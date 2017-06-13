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السفير علي عسيري: لهذا السبب فكرت أن أُنهي حياتي!

السفير علي عسيري: لهذا السبب فكرت أن أُنهي حياتي!
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المرصد 12 3٬486 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف السفير السابق لدى المملكة في لبنان علي عسيري عن بعض الجوانب المأساوية التي مر بها خلال مراحل حياته المختلفة منذ أن كان طفلا صغيرًا، مؤكدًا أنه مرت عليه لحظات صعبة جعلته يفكر في الانتحار وذلك بعد وفاة ابنه فيصل الذي توفي عن عمر يناهز الـ 17 عامًا.
وقال عسيري: “ابني فيصل كان من الطلبة المميزين في مدارس نجد، وكان خلوقًا وحريص على طاعة والديه، ومن سوء حظي أنه كان ينظف المسبح في بيتنا الجديد بالرياض، وكان فيه كهربا في المسبح وللأسف ضربته صاعقة كهربية فمات”.
وتابع في لقاء له ببرنامج “من الصفر” المُذاع على قناة “إم بي سي” الفضائية: “وصلت لمرحلة أنني كنت أرغب في أن أغادر هذه الدنيا، من الألم الذي شعرت به، ووالدته كأنها غائبة عن الوعي، وأنا كنت أصلي وأبكي وأفكر كيف أنهي حياتي”.
ولفت عسيري إلى حادثة وفاة أمه منذ أن كان طفلًا صغيرًا، قائلًا: هي ماتت بسم أفعى سامة، وحنانها الذي فقدته لم أجد له بديل، فكنت دائمًا ما أذهب للمكان الذي كانت معتادة بالجلوس فيه وأجلس وأتخيل أنها تعود لي مرة ثانية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - مراد
2017-06-13 11:27:00
ان انتشار المسابح في البيوت منالامور السلبيه التي يعاني منها المواطنون وضررخسارتها الما ليه وضرر استخدامها دون شروط صحيه تدعو الي فتح مسابح مجانيه للرجال واخري للنساء في كل حي اسوه بالدول المتفده
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11 - راحت البال
2017-06-13 11:24:57
****ليس لرحمة اللة ومحمد (ص)توفي له ابراهيم وهوصغير فقال ان لقلب ليحزن وناا لفراقك يابراهيم لمحزونون
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10 - شط البحر
2017-06-13 10:48:31
قل الحمد لله ياعسيري على كل حال
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9 -
2017-06-13 09:36:25
لله مااعطى ولله مااخذ جبركم الله بالصبر ورحم الله امك وابنك وجمعكم الله بهم في جنات النعيم
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8 - عويس
2017-06-13 09:14:22
الله يجزاك الجنة معالي السفير ويصبرك انشاء الله فعلاً شي موُلم ولكن لا اعتراض على اقدار الله الله يرحم امك وابنك وانشاء الله يجمعهم الله في الجنة
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7 - بو نواس
2017-06-13 09:13:21
لاحول ولا قوة الا بالله .. اللهم اجمعه بمحبيه بالجنان
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6 -
2017-06-13 09:11:09
انما الصبر عند الصدمة الاولى
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5 - نور على نور
2017-06-13 08:56:41
كررو يا ذا الجلال والاكرام
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( عدد التعليقات 5,826 )
4 - العنيد
2017-06-13 08:50:36
من يشوف مصايب غيره تهووون مصايبة اللهم ارحمنا وارحمهم وارحم واغفر واطل عمر. كل من له حق علينا وعلى المسلمين. اللهم امين !!
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3 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 08:49:07
ع إلانسان أن يتوقع المصيبه ف الحياه حتى لا يتفأجا لان الايام فرح حزن ومن فقد ابن بيت الحمد من صبر وهذه بشاره من الله لعظم البلاء ردد انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني ف مصيبتي وأخلف لي خيرا منها
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2 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 08:42:05
الانسان يمر بمواقف صعبه ف حياته ينهار ولكن بفضل الله يقوى ولكن يظل الحزن داخل قلبه نطلب من الله الصبر والاجر اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفايزين آمين
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1 - شمالي ...
2017-06-13 08:28:59
كل اب وام يتمنو رجوع فلذات اكبادهم اللي ماتو لاكن مانقول الا الله يرحمهم ويغفرلهم
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آخر تعليق
بواسطة : راحت البال

المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع

تعليق مخالف...
بواسطة : فهد

هي رؤيا وبعض الردود مزعلتها حتى الاحلام. انا لله وانا اليه راجعون....
بواسطة : ع

تعليق مخالف...
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