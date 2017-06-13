“الهلال تاج راسك”.. القصبي يستفز جماهير “النصر” في “سيلفي3”.. كيف رد النصراويين عليه؟!

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صحيفة المرصد: أثارت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “سيلفي3” من تأليف خلف الحربي غضب جماهير نادي النصر، بسبب سخرية ناصر القصبي من الفريق خلال الحلقة، حيث طالبت الجماهير “القصبي” وفريق عمل المسلسل بالاعتذار بعد أن صدرت منهم إهانات لفريقهم على حد تعبيرهم.

وانتشرت عدة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت التعليقات بين الغضب من حلقة “سيلفي3″، وبين متابعة السخرية على فريق النصر مثلما فعل “القصبي”.

الجدير بالذكر أن ناصر القصبي قال أثناء الحلقة خلال حديثه مع حبيب الحبيب “الهلال تاج راسك.. بتشجع الهلال غصب عنك” وذلك بعدما سأله عن أي فريق يشجع وجاوبه بأنه يشجع فريق النصر.