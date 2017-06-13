بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!
صحيفة المرصد:طلبت الفنانة أبرار الكويتية من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يعطوها رأيهم بالقصة التي سترويها.
وقالت لهم:” في واحدة تزوجت والرجل كان يحبها وفي البداية كان يقول لها عندي وعندي وعندي وبعد فترة من زواجهما أخذ منها كارت البنك وصار يقول ما عندي ويسحب من رصيدها لو كنتم مكانها مذا تفعلون؟”.
ليصرخ زوجها من خلفية الفيديو قائلا: “متى قلت لك والله كذابة”، وتابع: “كيف تقولين هذا الكلام أمام الناس.. ورحمة أمي أنت كذابة”، فقالت: “هذه قصتي.. أنا حرة”.
وتطور الشجار بينهما إلى أن سألته: “وأنت ماذا فعلت بي”، فأجابها: “أعاملك أفضل معاملة والرجل بمعاملته للمرأة”، ثم علت وتيرة شجارهما، وقال لها: “أسرار البيوت لا تخرج على الناس وما تفعلينه قلة أدب”.
وقالت إنه خانها 16 مرة، فقال لها: “النساء اللي بالتليفون أشرف منك”، وتابع: “ولو أنها مو زينة ما باعت ذهبها وذهب عيالها”، حيث أصرت أبرار أنها لم تقل إنها تقصده بكلامها.
فقال لها: “أنت قليلة أدب، تخرجين أسرار بيتك، أنت لست محترمة احترمي نفسك”، فردت: “وهل الرجل الخائن محترم”، فأجابها “نعم”.
وبعد أخذ ورد بينهما قال لها: “أنت أهنتي كرامتي وأنت طالق.. أنا رجال واسمي فوق”.
فردت: “إذهب وقل للنساء اللواتي ختنتني معهن بأنك رجل”.
وبعد أن وصل الشجار بينهما إلى حدّه، قالت له: “طلقني ولك مني 10 آلاف دينار”، فأجابها: “احلفي بالعظيم”، فأقسمت فرد عليها: “أنت جبانة جبانة جبانة”، فقالت: “أريد الطلاق”، فرد عليها: “أعطني الـ 10 آلاف دينار” ثم طالبها بـ “20 ألف دينار”.
التعليقات
ثمانية تعليقات من القلم المأجور كلها **سبحان الله ما يستريح اللي في بطنه ريح . قل خيرا أو اصمت لكن أبو طبيع ما يجوز عن طبعه وإلا **
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*** صعبة وياليت اللي يقول اجلس على وحده صعبه يتقي الله ومايشجع على ***ل إن التفكير بها الاشياء يدعو الزوجة ايضا ان لاتبقى على واحد ف اتقو الله واصلحو مااستطعتم
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أحس إنه تمثيل قدام الكاميرا
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اش الزواج هذا ***بالله هذي ادمية تطلع مشاكلها امام الناس كله بحثا عن الشهرة ..في هذا الشهر الفضيل
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اي معرس لازم يصور المشكله صوت وصوره عشان نحكم صح عزيزي اول ما تبدا المشكله صور لو سمحت وحنا بندرس المشكله
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ها هو ذا رمضان يمضي✨ وقد شهدت لياليه أنين المذنبين، وقصص التائبين وعبرات الخاشعين، وأخبار المنقطعين وشهدت أسحاره إستغفار المستغفرين
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سنة الله في الخلق ان الذكر سواء انسان او حيوان دائمآ تجده يمتلك اكثر من انثى اما الانسان الذكر حلل الله له 4 اما الحيوان يصل عدد الاناث التي يمتلكها يصل فوق 50انثى ولكن انثى الانسان حسوده غيورة لاترضى
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هذا ***ونتايجه الحمدلله اني بدوي
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تحسفت اني شفت المقطع 🤥
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يمكن عشانها مو حلوة راح لغيرها معروف إن الرجال يحب التغيير ولا أما إنه يعيش على ***وحده صعبة
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في زحام حياتك ؛ استغفرالله كثيراً فلا تدري كم من البلاء قد ينزاح عنك🌷
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لأن قلبك مريض وعقلك علبة سردين هذا تفكيرك ومنطقك.تعتقد أن كل من تسكن وحدها مشروع فساد وانحلال ومنزلها لكل كلب شارع نافق من أشكالك.فيه سعوديات مطلقات أوأرملات أو أزواجهم غائبون عنهم لكنهم أشرف من الشرف
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أنا أعتبر ألي يمد يده للحرمه فعلا ناقص ألرجوله
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( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )
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هذي تمثيليه هم متفقين عليها
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{ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
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بلله عليكم هل هذي عقول واشخاص احد يتابعها ****
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الى تعليق 35 تبيها تسكن في بيت لحالها وتطلع عن اهلها !!! لكي تكون لقمه سائغه لامثالك يلعبون فيها . اقول اها بس خل عنك التحريض ضد الاهل والاسره تراك مكشوف من قديم
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( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم )
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تمثيليه يصدقها ويتابعها **** المجتمع
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اللهم أستـــرنا في الدنيا والآخرة
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إستغل كل نقاط ضعف المرأة تحت مسمى السلطة والرجولة . البعيدة علية كما البعد بين النجوم ومجراتها الضوئية.هذا النوعيه من أسباب انقراض الحب الحقيقي : الذي يسألون عنه من يعرف الحب بكلمة وين حب زمان
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الثقافة ليست ادّعاء أننا وااو وهاااااي وفوووق لا لا لاعيب أبداً أن تكون مثقف وتعترف بأخطاء المجتمع الاقتصادية ومشكلاته هذا هو المثقف الحقيقي الذي نحتاجه في مجتمعنا مثل مسلم البراك في الكويت أما تركي ا
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تراهم متفقين يسوون هالمشهد لا تصدقونهم يبوون يشوفون ردت فعل الناس
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لا تصدقونهم طلعت متفقه مع زوجها على المشهد
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لاتنسين الايلاغ عنه في محضر رسمي أمام الشرطة والنيابة العامة الكويتية عن كل ماتعرفينه عنه وتحميله كامل المسؤولية في أي مكروه واعتداء يقع عليك من جانبه.لاأحب المرأة الضعيفة المستسلمة لجلادها وسجانها.
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والله كلاهما ****
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خصوصآ أنها اذا كانت في الكويت قوانينهم تسمح لها وبامكانها الاستقلال بنفسها وحياتها في سكن خاص بها بعيدة عن هذا المجرم في حال رفض أهلها انفصالها عنه أو أنهم يقفون بجانبه ضدها.اشتري حريتك وحياتك سيدتي.
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من هنا نصيحة ولوجه الله لهذه الفنانة المسكينة التي تعاني الذل والهوان مع جلادها وجزارها أن تسارع بمغادرة حياته مهما كلفها ذلك والحذر الشديد منه ومن خطواته القادمة تجاهها.واضح أنها طيبة وعلى نياتها.
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قلم الحقيقه انت انسان رائع وشخصيتك لطيفه وتحترم المرأه وتعليقاتك جميله وكل عام وانت بخير
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هؤلاءعادة لايقتلون ضحاياهم من النساء مرة واحدة بل من حقدهم وعدوانيتهم يحاولون ابقائهم على قيد الحياة بعد الاعتداء عليهم امعانآ في خستهم وحقارتهم ليجعلونهم يتعذبون وهم أحياء وذلك بحرقهم بماء النار.
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تعليق 6 انت كفو تعليق 22انت غريب
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مثل هؤلاء **** من الخطر الشديد بقاء النساء الزوجات بقربهم والعيش معهم في مكان وتحت سقف واحد.من وصلت بهم أخلاقهم وتصرفاتهم الى هذا الحضيض المتدني من الصفات لايستبعد عنهم فعل ماهو أسوأ وهو القتل.
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يارب لم يتبقى الكثير وينتهي شهرك الفضيل فأسألك يالله ان تغفر لنا ذنوبنا وتكتبنا من العتقاء واعد علينا هذا الشهر اعواماً عديدة
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اللهمَّ ♡ أكتب اليُسر لمن يُعاني العُسر.. والراحة لمن بهِ هم. والسعادة للمحزون.. والشفاء للمريض.. والرحمة للميت.. يَارٌَب♡
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واضح من حديثها أن تختزل الكثير الكثير من المعاناة والقهر والذل والاستعباد التي تعيشها معه في حياتها. وهي هنا تخرج لتبوح مما تواجد في خاطرها وهو نوع من الهروب من المشكلة لا حلها واستئصال مسبباتها.
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شيء طبيعي لكل متبرجه تخلت عن قواعد دينها وتبرجها ...
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حياة جحيم تعيشها مع هذا النكرة التي تعجز كل الكلمات **أن تصفه بها.الحقيقة لاأعلم ماهي تلك الدوافع التي تجبرها أن تعيش مع واحد بهذه الأخلاق والصفات المشابهة لخلايا السرطان التي لابد من استئصالها
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زوجها عارض الازياء
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عهود مع انك تخورين احيان كثيرة وتحوسين لكني متعاطف مع وضعك المادي من امس وانتي تشتكين الحال لو عرفنا رقم حسابك كنا ضخينا فيه المقسوم لكن ليه ماتشتغلين ولو كوافيرة او شغلات حريمي بدل الشكوى والسلبيه
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تشتري كرامتها لو كان المبلغ مليون مو عشرين انسان معدوم الشخصيه وغير محترم للاسف يوجد من هالاشكال كثير اللذين لايقدرون نعمة الله ولا يحترمون زوجاتهم
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هذا تمثيل متفقين مع بعض يسوون مقلب في الجمهور نفس مقلب رامز متفقين وحنا مصدقين
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ايش ها العيشه القشره الطلاق افظل للجميع
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محتاجة فلوس . لاأستطيع الاستهزاء بها أو لومها فلا أعلم ظروفها لكن نقول الله يهديها وبس .
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أعتقد اللي جنبها ليس زوجها بل كومبارس عطته شوية دنانير بس يمكن هي تحكي جانب واقعي من قصتها وأخفت بعض الجوانب . الله أعلم بس الهدف من هذا حتى يشوفونها المنتجين ويعطونها مسلسلات في رمضان الجاي شكلها محت
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لا حول ولا قوة الا بالله ... سذاجة ان كانت واقعيه او تمثيل والكوايته وصلوا مرحله الا من رحم ربي
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برامج التواصل سهلت ***الزوجية ،اكثر **الزوجية بسبب ضعف الوازع الديني وإطلاق الـبصر وانتشار تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي والدردشة والمحادثات وكذلك رفقاء السوء وغيرها ، هذا زمن ماله امان
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*** شي يكسر القلب.وش بتكون ردت فعل الزوج لو كانت زوجته تخونه ؟! ليه مايكون الإخلاص والوفاء والاحترام والتقدير متبادله بين الزوجين؟ الانسان ليه يخون وهويعلم ان الخيانه حرام وتجرح كرامة الطرف الاخر؟
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اللهم استر عوراتنا وعورات االمسلمين
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الله المستعان كثرة الخيانه والطلاق..
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مجتمع التمثيل حاله من هذا ورداء
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الله يعين الرجال عليكي . سبحان الله هزمن حريم اخر زمن
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والله من شاف ***
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لوكنت مكانة ونتي فاكة معي لاواصل تمثيل الحب وسوف ادخل الى داخل عواطفك واخترع قصص اليتم والحرمان واني لارى الا انتي فضعي يدك على قلبي واقول الان اطمئن قلبي لين اخذ غايت***
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والله عيب عليهم ماله داعي هالكلام والتراشق اللفظي عيب والله عيب وين الحوار الهادف بين الاسره وبين الناس لا حول ولا قوة الا بالله
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ويش هذا الحنجرة والصوت عليها . تذكرت الجمس 79 أبو عبارتين الله يرفع قدره عنها ((((((( المفروض رجلها خذاها بالعقال ومدها لين تعض الأرض . حتى تمسك بيتها وتخليها من التفاهات قدام الناس
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هذه بركات الفن وبركات البرامج اللى فيها كلام يمدر ولايبنى وهى السمة الغالبة على السخف الذى تبثه القنوات.يبدوا ان بينهما كوم من المودة والرحمة.وفى رمضان بالذات!قلة عقل متبادله.
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***وكشف اسرار البيوت **
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لابو من جمعكم من سربتة خلوها تجي تغير جو هنا حتى يسوون لها استقبال البنات مثل السابقات حرام تمر بأزمة ساعدوها يابنات الحرمين بس بدون بكاء وتدافع خلوكم بطابور انتم تمثلون الحرمين 😂
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فقال لها وقالت له..هههههه وش ذا السخافة والانحطاط يا مرصد .. ههههه
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لا حول ولا قوة الا بالله .. اكيد هذا تمثيل على السذج
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