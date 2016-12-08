شاهد: الشيخ فيصل بن شريم في حديث ودي مع الملك سلمان بحضور ملك البحرين

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى، بالشيخ فيصل بن شريم، وهما يتبادلان الأحاديث الودية الباسمة والعفوية مع الأخير، الذي مازحهم بقوله: “آل مرة ما يجيهم موت”. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اختتم اليوم زيارته لدولة البحرين، وغادر إلى دولة الكويت في إطار جولته الخليجية.