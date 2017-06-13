دلعوهم!

بقلم : عادل التويجري

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• الشباب والأهلي والعويس!

• الشباب يصعد أكثر!

• لكن بـ «الأدلة»!

• ويضع مهمة التحقق لدى اتحاد الكرة!

• أدلة كثيرة بـ (الرقم) ساقها البيان الشبابي!

• أولها: البنتلي!

• ومبالغ مالية تتجاوز الـ 2 مليون!

• أموال لم ينفها اللاعب!

• لكنه (زعم) أنها من والده!

• ولم يقدم الدليل على ذلك!

• ماطل كثيرا!

• ولم يقدم أي إثبات على ذلك!

• العقوبة كانت (مخففة)!

• طالت الحارس (فقط)!

• بينما (الراقي)، خرج سالما معافى!

• لذلك، لن يستطيع اتحاد الكرة تطبيق النظام على البقية!

• حتى لو أراد ذلك!

• فذاك العويس!

• وذاك الأهلي!

• سألوا الفشار ماذا فعلوا بهم!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال ضد (دلعوهم)!

نقلا عن مكة