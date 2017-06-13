شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون غبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لمجموعة من الزوار الفلبينيين وهم يطوفون بالحرم المكي، ويرددون أدعية بطريقة طريفة جعلت احد الأشخاص يصورهم وينشر المقطع.

ويظهر الفيديو لحظة قيام المعتمرين بالطواف حول الحرم ويرددون أذكار الطراف بالألحان الفلبينية المشهورة.

