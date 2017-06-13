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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
3 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-06-13 10:57:03
أيها الطواقي الكرام🎭أيتها قواطي النيفيا الكريمات🎭صباح الخير جميعا🎭فكوا الأحزمة🎭باقي على العالمية ٢٠كم فقط🎭كنا واصلين لكن كان لنيشيمورا وسيدني رأي آخر🎭معكم/ من أمام بوابة المحلي المهرج رشيد🤡✋
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2 -2017-06-13 10:27:21
✍🏻 اللهم إنّا استَودعناك أياماً مضت من رمضان بأن تغفَرها لنا وترحمنا وتعف عنا وأن تُبارك لنا في ما تبقى منه
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1 - رحماك ربي2017-06-13 10:22:56
لا صام بطنك عن جميع الملذات احذر من لسانك لا يجرح صيامك , خل الحواس تصوم في كل الاوقات احفظ لسانك يرفع الله مقامك
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آخر تعليق
بواسطة : راحت البال
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع
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بواسطة : ع
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كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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