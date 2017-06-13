رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “الهلال تاج راسك”.. القصبي يستفز جماهير “النصر” في “سيلفي3”.. كيف رد النصراويين عليه؟!

“الهلال تاج راسك”.. القصبي يستفز جماهير “النصر” في “سيلفي3”.. كيف رد النصراويين عليه؟!

“الهلال تاج راسك”.. القصبي يستفز جماهير “النصر” في “سيلفي3”.. كيف رد النصراويين عليه؟!
حجم الخط A A A
المرصد 20 2٬904 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثارت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “سيلفي3” من تأليف خلف الحربي غضب جماهير نادي النصر، بسبب سخرية ناصر القصبي من الفريق خلال الحلقة، حيث طالبت الجماهير “القصبي” وفريق عمل المسلسل بالاعتذار بعد أن صدرت منهم إهانات لفريقهم على حد تعبيرهم.
وانتشرت عدة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت التعليقات بين الغضب من حلقة “سيلفي3″، وبين متابعة السخرية على فريق النصر مثلما فعل “القصبي”.
الجدير بالذكر أن ناصر القصبي قال أثناء الحلقة خلال حديثه مع حبيب الحبيب “الهلال تاج راسك.. بتشجع الهلال غصب عنك” وذلك بعدما سأله عن أي فريق يشجع وجاوبه بأنه يشجع فريق النصر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - بدون قناع
2017-06-13 11:30:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-06-13 11:23:12
النصر مكتسح البرامج الرياضيه وله نصيب الاسد في الفضائيات والبرامج والمشاهير والفنانين على مستوى الخليج العربي ورقم 1 ويجيك واحد يقلك الحمدلله على نعمه الهلال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-06-13 11:19:14
ت13 بدون اسم ..اسيادك النصراويين ويبقى ناصر القصبي ابن النادي ومخرج المسلسل نصراويين لمعلوميتك حنا مكتسحين الاعلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - السابر
2017-06-13 11:07:40
الحبييب ممثل ممل ثقيل دم ... الفنان اسعد الزهراني فنان مبدع رائع خفيف دم سوف يكتسح الساحة الفنية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 -
2017-06-13 10:52:20
***والحبيب سبحان الله ماينطاق لا ***ولا تمثيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 -
2017-06-13 10:50:47
سيلفي يختلف عن طاش بالإخراج فقط هذي الحسنة الوحيدة أما الوجيه والآداء والكتابة الفاشلة والمواضيع نفسها نفسها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - شط البحر
2017-06-13 10:20:21
كم اعطوك يالزبيري عشان تغلط على اسيادك
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
13 - بدون اسم
2017-06-13 10:14:15
ههههههه حتى سليفي طقطق عليهم الفقراوية الحمدلله على نعمة الهلال
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
12 - العمده
2017-06-13 10:10:48
سبق لناصر القصبى إعلانه عن نصراويته والسدحان عن هلاليته وهذا معروف منذ سنين طوال مضت والحكايه كلها دفاع عن النصر وجماهريته التى دائم ما يشكك فى مثافتها مقابل الهلال الأكثر جماهربه .والله اعلم ⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - زعلان على البلد@ astp.كوم
2017-06-13 10:02:01
خلوكم من هلال ونصر ، الحلقه فيها اسقاط قوي وهي تحكي واقع نشهده في بلادنا ، ناس يدورون الكبار عشان يصرفون عليهم ،،،، اعجبتني الرزريز هههههههه بطران يالحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
10 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-13 10:01:42
طاقم البرنامج نصراوي ◽بقيادة ناصر القصبي وخلف الحربي ◽أرادوا إيصال رسالة إلي إدارة العالمي ◽لكن الرسالة كانت قاسية بعض الشيء ◽الميانة لا تستغل بهذه الطريقة ◽الطواقي يتربصون ليرقصون وينعقون كالغربان.
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
9 -
2017-06-13 09:57:15
على فكره ترى القصبي نصراوي صج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - \/\/
2017-06-13 09:41:07
وتستمر التفاهة والتتفية والتسطيح ينفق عليها الملايين تذهب للاراذل ويهين الشخص نفسه بحجة تمثيل ويظهر بشكل مقزز شفت مقطع مصادفة لهذا الحبيب جنب زميله يمنيه معروفة بدعايه لمسلسلهم يده لاصقه ف صـ ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
7 - عادل الوحش
2017-06-13 09:26:26
من صجهم ليش زعلانين ماله داعي تمثيل خليكم من التسنجات المو ضروريه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - النجم
2017-06-13 09:23:48
حال كثير من الجمهور النصر مثل حالك يالقصبي يتمنون تشجيع الهلال لكن الله بلاهم ف النصر
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
5 - ابو ريااان
2017-06-13 09:14:46
المشكلة انه نصرواي وصلح غلطته في نهاية الحلقه بس البداية كانت اجمل من النهاية والأفضل مالها داعي في التعصب وبس
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - بو نواس
2017-06-13 09:11:44
لماذا الاعتذار !؟ - لم يقل الا الحقيقة ياقواطي .. اللهم اني صائم - لا تعرفون الا لغة الترقيع وهذا اللي ماهرين فيه .. فالميدان يشهد لكم بالفشل الذريع طيلة السنوات الماضية .. لولا الدفع الرباعي
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
3 -
2017-06-13 09:09:47
- سُبحان الله🍁 - الحمدلله 🍂 - لا إله إلا الله 💭 - سُبحان الله و بحمدهِ 🍃 - سُبحان الله العظيم 💛 - أستغفر الله و أتوبُ إليهِ🌸
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-06-13 09:08:23
ناصر القصبي اصلا نصراوي والشغله تمثيل والهلالى كان طفران كحال الهلال لولا الدعم القادم من الشخصيه الداعم خ ع ت وانقذ الهلال من هبوط الدرجه الاولي
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
1 - ابو معاذ
2017-06-13 09:08:13
عقليه ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : راحت البال

المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع

تعليق مخالف...
بواسطة : فهد

هي رؤيا وبعض الردود مزعلتها حتى الاحلام. انا لله وانا اليه راجعون....
بواسطة : ع

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

وحان وقت المواجهة
211 2
mm

قينان الغامدي

هذه قطر أيها الأعدقاء: لماذا صامتون؟
314 1
mm

عقل العقل

«أبوحنيك».. مغامرات بريطاني في بلاد العرب
113 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لحل أزمة قطر: خياران فقط
298 0
mm

تركي الدخيل

قائمة الإرهاب… زمن ما بعد التغطية!
96 0
mm

مشعل السديري

للمرة الألف نحن ننادي
126 0
mm

خالد السليمان

خيارات قطر !
189 0
mm

هيلة المشوح

رماديون.. ومرتزقة!
121 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ليعلم من لا يعلم !
213 0
mm

عبدالحميد العمري

«حساب المواطن» .. حان الموعد
613 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
185 0
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
174 1
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
509 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
720 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
581 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
541 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
238 0
mm

عادل التويجري

التطنيش!
488 3
mm

أحمد الشمراني

سامي مزّق ملف قطر..!
1٬155 18
mm

عادل التويجري

إندومي!
634 6
الاخبار الدولية
شاهد :” ترامب” يفاجئ المدعويين ويحضر حفل زفاف في نيو جيرسي

شاهد :” ترامب” يفاجئ المدعويين ويحضر حفل زفاف في نيو جيرسي

 المرصد 0 46 2 دقيقتين
رئيس الوزراء الباكستاني يخضع للتحقيق حول مصدر ثروة عائلته

رئيس الوزراء الباكستاني يخضع للتحقيق حول مصدر ثروة عائلته

 رويترز 6 1٬503 1 ساعة
عشرات العوائل القطرية “عالقة” لليوم الثاني على التوالي بمنفذ أبو سمرة بلا طعام!

عشرات العوائل القطرية “عالقة” لليوم الثاني على التوالي بمنفذ أبو سمرة بلا طعام!

 المرصد 114 12٬186 7 ساعات
أول تعليق لأمير الكويت على قطع العلاقات مع قطر !

أول تعليق لأمير الكويت على قطع العلاقات مع قطر !

 المرصد 65 14٬233 11 ساعة
المرصد الرياضي
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022

 المرصد 27 12٬336 2 يومين
إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورة

 المرصد 15 3٬255 2 يومين
ماجد عبد الله: هذا الفريق هو “الملكي” بشهادة التاريخ!

ماجد عبد الله: هذا الفريق هو “الملكي” بشهادة التاريخ!

 المرصد 117 12٬604 2 يومين
سحب قرعة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 2017 – 2018

سحب قرعة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 2017 – 2018

 المرصد 46 3٬787 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !

 المرصد 101 10٬696 11 ساعة
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديو

 المرصد 34 7٬981 16 ساعة
هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديو

 المرصد 52 14٬508 1 يوم
شاهد: صورة ابنة غادة عبد الرازق مع والدها السعودي.. هكذا علقت الأخيرة عليها!

شاهد: صورة ابنة غادة عبد الرازق مع والدها السعودي.. هكذا علقت الأخيرة عليها!

 المرصد 49 20٬033 1 يوم
اخبار منوعة
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!

 المرصد 9 4٬169 5 ساعات
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”

 المرصد 22 10٬007 1 يوم
الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

 المرصد 13 4٬846 2 يومين
بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!

بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!

 المرصد 27 19٬497 2 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

 المرصد 28 4٬250 11 ساعة
شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

 المرصد 62 10٬489 11 ساعة
شاهد .. تطاير آلاف “علب” السجائر بعد انقلاب سيارة موزع دخان

شاهد .. تطاير آلاف “علب” السجائر بعد انقلاب سيارة موزع دخان

 المرصد 71 10٬185 1 يوم
مشهد استحمام “علي المدفع” أمام فنانة بحرينية يثير الجدل بين النشطاء – فيديو

مشهد استحمام “علي المدفع” أمام فنانة بحرينية يثير الجدل بين النشطاء – فيديو

 المرصد 116 35٬366 1 يوم
اخبار ثقافية
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬778 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬621 5 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬121 7 أيام
المبتعث “عبدالله الزهراني” يتحدى علماء الفيزياء ويتعهد بالإجابة على أصعب الأسئلة : كيف بدأ الكون؟

المبتعث “عبدالله الزهراني” يتحدى علماء الفيزياء ويتعهد بالإجابة على أصعب الأسئلة : كيف بدأ الكون؟

 المرصد 46 7٬706 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬290 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬647 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬017 أسبوعين
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬695 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬147 1 يوم
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬409 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!

 المرصد 59 4٬140 3 أيام
خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطر

خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطر

 المرصد 28 7٬872 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬690 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬583 أسبوعين
شاهد 77 صور: “اقتحام طائرة وتحرير الرهائن واشتباكات عنيفة”.. هذا ما رآه ولي العهد في عرض قوات الأمن الخاصة !

شاهد 77 صور: “اقتحام طائرة وتحرير الرهائن واشتباكات عنيفة”.. هذا ما رآه ولي العهد في عرض قوات الأمن الخاصة !

 واس 14 5٬676 3 أسابيع
“شاهد” أكثر من 90 صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية خلال اليوم الثاني لزيارة ترامب التاريخية للمملكة !

“شاهد” أكثر من 90 صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية خلال اليوم الثاني لزيارة ترامب التاريخية للمملكة !

 المرصد 6 4٬025 3 أسابيع
الاخيرة
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 5 1٬029 35 دقيقة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

 المرصد 4 680 3 أيام
تفاصيل العثور على فتاة “الدلم” الكويتية داخل مزرعة.. وهذه هيّ حالتها !

تفاصيل العثور على فتاة “الدلم” الكويتية داخل مزرعة.. وهذه هيّ حالتها !

 المرصد 43 22٬290 3 أيام
نهاية مأساوية لقصة حب هندية في الأراضي السعودية

نهاية مأساوية لقصة حب هندية في الأراضي السعودية

 المرصد 54 15٬921 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 3 803 1 ساعة