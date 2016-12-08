صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض أثناء حضوره جلسة إنشاد في حضرة الصوفي «عبدالله فدعق».
و يذكر أن الكلباني أصدر فتوه أباح فيها الغناء مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن قبل أن يتراجع عن فتواه.
بالفيديو: الشيخ “الكلباني” يظهر في جلسة إنشاد للمتصوفين
صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض أثناء حضوره جلسة إنشاد في حضرة الصوفي «عبدالله فدعق».
تعليقات ( 67 )
الشنفرهجميل والله المجس مافيها اي شي ان يمدح الرسول فقد مدحه الله بقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم مجتمعنا غريب اذا حضر الكلباني جلسه لمحمد عبده قالوا زنديق واذا حضر مديح للرسول قالوا صوفي فعلا احنا وهابيه!!!
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهياليت الشيخ الكلباني جزاه الله خير سادح له أخونجي متشدد أمام هذا الصوفي مربط مكتف وجلس ينشد على رأسه ومعه جماعته. بنشوف ردة فعل النشيد على عقله ونفسيته.مؤكد سوف يصارخ ويصيح سكتوه سكتو هذا الصوفي هههه.
محب أهل البيتكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه واله متمنيا للأمه الاسلاميه التمكين والنصر المبين على النفس والهوى والشياطين ...
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهبيجلس يرافس ويرامح الأخونجي رافضآ النشيد لكن كله في مصلحته ومصلحة المجتمع والوطن حتى يصبح عقله مسالم قابل للتعايش مع البشر والحياة بدل العقل المجمد المنتهي الصلاحية الذي يحمله في أحشاء رأسه.
زينب... ت44الله الذي يقول وليس المذهب. .الدين يؤخذ من القرآن والسنة فقط. .لا من الأهواء والآباء.
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهفالأخونجي حال سماعه لمثل هذه الأناشيد الصوفية التي هو في الأساس يرفضها ويحرمها سوف يصيبه مثل المس الذي يصيب بعض المرضى عند الرقاة الشرعيين. لذلك وجوب احضار الحبال كأمر ضروري جدآ لتربيطه من أجل علاجه.
عبد الصمدومن قال ان الكلباني شيخ ؟ هو إمام مسجد وقارئ للقرآن الكريم
ابو محمد السيدالآن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها متصوفة - افتونا يا اهل التقوى من نتبع هل نحن على الحق ؟؟؟ام هوءلاء القوم ؟ مأجورين
علي. العمري٤٧. صوفي. سابق. ولا. ن. سرت. كاذب. وتفتري. علي. اهل. الصوفية وبكر. يجي. واحد. ويقول. سلفي. سابق. او شيعي. سابق. او. علماني. سابق.
عدد التعليقات:4552
العنيدﻻ تحزن هناك الموت والقبر والحساب ويكشف الله سبحانه وتعالى امام الخلائق ما تخفي الصدور ويتمنى كل واحد انه كان ترابا !!
ماشاء الله تابعوالانشاد عادة يكون ترويحا للنفس بعد الدروس والمحاضرات
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهمثل هذه الأناشيد الصوفية الجميلة أقل وطأة على عقلية وفكر الأخونجي عدو الحياة والبشر من الأغاني لكنه مؤكد في حال احضاره سوف يرفض الاستماع اليها والجلوس عندها.لكن ماعلينا منه نربطه بحبال اذا لزم الأمر.
أدبالمقالة نوع من الأدب، هي قطعة إنشائية، ذات طول معتدل تُكتب نثراً، وتُهتمُّ بالمظاهر الخارجية للموضوع بطريقة سهلةٍ سريعة، ولا تعنى إلا بالناحية ... مفهوم المقالة · عناصر المقالة
فهدالجويانافا لنا عشرين سنه وانا نصلي معه صلاة سنه وفي الاخير طلع صوفي الله لا يعاقبنا ويتقبل صلاتنا السابقه معه
💎💛عــــهــــــود💛💎الله يسلمك 😬
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهمثل هذه الأناشيد الصوفية عندما يتم اخضاع الأخونجي عدو البشر والحياة لها للاستماع اليها سوف يصبح عقله لينآ مطواعآ ونفسيته مسالمة لا عدائية تحب الارهاب وتتبع الارهابيين كما هو حاله الآن عليه.
علي. العمريالصوفية. اهل. حق. وصدق. وطيبه. الله. يوفقهم. تاس. طيبه. وناس. قريبه. من الله.
الحجازيما سو...الله وجه....من فراغ اكمل الفراغات هو فينه
صوفي سابقالصوفية عن خبرة بعيدة عن الاسلام الفرع الثاني للرافضة ومذهب خزعبلات وتبرك بالقبور وتمسح بالاضرحة والتوسل بالأموات والسحر والشعوذة ........ الخ
غييييووووررررضيعت الهيبه ياشيخ الله يهديك ويهدي الي عندك والله مصيبه حب الشهره والظهور باي شكل
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقهمثل هذه الأناشيد الصوفية ياليت يتم احضار الأخونجية حتى ولو بالقوة الجبرية للاستماع اليها لأنه من شأنها أن تفتح في عقولهم نوافذ صغيرة ليدخل من خلالها نور بدلآ من الظلام المشبعة به .
علي. العمريسبحان. الله مذهب. يبغه. يمسح. مذهب. ثاني. ويقول. انا. الحق. انا الجنه. وانتم. النار
ااببووححممووددتعديل .. هذي مجسات حجازية رائعة 👍
سالمالرجل محترق كرته من زمان
عبدالرحمن الشهريالكلباني لا يعلم حقيقة الصوفية ويذكرني بالقرضاوي كان يمدح الشيعة حتى تبين له ضلالهم والكلباني سوف يعلم يوما ما ضلال الصوفية ويندم على مجالستهم
محمد احمدلماذا الصيد في الماء العكر نحن هنا جمعنا أبناء هذا الوطن يجب أن لا نبث لغه الكراهيه للصوفيه هم أبناء هذا الوطن فلندع الأحقاد...
ااببووححممووددهذي مسجات حجازية رائعة 👍
علي. العمرياحترام جميع. مذاهب. البلد. من صوفيه. وسنيه. وشيعية كله. مسلمه. له مل. الاحترام. وتقدير
سالممع نفسه
ت 20 الفاضيﻻ تكفي يامفتي ياحفيد الصحابة
محمداللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
مسلمجميع ابناء الوطن بدون أستثناء مسلمين ولهم كامل الاحترام
علي. العمريليت. مثله. عشره. في هيئه. كبار العلما
زينب...الكلباني. !!!....مره وسط طقطقه في زواج ومره بين صوفية. طيب اختصر يالكلباني وقول انا احب الغناء !!والفتوى على كيفي .. ؟
علي. العمريال. تعليق ١٩ اذا. هذا ما هو شيخ من. الشيوخ. عندك. شيوخ. التشداد. هم. شيوخ. وانا. اقولك. شيوخ. مش. شيوخ. عندي مع. احترمي. لهم. بس. ما. اخذ منهم. شي. اخذ من الشيخ الكلباني الله يحفظه. وبس
رحمهقلم الحكيكه حي حي هيء هيء هيء هيء
💎💛عــــهــــــود💛💎بررررد اليوم
علي. العمريالمذهب. الصوفي. له. كل الاحترام. ويتبعه. اخوان. لنا. في. البلد. ***لهم كل. الاحترام يجب احترام. جميع. المذاهب ونترك. التشداد. وتكفير الناس
الراصداللهم انا نعوذ بك من الفتن، اللهم ثبتنا على ماكان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الله يحفظ الشيخ العلامه الدكتور عدنان ابراهيم اما البقيه امتنعه عن التعليق بحقهم حتى لا اكسب اثم او خطيئه احاسب عليها يوم الحساب
الكلباني ليش شيخالكلباني ليس شيخ ولا مفتي الكلباني قاريء فقط
عدد التعليقات:16210
قلم الحقيقههذا الصوفي مع ألحانه وانشاده عندي أنه أفضل مليون من ** **
عدد التعليقات:11983
إنسان منصففيه بشر،،،،،يحبون الشر،،،،،وتشويه سمعة الناس،،،،،متبرعين على طول بالشر،،،،،الكلباتي او غيره،،،،،مالكم فيهم دخل😜✌️
Saadاعجبتني شيلات ابو عمامة صوت اصيل حجازي مميز
زائد واحدجعل كلمة شيخ لكل قارئ ومربى لحية وسع الموضوع اكثر من اللازم.سواء الكلبانى او غيرة لاتطلقوا كلمة شيخ الالمن ضرب فى العلم الشرعى واخذمنة وعمل بة . يفترض ان يترفع عن هذة المجالس خاصة هذة الايام المولد
مواطنهالي اعرفه ان الصوفيه تتصنف من اهل السنه والجماعه وهم على مذهب الامام ابي حنيفه والشافعي ورئي تصرف الشيخ ايجابي لنشر المحبه والتأخي ليت كل الشيوخ يقتدو به ونتخلص من الطائفيه والتزمت في مجتمعنا
مسلمالمذهب الصوفي جزء من اطياف المجتمع كا الحنابلة**** والشوافع والزيدية...يجمعهم شهادة الا اله الا الله وان محمد رسول الله اهل قبلة واحدة ووطن واحد...ولا يفرق بين المواطنين الا مريض
خرخرينوليس هناك ما يسمى بشيخ وسطي أو شيخ منفتح أو غير ذلك هناك أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة وأجمع العلماء على حكمها فالدين والأحكام ليست بالأهواء ولو كان كذلك لقال من شاء ما شاء في الدين
💎🎀سُندُسمن قال لا أعلم فقد أفتى.
بذكرالله تطمئن القلوبلااله الاالله
عبدالعزيز الشمريهذا الشيخ حقيقي وليس تكفيري ابن عثيمين رحمه الله كان يجلس مع المدخنين
نيصانشيخ وسطي محترم ليت نتعايش بعيد عن التكفير والتغرير والسب والشتم
كاظم جعفر الصادقاللهم صل على محمد و الــ محمد
الامانةهو انسان عندة مشاعر واحاسيس مثلكم تسمعون انا شيد هو يبغى يسمع اناشيد
حسنلا ارى فيها حرج ان شاء الله ...
حساويانا اشهد انك ذيب يالكلباني اهم شيء سعة الصدر
محمداللهم صل على محمد و ال محمد . انشاد جميل جدا
مرسيعادي جدا
عدد التعليقات:6317
بسمهطيب عااادي ايش المشكله انسان حٌر في تصرفاته ؟!ياحب الناس للفضول واللقافه على اساس جايبين الغايبه .!!!!!!