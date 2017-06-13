“الدواعش الغربيون” حديثو الإسلام لم يكونوا “مختونين”
صحيفة المرصد: قال تقرير نشره موقع العربية أن عددا كبيرا من مقاتلي داعش “الغربيين” حديثي الإسلام لم يكونوا “مختونين”، رغم سيل الفتاوى الشرعية المختلفة التي ألزم بها التنظيم سكان الموصل والرقة وغيرهما من المناطق التي خضعت لسيطرته منذ إعلان خلافة البغدادي، كمنع التدخين وتقصير الثياب ولعب كرة القدم.
وأكد هشام الهاشمي، المختص بشؤون الجماعات المتطرفة في العراق، أن عناصر تنظيم داعش الغربيين ممن تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال دائرة الأصدقاء، من فرنسيين ودنماركيين وهولنديين وغيرهم، كانوا جميعهم غير مختونين، موضحًا أن المقاتلين الغربيين يندرجون ضمن كتيبتي طارق بن زياد وكتيبة نهاوند، والتي تضم دواعش من أصول روسية حديثي العهد بالإسلام.
وأكد الهاشمي أنه وفي سؤاله لأحد المقاتلين الغربيين أثناء لقاء أجراه معه، برر له باعتبار الختان سنة وليس فرضاً كالجهاد، أو ركناً من أركان الإسلام، لافتًا إلى أن انخراط المقاتلين من العناصر الغربية غير المسلمة إلى تنظيم داعش يمر بمرحلتين فقط، أولاً اشتراط الاغتسال بالغسل الإسلامي ومن ثم إعلان الشهادة.
وأوضح هاشمي حسب موقع العربية أن فتوى ختان الفتيات تباينت في مناطق سيطرة تنظيم داعش، قائلاً: “لم يفرض المفتي الشرعي في الفلوجة والقائم الختان على الفتيات، مقابل تطبيقها في كل من الحسكة والموصل والرقة”.
وأشار إلى أن كتيبة الخنساء فرضت خلال مهام التفتيش والضبط إجراء عملية الختان على الفتيات الجميلات، أما المتزوجات وكبيرات السن وذوات الجمال المتواضع فلم يتم إلزامهن بذلك.
التعليقات
داعش ،،،،،،، داء عشعش
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الدواعش سوا عرب او غربيين كلهم شواذ ،،،
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((((((جميعهم من زلايب ...البارات والملاهي الليلية ))))))
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أكبر مقلب شربناه حينما ألصقو الإرهاب بالإسلام وهذا أكبر مثال هؤالأ لا يمتون للإسلام بشي ***الإسلام برئ من الإرهاب ومعانية ومشتقاته ومخرجاته ومموليه الإسلام أجمل
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الجميلات يختنونهم واللي شينه معفيه كتيبة الخنساء
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القرضاوي فاضي الحين فرصه يختن ربعه بداعش
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الى الان ما عرفتوا انها مخابرات كله ضحك ع شباب المسلمين داعش حركة استخباراتيه لتشويه الاسلام
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شكرا ياعربية على حرصك واهتمامك بالموضوع ونتمنى إيجاد حلول عصرية وجذرية لتفادي ذلك مستقبلا.
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يابن الحلال تعوذ من الشيطان والله يفكنا من داعش والفرس وكلابهم واذنابهم حسبي الله ونعم الوكيل
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داعش يستغل صغار السن وحديثي عهد بالاسلام لدفعم الى اتون التكفير والتدمير
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هذا يؤكد ان داعش شغل مخابرات لتشويه الاسلام
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اكثرهم جواسيس شغل مخابرات
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👈 ﻻ نتألم لرحيل الشهر المبارك ... لأنه سيعود . ولكن نتألم أن يعود ونحن قد رحلنا ...💔 ليكن صومنا صوم مٌودِع وقيامنا قيام مٌودِع
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متى يفهم العرب أن داعش صنيعة المخابرات الغربية والموساد.. وتنفيذ الروافض مثلما ترك لهم الخائن المالكي الموصل بدون مقاومة.. الهدف تبرير تهمة الإرهاب للمسلمين واضعافهم اقتصادياً وانشغالهم عن فلسطين
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اول فخ لاصطياد الشباب هوه بن لادن استخدموه لتنفيذ 11 سبتمبر المسرحيه العظما الان ابو بكر البغدادي فخ جديد انتبهو افضل شي خلك مع علماء وسياسي السعوديه
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سفاله وإنحطاط
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👈 ﻻ نتألم ﻟﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ... ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌﻮﺩ . ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺘﺄﻟﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺭﺣﻠﻨﺎ ...💔 ﻟﻴﻜﻦ ﺻﻮﻣﻨﺎ ﺻﻮﻡ ﻣُﻮﺩِﻉ ﻭﻗﻴﺎﻣﻨﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻣُﻮﺩِﻉ
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