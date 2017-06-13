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الرئيسية / “يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!
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المرصد 9 4٬164 5 ساعات

صحيفة المرصد: يعيش رجل خمسيني في جزيرة لومبوك وسط المحيط الهادي ملكًا عليها يراعي حاجات أهلها، وقبيلته يصفونه بأنه دمث الخلق غني المال ولا يرفض أي طلب كائن من كان، غريب الأطوار والطباع، يمتلك ثروة ضخمة، بالإضافة إلى الخاتم الأزرق، أو “خاتم سليمان”، كما يود أن يطلق عليه بعضهم تشبهًا بخاتم النبي سليمان عليه السلام، ويطلق عليه “لالو” محمد يونس، وهو اسم ملك لومبوك.
ويقول “لالو يونس” أنه يحب إطعام الفقراء وإسعادهم في الأعياد، ويمتلك خاتمًا عجيبًا، مشيرًا إلى أن الخاتم ورثه منذ خامس جد له، ويروي الناس عنه قصصًا متعددة، ولا يعلم من أين أتى أجداده بالخاتم، كما تحدث عن ثروته قائلًا “أمتلك ما يزيد على 27 كيلوجرام ذهب عيار 24 قيراط، ومثلهم من الفضة، وارتدي تلك الزينة في الأعياد والمناسبات”، بحسب “سبق”.
يروي أهل القرية التي يسكنها “لالو يونس” أن الخاتم هذا لم يروه من قبل من حيث الضخامة، ويزن أكثر من 150 جرام ذهب، ويتوج الخاتم بحجر كريم يسمى “الأوبال” الأزرق، ويشبه في وصفه -كما يقولون- خاتم سليمان، حيث يقال إن النبي سليمان -عليه السلام- كان عنده خاتم هو سر ملكه.
وأشار “لالو يونس” إلى أنه متزوج من امرأة واحدة على الرغم من أنه يملك أن يتزوج من نساء كثيرات بحكم عروقه الملكية، إلا أنه فضل البقاء مع امرأة واحدة، وأنجب منها أربعة أبناء، أصغرهم عمره أربع سنوات، ويحب الألعاب الإلكترونية.
وذكر “لالو يونس” أنه وأولاده يحبون البيتزا وخصوصًا الإيطالية والأمريكية، قائلًا فعلى الرغم من أنني ملك لي صلاحيات اجتماعية كثيرة، إلا أنني أحب الحياة وأعيشها بحلوها ومرها، ولا أرتبط بكل الارتباطات القبلية، وقد أتعرض في لحظة ما إلى العزل من قِبل قبيلتي، ولكن الإسلام لم يأمرنا إلا بالتوسط والعيش والاستمتاع بالحياة.”
وأضاف “لالو يونس” أنه على الرغم من الطقوس الملكية والتقاليد التي تحتم عليه الحفاظ على عادات الملوك السابقين من قبيلته، إلا أنه يشاهد البرامج التلفزيونية، ويلعب الألعاب الإلكترونية، ويملك ثلاثة هواتف جوالة من أحدث الأنواع، ويركب السيارة، ويذهب لوظيفته الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، يراعي تجارته وثروته العقارية ومسؤولياته أمام قبيلته وقريته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - الحقيقة
2017-06-13 08:55:32
لازم نغزي ألجزيره هذي اقل شي نملك ارض والا بيت
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8 - الى 4
2017-06-13 08:54:11
ياليت تشرح اكثر
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7 -
2017-06-13 08:19:24
رجل وفِي ومخلص وقنوع يحترم مشاعر الزوجة ويقدر العشرة ويقدس الحياة الزوجية
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6 - المحقق كوسه
2017-06-13 08:09:08
خيرة لأهل بلاده *ت$
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5 -
2017-06-13 07:58:00
اذا هذه مواصفاته فهو متواضع ورزقه الله
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4 -
2017-06-13 07:45:17
لي يتزوج الكثير من النساء يحس بطعم الحياة ودمه يصير نشيط وأما لي يتزوج واحده مسكين
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3 - سواليف الجدة الخراطة
2017-06-13 07:25:29
عمرة ماشاء الله تبارك الله في الخمسينات اللي يشوفه يقول في الثلاثين مرتاح نفسييا السبب متزوج وحدة وعنده اربع اطفال ومرضي ربه وتوته توته خلصت الحتوته ياحبابي ههههه
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2 - سبحان الله
2017-06-13 07:09:05
تعجبني صفاته إن كان مسلم حق فهو رجل بمعنى الكلمه وياليت يقدون به الاغنياء
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-06-13 07:06:19
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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آخر تعليق
بواسطة : راحت البال

المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع

تعليق مخالف...
بواسطة : فهد

هي رؤيا وبعض الردود مزعلتها حتى الاحلام. انا لله وانا اليه راجعون....
بواسطة : ع

تعليق مخالف...
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