بالفيديو..”العريفي” يكشف سبب تحريمه لخلوة البنت بأبيها.. ويوضح ملابسات “الفتوى”
صحيفة المرصد: علق الداعية الإسلامي، محمد العريفي، على سؤال عن فتوى “تحريم خلوة البنت بأبيها”، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأوضح أنه كان في إحدى القنوات فاتصلت امرأة وسألت قالت يا شيخ أنا زوجي عفوا يتحرش بابنتي وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها، بعني نوع من التحرش.. أحيانا يدخل غرفتها فجأة لعله يراها وهي تبدل ملابسها مثلا، وأنا أخاف عليها منه، فطلب منها بألا يجلس هذا الرجل بمفرده مع ابنته.
وأشار “العريفي”، إلى أن هذا رجل عنده مرض التحرش بابنته وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر فما بالك لو جلس معها وحده، فقلت لها لا تسمحي بأن يجلس وحده، دائما خلك عندهم في الصالة إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقبي الوضع، لا تخرجي من البيت وتدعيهما وحدهما كوني معهما أو خذي البنت معك ونحو ذلك”.
وأضاف: كتب أحد الصحفيين يقول: “العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني أنا ما يجوز أن أوصل ابنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها للمدرسة بنتي مرضت لا يجوز أن أقول لها أركبي لأوصلها إلى المستشفى فهذه خلوة”.
كذب فتوى تحريم خلوة البنت بأبيها !#العريفي#برنامج_تحقيق#قناة_المجد pic.twitter.com/2fnEODwJKt
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٢ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم
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وبهذه المناسبة اهنئ قلم الحقيقة على الانتصار العظيم في معركته ضد اخونج الداخل والخارج بعدما انكشفت اكبر حاضنتين لهم قطروتركيا فالف الف مبروك **لم تذهب سدى
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حكام غطر ***البلاد والعباد. المركز الرئيسي للإرهابيين. ويتم تاديبهم.
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الان اللي منساقين ورى شيخهم طيب ليش ماتكون هذه المرأة تكذب اوتصنعت القصة حتى وصل الامر ان الاب يتحرش ببنته في حظورالام؟؟ وعلى الجميع ان يفهموا ان صاحب الوى لاثقة فيه كما قال الشيخ العلامةصالح الفوزان
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مارأيك في الازمة مع قطر
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كلام العريفي واضح وقصص تحرش بعض الاباء بأبناءهم واقع ومحاضر اقسام الشرط تؤكد ذلك. والحل بمثل هذه الحالات التفريق بينهم كل واحد يعيش بمنزل او عدم ترك المتحرش به بمفردة.
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ت 27 ههههههه مع نفسك. اللة يهديك.
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قلم الحقيقة قال الحقيقة ولي يزعل يذهب لغير.
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قلم الخنبقه الوطن لايعيش ازمه لامع قطر ولاغيرها الا اذا اردت لها ان تكون ازمه الوطن اتخذ مايراه وبكل شموخ من اجراءات لصالحه وابنائه وحماية امنه وحدوه ووحدته من عبث العابثين ومن يريد ان يزرع الفتنه
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ت23صدقت ***
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قد يكون الاب مريض او مهستر يجب على الزوجه التصرف بحكمه وبالطريقه الصحيحه لابعاد بعض الكلاب البشريه اوقد يكون المرض والوسواس فالزوجه لابد من تفهم الوضع بشكل سريع
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غير هيئة كبار العلماء لامصداقية لأحدآ غيرهم. *****
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مسكينة البنت الله يعينها وين ماكانت حتى والدها مصدر الأمان والحنان
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الاب هو مصدر امان للبنت وهو القلب الرحيم والحنون والعطوف على بنته كيف يطاوعه قلبه انه يتحرش في بنته او يفكر مجرد تفكير بهذا الشي اعوذ بالله-البنت اذا مالقت الامان في بيت اهلها وين تلاقيه الله المستعان
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اقولها اليوم وبكر وبعدو وبعد عشرات السنين انو كل ماتتبع شيخ سوف تصدم يوما ما انك جالس تضحك على نفسك ومن يريد العلم الشرعي الصحيح سوف يبحث عنه بنفسه العلماء قد تركوا لنا العلم الصحيح وموجود في الكتب..
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كلامه صح الفتوى تخص حاله معينه . يجب ان تكون فيه حدود بين الاب والبنت والام لها دور في ذلك
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مواضيع بعيدة عن واقع الوطن الذي يعيشه في أزمته مع النظام القطري الأخونجي الأخواني بعد أن صمت الكثير من دعاة ****عن ادانته وشجب مايقوم به ضد جيرانه في دول مجلس التعاون ****
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ابوها يتحرش والسواق لا يعني من هان على نفسه كان على غيره اهون جابو القنوات لبناتهم وتراهم صايمين 🤣 وبرامج التواصل ****😂
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العريفي ابو الفتاوي .
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طيب حطو المقطع حق الاصل اللي قال عنه اذا كان موجود نبي الدليل لتبرئه العريفي ، وش المانع انكم تحطو المقطع لاثبات مصداقيته
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العريفى أفتى فتوى تخص سؤال عن ابنتها الزوجه التى يتحرش زوجها بابنتهما وليس لعموم الناس والمتصيدون فى الماء العكر فليتقوا الله ولا يقولو الشيخ كلام لم يقله بالتعميم
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ايه بعضهم يربي بنته علشان يعتدي عليها
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يقول العريفي أفتيت فهو يعتبر نفسه مفتي وأنا لاأراه مفتي
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كل يوم ترقع قضية ***
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يا تعليق 4 و ايش استفاد من صلاته و صيامه اذا اخرتها بتحرش بابنته لحمه و دمه
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هل العريفي مفتي نورنا
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كلام صحيح هى شعره في عقل الانسان بل خيط قطن سهل انفصاله يتحول الصاحى الى مجنون احرقو اطفالهم بعمر لايصدر منهم الخطاء فلا عجب كثير من الاحيان نقول مخدرات وقد تكون انفصال هذه الخيط الرفيع
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****بس الحمد لله ما يفوت الصلاه فى المسجد فى الصف الاول
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اين الصلاه و المسجد و الطوع و الايمان و اخرتها شعب*****
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