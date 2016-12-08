شاهد: الشيخ فيصل بن شريم في حديث ودي مع الملك سلمان بحضور ملك البحرين

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى، بالشيخ فيصل بن شريم، وهما يتبادلان الأحاديث الودية الباسمة والعفوية مع الأخير، الذي مازحهم بقوله: “آل مرة ما يجيهم موت”. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اختتم اليوم زيارته لدولة البحرين، وغادر إلى دولة الكويت في إطار جولته الخليجية.
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تعليقات ( 7 )
شوكة في نحور الأعداءجميعنا الخليجيين دم واحد و مصير واحد و مستقبل واحد كبيرنا يقدر صغيرنا وصغيرنا يحترم كبيرنا نحب ديننا ونحب اوطاننا و نحب حكامنا شيوخنا ونقف معهم صفاً واحداً في وجه الاعداء والحاقدين والحاسدين .
فارسالشيخ فيصل ابن شريم هو شيخ قبائل آل مرة
فهدالجوياناكيد كن نسيب ولا تكن ابن عم ملك البحرين حمد بن عيسى ماخذ من بن شريم وفيصل بن شريم يمون على الملكين سلمان الحزم وحمد بن عيسى
١٢٣الله يسدد خطا ملكنا سلمان لكن من هو فيصل بن شريم ما عرفتونا عليه