التعرف على جثته من بين الضحايا حتى الآن، ونقلت السلطات الباكستانية جثث الركاب إلى مستشفى في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة، تمهيدًا لإجراء فحص الحامض النووي، ومن ثم تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.
تعليقات ( 8 )
ahmad mahmoodوالله إن الإخوان على قول المثل العامي حارقين رزك وممكن تصيبك جلطة بسببهم ياقلم الخراط والهياط الرجل في رحمة الله وهو من إختار طريقه أو لأجل إنت إنسان ضال تبغي الناس كلهم ضالين مثلك أعوذ بالله
محمدالله يرحمه و يرحم اموات المسلمين جميعا
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهحسبي الله على الأخونج المتشددين لاحقوه هذا الفنان الباكستاني ولاتركوه في حاله الا بعد أن زرعو فيروسهم في عقله وأصبح مثلهم منهم وفيهم.ورغم ذلك وجهه أكثر نورآواشراقآ حين كان فنانآ رحمه الله لصدق رسالته.
خندمه**رحمه الله وامواتنا واموات المسلمين
عدد التعليقات:6317
بسمهالله يرحمه وموتانا وموتى المسلمين .
مسماررحم الله موتى المسلمين كثر الموت والكوارث نسال الله ان يرحمنا برحمته