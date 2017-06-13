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شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!
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المرصد 32 6٬586 8 ساعات

صحيفة المرصد: تداول مغردون غبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لمجموعة من الزوار الفلبينيين وهم يطوفون بالحرم المكي، ويرددون أدعية بطريقة طريفة جعلت احد الأشخاص يصورهم وينشر المقطع.
ويظهر الفيديو لحظة قيام المعتمرين بالطواف حول الحرم ويرددون أذكار الطراف بالألحان الفلبينية المشهورة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - بدون قناع
2017-06-13 22:49:59
اللهم تقبل منهم
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31 - الراصد
2017-06-13 20:28:45
هذا استهزاء بالمسلمين لعل الله تقبل منهم ولم يتقبل بمن صورهم للاستهزاء بهم
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30 - تعليق 29
2017-06-13 20:10:13
أي مخله (هذي إعلانات للأسف منحطة ويجب على وزارة الاعلام متابعة هذي الصحيفة وتنظيفها . والله نتابع الصحف السعودية مشاء الله ينتقون اخبارهم انتقاء ولا يوجد اعلان واحد مخل . فقط في المرصد تحصل المخالفات
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( عدد التعليقات 1,166 )
29 - الديدحان
2017-06-13 19:47:57
والله ماعرفنالكم يالمرصد نلاقي تعليقات مخله وقاسيه وتمر مرور الكرام ونعلق تعليقات ضحك ووناسه وطقطقه وتقولون تعليق مخالف .هذي اعلاناتكم فوق بعضها مخله ولا يجوز عرضها ومصورها عندي بالجوال . ارتقو شوي
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( عدد التعليقات 1,166 )
28 - الديدحان
2017-06-13 19:20:49
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1,166 )
27 - الديدحان
2017-06-13 19:18:13
كل من يلبس شال او لبس الاصيفر الصغير يصبح والله واعلم والعياذ بالله منتهي
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( عدد التعليقات 836 )
26 - رعد الشمال
2017-06-13 19:07:39
بدع ما انزل الله بها من سلطان
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25 - ت 24
2017-06-13 19:03:32
تصدق انهم ان شاء الله أفضل منك عن الله وعند عباده ، وين البدعة في ذكر الله ) ولعلم الفلبينيين من أفضل وأرقى الجاليات المقيمة والزائرة لبلدنا ناس في قمة الاحترام حتى في بلدهم يستقبلوننا استقبال رائع
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( عدد التعليقات 1,166 )
24 - الديدحان
2017-06-13 18:42:32
هذه من البدع والعياذ بالله ... ولاحظو انه يلبس شال الاصيفر الصغير اكيد سوف يكون انسان **ولاحول ولاقوة الابالله . انتبهو من شالات واعلام الاصيفر الصغير انها تهوي بكم للمجهول ولاحول ولاقوة الابالله.
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23 -
2017-06-13 18:35:29
كيف تصور الناس بدون اذن منهم وفية نساء ماتستحي لاوفي بيت الله الحرام لاحول ولا قوة إلا بالله
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22 - بدون
2017-06-13 18:22:35
حتي جوار الكعبة تصوير وتشهير ومسخرة وقلة حياء هادول احسن منك ومتربين احسن منك
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21 - تاشفين
2017-06-13 17:46:44
تصوير الناس بدون اذنهم منتهى الوقاحة و لوانهم اسرة سعودية ما تجرء يصور.
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20 - ماتو
2017-06-13 17:29:49
والله وانا اشوف المقطع تحمست صرت أرد معهم مثل لحنهم شلون لو معهم
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19 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 17:18:34
نصيحه ان كنت قادر على الذهاب إلى مكه فلا تحرم نفسك عجل واكسب الاجر ومغفره الذنب فربما يعود رمضان ونحن لا نعود لعمل الاخره عجل لا تقول السنه الجايه اعتمر مكه زحمه وتتحجج بميه حجه انوي وربي يسر لك طاعته
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18 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-13 17:17:11
الله يتقبل منا ومنهم 🤚😎🤚
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17 - جبال سدير
2017-06-13 17:16:56
دعاء صادق من القلب تقبل الله منا ومنهم
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16 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 17:14:55
والله احزن لما اطوف واجد بدل مايحسوا بروحانيه الكعبه وبيت الله وفرحه وجوده ف هذا المكان همه يصور سناب انا عند الكعبه ياخي هذي عباده بينك وبين ربك مو ضروري خلق الله يدرو عنها اين الاخلاص أدع ربك استغفر
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15 - راجي رحمه ربه
2017-06-13 17:11:23
ناس تدعو ربها ف افضل مكان منشغله بطاعه الله فباي حق تنشغل انت بتصويرهم لماذا لم تقتدي بهم وتشغل نفسك بالدعاء بدل التصوير يااخوان مكه للعباده وليس للتصوير فكر بعقلك استغل هذا المكان بالعباده دع الدنيا
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14 - شايف كذا
2017-06-13 17:08:23
فيه ناس عندنا بالعشر سنين ما راحت الحرم
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13 - إنسان مسلم منصف 🌈🌈🌈
2017-06-13 17:05:14
الجاليه الفلبينية من أفضل الناس في التعامل وأخلاقهم عاليه والتزامهم في العمل جدا عالي
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12 - فواز
2017-06-13 16:44:03
أفضل جالية مقيمة في السعودية الجالية الفلبينية بجميع طوائفهم ناس محترمة وهاديه
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11 - زائر
2017-06-13 16:43:31
الغريب انهم يدعون باللغة العربية الفصحى شي رائع حقيقة
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10 - الدوله الكعبيه
2017-06-13 16:43:03
الله يوفقهم ويبارك فيهم
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9 - شبيك لبيك
2017-06-13 16:03:43
ليتهم يمنعون التصوير داخل الحرم بأي حق يتم تصويرهم
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( عدد التعليقات 11,064 )
8 - اللامي10
2017-06-13 15:57:43
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا واياكم هداة مهتدين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - لاتطيرون بالعجة
2017-06-13 15:36:59
يدعون ربهم بلسان حالهم ولا طرافة ولاشي الله يتقبل منهم ويعطيهم على قدر نياتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
6 - مسمار
2017-06-13 15:24:31
الله يتقبل منهم ويغفر لنا ولهم وللمسلمين كافة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - زائره
2017-06-13 15:18:35
ربنآ اجعل هذا البلد آمنآ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - سهل
2017-06-13 15:18:26
تقبل الله منا ومنكم
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3 - غييييوووورررر
2017-06-13 15:17:04
اللهم تقبل منهم وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات غفرانا وثبتنا اللهم واياهم على الحق
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2 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-06-13 15:15:37
سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر
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1 - زائره
2017-06-13 15:14:47
اول مشاهده
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم

(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة :

أسأل الله ان يردك لرشدك ويعافي عقلك مصيرك تكبر وتعرف الحذر الحذر من ان يكون احد...
بواسطة : وايزن توك

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