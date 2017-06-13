توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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صحيفة المرصد: كشفت شركة واتسآب عن توقف تطبيقها عن العمل في مجموعة من الهواتف النقالة بحلول يوم 30 يونيو الجاري.

وأكدت أنها طورت التطبيق بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض أنواع الهواتف القديمة، مثل بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60، وبالتالي فإن الواتساب المحدث لن يعمل على هذه الأجهزة.

وخاطبت الشركة الراغبين في الاستمرار مع واتسآب ضرورة تحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 7 أو ما يليه، ونظام أندرويد إلى الإصدار OS 2.3.3 أو ما يليه، وتحديث نظام ويندوز فون إلى الإصدار الثامن أو ما يليه.