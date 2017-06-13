الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية…”أسألكم أن تدعوا لأخيكم”

حجم الخط A A A المرصد 27 2٬458 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أجرى الأمير عبد العزيز بن فهد عملية جراحية في بطنه أمس الاثنين، حيث أكدت عدة مصادر نجاح العملية، دون تحديد أي تفاصيل أخرى عنها.

الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز بن فهد قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها “بسم الله وعليه التكلان سبحانه وحده إن شاء الله سأعمل عمليه جراحيه في الباطنيه غدآواسال الله أنها حاسمة للشروأسألكم أن تدعوا لأخيكم والمسلمين”.