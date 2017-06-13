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بالفيديو..”العريفي” يكشف سبب تحريمه لخلوة البنت بأبيها.. ويوضح ملابسات “الفتوى”

بالفيديو..”العريفي” يكشف سبب تحريمه لخلوة البنت بأبيها.. ويوضح ملابسات “الفتوى”
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المرصد 38 2٬152 2 ساعتين

صحيفة المرصد: علق الداعية الإسلامي، محمد العريفي، على سؤال عن فتوى “تحريم خلوة البنت بأبيها”، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح أنه كان في إحدى القنوات فاتصلت امرأة وسألت قالت يا شيخ أنا زوجي عفوا يتحرش بابنتي وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها، بعني نوع من التحرش.. أحيانا يدخل غرفتها فجأة لعله يراها وهي تبدل ملابسها مثلا، وأنا أخاف عليها منه، فطلب منها بألا يجلس هذا الرجل بمفرده مع ابنته.

وأشار “العريفي”، إلى أن هذا رجل عنده مرض التحرش بابنته وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر فما بالك لو جلس معها وحده، فقلت لها لا تسمحي بأن يجلس وحده، دائما خلك عندهم في الصالة إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقبي الوضع، لا تخرجي من البيت وتدعيهما وحدهما كوني معهما أو خذي البنت معك ونحو ذلك”.

وأضاف: كتب أحد الصحفيين يقول: “العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني أنا ما يجوز أن أوصل ابنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها للمدرسة بنتي مرضت لا يجوز أن أقول لها أركبي لأوصلها إلى المستشفى فهذه خلوة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - راحت البال
2017-06-13 11:30:32
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم
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37 - ع
2017-06-13 11:29:23
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36 - فهد12
2017-06-13 11:27:02
وبهذه المناسبة اهنئ قلم الحقيقة على الانتصار العظيم في معركته ضد اخونج الداخل والخارج بعدما انكشفت اكبر حاضنتين لهم قطروتركيا فالف الف مبروك **لم تذهب سدى
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35 - ع
2017-06-13 11:20:42
حكام غطر ***البلاد والعباد. المركز الرئيسي للإرهابيين. ويتم تاديبهم.
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34 - فهد12
2017-06-13 11:20:16
الان اللي منساقين ورى شيخهم طيب ليش ماتكون هذه المرأة تكذب اوتصنعت القصة حتى وصل الامر ان الاب يتحرش ببنته في حظورالام؟؟ وعلى الجميع ان يفهموا ان صاحب الوى لاثقة فيه كما قال الشيخ العلامةصالح الفوزان
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33 - عموري
2017-06-13 11:19:34
مارأيك في الازمة مع قطر
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( عدد التعليقات 395 )
32 - فهد
2017-06-13 11:18:36
كلام العريفي واضح وقصص تحرش بعض الاباء بأبناءهم واقع ومحاضر اقسام الشرط تؤكد ذلك. والحل بمثل هذه الحالات التفريق بينهم كل واحد يعيش بمنزل او عدم ترك المتحرش به بمفردة.
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31 - السعدي
2017-06-13 11:16:23
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30 - ع
2017-06-13 11:13:48
ت 27 ههههههه مع نفسك. اللة يهديك.
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29 - ع
2017-06-13 11:06:47
قلم الحقيقة قال الحقيقة ولي يزعل يذهب لغير.
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28 - xxxxxxxxxxx
2017-06-13 11:06:12
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 286 )
27 - ana wbas
2017-06-13 11:03:07
قلم الخنبقه الوطن لايعيش ازمه لامع قطر ولاغيرها الا اذا اردت لها ان تكون ازمه الوطن اتخذ مايراه وبكل شموخ من اجراءات لصالحه وابنائه وحماية امنه وحدوه ووحدته من عبث العابثين ومن يريد ان يزرع الفتنه
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26 - ع
2017-06-13 11:00:56
ت23صدقت ***
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25 - اليامي
2017-06-13 10:59:46
قد يكون الاب مريض او مهستر يجب على الزوجه التصرف بحكمه وبالطريقه الصحيحه لابعاد بعض الكلاب البشريه اوقد يكون المرض والوسواس فالزوجه لابد من تفهم الوضع بشكل سريع
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24 - ثم يتفاخرون ب****
2017-06-13 10:58:04
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( عدد التعليقات 24,832 )
23 - قلم الحقيقه
2017-06-13 10:56:06
غير هيئة كبار العلماء لامصداقية لأحدآ غيرهم. *****
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22 - ياسمين🌸
2017-06-13 10:55:16
مسكينة البنت الله يعينها وين ماكانت حتى والدها مصدر الأمان والحنان
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21 -
2017-06-13 10:54:26
تعليق مخالف
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20 - مراد
2017-06-13 10:50:42
تعليق مخالف
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19 -
2017-06-13 10:50:41
الاب هو مصدر امان للبنت وهو القلب الرحيم والحنون والعطوف على بنته كيف يطاوعه قلبه انه يتحرش في بنته او يفكر مجرد تفكير بهذا الشي اعوذ بالله-البنت اذا مالقت الامان في بيت اهلها وين تلاقيه الله المستعان
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18 - ؟!!
2017-06-13 10:48:17
اقولها اليوم وبكر وبعدو وبعد عشرات السنين انو كل ماتتبع شيخ سوف تصدم يوما ما انك جالس تضحك على نفسك ومن يريد العلم الشرعي الصحيح سوف يبحث عنه بنفسه العلماء قد تركوا لنا العلم الصحيح وموجود في الكتب..
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17 - ابو حسام
2017-06-13 10:46:41
تعليق مخالف
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16 - محمد الجعيد
2017-06-13 10:45:14
كلامه صح الفتوى تخص حاله معينه . يجب ان تكون فيه حدود بين الاب والبنت والام لها دور في ذلك
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( عدد التعليقات 24,832 )
15 - قلم الحقيقه
2017-06-13 10:44:56
مواضيع بعيدة عن واقع الوطن الذي يعيشه في أزمته مع النظام القطري الأخونجي الأخواني بعد أن صمت الكثير من دعاة ****عن ادانته وشجب مايقوم به ضد جيرانه في دول مجلس التعاون ****
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14 -
2017-06-13 10:42:54
ابوها يتحرش والسواق لا يعني من هان على نفسه كان على غيره اهون جابو القنوات لبناتهم وتراهم صايمين 🤣 وبرامج التواصل ****😂
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13 - المجمعة
2017-06-13 10:34:58
تعليق مخالف
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12 - حسن
2017-06-13 10:34:09
العريفي ابو الفتاوي .
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11 - غازي بن شبيب
2017-06-13 10:32:12
طيب حطو المقطع حق الاصل اللي قال عنه اذا كان موجود نبي الدليل لتبرئه العريفي ، وش المانع انكم تحطو المقطع لاثبات مصداقيته
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10 - العمده
2017-06-13 10:21:15
العريفى أفتى فتوى تخص سؤال عن ابنتها الزوجه التى يتحرش زوجها بابنتهما وليس لعموم الناس والمتصيدون فى الماء العكر فليتقوا الله ولا يقولو الشيخ كلام لم يقله بالتعميم
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9 - عاشق سراب
2017-06-13 10:20:46
ايه بعضهم يربي بنته علشان يعتدي عليها
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8 - الصدق ينقال
2017-06-13 10:18:09
يقول العريفي أفتيت فهو يعتبر نفسه مفتي وأنا لاأراه مفتي
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7 - فهد12
2017-06-13 10:17:04
كل يوم ترقع قضية ***
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6 - 72
2017-06-13 10:15:26
يا تعليق 4 و ايش استفاد من صلاته و صيامه اذا اخرتها بتحرش بابنته لحمه و دمه
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5 -
2017-06-13 10:14:44
هل العريفي مفتي نورنا
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( عدد التعليقات 12,673 )
4 - ابويوسف
2017-06-13 10:10:49
كلام صحيح هى شعره في عقل الانسان بل خيط قطن سهل انفصاله يتحول الصاحى الى مجنون احرقو اطفالهم بعمر لايصدر منهم الخطاء فلا عجب كثير من الاحيان نقول مخدرات وقد تكون انفصال هذه الخيط الرفيع
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3 - 72
2017-06-13 10:08:08
تعليق مخالف
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2 - 72
2017-06-13 10:06:43
****بس الحمد لله ما يفوت الصلاه فى المسجد فى الصف الاول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - 72
2017-06-13 10:03:52
اين الصلاه و المسجد و الطوع و الايمان و اخرتها شعب*****
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آخر تعليق
بواسطة : راحت البال

المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع

تعليق مخالف...
بواسطة : فهد

هي رؤيا وبعض الردود مزعلتها حتى الاحلام. انا لله وانا اليه راجعون....
بواسطة : ع

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