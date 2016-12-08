بالفيديو: الشيخ “الكلباني” يظهر في جلسة إنشاد للمتصوفين

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض أثناء حضوره جلسة إنشاد في حضرة الصوفي «عبدالله فدعق».

و يذكر أن الكلباني أصدر فتوه أباح فيها الغناء مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن قبل أن يتراجع عن فتواه.