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بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!
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المرصد 66 13٬768 10 ساعات

صحيفة المرصد:طلبت الفنانة أبرار الكويتية من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يعطوها رأيهم بالقصة التي سترويها.

وقالت لهم:” في واحدة تزوجت والرجل كان يحبها وفي البداية كان يقول لها عندي وعندي وعندي وبعد فترة من زواجهما أخذ منها كارت البنك وصار يقول ما عندي ويسحب من رصيدها لو كنتم مكانها مذا تفعلون؟”.

ليصرخ زوجها من خلفية الفيديو قائلا: “متى قلت لك والله كذابة”، وتابع: “كيف تقولين هذا الكلام أمام الناس.. ورحمة أمي أنت كذابة”، فقالت: “هذه قصتي.. أنا حرة”.

وتطور الشجار بينهما إلى أن سألته: “وأنت ماذا فعلت بي”، فأجابها: “أعاملك أفضل معاملة والرجل بمعاملته للمرأة”، ثم علت وتيرة شجارهما، وقال لها: “أسرار البيوت لا تخرج على الناس وما تفعلينه قلة أدب”.

وقالت إنه خانها 16 مرة، فقال لها: “النساء اللي بالتليفون أشرف منك”، وتابع: “ولو أنها مو زينة ما باعت ذهبها وذهب عيالها”، حيث أصرت أبرار أنها لم تقل إنها تقصده بكلامها.

فقال لها: “أنت قليلة أدب، تخرجين أسرار بيتك، أنت لست محترمة احترمي نفسك”، فردت: “وهل الرجل الخائن محترم”، فأجابها “نعم”.

وبعد أخذ ورد بينهما قال لها: “أنت أهنتي كرامتي وأنت طالق.. أنا رجال واسمي فوق”.

فردت: “إذهب وقل للنساء اللواتي ختنتني معهن بأنك رجل”.

وبعد أن وصل الشجار بينهما إلى حدّه، قالت له: “طلقني ولك مني 10 آلاف دينار”، فأجابها: “احلفي بالعظيم”، فأقسمت فرد عليها: “أنت جبانة جبانة جبانة”، فقالت: “أريد الطلاق”، فرد عليها: “أعطني الـ 10 آلاف دينار” ثم طالبها بـ “20 ألف دينار”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - أبو سحاااب
2017-06-13 22:01:49
ثمانية تعليقات من القلم المأجور كلها **سبحان الله ما يستريح اللي في بطنه ريح . قل خيرا أو اصمت لكن أبو طبيع ما يجوز عن طبعه وإلا **
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65 - رمضان شهر الرحمة
2017-06-13 21:51:12
*** صعبة وياليت اللي يقول اجلس على وحده صعبه يتقي الله ومايشجع على ***ل إن التفكير بها الاشياء يدعو الزوجة ايضا ان لاتبقى على واحد ف اتقو الله واصلحو مااستطعتم
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64 - بنت أبوها
2017-06-13 21:21:32
أحس إنه تمثيل قدام الكاميرا
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63 - بدران
2017-06-13 21:19:57
اش الزواج هذا ***بالله هذي ادمية تطلع مشاكلها امام الناس كله بحثا عن الشهرة ..في هذا الشهر الفضيل
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62 - تطووووورنا
2017-06-13 20:03:54
اي معرس لازم يصور المشكله صوت وصوره عشان نحكم صح عزيزي اول ما تبدا المشكله صور لو سمحت وحنا بندرس المشكله
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61 - رمضان مهلا ً
2017-06-13 19:34:15
ها هو ذا رمضان يمضي✨ وقد شهدت لياليه أنين المذنبين، وقصص التائبين وعبرات الخاشعين، وأخبار المنقطعين وشهدت أسحاره إستغفار المستغفرين
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60 - نطالب ضريبة على القهوة والهيل والشاي والسكر
2017-06-13 19:25:24
سنة الله في الخلق ان الذكر سواء انسان او حيوان دائمآ تجده يمتلك اكثر من انثى اما الانسان الذكر حلل الله له 4 اما الحيوان يصل عدد الاناث التي يمتلكها يصل فوق 50انثى ولكن انثى الانسان حسوده غيورة لاترضى
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59 -
2017-06-13 19:09:31
هذا ***ونتايجه الحمدلله اني بدوي
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58 - ابوفهد ٥١١١
2017-06-13 18:52:13
تعليق مخالف
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57 - خسارة تشوف المقطع
2017-06-13 18:12:22
تحسفت اني شفت المقطع 🤥
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56 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-06-13 18:02:16
يمكن عشانها مو حلوة راح لغيرها معروف إن الرجال يحب التغيير ولا أما إنه يعيش على ***وحده صعبة
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55 - ••
2017-06-13 17:49:22
في زحام حياتك ؛ استغفرالله كثيراً فلا تدري كم من البلاء قد ينزاح عنك🌷
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( عدد التعليقات 24,854 )
54 - قلم الحقيقه
2017-06-13 17:38:22
لأن قلبك مريض وعقلك علبة سردين هذا تفكيرك ومنطقك.تعتقد أن كل من تسكن وحدها مشروع فساد وانحلال ومنزلها لكل كلب شارع نافق من أشكالك.فيه سعوديات مطلقات أوأرملات أو أزواجهم غائبون عنهم لكنهم أشرف من الشرف
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53 - سار 888
2017-06-13 17:13:03
أنا أعتبر ألي يمد يده للحرمه فعلا ناقص ألرجوله
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( عدد التعليقات 11,064 )
52 - اللامي10
2017-06-13 16:27:43
( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )
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51 - زائر عابر
2017-06-13 16:26:16
هذي تمثيليه هم متفقين عليها
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( عدد التعليقات 11,064 )
50 - اللامي10
2017-06-13 16:26:00
{ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
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49 - كلنا واحد
2017-06-13 16:24:08
بلله عليكم هل هذي عقول واشخاص احد يتابعها ****
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48 - زائر
2017-06-13 16:23:53
الى تعليق 35 تبيها تسكن في بيت لحالها وتطلع عن اهلها !!! لكي تكون لقمه سائغه لامثالك يلعبون فيها . اقول اها بس خل عنك التحريض ضد الاهل والاسره تراك مكشوف من قديم
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( عدد التعليقات 11,064 )
47 - اللامي10
2017-06-13 16:21:32
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم )
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46 - زائر
2017-06-13 16:21:16
تمثيليه يصدقها ويتابعها **** المجتمع
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( عدد التعليقات 11,064 )
45 - اللامي10
2017-06-13 16:20:08
اللهم أستـــرنا في الدنيا والآخرة
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44 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-13 16:19:27
إستغل كل نقاط ضعف المرأة تحت مسمى السلطة والرجولة . البعيدة علية كما البعد بين النجوم ومجراتها الضوئية.هذا النوعيه من أسباب انقراض الحب الحقيقي : الذي يسألون عنه من يعرف الحب بكلمة وين حب زمان
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43 - الخاص1
2017-06-13 15:50:29
تعليق مخالف
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42 - عـــــهُــــــــــــود
2017-06-13 15:44:01
تعليق مخالف
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41 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 15:42:14
الثقافة ليست ادّعاء أننا وااو وهاااااي وفوووق لا لا لاعيب أبداً أن تكون مثقف وتعترف بأخطاء المجتمع الاقتصادية ومشكلاته هذا هو المثقف الحقيقي الذي نحتاجه في مجتمعنا مثل مسلم البراك في الكويت أما تركي ا
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40 - عـــــهُــــــــــــود
2017-06-13 15:39:06
تعليق مخالف
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39 - بسام
2017-06-13 15:28:51
تراهم متفقين يسوون هالمشهد لا تصدقونهم يبوون يشوفون ردت فعل الناس
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38 - بسام
2017-06-13 15:27:33
لا تصدقونهم طلعت متفقه مع زوجها على المشهد
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( عدد التعليقات 24,854 )
37 - قلم الحقيقه
2017-06-13 15:26:53
لاتنسين الايلاغ عنه في محضر رسمي أمام الشرطة والنيابة العامة الكويتية عن كل ماتعرفينه عنه وتحميله كامل المسؤولية في أي مكروه واعتداء يقع عليك من جانبه.لاأحب المرأة الضعيفة المستسلمة لجلادها وسجانها.
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36 - خالد
2017-06-13 15:23:08
والله كلاهما ****
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( عدد التعليقات 24,854 )
35 - قلم الحقيقه
2017-06-13 15:22:59
خصوصآ أنها اذا كانت في الكويت قوانينهم تسمح لها وبامكانها الاستقلال بنفسها وحياتها في سكن خاص بها بعيدة عن هذا المجرم في حال رفض أهلها انفصالها عنه أو أنهم يقفون بجانبه ضدها.اشتري حريتك وحياتك سيدتي.
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( عدد التعليقات 24,854 )
34 - قلم الحقيقه
2017-06-13 15:16:28
من هنا نصيحة ولوجه الله لهذه الفنانة المسكينة التي تعاني الذل والهوان مع جلادها وجزارها أن تسارع بمغادرة حياته مهما كلفها ذلك والحذر الشديد منه ومن خطواته القادمة تجاهها.واضح أنها طيبة وعلى نياتها.
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33 -
2017-06-13 15:15:25
قلم الحقيقه انت انسان رائع وشخصيتك لطيفه وتحترم المرأه وتعليقاتك جميله وكل عام وانت بخير
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,854 )
32 - قلم الحقيقه
2017-06-13 15:12:31
هؤلاءعادة لايقتلون ضحاياهم من النساء مرة واحدة بل من حقدهم وعدوانيتهم يحاولون ابقائهم على قيد الحياة بعد الاعتداء عليهم امعانآ في خستهم وحقارتهم ليجعلونهم يتعذبون وهم أحياء وذلك بحرقهم بماء النار.
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31 - خالد الزهراني
2017-06-13 15:06:50
تعليق 6 انت كفو تعليق 22انت غريب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,854 )
30 - قلم الحقيقه
2017-06-13 15:04:35
مثل هؤلاء **** من الخطر الشديد بقاء النساء الزوجات بقربهم والعيش معهم في مكان وتحت سقف واحد.من وصلت بهم أخلاقهم وتصرفاتهم الى هذا الحضيض المتدني من الصفات لايستبعد عنهم فعل ماهو أسوأ وهو القتل.
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29 - الله المستعان
2017-06-13 15:00:25
يارب لم يتبقى الكثير وينتهي شهرك الفضيل فأسألك يالله ان تغفر لنا ذنوبنا وتكتبنا من العتقاء واعد علينا هذا الشهر اعواماً عديدة
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28 -
2017-06-13 14:58:20
اللهمَّ ♡ أكتب اليُسر لمن يُعاني العُسر.. والراحة لمن بهِ هم. والسعادة للمحزون.. والشفاء للمريض.. والرحمة للميت.. يَارٌَب♡
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( عدد التعليقات 24,854 )
27 - قلم الحقيقه
2017-06-13 14:57:54
واضح من حديثها أن تختزل الكثير الكثير من المعاناة والقهر والذل والاستعباد التي تعيشها معه في حياتها. وهي هنا تخرج لتبوح مما تواجد في خاطرها وهو نوع من الهروب من المشكلة لا حلها واستئصال مسبباتها.
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26 - محمد الشوكي
2017-06-13 14:52:09
شيء طبيعي لكل متبرجه تخلت عن قواعد دينها وتبرجها ...
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( عدد التعليقات 24,854 )
25 - قلم الحقيقه
2017-06-13 14:51:07
حياة جحيم تعيشها مع هذا النكرة التي تعجز كل الكلمات **أن تصفه بها.الحقيقة لاأعلم ماهي تلك الدوافع التي تجبرها أن تعيش مع واحد بهذه الأخلاق والصفات المشابهة لخلايا السرطان التي لابد من استئصالها
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24 - كيان
2017-06-13 14:49:50
زوجها عارض الازياء
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23 - m
2017-06-13 14:45:49
عهود مع انك تخورين احيان كثيرة وتحوسين لكني متعاطف مع وضعك المادي من امس وانتي تشتكين الحال لو عرفنا رقم حسابك كنا ضخينا فيه المقسوم لكن ليه ماتشتغلين ولو كوافيرة او شغلات حريمي بدل الشكوى والسلبيه
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22 -
2017-06-13 14:43:52
تشتري كرامتها لو كان المبلغ مليون مو عشرين انسان معدوم الشخصيه وغير محترم للاسف يوجد من هالاشكال كثير اللذين لايقدرون نعمة الله ولا يحترمون زوجاتهم
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21 - عادل
2017-06-13 14:39:36
هذا تمثيل متفقين مع بعض يسوون مقلب في الجمهور نفس مقلب رامز متفقين وحنا مصدقين
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20 -
2017-06-13 14:38:41
ايش ها العيشه القشره الطلاق افظل للجميع
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19 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 14:34:29
محتاجة فلوس . لاأستطيع الاستهزاء بها أو لومها فلا أعلم ظروفها لكن نقول الله يهديها وبس .
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18 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-13 14:33:40
أعتقد اللي جنبها ليس زوجها بل كومبارس عطته شوية دنانير بس يمكن هي تحكي جانب واقعي من قصتها وأخفت بعض الجوانب . الله أعلم بس الهدف من هذا حتى يشوفونها المنتجين ويعطونها مسلسلات في رمضان الجاي شكلها محت
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17 - بمرتبة مستشار
2017-06-13 14:29:24
لا حول ولا قوة الا بالله ... سذاجة ان كانت واقعيه او تمثيل والكوايته وصلوا مرحله الا من رحم ربي
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16 - الخلاصه
2017-06-13 14:28:07
برامج التواصل سهلت ***الزوجية ،اكثر **الزوجية بسبب ضعف الوازع الديني وإطلاق الـبصر وانتشار تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي والدردشة والمحادثات وكذلك رفقاء السوء وغيرها ، هذا زمن ماله امان
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15 -
2017-06-13 14:22:26
*** شي يكسر القلب.وش بتكون ردت فعل الزوج لو كانت زوجته تخونه ؟! ليه مايكون الإخلاص والوفاء والاحترام والتقدير متبادله بين الزوجين؟ الانسان ليه يخون وهويعلم ان الخيانه حرام وتجرح كرامة الطرف الاخر؟
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14 - ماجد الروقي
2017-06-13 14:22:22
تعليق مخالف
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13 - ابو طاقية
2017-06-13 14:21:12
اللهم استر عوراتنا وعورات االمسلمين
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12 - اخر زمان
2017-06-13 14:19:35
الله المستعان كثرة الخيانه والطلاق..
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11 - امير الصحراء
2017-06-13 14:17:32
مجتمع التمثيل حاله من هذا ورداء
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10 - محمد الجعيد
2017-06-13 14:16:06
الله يعين الرجال عليكي . سبحان الله هزمن حريم اخر زمن
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9 - عاشق سراب
2017-06-13 14:14:06
والله من شاف ***
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8 - راحت البال
2017-06-13 14:13:45
لوكنت مكانة ونتي فاكة معي لاواصل تمثيل الحب وسوف ادخل الى داخل عواطفك واخترع قصص اليتم والحرمان واني لارى الا انتي فضعي يدك على قلبي واقول الان اطمئن قلبي لين اخذ غايت***
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7 -
2017-06-13 14:10:59
والله عيب عليهم ماله داعي هالكلام والتراشق اللفظي عيب والله عيب وين الحوار الهادف بين الاسره وبين الناس لا حول ولا قوة الا بالله
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6 - مشاء الله
2017-06-13 14:08:38
ويش هذا الحنجرة والصوت عليها . تذكرت الجمس 79 أبو عبارتين الله يرفع قدره عنها ((((((( المفروض رجلها خذاها بالعقال ومدها لين تعض الأرض . حتى تمسك بيتها وتخليها من التفاهات قدام الناس
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5 - متخصص فى التدريب
2017-06-13 14:07:54
هذه بركات الفن وبركات البرامج اللى فيها كلام يمدر ولايبنى وهى السمة الغالبة على السخف الذى تبثه القنوات.يبدوا ان بينهما كوم من المودة والرحمة.وفى رمضان بالذات!قلة عقل متبادله.
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4 - محب الوطن
2017-06-13 14:05:51
***وكشف اسرار البيوت **
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3 -
2017-06-13 14:03:02
لابو من جمعكم من سربتة خلوها تجي تغير جو هنا حتى يسوون لها استقبال البنات مثل السابقات حرام تمر بأزمة ساعدوها يابنات الحرمين بس بدون بكاء وتدافع خلوكم بطابور انتم تمثلون الحرمين 😂
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2 - طعم الثلج
2017-06-13 14:02:40
فقال لها وقالت له..هههههه وش ذا السخافة والانحطاط يا مرصد .. ههههه
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1 - زائر
2017-06-13 13:56:20
لا حول ولا قوة الا بالله .. اكيد هذا تمثيل على السذج
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم

(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة :

أسأل الله ان يردك لرشدك ويعافي عقلك مصيرك تكبر وتعرف الحذر الحذر من ان يكون احد...
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الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

الكشف عنها لأول مرة.. مقاطع صوتية للأميرة الراحلة “ديانا” تحكي عن أسرار علاقتها السيئة بزوجها الأمير تشارلز

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بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!

بالفيديو.. مقلب هاني رمزي ينتهي بشكل مأساوي بعد سقوط هذه الفنانة أعلى الجبل!

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شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

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بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

بالفيديو:شاهد شاب ينجو بأعجوبة من “الموت” بعد أن انقلبت فوقه سيارة مفحط!

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بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

بالفيديو .. لجين عمران تشارك ميساء مغربي وعدد من المشاهير السحور

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شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

شاهد كيف رد نواف العابد على مشجعة سألته عن قبول عرضا للانتقال لنادي النصر

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خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

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علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

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اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

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من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

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علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

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تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

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دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

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علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

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قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

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