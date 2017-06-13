الرئيسية / الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية…”أسألكم أن تدعوا لأخيكم”
الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية…”أسألكم أن تدعوا لأخيكم”
صحيفة المرصد: أجرى الأمير عبد العزيز بن فهد عملية جراحية في بطنه أمس الاثنين، حيث أكدت عدة مصادر نجاح العملية، دون تحديد أي تفاصيل أخرى عنها.
الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز بن فهد قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها “بسم الله وعليه التكلان سبحانه وحده إن شاء الله سأعمل عمليه جراحيه في الباطنيه غدآواسال الله أنها حاسمة للشروأسألكم أن تدعوا لأخيكم والمسلمين”.
بسم الله وعليه التكلان سبحانه وحده انشاءالله سأعمل عمليه جراحيه في الباطنيه غدآواسال الله أنها حاسمة للشروأسألكم أن تدعوا لأخيكم والمسلمين .
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ١١ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
27 - حسين2017-06-13 11:28:55
اسال الله العظيم ان يشقيك ويشفي كل مسلم مريض .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابو يحيى2017-06-13 11:28:41
أسأل الله الكريم ان يكلل العمليه بالنجاح وا يشفيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مراقب عام2017-06-13 11:25:27
الله يعافيه و يشفيه و المسلمين اجمعين،****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - يعاد الحق الى اهله2017-06-13 11:13:33
عليك بالصدقة بالمال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - منصور2017-06-13 11:12:38
(انشاءالله سأعمل)هكذا تكتب(ان شاء الله)لاتشبك ان مع شاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ابوزايد2017-06-13 11:11:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابوزايد2017-06-13 11:10:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابوزايد2017-06-13 11:09:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - وشك وشك2017-06-13 11:08:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الفارس2017-06-13 11:08:17
عليك التصدق في الأموال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - اللهم احفظ جنودنا بحفظك2017-06-13 11:08:03
نسال الله عزوجل ان يشفيك ويعافيك وان يلبسك ثوب الصحة والعافية ولجميع المسلمين اللهم آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - الفارس2017-06-13 11:05:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مراد2017-06-13 11:05:34
اللهم اجعلها سبب مبارك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الأميرة قمر2017-06-13 10:56:14
استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه ويقومك بالسلامه استعنت واعتصمت بالله انه يشفيك شفاء تام ويحفظك من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - العطوي2017-06-13 10:43:09
الله يشفك وعافيك يشفي مرضى المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-06-13 10:41:22
أسأل الله العظيم أن يشفيك. نأمل من سموك الكريم بنشاء مستشفى باسمك جزاك الله خيراً هديه لشعب الحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -2017-06-13 10:40:08
اللهم البســه تاج الصحة والعـافيه اللهم اشفه انت الشافي لاشفاء الا شفاءك شفاء لايغادر سقما اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمين اسأل الله رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويحفظه ويطول عمره يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - العمده2017-06-13 10:24:02
ندعو الله ان يشفيك شفاء لايغادرسقما انه سميع مجيب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 12,673 )9 - ابويوسف
الله يشفيه ويعافيه وتكفير ذنوب انشاءالله شخصيه ملتزمه ولا نزكى على الله احد الله يثبته على دين التوحيد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - بدون اسم2017-06-13 10:20:01
الله يشفيه ويقومه بسلامة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - حابس نمله ومعذبها2017-06-13 10:18:48
تعليق٤ بعطيك اسم المستشفى بس اذكنت تبي تزوره لوجه الله اماانك تبي تزوره وفي مخاببك اوراق وفواتير وسك اعصار وغيرها ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - فهد122017-06-13 10:18:47
الله يرحم والدك كم كان رجلا عظيما
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - اطياف راحلة2017-06-13 10:08:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 722017-06-13 10:07:38
فى اي مستشفى ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - حابس نمله ومعذبها2017-06-13 10:03:41
اللهم شافيه وعافه وشفي جميع المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - كاسرهم🔑🔑2017-06-13 10:00:21
اللهم عافة وشافة اللهم ابعد عنة مايؤلمة ويضرة فأنت الشافي وربنا ورب هذا العبد الظعيف الذي لاحول لة ولا قوة الا بك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - علماً...2017-06-13 09:58:13
الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين.***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : راحت البال
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع
تعليق مخالف...
بواسطة : ع
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد :” ترامب” يفاجئ المدعويين ويحضر حفل زفاف في نيو جيرسيالمرصد 0 43 2 دقيقتين
رئيس الوزراء الباكستاني يخضع للتحقيق حول مصدر ثروة عائلتهرويترز 6 1٬499 1 ساعة
عشرات العوائل القطرية “عالقة” لليوم الثاني على التوالي بمنفذ أبو سمرة بلا طعام!المرصد 114 12٬182 7 ساعات
أول تعليق لأمير الكويت على قطع العلاقات مع قطر !المرصد 65 14٬231 11 ساعة
المرصد الرياضي
أول تعليق من رئيس الفيفا حول أزمة مونديال قطر 2022المرصد 27 12٬336 2 يومين
إعلان نتيجة قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018-صورةالمرصد 15 3٬255 2 يومين
ماجد عبد الله: هذا الفريق هو “الملكي” بشهادة التاريخ!المرصد 117 12٬604 2 يومين
سحب قرعة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 2017 – 2018المرصد 46 3٬787 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: مشاهير وفنانو الخليج على موائد سحور روتانا “المختلط” بدبي !المرصد 101 10٬694 11 ساعة
رد مفاجئ من “إليسا” على “بلقيس” بعد تعليقها على تعاملها مع المعجبين ! – فيديوالمرصد 34 7٬980 16 ساعة
هيا الشعيبي تصف فايز المالكي بـ”الفاشل”.. هكذا رد عليها الأخير – فيديوالمرصد 52 14٬508 1 يوم
شاهد: صورة ابنة غادة عبد الرازق مع والدها السعودي.. هكذا علقت الأخيرة عليها!المرصد 49 20٬032 1 يوم
اخبار منوعة
“يمتلك 27 كجم من الذهب ومثلهم من الفضة”.. تعرف على قصة حامل “خاتم سليمان” الذي يزن أكثر من 150 جرام!المرصد 9 4٬166 5 ساعات
بالفيديو: بهذه الحيلة تختفي السيارة المستخدمة في مقلب “رامز تحت الأرض”المرصد 22 10٬006 1 يوم
بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!المرصد 27 19٬497 2 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحورالمرصد 28 4٬250 11 ساعة
شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصرالمرصد 62 10٬486 11 ساعة
شاهد .. تطاير آلاف “علب” السجائر بعد انقلاب سيارة موزع دخانالمرصد 71 10٬185 1 يوم
مشهد استحمام “علي المدفع” أمام فنانة بحرينية يثير الجدل بين النشطاء – فيديوالمرصد 116 35٬366 1 يوم
اخبار ثقافية
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !المرصد 45 1٬778 4 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليهاالمرصد 12 3٬621 5 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكامالعربية 33 2٬121 7 أيام
المبتعث “عبدالله الزهراني” يتحدى علماء الفيزياء ويتعهد بالإجابة على أصعب الأسئلة : كيف بدأ الكون؟المرصد 46 7٬706 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬290 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغيةروسيا اليوم 14 10٬647 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوبالمرصد 13 6٬017 أسبوعين
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبانالمرصد 11 3٬695 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناءالمرصد 177 5٬146 1 يوم
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !المرصد 58 10٬409 2 يومين
تحصيل الضرائب الانتقائية كل شهرين.. وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي خلال هذه الفترة!المرصد 59 4٬140 3 أيام
خسائر بالمليارات..تقرير اقتصادي يكشف حجم الكارثة على قطاع السياحة في قطرالمرصد 28 7٬872 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطارواس 19 3٬690 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهدالمرصد 8 4٬583 أسبوعين
الاخيرة
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!المرصد 5 1٬025 35 دقيقة
أمير عسير يكرّم “دهانات الجزيرة” في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبيالمرصد 4 680 3 أيام
تفاصيل العثور على فتاة “الدلم” الكويتية داخل مزرعة.. وهذه هيّ حالتها !المرصد 43 22٬290 3 أيام
نهاية مأساوية لقصة حب هندية في الأراضي السعوديةالمرصد 54 15٬920 3 أيام
كاريكاتير