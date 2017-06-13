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“الهلال تاج راسك”.. القصبي يستفز جماهير “النصر” في “سيلفي3”.. كيف رد النصراويين عليه؟!
صحيفة المرصد: أثارت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “سيلفي3” من تأليف خلف الحربي غضب جماهير نادي النصر، بسبب سخرية ناصر القصبي من الفريق خلال الحلقة، حيث طالبت الجماهير “القصبي” وفريق عمل المسلسل بالاعتذار بعد أن صدرت منهم إهانات لفريقهم على حد تعبيرهم.
وانتشرت عدة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت التعليقات بين الغضب من حلقة “سيلفي3″، وبين متابعة السخرية على فريق النصر مثلما فعل “القصبي”.
الجدير بالذكر أن ناصر القصبي قال أثناء الحلقة خلال حديثه مع حبيب الحبيب “الهلال تاج راسك.. بتشجع الهلال غصب عنك” وذلك بعدما سأله عن أي فريق يشجع وجاوبه بأنه يشجع فريق النصر.
التعليقات
20 - بدون قناع2017-06-13 11:30:25
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19 -2017-06-13 11:23:12
النصر مكتسح البرامج الرياضيه وله نصيب الاسد في الفضائيات والبرامج والمشاهير والفنانين على مستوى الخليج العربي ورقم 1 ويجيك واحد يقلك الحمدلله على نعمه الهلال
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18 -2017-06-13 11:19:14
ت13 بدون اسم ..اسيادك النصراويين ويبقى ناصر القصبي ابن النادي ومخرج المسلسل نصراويين لمعلوميتك حنا مكتسحين الاعلام
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17 - السابر2017-06-13 11:07:40
الحبييب ممثل ممل ثقيل دم ... الفنان اسعد الزهراني فنان مبدع رائع خفيف دم سوف يكتسح الساحة الفنية
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16 -2017-06-13 10:52:20
***والحبيب سبحان الله ماينطاق لا ***ولا تمثيل
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15 -2017-06-13 10:50:47
سيلفي يختلف عن طاش بالإخراج فقط هذي الحسنة الوحيدة أما الوجيه والآداء والكتابة الفاشلة والمواضيع نفسها نفسها
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14 - شط البحر2017-06-13 10:20:21
كم اعطوك يالزبيري عشان تغلط على اسيادك
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13 - بدون اسم2017-06-13 10:14:15
ههههههه حتى سليفي طقطق عليهم الفقراوية الحمدلله على نعمة الهلال
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12 - العمده2017-06-13 10:10:48
سبق لناصر القصبى إعلانه عن نصراويته والسدحان عن هلاليته وهذا معروف منذ سنين طوال مضت والحكايه كلها دفاع عن النصر وجماهريته التى دائم ما يشكك فى مثافتها مقابل الهلال الأكثر جماهربه .والله اعلم ⁉️
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11 - زعلان على البلد@ astp.كوم2017-06-13 10:02:01
خلوكم من هلال ونصر ، الحلقه فيها اسقاط قوي وهي تحكي واقع نشهده في بلادنا ، ناس يدورون الكبار عشان يصرفون عليهم ،،،، اعجبتني الرزريز هههههههه بطران يالحبيب
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10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-13 10:01:42
طاقم البرنامج نصراوي ◽بقيادة ناصر القصبي وخلف الحربي ◽أرادوا إيصال رسالة إلي إدارة العالمي ◽لكن الرسالة كانت قاسية بعض الشيء ◽الميانة لا تستغل بهذه الطريقة ◽الطواقي يتربصون ليرقصون وينعقون كالغربان.
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9 -2017-06-13 09:57:15
على فكره ترى القصبي نصراوي صج
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8 - \/\/2017-06-13 09:41:07
وتستمر التفاهة والتتفية والتسطيح ينفق عليها الملايين تذهب للاراذل ويهين الشخص نفسه بحجة تمثيل ويظهر بشكل مقزز شفت مقطع مصادفة لهذا الحبيب جنب زميله يمنيه معروفة بدعايه لمسلسلهم يده لاصقه ف صـ ؟
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7 - عادل الوحش2017-06-13 09:26:26
من صجهم ليش زعلانين ماله داعي تمثيل خليكم من التسنجات المو ضروريه
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6 - النجم2017-06-13 09:23:48
حال كثير من الجمهور النصر مثل حالك يالقصبي يتمنون تشجيع الهلال لكن الله بلاهم ف النصر
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5 - ابو ريااان2017-06-13 09:14:46
المشكلة انه نصرواي وصلح غلطته في نهاية الحلقه بس البداية كانت اجمل من النهاية والأفضل مالها داعي في التعصب وبس
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4 - بو نواس2017-06-13 09:11:44
لماذا الاعتذار !؟ - لم يقل الا الحقيقة ياقواطي .. اللهم اني صائم - لا تعرفون الا لغة الترقيع وهذا اللي ماهرين فيه .. فالميدان يشهد لكم بالفشل الذريع طيلة السنوات الماضية .. لولا الدفع الرباعي
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3 -2017-06-13 09:09:47
- سُبحان الله🍁 - الحمدلله 🍂 - لا إله إلا الله 💭 - سُبحان الله و بحمدهِ 🍃 - سُبحان الله العظيم 💛 - أستغفر الله و أتوبُ إليهِ🌸
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2 -2017-06-13 09:08:23
ناصر القصبي اصلا نصراوي والشغله تمثيل والهلالى كان طفران كحال الهلال لولا الدعم القادم من الشخصيه الداعم خ ع ت وانقذ الهلال من هبوط الدرجه الاولي
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1 - ابو معاذ2017-06-13 09:08:13
عقليه ***
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بواسطة : راحت البال
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع
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بواسطة : ع
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