السفير علي عسيري: لهذا السبب فكرت أن أُنهي حياتي!

حجم الخط A A A المرصد 12 3٬486 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف السفير السابق لدى المملكة في لبنان علي عسيري عن بعض الجوانب المأساوية التي مر بها خلال مراحل حياته المختلفة منذ أن كان طفلا صغيرًا، مؤكدًا أنه مرت عليه لحظات صعبة جعلته يفكر في الانتحار وذلك بعد وفاة ابنه فيصل الذي توفي عن عمر يناهز الـ 17 عامًا.

وقال عسيري: “ابني فيصل كان من الطلبة المميزين في مدارس نجد، وكان خلوقًا وحريص على طاعة والديه، ومن سوء حظي أنه كان ينظف المسبح في بيتنا الجديد بالرياض، وكان فيه كهربا في المسبح وللأسف ضربته صاعقة كهربية فمات”.

وتابع في لقاء له ببرنامج “من الصفر” المُذاع على قناة “إم بي سي” الفضائية: “وصلت لمرحلة أنني كنت أرغب في أن أغادر هذه الدنيا، من الألم الذي شعرت به، ووالدته كأنها غائبة عن الوعي، وأنا كنت أصلي وأبكي وأفكر كيف أنهي حياتي”.

ولفت عسيري إلى حادثة وفاة أمه منذ أن كان طفلًا صغيرًا، قائلًا: هي ماتت بسم أفعى سامة، وحنانها الذي فقدته لم أجد له بديل، فكنت دائمًا ما أذهب للمكان الذي كانت معتادة بالجلوس فيه وأجلس وأتخيل أنها تعود لي مرة ثانية”.