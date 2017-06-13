بالفيديو..”العريفي” يكشف سبب تحريمه لخلوة البنت بأبيها.. ويوضح ملابسات “الفتوى”

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صحيفة المرصد: علق الداعية الإسلامي، محمد العريفي، على سؤال عن فتوى “تحريم خلوة البنت بأبيها”، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح أنه كان في إحدى القنوات فاتصلت امرأة وسألت قالت يا شيخ أنا زوجي عفوا يتحرش بابنتي وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها، بعني نوع من التحرش.. أحيانا يدخل غرفتها فجأة لعله يراها وهي تبدل ملابسها مثلا، وأنا أخاف عليها منه، فطلب منها بألا يجلس هذا الرجل بمفرده مع ابنته.

وأشار “العريفي”، إلى أن هذا رجل عنده مرض التحرش بابنته وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر فما بالك لو جلس معها وحده، فقلت لها لا تسمحي بأن يجلس وحده، دائما خلك عندهم في الصالة إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقبي الوضع، لا تخرجي من البيت وتدعيهما وحدهما كوني معهما أو خذي البنت معك ونحو ذلك”.

وأضاف: كتب أحد الصحفيين يقول: “العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني أنا ما يجوز أن أوصل ابنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها للمدرسة بنتي مرضت لا يجوز أن أقول لها أركبي لأوصلها إلى المستشفى فهذه خلوة”.