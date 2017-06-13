بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

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صحيفة المرصد:طلبت الفنانة أبرار الكويتية من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يعطوها رأيهم بالقصة التي سترويها.

وقالت لهم:” في واحدة تزوجت والرجل كان يحبها وفي البداية كان يقول لها عندي وعندي وعندي وبعد فترة من زواجهما أخذ منها كارت البنك وصار يقول ما عندي ويسحب من رصيدها لو كنتم مكانها مذا تفعلون؟”.

ليصرخ زوجها من خلفية الفيديو قائلا: “متى قلت لك والله كذابة”، وتابع: “كيف تقولين هذا الكلام أمام الناس.. ورحمة أمي أنت كذابة”، فقالت: “هذه قصتي.. أنا حرة”.

وتطور الشجار بينهما إلى أن سألته: “وأنت ماذا فعلت بي”، فأجابها: “أعاملك أفضل معاملة والرجل بمعاملته للمرأة”، ثم علت وتيرة شجارهما، وقال لها: “أسرار البيوت لا تخرج على الناس وما تفعلينه قلة أدب”.

وقالت إنه خانها 16 مرة، فقال لها: “النساء اللي بالتليفون أشرف منك”، وتابع: “ولو أنها مو زينة ما باعت ذهبها وذهب عيالها”، حيث أصرت أبرار أنها لم تقل إنها تقصده بكلامها.

فقال لها: “أنت قليلة أدب، تخرجين أسرار بيتك، أنت لست محترمة احترمي نفسك”، فردت: “وهل الرجل الخائن محترم”، فأجابها “نعم”.

وبعد أخذ ورد بينهما قال لها: “أنت أهنتي كرامتي وأنت طالق.. أنا رجال واسمي فوق”.

فردت: “إذهب وقل للنساء اللواتي ختنتني معهن بأنك رجل”.

وبعد أن وصل الشجار بينهما إلى حدّه، قالت له: “طلقني ولك مني 10 آلاف دينار”، فأجابها: “احلفي بالعظيم”، فأقسمت فرد عليها: “أنت جبانة جبانة جبانة”، فقالت: “أريد الطلاق”، فرد عليها: “أعطني الـ 10 آلاف دينار” ثم طالبها بـ “20 ألف دينار”.