  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: الشيخ “الكلباني” يظهر في جلسة إنشاد للمتصوفين

8 ديسمبر, 2016 , 22:51 م
بالفيديو: الشيخ “الكلباني” يظهر في جلسة إنشاد للمتصوفين
  • 3٬297
  • 67
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض أثناء حضوره جلسة إنشاد في حضرة الصوفي «عبدالله فدعق».
و يذكر أن الكلباني أصدر فتوه أباح فيها الغناء مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن قبل أن يتراجع عن فتواه.



تعليقات ( 67 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 67
    9 ديسمبر, 2016 , 0:10 ص

    الشنفره

    جميل والله المجس مافيها اي شي ان يمدح الرسول فقد مدحه الله بقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم مجتمعنا غريب اذا حضر الكلباني جلسه لمحمد عبده قالوا زنديق واذا حضر مديح للرسول قالوا صوفي فعلا احنا وهابيه!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  2. 66
    9 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    ياليت الشيخ الكلباني جزاه الله خير سادح له أخونجي متشدد أمام هذا الصوفي مربط مكتف وجلس ينشد على رأسه ومعه جماعته. بنشوف ردة فعل النشيد على عقله ونفسيته.مؤكد سوف يصارخ ويصيح سكتوه سكتو هذا الصوفي هههه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 65
    9 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    محب أهل البيت

    كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه واله متمنيا للأمه الاسلاميه التمكين والنصر المبين على النفس والهوى والشياطين ...
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  4. 64
    9 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    بيجلس يرافس ويرامح الأخونجي رافضآ النشيد لكن كله في مصلحته ومصلحة المجتمع والوطن حتى يصبح عقله مسالم قابل للتعايش مع البشر والحياة بدل العقل المجمد المنتهي الصلاحية الذي يحمله في أحشاء رأسه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 63
    9 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص

    زينب... ت44

    الله الذي يقول وليس المذهب. .الدين يؤخذ من القرآن والسنة فقط. .لا من الأهواء والآباء.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 62
    8 ديسمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    فالأخونجي حال سماعه لمثل هذه الأناشيد الصوفية التي هو في الأساس يرفضها ويحرمها سوف يصيبه مثل المس الذي يصيب بعض المرضى عند الرقاة الشرعيين. لذلك وجوب احضار الحبال كأمر ضروري جدآ لتربيطه من أجل علاجه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 61
    8 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    عبد الصمد

    ومن قال ان الكلباني شيخ ؟ هو إمام مسجد وقارئ للقرآن الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 60
    8 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    ابو محمد السيد

    الآن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها متصوفة - افتونا يا اهل التقوى من نتبع هل نحن على الحق ؟؟؟ام هوءلاء القوم ؟ مأجورين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  9. 59
    8 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    علي. العمري

    ٤٧. صوفي. سابق. ولا. ن. سرت. كاذب. وتفتري. علي. اهل. الصوفية وبكر. يجي. واحد. ويقول. سلفي. سابق. او شيعي. سابق. او. علماني. سابق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 58
    8 ديسمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:4552

    العنيد

    ﻻ تحزن هناك الموت والقبر والحساب ويكشف الله سبحانه وتعالى امام الخلائق ما تخفي الصدور ويتمنى كل واحد انه كان ترابا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 57
    8 ديسمبر, 2016 , 23:56 م

    ماشاء الله تابع

    والانشاد عادة يكون ترويحا للنفس بعد الدروس والمحاضرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 56
    8 ديسمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    مثل هذه الأناشيد الصوفية الجميلة أقل وطأة على عقلية وفكر الأخونجي عدو الحياة والبشر من الأغاني لكنه مؤكد في حال احضاره سوف يرفض الاستماع اليها والجلوس عندها.لكن ماعلينا منه نربطه بحبال اذا لزم الأمر.
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  13. 55
    8 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    عهود لا يكون ارنوب اللي عندك بردان
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 54
    8 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    أدب

    المقالة نوع من الأدب، هي قطعة إنشائية، ذات طول معتدل تُكتب نثراً، وتُهتمُّ بالمظاهر الخارجية للموضوع بطريقة سهلةٍ سريعة، ولا تعنى إلا بالناحية ... ‏مفهوم المقالة · ‏عناصر المقالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 53
    8 ديسمبر, 2016 , 23:50 م

    فهدالجويان

    افا لنا عشرين سنه وانا نصلي معه صلاة سنه وفي الاخير طلع صوفي الله لا يعاقبنا ويتقبل صلاتنا السابقه معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 52
    8 ديسمبر, 2016 , 23:50 م

    لاحول ولاقوة الا بالله ,,,,,, الى متي؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 51
    8 ديسمبر, 2016 , 23:50 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    الله يسلمك 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 50
    8 ديسمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    مثل هذه الأناشيد الصوفية عندما يتم اخضاع الأخونجي عدو البشر والحياة لها للاستماع اليها سوف يصبح عقله لينآ مطواعآ ونفسيته مسالمة لا عدائية تحب الارهاب وتتبع الارهابيين كما هو حاله الآن عليه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  19. 49
    8 ديسمبر, 2016 , 23:49 م

    علي. العمري

    الصوفية. اهل. حق. وصدق. وطيبه. الله. يوفقهم. تاس. طيبه. وناس. قريبه. من الله.
    لا يعجبني(10) اعجبني(11)
  20. 48
    8 ديسمبر, 2016 , 23:46 م

    الحجازي

    ما سو...الله وجه....من فراغ اكمل الفراغات هو فينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 47
    8 ديسمبر, 2016 , 23:44 م

    صوفي سابق

    الصوفية عن خبرة بعيدة عن الاسلام الفرع الثاني للرافضة ومذهب خزعبلات وتبرك بالقبور وتمسح بالاضرحة والتوسل بالأموات والسحر والشعوذة ........ الخ
    لا يعجبني(16) اعجبني(15)
  22. 46
    8 ديسمبر, 2016 , 23:44 م

    غييييوووورررر

    ضيعت الهيبه ياشيخ الله يهديك ويهدي الي عندك والله مصيبه حب الشهره والظهور باي شكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 45
    8 ديسمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    مثل هذه الأناشيد الصوفية ياليت يتم احضار الأخونجية حتى ولو بالقوة الجبرية للاستماع اليها لأنه من شأنها أن تفتح في عقولهم نوافذ صغيرة ليدخل من خلالها نور بدلآ من الظلام المشبعة به .
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  24. 44
    8 ديسمبر, 2016 , 23:44 م

    علي. العمري

    سبحان. الله مذهب. يبغه. يمسح. مذهب. ثاني. ويقول. انا. الحق. انا الجنه. وانتم. النار
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 43
    8 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    ااببووححمموودد

    تعديل .. هذي مجسات حجازية رائعة 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 42
    8 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    - ما قاله أبو جهل عند موته قبل أن يموت أبوجهل في بدر قال كلمات تدل على إصراره على الكفر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 41
    8 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    حب الرسول ليس بالغناء بل باتباع هديه والصلاة عليه المتصوفون وصل بهم الحال إلى عبادة القبور وجعلها مزارات والتوسل بالأموات كما يحدث في مصر وغيرها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 40
    8 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    سالم

    الرجل محترق كرته من زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 39
    8 ديسمبر, 2016 , 23:41 م

    عبدالرحمن الشهري

    الكلباني لا يعلم حقيقة الصوفية ويذكرني بالقرضاوي كان يمدح الشيعة حتى تبين له ضلالهم والكلباني سوف يعلم يوما ما ضلال الصوفية ويندم على مجالستهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 38
    8 ديسمبر, 2016 , 23:39 م

    محمد احمد

    لماذا الصيد في الماء العكر نحن هنا جمعنا أبناء هذا الوطن يجب أن لا نبث لغه الكراهيه للصوفيه هم أبناء هذا الوطن فلندع الأحقاد...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 37
    8 ديسمبر, 2016 , 23:38 م

    ااببووححمموودد

    هذي مسجات حجازية رائعة 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 36
    8 ديسمبر, 2016 , 23:37 م

    علي. العمري

    احترام جميع. مذاهب. البلد. من صوفيه. وسنيه. وشيعية كله. مسلمه. له مل. الاحترام. وتقدير
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  33. 35
    8 ديسمبر, 2016 , 23:36 م

    سالم

    مع نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 34
    8 ديسمبر, 2016 , 23:36 م

    ت 20 الفاضي

    ﻻ تكفي يامفتي ياحفيد الصحابة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 33
    8 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    محمد

    اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 32
    8 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    خنبوقه هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 31
    8 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    إعاننا الله واياك ماعليكم منهم ياعدولي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 30
    8 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    مسلم

    جميع ابناء الوطن بدون أستثناء مسلمين ولهم كامل الاحترام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 29
    8 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    علي. العمري

    ليت. مثله. عشره. في هيئه. كبار العلما
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 28
    8 ديسمبر, 2016 , 23:32 م

    عهود سلامتك من البرد يا عنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 27
    8 ديسمبر, 2016 , 23:32 م

    زينب...

    الكلباني. !!!....مره وسط طقطقه في زواج ومره بين صوفية. طيب اختصر يالكلباني وقول انا احب الغناء !!والفتوى على كيفي .. ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 26
    8 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    الصوفيه مسلمين ومن مذهب اهل السنة الا المتشددين منهم فقد يقعون في الشركيات وعبادة القبور
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 25
    8 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    علي. العمري

    ال. تعليق ١٩ اذا. هذا ما هو شيخ من. الشيوخ. عندك. شيوخ. التشداد. هم. شيوخ. وانا. اقولك. شيوخ. مش. شيوخ. عندي مع. احترمي. لهم. بس. ما. اخذ منهم. شي. اخذ من الشيخ الكلباني الله يحفظه. وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 24
    8 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    رحمه

    قلم الحكيكه حي حي هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  45. 23
    8 ديسمبر, 2016 , 23:29 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    بررررد اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    علي. العمري

    المذهب. الصوفي. له. كل الاحترام. ويتبعه. اخوان. لنا. في. البلد. ***لهم كل. الاحترام يجب احترام. جميع. المذاهب ونترك. التشداد. وتكفير الناس
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  47. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 23:27 م

    الراصد

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن، اللهم ثبتنا على ماكان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الله يحفظ الشيخ العلامه الدكتور عدنان ابراهيم اما البقيه امتنعه عن التعليق بحقهم حتى لا اكسب اثم او خطيئه احاسب عليها يوم الحساب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  49. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    الكلباني ليش شيخ

    الكلباني ليس شيخ ولا مفتي الكلباني قاريء فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:16210

    قلم الحقيقه

    هذا الصوفي مع ألحانه وانشاده عندي أنه أفضل مليون من ** **
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  51. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:11983

    إنسان منصف

    فيه بشر،،،،،يحبون الشر،،،،،وتشويه سمعة الناس،،،،،متبرعين على طول بالشر،،،،،الكلباتي او غيره،،،،،مالكم فيهم دخل😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    Saad

    اعجبتني شيلات ابو عمامة صوت اصيل حجازي مميز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    زائد واحد

    جعل كلمة شيخ لكل قارئ ومربى لحية وسع الموضوع اكثر من اللازم.سواء الكلبانى او غيرة لاتطلقوا كلمة شيخ الالمن ضرب فى العلم الشرعى واخذمنة وعمل بة . يفترض ان يترفع عن هذة المجالس خاصة هذة الايام المولد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    مواطنه

    الي اعرفه ان الصوفيه تتصنف من اهل السنه والجماعه وهم على مذهب الامام ابي حنيفه والشافعي ورئي تصرف الشيخ ايجابي لنشر المحبه والتأخي ليت كل الشيوخ يقتدو به ونتخلص من الطائفيه والتزمت في مجتمعنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  55. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    مسلم

    المذهب الصوفي جزء من اطياف المجتمع كا الحنابلة**** والشوافع والزيدية...يجمعهم شهادة الا اله الا الله وان محمد رسول الله اهل قبلة واحدة ووطن واحد...ولا يفرق بين المواطنين الا مريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  56. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    خرخرينو

    ليس هناك ما يسمى بشيخ وسطي أو شيخ منفتح أو غير ذلك هناك أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة وأجمع العلماء على حكمها فالدين والأحكام ليست بالأهواء ولو كان كذلك لقال من شاء ما شاء في الدين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  57. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    💎🎀سُندُس

    من قال لا أعلم فقد أفتى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لااله الاالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 23:07 م

    عبدالعزيز الشمري

    ‏هذا الشيخ حقيقي وليس تكفيري ابن عثيمين رحمه الله كان يجلس مع المدخنين
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  60. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    نيصان

    شيخ وسطي محترم ليت نتعايش بعيد عن التكفير والتغرير والسب والشتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 23:03 م

    كاظم جعفر الصادق

    اللهم صل على محمد و الــ محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    الامانة

    هو انسان عندة مشاعر واحاسيس مثلكم تسمعون انا شيد هو يبغى يسمع اناشيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 23:01 م

    حسن

    لا ارى فيها حرج ان شاء الله ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 22:59 م

    حساوي

    انا اشهد انك ذيب يالكلباني اهم شيء سعة الصدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 22:58 م

    محمد

    اللهم صل على محمد و ال محمد . انشاد جميل جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 22:56 م

    مرسي

    عادي جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:6317

    بسمه

    طيب عااادي ايش المشكله انسان حٌر في تصرفاته ؟!ياحب الناس للفضول واللقافه على اساس جايبين الغايبه .!!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم